Нигер перекрывает доступ французской компании к урановым рудникам страны

Власти африканских государств продолжают избавляться от колониального влияния Парижа, в буквальном смысле выдавливая Пятую республику с Черного континента. Причем, этот процесс происходит не только в военной, но и в энергетической сфере, которая является одной из самых чувствительных для Франции.Как стало известно, Нигер официально отозвал разрешение у французской компании Orano на эксплуатацию крупного уранового рудника Имурарене. Это месторождение является одним из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются в 200 тысяч тонн. Для Франции, 70% производства электроэнергии в которой зависит от ее атомного парка, это очень чувствительный удар. До недавнего времени именно доступ к урану являлся краеугольным камнем энергетической политики страны.Не случайно в компании Orano уже заявили о намерении обжаловать решение властей Нигера об отзыве разрешения на эксплуатацию рудника Имурарене в национальных и международных судебных инстанциях. Вот только вряд ли подобные попытки будут иметь успех.- говорится в заявлении компании.Стоит отметить, что сейчас французская компания Orano пока еще управляет рудником Somaïr, работы на котором останавливались на несколько месяцев после государственного переворота в Нигере.Напомним, что некоторое время назад из Нигера были вынуждены уйти и французские военные, которых практически сразу заменили российские инструкторы. Это решение власти африканского государства объяснили неэффективностью французских солдат, которые за время своего пребывания в стране так и не смогли победить терроризм и преступность в Нигере.

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