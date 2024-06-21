Тегеран предупредил Оттаву о последствиях после решения Канады признать КСИР террористической организацией

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Тегеран предупредил Оттаву о последствиях после решения Канады признать КСИР террористической организацией

Откровенно политизированное решение Оттавы признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана ожидаемо натолкнулось на ответную реакцию Тегерана. МИД Исламской Республики вызвал в Тегеран посла Италии, который также представляет интересы Канады в Иране. Дипломату заявлен протест, а также предупреждение о последствиях такого решения канадских властей. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.

Напомним, накануне Канада официально внесла КСИР в список террористчиеских организаций.



Это действие посылает четкий сигнал о том, что Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР. Наше правительство обеспечит отсутствие иммунитета за незаконные действия Ирана и его поддержку терроризма

— объяснил это решение министр общественной безопасности Доминик Леблан.

Он призвал также всех канадцев, которые в настоящее время находятся в Иране, покинуть территорию этой страны.

Решение Оттавы о признании КСИР террористической организацией позволяет канадской полиции предъявлять обвинения всем, кто финансово поддерживает Корпус стражей исламской революции. А банки Канады теперь получили право заморозить его активы.

Реакцию иранских властей на действия Канады трудно назвать неожиданной. К примеру, временный министр иностранных дел Ирана Бакери Кани назвал это решение бессмысленным подарком израильскому режиму, террористам и другим врагам мира и стабильности в Западной Азии.

Незаконный акт Канады по объявлению неотъемлемой частью официальной военной силы Исламской Республики Иран, которая сыграла незаменимую роль в защите национальной безопасности и территориальной целостности дорогого Ирана, а также в защите безопасности и стабильности региона и противостоянии Терроризм, подобный ДАИШ, был злонамеренным и нарушает принципы и нормы международного права

– заявил дипломат.

Добавим, что Канада стала второй после США страной, которая внесла КСИР в список террористических организаций.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:43
    — Канадцам больше по душе нацисты и бандеровцы, бывшие и настоящие ...
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 13:57
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Канадцам больше по душе нацисты и бандеровцы, бывшие и настоящие ...

      Канадцы большей частью в душе нацисты и бандеровцы. Так, на мой взгляд, более верно. hi
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +7
    Сегодня, 12:44
    Я не слышал, что после второй мировой войны в Иране нашли убежище нацистские преступники и бандеровская мразь, зато в США и Канаде их полным полно, и не им учить остальные страны как себя вести.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 13:32
      Цитата: Silver99
      Я не слышал, что после второй мировой войны в Иране нашли убежище нацистские преступники и бандеровская мразь, зато в США и Канаде их полным полно, и не им учить остальные страны как себя вести.

      Потому как СССР и Британия завоевали Иран в ходе второй мировой войны. А так планировали к Гитлеру присоединится Персы. winked
      Иранская операция, также Англо-советское вторжение в Иран (англ. Anglo-Soviet invasion of Iran, перс. اشغال ایران در جنگ جهانی دوم‎; кодовое наименование — «Операция „Согласие“» (англ. Operation Countenance)) — вооружённый конфликт между Великобританией (включая индийские колониальные войска), Австралией и СССР, с одной стороны, и Шаханшахским Государством Иран, с другой стороны, произошедший в ходе Второй мировой войны 25 августа — 17 сентября 1941 года.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:03
    Тегеран предупредил Оттаву о последствиях после решения Канады признать КСИР террористической организацией
    . Хотел спросить, а полосатики сами уже или своих подручных вперёд двинули... оказывается уже, подручных следом тянут. А остальные когда в уту степь отправятся? Шестерок у полосатиков много...
  4. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 14:01
    В Канаде считают, что расследование гибели канадцев в украинском Боинге, сбитом КСИР над Тегераном, вылилось в наказание стрелочников и было неполным и непрозрачным. В 2023 году за сбитый Боинг подали коллективный иск в Международный суд ООН.
  5. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:38
    Тегеран, мог бы и не предупреждать Оттаву... Там, всё равно, нет слушающих и вменяемых, по определению....