Тегеран предупредил Оттаву о последствиях после решения Канады признать КСИР террористической организацией

Это действие посылает четкий сигнал о том, что Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР. Наше правительство обеспечит отсутствие иммунитета за незаконные действия Ирана и его поддержку терроризма

Незаконный акт Канады по объявлению неотъемлемой частью официальной военной силы Исламской Республики Иран, которая сыграла незаменимую роль в защите национальной безопасности и территориальной целостности дорогого Ирана, а также в защите безопасности и стабильности региона и противостоянии Терроризм, подобный ДАИШ, был злонамеренным и нарушает принципы и нормы международного права

Откровенно политизированное решение Оттавы признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана ожидаемо натолкнулось на ответную реакцию Тегерана. МИД Исламской Республики вызвал в Тегеран посла Италии, который также представляет интересы Канады в Иране. Дипломату заявлен протест, а также предупреждение о последствиях такого решения канадских властей. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.Напомним, накануне Канада официально внесла КСИР в список террористчиеских организаций.— объяснил это решение министр общественной безопасности Доминик Леблан.Он призвал также всех канадцев, которые в настоящее время находятся в Иране, покинуть территорию этой страны.Решение Оттавы о признании КСИР террористической организацией позволяет канадской полиции предъявлять обвинения всем, кто финансово поддерживает Корпус стражей исламской революции. А банки Канады теперь получили право заморозить его активы.Реакцию иранских властей на действия Канады трудно назвать неожиданной. К примеру, временный министр иностранных дел Ирана Бакери Кани назвал это решение бессмысленным подарком израильскому режиму, террористам и другим врагам мира и стабильности в Западной Азии.– заявил дипломат.Добавим, что Канада стала второй после США страной, которая внесла КСИР в список террористических организаций.