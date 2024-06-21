ВСУ увеличили количество атак на позиции ВС РФ в Волчанске и Липцах

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ВСУ увеличили количество атак на позиции ВС РФ в Волчанске и Липцах

Несмотря на всю сложность положения украинской группировки в Харьковской области, военное командование киевского режима продолжает бросать на штурмы большое количество личного состава. Командование ВСУ не теряет надежды отбить утраченные ранее позиции в Волчанске и Липцах. Именно в этих населенных пунктах сейчас идут наиболее интенсивные боевые действия.

Военные эксперты отмечают увеличение количества украинских атак на российские позиции. В частности, сообщается, что за минувшие сутки националисты существенно увеличили количество атак в Волчанске и Липцах.



Однако, несмотря на все старания националистов, российские военные смогли полностью освободить от формирований киевского режима территорию Агрегатного завода в Волчанске, бои за который шли в течение последних нескольких дней. Российским штурмовым группам удалось расширить зону контроля до реки Волчья, заметно осложнив боевикам ВСУ снабжение своих подразделений в городе.

В частности, уничтожены позиции противника вместе с личным составом в излучине реки в черте города. Там ВСУ пытались держать оборону в лесо-парковой зоне. Однако российская авиация и артиллерия нанесли подразделениям противника там огневое поражение, что позволило пехоте ВС РФ продвинуться на территории Волчанска.
33 комментария
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  1. monetam Звание
    monetam
    +2
    Сегодня, 12:33
    Что ж, авиации и артиллерии сейчас самая работа ! Хотя, конечно, нашим бойцам нужны подкрепления.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +10
    Сегодня, 12:33
    Вот интересно.В чем сложность положения ВСУ в Харьковской области?Пополнения нагнали,техники и боеприпасов у них хватает
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 12:40
      Да нет у них ни какой сложности ни с вооружением ни с людьми, уж сколько нам рассказывают про их слабый моральный дух, но в плен-то не сдаются и лезут на наши позиции как тараканы.
      1. Грица Звание
        Грица
        -1
        Сегодня, 13:55
        Мало того, уже видно, что хох-лы на этом направлении перехватили у нас инициативу. В то время, пока нам тут каждый день рассказывают про какие то успехи российской армии, достаточно провести анализ "состояния" карт. То есть, сравнить, что было хотя бы месяц назад и сейчас. И вы убедитесь, что наши медленно, но верно отдают позиции, которые были взяты в самом начале, когда перешли границу. Противник давно научился маневрировать резервами и научился быстро перебрасывать подразделения. Научился отражать удары и переходить в контратаки. И делает это очень неплохо.
    2. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 12:50
      Сложность их в том, что 404-я планировала перед своими мероприятиями в Швейцарии устроить очередной заход в Белгородскою область - занять какое-нибудь село, а то и два-три, поднять там флаг, открыть "сельсовет" с новой властью, объявить референдум и т.д. и т.п. Все это на фоне вони в медиа о перемогах и, опять же, т.д и т.п. Т.е. они готовились к операциям на нашей территории с обстрелами нашей территории. По факту им приходится шмалять по своей территории, преодолевая свои же укрепления и минные поля. Карты мы им спутали знатно. Кинуть большие силы за речку - боязно - можно совсем без резервов остаться. А ну как армия РФ долбанет где-нибудь на юге по-взрослому? Не хочу сказать, что все благостно. Надеюсь наш генералитет и оперативный уровень знают, что делать, и имеют в запасе планы Б, В и т.д.
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        -1
        Сегодня, 12:57
        Цитата: Замкадыш
        Сложность их в том, ч

