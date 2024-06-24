Эпоха больших кораблей уходит... под воду
Не один раз уже на наших страницах возникали дискуссии о том, каким должен быть флот завтра. И здесь главное для нас – куда смотреть, потому что если смотреть на то, что происходит на Черном море, то тут все не очень радостно. Но увы, такова суть России – страна вынуждена иметь несколько флотов и флотилий, зачастую без особенной перспективы.
Чтобы что-то сказать про флот завтра, стоит посмотреть на флоты сегодня. И тут у нас есть куда посмотреть и на что. Куда – в Черное и Красное моря. На что – на корабли и то, чем их отоваривали.
Все, практически, как и на берегу: главный противник – дешевый летающий или плавающий дрон. Перемещающийся как самостоятельно, так и на ручном управлении. Да, местами в поединках участвовали и противокорабельные ракеты, но от них в основном получали гражданские корабли, которым нечего было противопоставить, как суда некоторых стран, не вовремя оказавшиеся в прицелах хуситов, да и Россия лишилась буксира: спасательный буксир «Спасатель Василий Бех» был потоплен аж двумя ПКР «Гарпун»!
Не пожалели, как есть, хотя для безоружного суденышка в полторы тысячи тонн водоизмещения и одного «Гарпуна» более чем достаточно было бы.
В результате Черноморский флот, мягко говоря, повторяет успехи Великой Отечественной, а эскадра кораблей НАТО как-то вот расползлась по домам. Вроде бы и выполнив какую-то задачу, а на деле сказать сложно, потому что толком никто этой задачи не знает.
А что за корабли принимали участие со всех сторон конфликтов? Крейсер «Москва» сразу исключаем, все эти украинские «Мы его потопили, только не знаем, чем» - это от беса реально. Так вот, а воевали фрегаты-корветы. И вообще сегодня король моря – эсминец.
Стоп, скажете вы. А как насчет авианосцев? Крейсеров?
Ну вот, смотрим на авианосцы
Да, это неплохой инструмент проецирования силы на большие расстояния, но дорогой сам по себе и многозатратный в плане применения.
Давайте посмотрим на современный список этих кораблей. Кстати, он уменьшился на одну страну, Бразилия официально вывела из эксплуатации свое авианедоразумение «Сан-Паулу», ранее французский «Фош» 1960 года выпуска. Итак, смотрим не только на наличие, но и на боеготовность.
Таиланд. 1 корабль, вроде бы боеспособен (крыло 6 «Хэрриеров»), но это не точно.
Россия. 1 корабль в ремонте, хочется сказать, в вечном.
Франция. 1 корабль, атомный, иногда выходит из ремонта и что-то изображает. В среднем раз в 10 лет.
Италия. 2 корабля. Даже не пытаются что-то изобразить, желающие могут попробовать найти боевой путь «Кавура». Задачка не для слабаков по причине полного отсутствия такового.
Испания. 1 корабль. Активность на уровне итальянских кораблей.
Великобритания. 2 корабля. С ними вообще все сложно, они то ли есть, то ли не очень…
В общем – вот список того, что не очень-то и ударные корабли. Но идем дальше.
Индия. 2 корабля. 1 действующий, 1 достраивают.
Китай. 3 корабля. 2 в строю и 1 достраивают.
США. 11 кораблей. Теоретически все в строю…
«Теоретически», относя к американским авианосцам значит то, что они тоже грешат многомесячными ремонтами и собрать в кулак все 11 кораблей задача соизмеримая по сложности с удушением санкциями России или Ирана.
В общем, не менее трети авианосцев мира не представляют собой угрозы для вероятных противников. Оставшиеся тоже под большим вопросом, по крайней мере, половина из них, достраиваемые и ремонтируемые.
Крейсера
Тут просто все печально.
У России есть 2 тяжелых атомных крейсера проекта 1144, один из которых на модернизации, а со вторым пока не ясно, что будет дальше. И 2 ракетных крейсера проекта 1164, родом из 80-х годов прошлого века. Боеспособность этих двух кораблей под большим вопросом, частично ответ на который дал их систер-шип «Москва».
