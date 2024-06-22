Российский историк считает, что майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с Финляндией

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Российский историк считает, что майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с Финляндией

По мнению многих современных историков, поводом для Зимней войны СССР с Финляндией стал так называемый майнильский инцидент, когда 26 ноября 1939 года финские войска якобы обстреляли из артиллерии советскую приграничную деревню Майнила.

В свою очередь, российский историк Олег Киселев категорически не согласен, что именно это событие стало казусом белли, положившим начало кровопролитному противостоянию. Свое мнение он выразил в ходе беседы с одним из ведущих канала TacticMedia Сергеем Вильяновым.



Эксперт напомнил, что в тот же день Молотов сказал финскому послу, что руководство СССР возмущено, но не намерено «раздувать» этот возмутительный инцидент, если стороны придут к консенсусу. На следующий день данное заявление опубликовала газета «Правда».

Кроме того, Киселев выразил уверенность, что во время обстрела, если вообще таковой был, обошлось без жертв, несмотря на заявление о гибели нескольких советских солдат и офицера. Ведь до сих пор не известны их фамилии.

По мнению историка, майнильский инцидент, скорее всего, был «постановкой» СССР. Но это было сделано отнюдь не для того, чтобы получить повод к началу наступления на Финляндию.

Со слов эксперта, скорее это было «последним китайским предупреждением», что ситуация на грани и еще один инцидент приведет к непоправимому. После этого советское руководство требовало от Финляндии отвести войска от границы, чтобы разрядить обстановку.

В то же время многие специалисты трактуют этот шаг как подготовку к наступлению на Финляндию. Якобы СССР пытался «расчистить дорогу» для ввода войск.

Однако собеседник Вильянова считает иначе.

Мы, получается, устроили провокацию, чтобы финны вывели свои войска из-под нашего первого и самого сильного и сокрушительного удара? Это же глупость какая-то. Мы потом в них же и упремся. Только они будут находиться на заранее подготовленных позициях

- пояснил Киселев.

Подводя итоги, историк отметил, что майнильский инцидент скорее был неким «фолом последней надежды» со стороны СССР, который должен был «отрезвить» финнов и усадить их за стол переговоров.

45 комментариев
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  1. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 06:58
    Эх, не добавил гнид до конца, товарищ Сталин! wink
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +2
      Сегодня, 07:08
      Понятненько, это Сталин виноват, что нынешние правдорубы 30 лет назад все продали..... Потому как "Сталин не добил", а нам убогим, вроде и не положено...

      Эх, жаль, что и здесь не были последовательны, не до конца страну разворовали... Но корни, конечно, идут от Сталина?
      1. lisikat2 Звание
        lisikat2
        +3
        Сегодня, 07:28
        "Корни, конечно идут от Сталина" простите, но не слишком ли много на одного человека':СТРОИТЬ, КОРЧЕВАТЬ", ? Сталин, был обычным человеком: мог ошибаться, мог и уставать, а где были другие?
      2. Медведев_Дмитрий Звание
        Медведев_Дмитрий
        +1
        Сегодня, 07:32
        Ну не тридцать, а когда Хрущев Порккала вернул. И зря, такие жесты"доброй воли" не очень хороши... В Финляндии до сих пор сильна"партия" Финка до Урала... Среди простых не заметно,а у местечковых политиков нет-нет и проскальзывает.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 07:53
          Цитата: Медведев_Дмитрий
          В Финляндии до сих пор сильна"партия" Финка до Урала...

          До какого Урала? Маловато берёте... ВСЕ фино-угорские народы, а это до хантов и манси, должны быть в составе Финляндии!!!
          1. Медведев_Дмитрий Звание
            Медведев_Дмитрий
            +2
            Сегодня, 07:58
            До уральских гор, так точнее... Просто думал что понятно, что Урал это не только река.... hi В ы же кстати с Семска, видел ваш коммент, поэтому спрашиваю. smile Служил там в Актогае.
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              +1
              Сегодня, 08:08
              Цитата: Медведев_Дмитрий
              В ы же кстати с Семска

              Сейчас это называют "Семей" negative
              1. Медведев_Дмитрий Звание
                Медведев_Дмитрий
                0
                Сегодня, 08:15
                И область Абай.. А ведь когда-то и Ф.М. Достоевскому пришлось там щей похлебать... Думаю, до сих пор дикие места... Конечно с налётом цивилизациии... Айфоны и пр.
        2. Иезекиль 25-17 Звание
          Иезекиль 25-17
          -1
          Сегодня, 08:20
          В следующий раз надо финишировать на Обсерваторной горке; в Гельсингфорсе.
      3. Stas157 Звание
        Stas157
        +2
        Сегодня, 07:41
        Цитата: иван2022
        Но корни, конечно, идут от Сталина?

