Итальянская пресса: власти США обеспокоены ростом российского влияния в Африке

Итальянская пресса отмечает, что на фоне последних событий, связанных со сменой власти в Нигере, Мали и Буркина-Фасо Россия сумела занять место стран Запада, особенно США и Франции, в регионе.Как утверждает газета Il Messaggero, администрация США и власти других стран Запада наиболее обеспокоены влиянием, которое Москва все более распространяет от "сердца Африки, Сахеля, до берегов Средиземного моря". В 2022 году французский военный контингент, который с 2014 года присутствовал в регионе Сахеля в рамках антитеррористической операции "Бархан", был вынужден покинуть территорию Мали.Ранее сообщалось, что Франция планирует сократить свое военное присутствие в странах Западной и Центральной Африки до 600 человек. В частности, Париж намерен оставить около сотни военнослужащих в Габоне (сейчас их 350), сотни в Сенегале (вместо 350) и сотни в Кот д'Ивуаре (сейчас 600). Кроме того, около трехсот французских военнослужащих вместо тысячи останутся в Чаде. При этом существует вероятность, что в будущем численность французского контингента в Африке будет вновь увеличена "в соответствии с потребностями партнеров".Еще два года назад помимо 1600 военных в странах Западной Африки и Габоне Франция располагала порядка пяти тысяч военнослужащих в Сахеле. Контингент в Кот-д'Ивуаре, который ранее считался одним их основных союзников Франции в Западной Африке, уже сокращен с 900 до 600 человек, кроме того, вывод французских военных начался и из Сенегала. Однако, при этом Франция по-прежнему намерена сохранить свою военную базу в Джибути, где находятся 1500 военных.

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