Флот США тоже пока еще имеет крейсера типа «Тикондерога».
Эти корабли ровесники российским «Атлантам» проекта 1164, строились в то же самое время. Из 27 построенных крейсеров осталось 14, из которых 11 выведены в оперативный резерв. То есть, на сегодняшний день в строю у флота США 3 крейсера. То есть, реально у России крейсеров больше!
Впрочем, стоит заметить, что эсминцы «Арли Берк» мало чем уступают «Тикондерогам».
Ну и давайте честно: России совершенно не под силу построить завтра авианосец. Нет, пыхтеть на форумах, показывая модельки можно сколько угодно, рассказывая сказки про атомные авианосцы и атомные эсминцы. Одновременно устанавливая в корветы китайские дизеля.
То же самое и с крейсерами. Их строить некому и негде. Вообще для того, чтобы в российском флоте появились большие корабли, нужен Николаев. Да, там почти не осталось специалистов, да, там все сильно разграблено за период незалежности, но Николаев – это ключ к крейсерам и авианосцам. Надо.
Эскадренные миноносцы
Последние два из советских «Сарычей» проекта 956 доживают свои дни на Балтийском и Северном флотах. Два коллеги из Тихоокеанского флота уже готовы к утилизации. Сможет ли «Северная верфь» повторить подвиг постройки двух десятков таких кораблей, но в более современном исполнении (все-таки проект 70-х годов) – вопрос…
Фрегаты и корветы
С ними лучше, но не сильно. Они у нас есть, причем, есть и очень хорошие проекты боевых кораблей, но строят их по чайной ложке. А между тем весь мир переходит на такую структуру, когда основная противокорабельная работа и цели на берегу ложатся на эсминцы (если есть) и фрегаты (немцы, кстати, прекрасно обходятся без эсминцев), а противолодочная война остается корветам.
А хоть с чем-то у нас бывает хорошо?
Да!
У нас все более чем прилично именно с подводными лодками. Они у нас атомные, злые, тихие, и главное – мы их по-прежнему можем строить пусть и не такими темпами, как США, но обогнав любого из союзников американцев по НАТО.
1 июня из Северодвинска вышла на ходовые испытания атомная подводная лодка проекта 885М «Архангельск». Это пятая лодка этого проекта, считая и «Северодвинск», который был первым и строился по проекту 885. «Новосибирск» в прошлом году пришел на Камчатку для несения службы, «Красноярск» ждут в этом году.
В строй ТОФа кроме «Новосибирска» и «Красноярска» встанут «Владивосток», «Братск» и «Пермь», а к «северянам» «Казани» и «Северодвинску» добавятся «Ульяновск», «Воронеж» и уже упомянутый «Архангельск».
Что радует по уже построенным лодкам: АО «Севмаш» реально выдерживает заявленные сроки и если говорить начистоту, то когда за один и тот же срок строят атомную подводную лодку или фрегат… Хотя если совсем честно, то «Горшкова» дольше мурыжили, чем любую лодку проекта 885М.
Лодки проекта 885М — вполне современные ударные подводные лодки, несущие на борту разнообразное ракетно-торпедное вооружение, причем, даже если «Ясени» чем-то уступают тем же «Вирджиниям», то вот в плане ракет полный порядок, «Цирконы», «Ониксы» или «Калибры» намного более эффективны, чем «Томагавки» американских лодок. Это если коротко, потому что нормальное сравнение многоцелевых подводных лодок потребует отдельной статьи, и не одной.
Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН)
То есть, уничтожители мира с баллистическими ракетами на борту. В этом году состав Тихоокеанского флота пополнится пятым кораблем класса «Борей-А». «Император Александр III» совершит переход на Тихий океан и войдет в состав ТОФа.