        Вы не поняли... не для ответа задавался вопрос.. хайпануть из ветки в ветку...
    3. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      +4
      Сегодня, 13:09
      Цитата: dmi.pris1
      В чем сложность положения ВСУ в Харьковской области?Пополнения нагнали, техники и боеприпасов у них хватает
      Фельдмаршалу Сырскому дали 45 суток на организацию и подготовку контрнаступления в Харьковской области и Запорожье. Побед ждут до первой декады июля. Идёт активная подготовка. Весь "мирный саммит" во главе с лидерами ЕС готовятся дать бой ВС РФ. Скорее всего последний шанс для них и точно у главкома Сырского. Подробней: https://t.me/victorstepanych/629
      Главком Сырский, выполняя решения ставки Зеленского, готовит на направлении «Юг» и «Север» «группировку прорыва» численностью до 100 тысяч человек. Да, качественный состав этого войска оставляет желать лучшего, как и его обеспеченность, но факт остается фактом.
      Под эти цели, весной в рядах ВСУ была организована чистка, посажен командующий ТРО ЮГ ВСУ, в начале мая сменили всё руководство ОСК «ЮГ» и «Север», а предыдущего командувача ЮГ назначили начальником Одесской военной академии, на базах и полигонах которой проводят сейчас учения и сплачивание личного состава вместе с иностранными инструкторами. Подробней: https://t.me/condottieros/4060
      Волчанск и Липцы ВСУ стабилизировали большой ценой.
      ВС РФ не стали перебрасывать резервы и штурмовиков вглубь территории, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением ВСУ, которые применили заградотряды из нацбатальонов и вбрасываемые резервы, которые перестали считаться с потерями. Стабилизировать состояние не значит вылечиться. https://t.me/victorstepanych/623
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +1
        Сегодня, 14:07
        А ещё пишут что у них резервов нет, если бы они сняли откуда то100 тыс там был бы провал фронта, значит резервы есть там и что там людей не осталось это явно не так.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:28
        Я не знаю про их цену.Про нашу цену,если и нп знаю точно,то догадываюсь.Небольшой район в Краснодарском крае-Белоглинский.Население чуть больше 30 тыс.Погибших ребят,мужиков тоже почти тридцать.Я уже выкладывал скорбную ленту,видео.Соотнесите со всей Россией.Честно говоря я не знаю,стоило ли того это все.И это же еще не концовка..
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Сегодня, 12:38
    В частности, сообщается, что за минувшие сутки националисты существенно увеличили количество атак в Волчанске и Липцах.

    Сейчас основные бои идут за главные высоты восточнее Волчанска, с которых можно контролировать всю обстановку в Волчанске и округе. Военкоры пишут. что там сейчас очень жарко, ВСУ подтянули туда до 50 тысяч своих боевиков, атакуют беспрерывно с юга и востока.
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      -1
      Сегодня, 12:49
      Боец в первом же бою подорвался на мине в лесополосе . Не знают жив или нет .кого смогли вытянули . А некоторые остались . А так мы побеждаем , враг бежит , сломолен и сдается . А тут 50 тыс откуда . За четыре месяца продвижение на 25 км . И как Путин хотел договорится с украинцами , что бы те просто отступили .
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        +2
        Сегодня, 13:04
        один человечек, даже до передка не дошел- дроны роем атаковали - из 25чел - трое ранены включая его, остальные увы..(все под харьковым)
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          -1
          Сегодня, 13:52
          А у нас вместо форсированного производства птичек продолжается шашлычок с коньячком.
    2. УАТ Звание
      УАТ
      +1
      Сегодня, 13:05
      Военкоры еще и не то напишут. Как там 5 дивизий может поместиться?
  4. курвиметр Звание
    курвиметр
    -1
    Сегодня, 12:44
    Вывод тут один, пусть хоть в бесконечный минус уйду, за Родину бьются... Наши за что ?
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      -1
      Сегодня, 12:49
      Цитата: курвиметр
      пусть хоть в бесконечный минус уйду, за Родину бьются...

      За какую Родину, за ту которую зелёный наркоман уже сдал с потрохами? Там мотивация больше от наркоты, чем от осознания того, что это их земля.
      1. курвиметр Звание
        курвиметр
        -5
        Сегодня, 13:13
        Могу песню на помнить... " С чего начинается Родина..." Вот у вас где Родина? smile
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          +6
          Сегодня, 13:16
          Цитата: курвиметр
          Вот у вас где Родина?

          Моя там где мои деды жизнь отдавали, чтобы я и мои дети могли жить спокойно и не слушать речёвки про батьку бандеру и украину мать. А у вас видимо та, за которую ратуют разные невзоровы да пугалкины.
          1. курвиметр Звание
            курвиметр
            0
            Сегодня, 13:34
            Моя Родина Советский союз... И во мне замешано всё были с Запдной украины... Ивы же нормальный человек....люди разные нельзя быть, думаь - я коммисар , решаю ты враг , а я друг
          2. Deon59 Звание
            Deon59
            -1
            Сегодня, 13:34
            украинцы сами выберают свою судьбу. Нас тоже европейцы и амеры считают дикими . Но от этого что то поменялось . Наша власть признала бандеровску власть и смотрела восемь лет как убивают русских . Потом олегархи вспомнили про уходящую прибыль . Теперь наверно локти кусают . Куча бобла , а можно только в Дубаи зависать .
      2. Deon59 Звание
        Deon59
        0
        Сегодня, 13:29
        А сколько у нас наркоманов . Забыли как семью расстреляли. Два мента убили женщину , затем сожгли труп . Посадили . Ушли или ушел на СВО . Один с наградой расекает на машине . Теперь он типа искупил вину . Не давно один такой девчонку 12 лет убил . Прежде чем искать занозу в чужом глазу , вытащи из своего бревно , мещать не будет поиску .
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 12:58
      Вывод тут один, пусть хоть в бесконечный минус уйду, за Родину бьются... Наши за что ?

