Азербайджанский президент предложил главе Госдепа США прекратить работу Минской группы ОБСЕ
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Конфликт между Арменией и Азербайджаном ушел в прошлое, и эту страницу истории пора закрыть. Поэтому азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре предложил главе Госдепа США Энтони Блинкену прекратить работу Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других структур, которые с ней связаны.
Такое сообщение сделала пресс-служба главы Азербайджана.
Алиев считает, что наступило время для роспуска Мирной группы ОБСЕ ввиду ее полной нефункциональности.
Блинкен в ходе разговора, который состоялся по его инициативе, отметил успехи Баку в продвижении азербайджано-армянской мирной повестки. Он заявил, что Америка будет поддерживать усилия сторон по нормализации отношений, и призвал Армению и Азербайджан постараться ускорить процесс подписания двустороннего мирного соглашения. Глава Госдепа утверждает, что Вашингтон придает большое значение укреплению взаимоотношений с Баку. По его словам, Азербайджан и США объединяют общие цели в сфере энергетики и борьбы с глобальными изменениями климата. Он напомнил, что местом проведения международного климатической конференции под эгидой ООН в этом году станет Баку.
Ранее азербайджанский президент высказывался о необходимости роспуска Минской группы на встрече с главой ОБСЕ и министром иностранных дел Мальты Яном Боргом. Ее и ряд других структур организации Алиев назвал «бездействующими».
https://president.az/
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