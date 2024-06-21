Азербайджанский президент предложил главе Госдепа США прекратить работу Минской группы ОБСЕ

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Азербайджанский президент предложил главе Госдепа США прекратить работу Минской группы ОБСЕ

Конфликт между Арменией и Азербайджаном ушел в прошлое, и эту страницу истории пора закрыть. Поэтому азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре предложил главе Госдепа США Энтони Блинкену прекратить работу Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других структур, которые с ней связаны.

Такое сообщение сделала пресс-служба главы Азербайджана.



Алиев считает, что наступило время для роспуска Мирной группы ОБСЕ ввиду ее полной нефункциональности.

Блинкен в ходе разговора, который состоялся по его инициативе, отметил успехи Баку в продвижении азербайджано-армянской мирной повестки. Он заявил, что Америка будет поддерживать усилия сторон по нормализации отношений, и призвал Армению и Азербайджан постараться ускорить процесс подписания двустороннего мирного соглашения. Глава Госдепа утверждает, что Вашингтон придает большое значение укреплению взаимоотношений с Баку. По его словам, Азербайджан и США объединяют общие цели в сфере энергетики и борьбы с глобальными изменениями климата. Он напомнил, что местом проведения международного климатической конференции под эгидой ООН в этом году станет Баку.

Ранее азербайджанский президент высказывался о необходимости роспуска Минской группы на встрече с главой ОБСЕ и министром иностранных дел Мальты Яном Боргом. Ее и ряд других структур организации Алиев назвал «бездействующими».
14 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -12
    Сегодня, 12:26
    Конфликт между Арменией и Азербайджаном ушел в прошлое, и эту страницу истории пора закрыть.
    Пока все азербайджанские военные преступники не понесут заслуженное наказание, либо просто не сдохнут, эту страницу истории не закрыть, как бы не хотел Ильхам.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +13
      Сегодня, 12:37
      а что своих армянских военных преступников не упомянули ? главный рассадник всех революций и переворотов это посольства США, закройте их в любом государстве и не будет никаких неправительственных организаций ни шабашей на улицах.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -2
        Сегодня, 14:09
        а что своих армянских военных преступников не упомянули ?
        Если Я армянин то Вы негр, не упомянул по очень простой и логичной причине, это ВС азербайджана заходила на позиции армян, а не на оборот.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 13:06
      Ни в какой Минск никакие представители ОБСЕ никогда не поедут. yes Низя. yes
      Лукашенко - законноизбранный "диктатор". laughing
      Зеленский - незаконный, но "международнопризнанный" узурпатор. wink
      Это наш сын самки собаки. (С) Госдеп США.
  2. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:40
    Все таки в современной войне можно победить.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      Сегодня, 12:53
      Цитата: С.З.
      Все таки в современной войне можно победить.

      В любой войне одна из сторон будет победителем, вопрос только в том, какую цену ей придётся заплатить на победу. Однако что то подсказывает то, что война между Азербайджаном и Арменией не завершена и просто перешла в фазу подготовки к следующему этапу.
      Матрасы суетятся с подписанием мирного договора только лишь для того, что бы у Еревана не было отягощения в виде территориальных споров с Баку, поскольку, согласно устава НАТО, это является препятствием для принятия Армении в оный блок. В блок то конечно может быть и не примут, но какой нибудь статус "приоритетного партнёра" повесят, что позволит втащить натовскую структуру в закавказье.
      P.S.-забота матрасов об Армении добром не кончится, причём в первую очередь, для самой Армении. winked
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 13:35
        Ныробский(Дмитрий)

        Для информации, Армения уже давно с ними дружбу водит:
        Армения обрела независимость от Советского Союза в 1991 году. С тех пор Армения стремится развивать более тесные евроатлантические связи со странами-членами НАТО. В 1992 году Армения присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, который в 1997 году был преобразован в Совет евроатлантического партнерства (СЕАП). СЕАП объединяет страны НАТО и страны-партнеры из евроатлантического региона. 5 октября 1994 года Армения стала членом программы «Партнерство ради мира».
        Армянская Атлантическая ассоциация, созданная в 2001 году, стремится развивать отношения между Арменией и НАТО. Она является полноправным членом Ассоциации Атлантического договора. В 2002 году Армения стала ассоциированным членом Парламентской ассамблеи НАТО.В 2004 году Армения открыла постоянное представительство при НАТО в Брюсселе, Бельгия. В 2007 году в Ереване открылся информационный центр НАТО.
        Армения ежегодно проводит "Неделю НАТО", которая способствует повышению осведомленности о сотрудничестве страны с НАТО.
        hi
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 12:45
    . местом проведения международного климатической конференции под эгидой ООН в этом году станет Баку.

    Ой-её-ей. И умственно отсталую гретту тумблерг приволокут?
  4. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    +3
    Сегодня, 12:48
    Увы, Минская группа стала символом импотенции подобных структур. Позорная, хоть и короткая история МГ отчётливо показала, как не надо решать такие конфликты.
  5. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 12:51
    Азербайджан дал посыл в США, тем потомкам Царской России - что стоит убрать прокладку, все хорошо и вопросы решаемы.
    Ваше присутствие необязательно.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:54
    «Азербайджанский президент предложил главе Госдепа США прекратить работу Минской группы ОБСЕ» —

    — Азербайджанский президент предложил главе Госдепа США прекратить работу ...
    (Так было бы лучше)
  7. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 13:00
    При всей самостоятельности Азербайджана ,американцы не любят когда им указывают .Что теперь будет не скажу ,но будет. Алиев может попасть под санкции или знамя борьбы за права ЛГБТ в Азербайджане, вдруг поднимут американцы ,но обязательно постараются поставить Алиева на место
  8. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 13:07
    И что ему Блинкен ответил ?
    - Да-да, Ильхам, раз тебя работа ОБСЕ в регионе не устраивает, то свернем, завтра же.
  9. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 13:24
    Видать сильно мешает эта группа Ильхаму. Даже своим бездействием? belay

    Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция.
    Помимо них в нее входят Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция.
    И собственно самих Азербайджана и Армении.
    Только с Францией у Алиева в настоящее время не все хорошо.
    Возможно и Швеция будет "косо" смотреть на Азербайджан, припоминая ее "родство" с Турцией, которая долго давало добро на ее вступление в НАТО.
    В остальном, весь расклад вроде неплох для Ильхама.
    Хотя, если брать в расчет активный крен Армении в последнее время в сторону Запада, то да, те могут сейчас "стать горой" за правое дело армян.