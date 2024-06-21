Тегеран предупредил Оттаву о последствиях после решения Канады признать КСИР террористической организацией
Откровенно политизированное решение Оттавы признать террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана ожидаемо натолкнулось на ответную реакцию Тегерана. МИД Исламской Республики вызвал в Тегеран посла Италии, который также представляет интересы Канады в Иране. Дипломату заявлен протест, а также предупреждение о последствиях такого решения канадских властей. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.
Напомним, накануне Канада официально внесла КСИР в список террористчиеских организаций.
— объяснил это решение министр общественной безопасности Доминик Леблан.
Он призвал также всех канадцев, которые в настоящее время находятся в Иране, покинуть территорию этой страны.
Решение Оттавы о признании КСИР террористической организацией позволяет канадской полиции предъявлять обвинения всем, кто финансово поддерживает Корпус стражей исламской революции. А банки Канады теперь получили право заморозить его активы.
Реакцию иранских властей на действия Канады трудно назвать неожиданной. К примеру, временный министр иностранных дел Ирана Бакери Кани назвал это решение бессмысленным подарком израильскому режиму, террористам и другим врагам мира и стабильности в Западной Азии.
– заявил дипломат.
Добавим, что Канада стала второй после США страной, которая внесла КСИР в список террористических организаций.
Информация