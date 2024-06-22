Российский историк считает, что майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с Финляндией
По мнению многих современных историков, поводом для Зимней войны СССР с Финляндией стал так называемый майнильский инцидент, когда 26 ноября 1939 года финские войска якобы обстреляли из артиллерии советскую приграничную деревню Майнила.
В свою очередь, российский историк Олег Киселев категорически не согласен, что именно это событие стало казусом белли, положившим начало кровопролитному противостоянию. Свое мнение он выразил в ходе беседы с одним из ведущих канала TacticMedia Сергеем Вильяновым.
Эксперт напомнил, что в тот же день Молотов сказал финскому послу, что руководство СССР возмущено, но не намерено «раздувать» этот возмутительный инцидент, если стороны придут к консенсусу. На следующий день данное заявление опубликовала газета «Правда».
Кроме того, Киселев выразил уверенность, что во время обстрела, если вообще таковой был, обошлось без жертв, несмотря на заявление о гибели нескольких советских солдат и офицера. Ведь до сих пор не известны их фамилии.
По мнению историка, майнильский инцидент, скорее всего, был «постановкой» СССР. Но это было сделано отнюдь не для того, чтобы получить повод к началу наступления на Финляндию.
Со слов эксперта, скорее это было «последним китайским предупреждением», что ситуация на грани и еще один инцидент приведет к непоправимому. После этого советское руководство требовало от Финляндии отвести войска от границы, чтобы разрядить обстановку.
В то же время многие специалисты трактуют этот шаг как подготовку к наступлению на Финляндию. Якобы СССР пытался «расчистить дорогу» для ввода войск.
Однако собеседник Вильянова считает иначе.
- пояснил Киселев.
Подводя итоги, историк отметил, что майнильский инцидент скорее был неким «фолом последней надежды» со стороны СССР, который должен был «отрезвить» финнов и усадить их за стол переговоров.
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