Эпоха больших кораблей уходит... под воду

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Эпоха больших кораблей уходит... под воду

Не один раз уже на наших страницах возникали дискуссии о том, каким должен быть флот завтра. И здесь главное для нас – куда смотреть, потому что если смотреть на то, что происходит на Черном море, то тут все не очень радостно. Но увы, такова суть России – страна вынуждена иметь несколько флотов и флотилий, зачастую без особенной перспективы.

Чтобы что-то сказать про флот завтра, стоит посмотреть на флоты сегодня. И тут у нас есть куда посмотреть и на что. Куда – в Черное и Красное моря. На что – на корабли и то, чем их отоваривали.



Все, практически, как и на берегу: главный противник – дешевый летающий или плавающий дрон. Перемещающийся как самостоятельно, так и на ручном управлении. Да, местами в поединках участвовали и противокорабельные ракеты, но от них в основном получали гражданские корабли, которым нечего было противопоставить, как суда некоторых стран, не вовремя оказавшиеся в прицелах хуситов, да и Россия лишилась буксира: спасательный буксир «Спасатель Василий Бех» был потоплен аж двумя ПКР «Гарпун»!


Не пожалели, как есть, хотя для безоружного суденышка в полторы тысячи тонн водоизмещения и одного «Гарпуна» более чем достаточно было бы.

В результате Черноморский флот, мягко говоря, повторяет успехи Великой Отечественной, а эскадра кораблей НАТО как-то вот расползлась по домам. Вроде бы и выполнив какую-то задачу, а на деле сказать сложно, потому что толком никто этой задачи не знает.

А что за корабли принимали участие со всех сторон конфликтов? Крейсер «Москва» сразу исключаем, все эти украинские «Мы его потопили, только не знаем, чем» - это от беса реально. Так вот, а воевали фрегаты-корветы. И вообще сегодня король моря – эсминец.

Стоп, скажете вы. А как насчет авианосцев? Крейсеров?

Ну вот, смотрим на авианосцы


Да, это неплохой инструмент проецирования силы на большие расстояния, но дорогой сам по себе и многозатратный в плане применения.


Давайте посмотрим на современный список этих кораблей. Кстати, он уменьшился на одну страну, Бразилия официально вывела из эксплуатации свое авианедоразумение «Сан-Паулу», ранее французский «Фош» 1960 года выпуска. Итак, смотрим не только на наличие, но и на боеготовность.

Таиланд. 1 корабль, вроде бы боеспособен (крыло 6 «Хэрриеров»), но это не точно.

Россия. 1 корабль в ремонте, хочется сказать, в вечном.

Франция. 1 корабль, атомный, иногда выходит из ремонта и что-то изображает. В среднем раз в 10 лет.

Италия. 2 корабля. Даже не пытаются что-то изобразить, желающие могут попробовать найти боевой путь «Кавура». Задачка не для слабаков по причине полного отсутствия такового.

Испания. 1 корабль. Активность на уровне итальянских кораблей.

Великобритания. 2 корабля. С ними вообще все сложно, они то ли есть, то ли не очень…


В общем – вот список того, что не очень-то и ударные корабли. Но идем дальше.

Индия. 2 корабля. 1 действующий, 1 достраивают.

Китай. 3 корабля. 2 в строю и 1 достраивают.

США. 11 кораблей. Теоретически все в строю…

«Теоретически», относя к американским авианосцам значит то, что они тоже грешат многомесячными ремонтами и собрать в кулак все 11 кораблей задача соизмеримая по сложности с удушением санкциями России или Ирана.

В общем, не менее трети авианосцев мира не представляют собой угрозы для вероятных противников. Оставшиеся тоже под большим вопросом, по крайней мере, половина из них, достраиваемые и ремонтируемые.

Крейсера



Тут просто все печально.

У России есть 2 тяжелых атомных крейсера проекта 1144, один из которых на модернизации, а со вторым пока не ясно, что будет дальше. И 2 ракетных крейсера проекта 1164, родом из 80-х годов прошлого века. Боеспособность этих двух кораблей под большим вопросом, частично ответ на который дал их систер-шип «Москва».

Флот США тоже пока еще имеет крейсера типа «Тикондерога».


Эти корабли ровесники российским «Атлантам» проекта 1164, строились в то же самое время. Из 27 построенных крейсеров осталось 14, из которых 11 выведены в оперативный резерв. То есть, на сегодняшний день в строю у флота США 3 крейсера. То есть, реально у России крейсеров больше!
Впрочем, стоит заметить, что эсминцы «Арли Берк» мало чем уступают «Тикондерогам».

Ну и давайте честно: России совершенно не под силу построить завтра авианосец. Нет, пыхтеть на форумах, показывая модельки можно сколько угодно, рассказывая сказки про атомные авианосцы и атомные эсминцы. Одновременно устанавливая в корветы китайские дизеля.

То же самое и с крейсерами. Их строить некому и негде. Вообще для того, чтобы в российском флоте появились большие корабли, нужен Николаев. Да, там почти не осталось специалистов, да, там все сильно разграблено за период незалежности, но Николаев – это ключ к крейсерам и авианосцам. Надо.