У Северного флота пока два таких крейсера, но три («Князь Пожарский», «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин») строятся и нет никаких сомнений в том, что они войдут в состав Северного флота.
Неатомные подводные лодки, то есть, дизель-электрические
Увы, но после полного провала российской воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок, все, чем можно похвастаться – это строительством ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка».
Лодки, конечно, очень хорошие, прошедшие не одну модернизацию, у версии 636.3 (признают даже там) оптимальное сочетание дальности обнаружения целей и акустической скрытности. Единственное, в чем «Варшавянки» уступают лодкам с ВНЭУ из Германии, Японии, Франции и Испании, так это в длительности погружения. И тут ничего не скажешь, трое суток под водой – это не много в сравнении с тем, сколько могут пробыть лодки с ВНЭУ.
Однако, лучше иметь такие лодки, чем не иметь их вообще. Это неоспоримо как бы. И «Варшавянок» тоже строят весьма приличными темпами: шесть построили для Черного моря, шесть было заказано для ТОФа. Четыре из заказанных уже готовы, правда, на Тихом океане пока только три подводных лодки. Четвертая, «Уфа», пока в составе соединения российского флота в Средиземном море. Пятая, «Можайск», готовится к дальнему переходу на ТОФ, а шестая, «Якутск», будет спущена на воду в этом году.
Однако, думается, что строительство «Варшавянок» будет продолжено. Тихоокеанских флот имеет слишком большую зону ответственности, которую не закрыть силами 19-й бригады подводных лодок. Явно нужна еще одна, в районе Камчатки, где глубины не позволяют эффективно действовать атомным подводным лодкам. Да и контроль за той частью Северного морского пути было бы проще осуществлять ДЭПЛ.
Да, в составе ТОФ есть еще 4 лодки проекта 877 «Палтус» начала девяностых годов постройки, но мы все прекрасно понимаем, что их все равно придется менять.
И Северный флот тоже требует обновления своих неатомных подводных сил. Там вообще ситуация не очень красивая, в строю осталось две ДЭПЛ проекта 877 «Палтус» и одна проекта 677 «Лада», несчастный «Крондштадт». В общем – две старых подлодки. И Северному флоту, особенно учитывая вхождение в НАТО скандинавских стран, очень не помешали бы новые корабли. Если ранее ВМФ считал вполне возможным иметь в составе Балтфлота одну лодку для отработки противолодочных сил и обеспечения испытаний вновь строящихся подводных лодок, то теперь общая ситуация в этом регионе изменилась.
Ходят ничем не подтверждённые (к сожалению) слухи, что есть планы постройки для СФ шести ДЭПЛ проекта 06363. Это было бы весьма полезно для упрочнения позиций СФ именно в районе морской границы с Финляндией и Швецией. Да и соседям полезно, шведы вообще любят наши лодки находить…
Так что с большими кораблями?
Эпоха больших кораблей для России закончилась тогда, когда были испорчены отношения с Украиной и мы лишились николаевских заводов. Можно много рассуждать на тему возможной постройки авианосцев в 100 000 тонн и атомных эсминцев в 30 000 тонн водоизмещением, но это все пустая болтовня для форумов.
Хорошо, что мы можем по-прежнему строить атомные ледоколы и атомные подводные лодки. И значит, незачем выбрасывать деньги на пустые прожекты, которые никогда не будут реализованы в металле. Потому что их некому реализовывать и негде.
Впрочем, строить атомный эсминец в 30 000 тонн водоизмещения, потому что ОДК не в состоянии создать соответствующую газотурбинную силовую установку – да, это по-нашему. Но мир уже перестал бояться русских прожектов, мир по-прежнему уважает реальное русское оружие, которое способно разбить ему лицо в кровь.
И мир постепенно отказывается от больших кораблей. Их действительно сложно оберегать от появившихся новых угроз. Авианосцы не сразу, но тоже сойдут с арены. Слишком они дорого стоят и слишком уязвимы для современного оружия. Да, самолеты, вертолеты, ЗУР, «Фаланксы». На той стороне. И летящий на скорости около 8-10 000 км/ч гиперзвуковой блок того же «Кинжала».
