Российский историк считает, что майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с Финляндией

Мы, получается, устроили провокацию, чтобы финны вывели свои войска из-под нашего первого и самого сильного и сокрушительного удара? Это же глупость какая-то. Мы потом в них же и упремся. Только они будут находиться на заранее подготовленных позициях

По мнению многих современных историков, поводом для Зимней войны СССР с Финляндией стал так называемый майнильский инцидент, когда 26 ноября 1939 года финские войска якобы обстреляли из артиллерии советскую приграничную деревню Майнила.В свою очередь, российский историк Олег Киселев категорически не согласен, что именно это событие стало казусом белли, положившим начало кровопролитному противостоянию. Свое мнение он выразил в ходе беседы с одним из ведущих канала TacticMedia Сергеем Вильяновым.Эксперт напомнил, что в тот же день Молотов сказал финскому послу, что руководство СССР возмущено, но не намерено «раздувать» этот возмутительный инцидент, если стороны придут к консенсусу. На следующий день данное заявление опубликовала газета «Правда».Кроме того, Киселев выразил уверенность, что во время обстрела, если вообще таковой был, обошлось без жертв, несмотря на заявление о гибели нескольких советских солдат и офицера. Ведь до сих пор не известны их фамилии.По мнению историка, майнильский инцидент, скорее всего, был «постановкой» СССР. Но это было сделано отнюдь не для того, чтобы получить повод к началу наступления на Финляндию.Со слов эксперта, скорее это было «последним китайским предупреждением», что ситуация на грани и еще один инцидент приведет к непоправимому. После этого советское руководство требовало от Финляндии отвести войска от границы, чтобы разрядить обстановку.В то же время многие специалисты трактуют этот шаг как подготовку к наступлению на Финляндию. Якобы СССР пытался «расчистить дорогу» для ввода войск.Однако собеседник Вильянова считает иначе.- пояснил Киселев.Подводя итоги, историк отметил, что майнильский инцидент скорее был неким «фолом последней надежды» со стороны СССР, который должен был «отрезвить» финнов и усадить их за стол переговоров.