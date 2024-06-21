Нигер перекрывает доступ французской компании к урановым рудникам страны

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Нигер перекрывает доступ французской компании к урановым рудникам страны

Власти африканских государств продолжают избавляться от колониального влияния Парижа, в буквальном смысле выдавливая Пятую республику с Черного континента. Причем, этот процесс происходит не только в военной, но и в энергетической сфере, которая является одной из самых чувствительных для Франции.

Как стало известно, Нигер официально отозвал разрешение у французской компании Orano на эксплуатацию крупного уранового рудника Имурарене. Это месторождение является одним из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются в 200 тысяч тонн. Для Франции, 70% производства электроэнергии в которой зависит от ее атомного парка, это очень чувствительный удар. До недавнего времени именно доступ к урану являлся краеугольным камнем энергетической политики страны.



Не случайно в компании Orano уже заявили о намерении обжаловать решение властей Нигера об отзыве разрешения на эксплуатацию рудника Имурарене в национальных и международных судебных инстанциях. Вот только вряд ли подобные попытки будут иметь успех.

Orano принимает к сведению решение властей Нигера отозвать у своей дочерней компании Imouraren SA разрешение на разработку месторождения

- говорится в заявлении компании.

Стоит отметить, что сейчас французская компания Orano пока еще управляет рудником Somaïr, работы на котором останавливались на несколько месяцев после государственного переворота в Нигере.

Напомним, что некоторое время назад из Нигера были вынуждены уйти и французские военные, которых практически сразу заменили российские инструкторы. Это решение власти африканского государства объяснили неэффективностью французских солдат, которые за время своего пребывания в стране так и не смогли победить терроризм и преступность в Нигере.
10 комментариев
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  1. Maxim G Звание
    Maxim G
    -1
    Сегодня, 13:19
    Казахстан предоставит уран. yes
    На первом месте по экспорту Франции урана.

    Ну и то что чужие военные должны бороться с терроризмом и преступностью 5 баллов.
    Кого то напоминает. laughing
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +3
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Maxim G
      Казахстан предоставит уран

      Запросто, но для французов это будет политическая потеря и по деньгам значительно дороже! yes
      1. Maxim G Звание
        Maxim G
        0
        Сегодня, 13:22
        Он уже предоставляет уран.
        1 место именно Казахстан.

        Насколько дороже?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:19
    «Власти африканских государств продолжают избавляться от колониального влияния Парижа, в буквальном смысле выдавливая Пятую республику с Чёрного континента» —

    — Пятую республику в пятую точку ...
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 13:25
    Видимо макрошка не просто так истерит. Понимает радужный, что получит в африке поджопник большой черной ногой.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:27
    С момента перекрытия экспртного нефтяного трубопровода идущего через Бенин ,из Нигера нигерскими властями и китайскими нефтяниками ,вокруг Нигера произошли занятный вещи.В Чаде сделал бздынь склад боеприпасов,в Нигерии произошёл разлив нефти на трубопровода,отзыв лицензии у Оrano( если углублятся в этот вопрос) ,там ухи китайского бизнеса торчат.Напамню ,власти Нигера получили кредит от КНР ,государственный не государственный - не важно,в 900 млн $ ,в какой валюте тоже не известно.Пока в СМИ Нигера ( их два) базы 201 под Российским Флагом нет.
  5. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    0
    Сегодня, 13:28
    Не случайно в компании Orano уже заявили о намерении обжаловать решение властей Нигера об отзыве разрешения на эксплуатацию рудника Имурарене в национальных и международных судебных инстанциях.
     В национальной судебной инстанции Нигера,французы проиграют 100%.Лан, пусть выиграют во французском или международном арбитраже.Как будет обеспечиваться решения данных судов? Вторжением в Нигер, международных сил? Думается ни как.
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 13:32
    Вопрос, а кому нужны будут эти рудники если не французам и амерам?
    Думаю просто будут продавать по рыночной цене, да и все
  7. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 14:01
    Не все там так гладко, как нам кажется или хотелось бы, чтобы так было.

    В конце мая т.г. свой офис в Ниаме закрыло Французское агентство развития (AFD). Американские военные тоже, нехотя, но все же покидают Нигер.

    Но!? Также в мае этого же года, Германия и Нигер заключили соглашение, дающее право Бундесверу продолжать использовать авиабазу на окраине Ниамеи после 31 мая текущего года.

    Власти африканских государств продолжают избавляться от колониального влияния Парижа, в буквальном смысле выдавливая Пятую республику с Черного континента.

    Так и не так.

    Президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай, тот что недавно "обхаживал" власти Мали и Буркина Фасо, провел встречу с Эммануэлем Макроном в кулуарах Глобального форума по инновациям в области вакцин и суверенитету, который состоялся в Париже.

    Это первый визит Фая в столицу Франции в качестве главы государства. Встреч продлилась около двух часов, оба президента «выразили общее желание придать новый импульс партнерству между Сенегалом и Францией, основанному на взаимном уважении и служащему взаимным интересам обоих народов, объединенных общими демократическими ценностями».
    Но вернусь к его визиту в Буркина Фасо и Мали, где того ожидал весьма теплый прием как от буркинийского президента Ибрагима Траоре, так и малийского лидера Ассими Гойта.

    В ходе переговоров Файе заявил о необходимости укрепления многостороннего сотрудничества. И заявил о возможности возвращения обоих государств в состав Сообщества развития стран Западной Африки (ЭКОВАС).

    Но весь цимес в том, что поездка была полностью согласована с руководством ЭКОВАС во главе с президентом Нигерии. Не афишированная цель мероприятия - смягчить позицию переходных правительств этих стран Сахеля по отношению к Сообществу и заложить почву под восстановления их членства в блоке, что ознаменует в итоге возвращение Мали и Буркина-Фасо в зону западного влияния.

    Самого Файе также не случайно назначили эдаким «послом доброй воли». Сам сенегальский президент создал себе образ борца с колониализмом и благодаря своей популисткой риторике не воспринимается населением региона проводником западных интересов. Но на деле антиколониальный настрой президента Сенегала мнимый - никаких реальных шагов по борьбе с влиянием Запада он не предпринимал, а часть мер вовсе успел отменить.
  8. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:33
    Действия Нигера - это, даже, не "удар под дых", Франции, а скорее удар по "причинному месту" бельевой "мешалкой"... Во- первых - сильно больно, во - вторых очень стыдно, и без получения удовольствия.....