Хорошо, возьмем КВО не 1 м, как указано в ТТХ, а 10 м. И в такую мишенечку, как «Буш», он не просто зайдет, а с треском разрываемого металла. И 500 кг взрывчатки. Все просто, не надо уже огромных ПКР, громадных атомных крейсеров, все это в прошлом. Один самолетик, ладно, два. МиГ-31К. И две ракеты. И все, больше никаких авианосцев в радиусе действия, здесь смысл не в том, что поразить сложно, а в том, что отбить невозможно. Ну если только летчики на таран пойдут, но это, извините, немного не те летчики.
Новые враги для старых кораблей. И враги очень сильные. То, что крейсера и авианосцы проиграют гиперзвуковым ракетам и глайдерам, это факт. Они слишком большие, чтобы мимо них промахнуться, а гиперзвук пока никто толком не перехватывает. Поэтому финал противостояния известен.
Что касается кораблей меньших классов, для них есть не менее «приятный» противник: беспилотники. Безэкипажные катера, беспилотные самолеты. И если со вторыми еще как-то можно бороться, расходуя огромное количество боеприпасов, хоть как-то засекая их радарами ПВО, то вот БЭК -это новомодный лом, против которого плоховато с приемами. БЭК очень плохо «виден» радарам, по нему проблемно пускать ракеты, особенно с тепловой ГСН, по нему сложно использовать артиллерию из-за больших углов склонения стволов. Немцы, датчане и британцы уже в прямом смысле на своих бортах испытали, как это. По их опыту получается, что лучший противник против БЭКа – вертолет.
А если в атаку пойдут не единицы, а десятки? С разных направлений, под управлением из единого центра? То, что корвету может быть достаточно 5-6 БЭК, мы уже знаем. Фрегату надо 10-15. Эсминцу…
Можно подумать: ну есть же торпеды, есть подводные лодки! Да. «Варшавянка» стоит 300 000 000 долларов. И еще что-то будут стоит торпеды и ракеты. Сколько стоит знаменитый уже Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, то есть, MAGURA, тоже известно: не более 50 000 долларов.
Получается, вместо одной подводной лодки можно создать флотилию из 6 000 БЭК, которыми, простите, можно любой флот средней страны озадачить по полной программе. И построены они будут быстрее, чем подводная лодка. И пока БЭК – это весьма серьезный противник для надводных кораблей, а уж вкупе с БПЛА…
Как показала практика Красного моря, фрегаты и вертолеты с большим трудом отбивали совместные атаки БПЛА, крылатых ракет и БЭК. Дальше вопрос количества и качества управления.
Мы действительно живем в интересное время: эпоху ухода больших кораблей под воду от небольших и дешевых противников, победить которые пока они не в состоянии. Требуется пересмотр всей концепции морского боя, потому что если раньше богатые страны с сильными флотами могли диктовать свои условия более слабым, то теперь эпоха БЭК и БПЛА напрочь смешала все карты.
Вот вам простой пример: рыболовецкий флот Китая
Это, по оценкам страховой компании Ллойда более 25 000 судов валовой вместимостью более 100 тонн. Это сложный показатель, который рассчитывается вместо старых брутто- и нетто регистровых тонн и имеет отношение скорее к объему судов, чем к водоизмещению. 100 тонн валовой вместимости – это около 500 кубических метров объема судового пространства.
Да, это немного, но: все эти кораблики оснащены гидролокаторами для поиска рыбы. Рыба и подводная лодка – разные вещи, но тут тот случай, когда количество берет свое. Не лишними могут оказаться и несколько глубинных бомб. Немного, 2-4 штуки, но если к флотилии из 30 траулеров подключить поисковый вертолет, то дело может стать очень непростым, скажем, для ДЭПЛ, неспособной уйти на большую глубину.