        Мины. Сейчас это так называют!

        Возможно Сталин в шахматах и не был профессионалом, но сдается мне, что одного гроссмейстера обыграл бы в чистую.
      4. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 07:48
        Цитата: иван2022
        Но корни, конечно, идут от Сталина?

        Не, не... Это же ещё Ленин бомбу заложил! Вы разве не в курсе? wassat
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:48
      Цитата: Голландец Михель
      Эх, не добавил гнид до конца, товарищ Сталин!

      Историков типа Киселёва?
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 08:11
      В мою бытность пионером(лет 60 назад) один компетентный товарищ рассказал,что обстрел был.
      И расчет финского орудия(по рассказам местных финнов) говорил на ..русском.
      Видимо не зря возвращавших с плена бойцов РККА фильтровали гораздо тщательней,чем после окончания
      ВОВ. Соответственно и Льва Давидовича(главу ВСЕЙ контрреволюции,назначенного Западом руководителем "правительства в изгнании" ликвидировали после окончания Зимней войны.
      1. Медведев_Дмитрий Звание
        Медведев_Дмитрий
        0
        Сегодня, 08:27
        Финны не очень хорошо относятся к русским, то поколение, я еще застал некоторых.
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +5
    Сегодня, 07:16
    Что то многовато в последнее время у нас нарисовалось экспертов, всяких писателей-фантастов типа Резуна. Все что то там исследуют, пытаются на пальцах объяснить народу что и как. Уже давно все это проехали, результат есть? Есть. А кто там чего и как уже не важно.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 07:33
      Этот эксперт перерыл тонны архивных документов и может чуть ли не подневно описать события на том или ином участке фронта.
      И тут вы со своим ценным мнением.
      1. lukash66 Звание
        lukash66
        +2
        Сегодня, 07:37
        А вот лично Вам не все равно, что послужило поводом? Вопрос надо было решать, его решили. Границу отодвинули от Ленинграда. Дальше что? А если бы этого не сделали тогда, то не факт, что Ленинград удалось бы отстоять в 41-ом.
        1. Cartalon Звание
          Cartalon
          0
          Сегодня, 07:47
          А мне интересно как было я историю люблю, а не подтверждения своей единственно верной точки зрения
          1. lukash66 Звание
            lukash66
            0
            Сегодня, 07:51
            Так ради Бога. Это я про любовь к истории. Ну не шарахнули бы тогда сами по себе, ещё бы чего нить придумали. Главное результат. А уж как там и чего, что там поводом послужило - это уже дело десятое.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 08:03
        Цитата: Cartalon
        Этот эксперт перерыл тонны архивных документов и может чуть ли не подневно описать события на том или ином участке фронта.
        И тут вы со своим ценным мнением.

        А вы с ним лично знакомы? Что то я никаких его работ, кроме одной книги в соавторстве с Ю.М. Свойским не нашёл. Ни монографий, ни диссертаций... только ролики в интернете... Или это сейчас и является экспертным уровнем? wassat
      3. Luminman Звание
        Luminman
        0
        Сегодня, 08:45
        Этот эксперт перерыл тонны архивных документов и может чуть ли не подневно описать события на том или ином участке фронта

