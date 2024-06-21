Итальянская пресса: власти США обеспокоены ростом российского влияния в Африке

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Итальянская пресса: власти США обеспокоены ростом российского влияния в Африке

Итальянская пресса отмечает, что на фоне последних событий, связанных со сменой власти в Нигере, Мали и Буркина-Фасо Россия сумела занять место стран Запада, особенно США и Франции, в регионе.

Как утверждает газета Il Messaggero, администрация США и власти других стран Запада наиболее обеспокоены влиянием, которое Москва все более распространяет от "сердца Африки, Сахеля, до берегов Средиземного моря". В 2022 году французский военный контингент, который с 2014 года присутствовал в регионе Сахеля в рамках антитеррористической операции "Бархан", был вынужден покинуть территорию Мали.



Ранее сообщалось, что Франция планирует сократить свое военное присутствие в странах Западной и Центральной Африки до 600 человек. В частности, Париж намерен оставить около сотни военнослужащих в Габоне (сейчас их 350), сотни в Сенегале (вместо 350) и сотни в Кот д'Ивуаре (сейчас 600). Кроме того, около трехсот французских военнослужащих вместо тысячи останутся в Чаде. При этом существует вероятность, что в будущем численность французского контингента в Африке будет вновь увеличена "в соответствии с потребностями партнеров".

Еще два года назад помимо 1600 военных в странах Западной Африки и Габоне Франция располагала порядка пяти тысяч военнослужащих в Сахеле. Контингент в Кот-д'Ивуаре, который ранее считался одним их основных союзников Франции в Западной Африке, уже сокращен с 900 до 600 человек, кроме того, вывод французских военных начался и из Сенегала. Однако, при этом Франция по-прежнему намерена сохранить свою военную базу в Джибути, где находятся 1500 военных.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:00
    «Власти США обеспокоены ростом российского влияния в Африке» —

    — ͟Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:
    — «Не суй свой нос, куда собака хвост не совала»...
    1. ian Звание
      ian
      -2
      Сегодня, 13:03
      Картинка хорошая. Жаль остальные метизы у нас из Китая. Вплоть до гвоздей...
      1. Володин Звание
        Володин
        +1
        Сегодня, 13:39
        Цитата: ian
        Жаль остальные метизы у нас из Китая. Вплоть до гвоздей...

        Ну не знаю. На той неделе покупал гвозди и саморезы - производство Челябинская обл.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:07
        Вот только сказки не нужно рассказывать... У меня супруга торгует автозапчастями для сельхозмашин... Весь крепёж на 70 -80 % российский или белорусский... Как впрочем и запчасти... Китайское, казахское и украинское что-то тоже можно найти, но не в таком уж большом количестве...
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 14:21
          Ну как скажете. Не надо так не надо... У вас супруга, у меня приятель в "метизном дворе". Он без сомнения лжет ( всегда подозревал, что он засланный, уж больно мягко "Г" выговаривает) , а ваша супруга естественно говорит правду. yes
          Супруге не доверять последнее дело hi
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 14:23
            Супруге не доверять последнее дело

            Приятелю тем более drinks Каждый имеет то что закупает... Вам ссылки на российские гвозди дать или сами найдёте...??? hi
            1. ian Звание
              ian
              0
              Сегодня, 14:32
              Да уж и сам находил неоднократно... Правда зачастую на ярлыке написано "зделано в Рассие" feel
              Но в основном не могу спорить.
              1. Lev_Russia Звание
                Lev_Russia
                0
                Сегодня, 14:39
                Список российских производителей шурупов...
                https://fabricators.ru/produkt/shurupy
                Могу ссылку и на производителей гвоздей дать...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 13:16
      Хусситам надо бы разбомбить французскую базу в Джибути, а то там слишком много живых французов. am good
  2. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 13:01
    "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует", а запад давно привык танцевать без всяких ужинов и прочих прелюдий.
    Вот девушка и завертела головой, когда появились варианты...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:02
    Что то давно не горели казармы НАТО в Африке ?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:03
    Запад очень беспокоится за свои ценности и очень обеспокоен существованием России.Могу их обрадовать,нам приятны глазу только традиционные ценности.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:05
    Итальянская пресса: власти США обеспокоены ростом российского влияния в Африке
    . Так писали об том, недавно совсем.
    И что тут обсуждать то?
  6. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 13:17
    С опытом работы в области переворотов ( было ваше, стало наше) полосатым нет равных.Автор пытается нас ввести в заблуждение. Россия слаба в плане технологий, всё что можем дать Африке хлеб и атом.станции, которые потом заберёт запад.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:49
    Не ходите дети, ни за что на свете в Африку гулять
    Будут вас кусать, бить и обижать!
  8. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:03
    Они по жизни обеспоены.... где Россия, там и озабоченности проявляются.... ништяки свои теряют....