Или как вариант: каждый из этих корабликов в состоянии взять на борт пару аппаратов, подобных «Магуре». В том, что Китай в состоянии произвести такую прорву БЭКов, сомнений особых нет. Проконтролировать такое количество судов не по силам ни одному флоту мира. И, если каждый траулер выпустит два таких аппарата, я бы посмотрел, как ордер авианосца стал бы от них отбиваться.
Понятно, что будет поднято все, что можно, самолеты, вертолеты, эсминцы или фрегаты начнут работать артиллерией и ракетами… И возможно, массированная атака будет отбита. Вопрос, какой ценой.
Ну а затем, когда пусковые ячейки ракетных установок опустеют вместе с баками авиации, в дело могут пойти боевые корабли, которые до того момента скрывались за спиной траулеров.
Да в принципе, вообще ничего нового! Все это уже продемонстрировал Иран в показательной ракетной порке Израиля. Сотни отвлекающих беспилотников и старых ракет, за которыми спрятался реальный десяток современных средств поражения, выполнивший свою задачу. Здесь уже ничего придумывать не надо, надо только организовать все должным образом.
И пока эсминцы и фрегаты будут отбиваться от всего, что к ним летит и плывет, нормальные ракеты будут ковырять полетные палубы авианосцев. И это тоже уже было, только вместо авианосца были охраняемые от хуситов корабли.
Так что в том, что большие и от того уязвимые корабли пока находятся под большим вопросом, определенная логика есть.
И в этом плане, просто прекрасно, что у нас пока полный порядок в отношении постройки подводных лодок. В условиях столь сильно меняющегося мира войны на воде, под водой как-то все поспокойнее. И это внушает определенные уверенности в том, что у нас завтра все будет лучше, чем у тех, кто против нас.
Понятно, что больше, чем есть, наши заводы лодок построить не смогут. Однако есть смысл рассмотреть вопрос траты денег не на пустые прожекты типа авианосца в 100 тысяч тонн, а на модернизацию предприятий, которые могут производить что-то более нужное для флота. Например, подводные лодки, да. И готовить кадры для этих заводов, что не менее важно.
Перестановки в военном ведомстве тоже внушают определенный оптимизм. Есть надежда на то, что всем этим пустым прожектам, десятками и сотнями разрабатываемых под проведение очередного показушного «форума», покажут на дверь, а людей, которые занимались пустым творчеством в угоду маркетингу, поставят на более важные дела.
Подводный флот, от которого будут вздрагивать на двух третях мира – это достойный результат приложения усилий. Конечно, «Борей» не так впечатляет внешне, как «Петр Великий», но простите, не «Петром Великим» завоевывается уважение противников. Противники порой тоже не дураки, понимают, что ракетосборник – он одноразовый, хотя может и причинить определенный урон.
Хотя «Борей» - он по сути тоже однократного применения.
И значит, российскому флоту нужно столько таких кораблей, чтобы поддерживать равновесие с американским флотом, который оперирует хоть и более старым лодками типа «Огайо», которые с 2027 года вообще начнут выводиться из состава флота (если к тому времени будет готова новая АПЛ «Коламбия»), зато несущими по 24 ракеты «Трайдент-2», которые пока считаются лучшими в мире за счет забрасываемого веса и точности.
Сделать сегодня ставку на подводный флот – это завтра его получить. И на взгляд многих думающих на эту тему, российские атомные подводные лодки – это то, чего реально будут бояться наши противники. Старыми и огромными надводными кораблями сегодня никого не напугаешь и уважения не заслужишь.
Два-три десятка «Бореев» - это огромный повод для уважения. Или опасения, тут не так важно, когда боятся – уважают не меньше. А если к «Бореям» еще добавить такое же количество «Ясеней» - тем более.
Время больших надводных кораблей действительно проходит. И уходит на глубину, где можно не опасаться новых видов вооружений, появляющихся в последнее время так стремительно. По крайней мере – пока.
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