      Так то это российские исторические земли и освободительная война, без преувеличения, от нового поколения нацистов. Да, плохо что далеко не все об этом знают в тылу и даже на фронте, 30 лет другому учили: "Рашка - город в Сербии гавняшка, все купим, пора валить, ты уникальная снежинка" и т.п.
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 13:19
      И наши за Родину. Если у амеров получится с окраиной, то они не успокоятся и начнут раскачивать национальные конфликты уже с республиками в составе России, для начала гражданской войны. Они не остановятся, если их не остановить на окраине.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 12:48
    Цитата: kventinasd
    Военкоры пишут. что там сейчас очень жарко, ВСУ подтянули туда до 50 тысяч своих боевиков, атакуют беспрерывно с юга и востока.

    Ну военкоры на то и военкоры...50 тысяч это 4 полноценных дивизии. Фронт наступления одной дивизии 4 км по нормам ВМВ. Вы представляете эту массу пехоты?
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +4
      Сегодня, 12:58
      Цитата: Konnick
      Вы представляете эту массу пехоты?

      Представляю. Если ВСУ за вчера отбили несколько позиций на юге и востоке от этой высоты.
      Фронт наступления одной дивизии 4 км по нормам ВМВ.

      Так эти силы брошены и на Липцовское и Волчанское направления.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 13:39
        Так эти силы брошены и на Липцовское и Волчанское направления.


        Так Вы написали про 50 тысяч в боях за высоты восточнее Волчанска

        Сейчас основные бои идут за главные высоты восточнее Волчанска, с которых можно контролировать всю обстановку в Волчанске и округе. Военкоры пишут. что там сейчас очень жарко, ВСУ подтянули туда до 50 тысяч своих боевиков, атакуют беспрерывно с юга и востока.
  6. мазута Звание
    мазута
    +5
    Сегодня, 12:50
    Поддержать бы наших воинов российских ударами фабов и одабов "в глубину" и в Волчанске и в Липцах.Люди очень устали,измотаны.
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      -1
      Сегодня, 13:03
      Возможно Ваши пожелания воплотятся в жизнь. Коррупционного оленевода сняли, но не посадили. Продолжит воровать в Кронштадте.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 13:20
      Поддержать бы наших воинов российских ударами фабов и одабов "в глубину"

      Конечно не плохо было бы но вот всуки тоже не дураки каких нам хотят представить они небо не плохо прикрыли ПВО иначе давно уже раскатали в пыль все эти подкрепления. Да и у нас только бомберы взлетают а они уже знают и ждут. Разведка у них работает не плохо да и америкосы и КО снабжают информацией.
    3. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 14:07
      Цитата: мазута
      Поддержать бы наших воинов российских ударами фабов и одабов "в глубину" и в Волчанске и в Липцах.Люди очень устали,измотаны.

      Поддержка нужна не только ФАБами, но и людьми. А это как раз то, чего у нас не хватает. У украинцев не хватает ФАБов, но люди не кончаются. Потому что у них идет мобилизация, а у нас какой то псевдомобилизационный онанизм. Под предлогом того, что у нас, якобы, очередь в военкоматах от нашествия контрактников.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:08
    российская авиация и артиллерия нанесли подразделениям противника там огневое поражение, что позволило пехоте ВС РФ продвинуться на территории Волчанска.
    . Всё правильно... всех неупокоенных ровнять с грунтом, а потом наступать по заровненной земле. Так ловчее, потерь меньше.
  8. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +2
    Сегодня, 13:14
    Как пишет коенкор Котенок, в Волчанске сейчас второй Сталинград (но масштаб меньше). Такого не было ни в Мариуполе, ни в Бахмуте - нигде. Лини фронта нет, сплошные "шахматы". Зачастую и мы и они занимают один и тот же дом. Нормально применять авиацию и артиллерию не возможно, но и не приметясь нельзя - отсюда море "дружественного огня". Потери тяжелейшие.
  9. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +1
    Сегодня, 13:33
    В Херсоне с холерой госпитализировали около 100 человек. Не менее 12 пациентов умерли. Большинство заразившихся — украинские военнослужащие