        Уж не в Лондоне ли этот "эксперт" перерывал "тонны архивных документов", которые и в наших-то архивах лежат под грифом секретно?
    2. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      -1
      Сегодня, 07:39
      Они же деньги зароблляют... А так да... Докуметы есть в архивах. Хотя надысь перечитывал Молотова интервью, столько там мудрили темнили... Но намудрили, надо признать, хорошо... Как бы ни банально это звучало, но СССР был оплотом и державой.
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        +1
        Сегодня, 07:56
        Вы полагаете, что книжке о Зимней войне можно сильно заработать?
        1. Медведев_Дмитрий Звание
          Медведев_Дмитрий
          0
          Сегодня, 08:01
          Сейчас не на книжках, а количестве просмотров и лайках зарабатывают
        2. lukash66 Звание
          lukash66
          0
          Сегодня, 08:08
          Наверное можно. Вот у меня прямо под рукой оказалась книга Соколова "Тайны финской войны". Вполне себе толковая книга, все разложено по полочкам, в том числе и про поводы. С разбором "всех полётов", причинами наших неудач на первом этапе, со всем ходом БД, потерями.
          1. Luminman Звание
            Luminman
            0
            Сегодня, 08:21
            книга Соколова "Тайны финской войны"

            Соколов - недобитый либераст и русофоб...
            1. lukash66 Звание
              lukash66
              0
              Сегодня, 08:25
              Не знаю лично про него, не знаком. Но в книге не ощущается какой то русофобии. Все вполне себе чётко, что, где и как. Без излишнего ура-патриотизма, но и без нападок на нашу Родину, руководство, военноначальников и лично тов. Сталина.
              1. Luminman Звание
                Luminman
                0
                Сегодня, 08:29
                Но в книге не ощущается какой то русофобии

                Эту книгу не читал, но читал другие - везде, где только можно обливает г...ном все что только можно...
                1. lukash66 Звание
                  lukash66
                  +1
                  Сегодня, 08:31
                  Не буду спорить, возможно.
            2. Essex62 Звание
              Essex62
              0
              Сегодня, 08:40
              А почему либерал должен быть бит? В современной барыжьей России либерал уважаемый человек,один так вообще президент.
    3. Заступник Звание
      Заступник
      0
      Сегодня, 07:53
      "многовато нарисовалась экспертов"святое дело "прогреться"от"имперского периода ":смотрите какой я умный: знаю о чём Сталин или Александр 3 думали. Если,не верите,идите и у них спрашивайте!
      Мне , кажется,такие "мудрецы"только позорят прошлое
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        -1
        Сегодня, 07:57
        Прошлое позорите вы своим невежеством и не желанием его знать.
        1. Заступник Звание
          Заступник
          0
          Сегодня, 08:37
          Смотря, какие эксперты"просвещают" то некоторые "эксперты"столько "лапши" навещают,что....
  3. Stas157 Звание
    Stas157
    +4
    Сегодня, 07:23
    . майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с Финляндией

    Тогда поводом могло стать всё, что угодно. Сталин решал проблемы. И ему не нужны были для этого поводы и предлоги.

    Вот интересно. А вступление Финляндии во враждебный нам военный союз, который ведёт с нами опосредованную войну, это повод или предлог? В любом случае, Сталин бы этого не допустил точно. И решил бы это быстро. Да и не посмели бы!
    1. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +4
      Сегодня, 07:43
      И не посмели... Англия щеки надувала, скандинавы добровольцами помогали,немцы... А вот не вышло. Был у тов,Сталина стержень...
    2. Luminman Звание
      Luminman
      +1
      Сегодня, 08:18
      ? В любом случае, Сталин бы этого не допустил точно. И решил бы это быстро. Да и не посмели бы!

      Ну если Эстонию, находящуюся совсем рядом с Ленинградом, в НАТО приняли, то Финляндию и подавно. Вы путаете современное руководство с тов. Сталиным...
  4. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    +1
    Сегодня, 07:34
    Вот опять начинаем оправдываться, вместо того, чтобы гордиться правильным стратегическим решением, начать войну и отодвинуть угрозу от Ленинграда. Другое дело, что начали боевые действия в строго намеченный день, побоявшись гнева вождя, который сравнив потенциалы двух армий, считал неуместным любое промедление с разгромом финнов. Но подвела нелетная погода на первые три дня штурма линии Маннергейма, когда невозможно было использовать бомбардировочную авиацию. А бетонные укрепления на линии не поддавались обычной артиллерии из-за чего погибло много наших солдат, которых бросали на штурм.
    А ещё, разгромив финнов на севере в районе Петсамо (Печенга), оставили им эту территорию после подписания капитуляции. И всё из-за нежелания ссориться с англосаксами и французами, чьи активы были в уникальных никелевых рудниках Петсамо и союзником которых, была на тот момент Финляндия. Благодаря этой нерешительности, фашистская Германия цеплялась за Петсамо до последнего, имея отсюда единственный источник никеля для производства своей брони. Немцы построили там уникальные береговые комплексы артиллерии с круговым охватом и огромным калибром 381мм. Бетонные площадки под ними, диаметром 40 метров, теперь ушлые уфологи называют «аэродромами для летающих тарелок», якобы разрабатываемых в рейхе.
    И только после разгрома Финляндии в 1944 г., округ Петсамо (Печенгу) забрали у финнов, отрезав их от морского выхода в Арктику и лишив богатейших залежей никеля.
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +1
      Сегодня, 08:15
      Петсамо (Печенгу) забрали у финнов, отрезав их от морского выхода в Арктику и лишив богатейших залежей никеля

      Помнится в свое время либерасты даже извинялись за Зимнюю войну и ругали во всем кровавого Сталина и его прихвостня Молотова. А как по мне, так надо было и Аланские острова у них забирать...
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:12
    Мы, получается, устроили провокацию, чтобы финны вывели свои войска из-под нашего первого и самого сильного и сокрушительного удара? Это же глупость какая-то.

    В первой половине 20 века в международной правовой системе сформировалось отношение к начавшему войну как к преступнику. Было сразу несколько международных соглашений на эту тему, например, Пакт Бриана- Келлога 1928 года, или заключенные по инициативе СССР Конвенции об определении агрессии 1933 года. Они использовались, например, на Нюрнбергском трибунале при обвинении нацистов.
    К нарушению этих соглашений относились достаточно серьезно, например, начиная войну против Польши, немцы провели масштабную операцию "Гиммлер", заключавшуюся в неоднократном нападении самих же немцев под видом поляков на немецкие объекты- Нападение на лесничество в Бычине (Питшине), Нападение на таможенный пункт в Рыбнике-Стодолах (Хохлиндене) или всем известное Нападение на радиостанцию в Глайвице (на самом деле таких нападений было достаточно много).
    Неудивительно, что СССР тоже старался создать предлог для начала войны с Финляндией.
    После войны в Уставе ООН чётко разделили преступника- агрессора и жертву агрессии в статье 51 Устава, была принята резолюция ООН 3314 по определению агрессии , понятие агрессивной войны как преступления вошло в национальные законодательства- в УК РФ, к примеру, это Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны и Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
    1. Luminman Звание
      Luminman
      0
      Сегодня, 08:27
      Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны

      3 сентября Франция и Британия объявили войну Германии. Их можно считать агрессорами и поджигателями войны?
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 08:32
        Нет. Германия первой начала войну против Польши, став таким образом агрессором, а Польша- жертвой агрессии, имеющей законное право на индивидуальную и коллективную оборону. В рамках этой обороны Франция и Англия и объявили Германии войну.
        1. Luminman Звание
          Luminman
          0
          Сегодня, 08:37
          Германия первой начала войну против Польши

          О провокации на радиостанции в Гляйвице стало известно только после окончания войны. А до ее начала, с чисто юридической точки зрения, Франция и Британия были самыми, что ни на есть, настоящими агрессорами. Даже газета Правда клеймила их как поджигателей войны...
  6. ValeraKrasovski Звание
    ValeraKrasovski
    +1
    Сегодня, 08:21
    Снова либерасты возвращаются к бреду, что СССР придумал обстрел и т.д. и т.п. какая мать этих прозападных лизожопов родила, и как этих гнид недобитых наша земля носит.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:26
    Поводом к началу войны может быть всё что угодно, например: убийство эрц герцога Фердинанда - повод к началу I Мировой войны, а вот причина... В случае с Финляндией это необходимость отодвинуть границу, образовашуюся из за необдуманного решения Ульянова-Ленина.
  8. maltus
    maltus
    0
    Сегодня, 08:48
    Самой большой коренной и стратегической ошибкой Сталина (даже не Ленина), было разделение территории России на РСФСР, Белоруссию и Украину и часть сев. Казахстана. Борясь с русским шовинизмом он упустил местный национализм. Ну, а дальше всякие Ельцины это использовали. Теперь имеем, что имеем.