Эскадренные миноносцы



Последние два из советских «Сарычей» проекта 956 доживают свои дни на Балтийском и Северном флотах. Два коллеги из Тихоокеанского флота уже готовы к утилизации. Сможет ли «Северная верфь» повторить подвиг постройки двух десятков таких кораблей, но в более современном исполнении (все-таки проект 70-х годов) – вопрос…

Фрегаты и корветы



С ними лучше, но не сильно. Они у нас есть, причем, есть и очень хорошие проекты боевых кораблей, но строят их по чайной ложке. А между тем весь мир переходит на такую структуру, когда основная противокорабельная работа и цели на берегу ложатся на эсминцы (если есть) и фрегаты (немцы, кстати, прекрасно обходятся без эсминцев), а противолодочная война остается корветам.

А хоть с чем-то у нас бывает хорошо?


Да!

У нас все более чем прилично именно с подводными лодками. Они у нас атомные, злые, тихие, и главное – мы их по-прежнему можем строить пусть и не такими темпами, как США, но обогнав любого из союзников американцев по НАТО.


1 июня из Северодвинска вышла на ходовые испытания атомная подводная лодка проекта 885М «Архангельск». Это пятая лодка этого проекта, считая и «Северодвинск», который был первым и строился по проекту 885. «Новосибирск» в прошлом году пришел на Камчатку для несения службы, «Красноярск» ждут в этом году.

В строй ТОФа кроме «Новосибирска» и «Красноярска» встанут «Владивосток», «Братск» и «Пермь», а к «северянам» «Казани» и «Северодвинску» добавятся «Ульяновск», «Воронеж» и уже упомянутый «Архангельск».

Что радует по уже построенным лодкам: АО «Севмаш» реально выдерживает заявленные сроки и если говорить начистоту, то когда за один и тот же срок строят атомную подводную лодку или фрегат… Хотя если совсем честно, то «Горшкова» дольше мурыжили, чем любую лодку проекта 885М.


Лодки проекта 885М — вполне современные ударные подводные лодки, несущие на борту разнообразное ракетно-торпедное вооружение, причем, даже если «Ясени» чем-то уступают тем же «Вирджиниям», то вот в плане ракет полный порядок, «Цирконы», «Ониксы» или «Калибры» намного более эффективны, чем «Томагавки» американских лодок. Это если коротко, потому что нормальное сравнение многоцелевых подводных лодок потребует отдельной статьи, и не одной.

Ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН)



То есть, уничтожители мира с баллистическими ракетами на борту. В этом году состав Тихоокеанского флота пополнится пятым кораблем класса «Борей-А». «Император Александр III» совершит переход на Тихий океан и войдет в состав ТОФа.

У Северного флота пока два таких крейсера, но три («Князь Пожарский», «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин») строятся и нет никаких сомнений в том, что они войдут в состав Северного флота.

Неатомные подводные лодки, то есть, дизель-электрические



Увы, но после полного провала российской воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок, все, чем можно похвастаться – это строительством ДЭПЛ проекта 636 «Варшавянка».

Лодки, конечно, очень хорошие, прошедшие не одну модернизацию, у версии 636.3 (признают даже там) оптимальное сочетание дальности обнаружения целей и акустической скрытности. Единственное, в чем «Варшавянки» уступают лодкам с ВНЭУ из Германии, Японии, Франции и Испании, так это в длительности погружения. И тут ничего не скажешь, трое суток под водой – это не много в сравнении с тем, сколько могут пробыть лодки с ВНЭУ.

Однако, лучше иметь такие лодки, чем не иметь их вообще. Это неоспоримо как бы. И «Варшавянок» тоже строят весьма приличными темпами: шесть построили для Черного моря, шесть было заказано для ТОФа. Четыре из заказанных уже готовы, правда, на Тихом океане пока только три подводных лодки. Четвертая, «Уфа», пока в составе соединения российского флота в Средиземном море. Пятая, «Можайск», готовится к дальнему переходу на ТОФ, а шестая, «Якутск», будет спущена на воду в этом году.

Однако, думается, что строительство «Варшавянок» будет продолжено. Тихоокеанских флот имеет слишком большую зону ответственности, которую не закрыть силами 19-й бригады подводных лодок. Явно нужна еще одна, в районе Камчатки, где глубины не позволяют эффективно действовать атомным подводным лодкам. Да и контроль за той частью Северного морского пути было бы проще осуществлять ДЭПЛ.

Да, в составе ТОФ есть еще 4 лодки проекта 877 «Палтус» начала девяностых годов постройки, но мы все прекрасно понимаем, что их все равно придется менять.

И Северный флот тоже требует обновления своих неатомных подводных сил. Там вообще ситуация не очень красивая, в строю осталось две ДЭПЛ проекта 877 «Палтус» и одна проекта 677 «Лада», несчастный «Крондштадт». В общем – две старых подлодки. И Северному флоту, особенно учитывая вхождение в НАТО скандинавских стран, очень не помешали бы новые корабли. Если ранее ВМФ считал вполне возможным иметь в составе Балтфлота одну лодку для отработки противолодочных сил и обеспечения испытаний вновь строящихся подводных лодок, то теперь общая ситуация в этом регионе изменилась.

Ходят ничем не подтверждённые (к сожалению) слухи, что есть планы постройки для СФ шести ДЭПЛ проекта 06363. Это было бы весьма полезно для упрочнения позиций СФ именно в районе морской границы с Финляндией и Швецией. Да и соседям полезно, шведы вообще любят наши лодки находить…

Так что с большими кораблями?



Эпоха больших кораблей для России закончилась тогда, когда были испорчены отношения с Украиной и мы лишились николаевских заводов. Можно много рассуждать на тему возможной постройки авианосцев в 100 000 тонн и атомных эсминцев в 30 000 тонн водоизмещением, но это все пустая болтовня для форумов.

Хорошо, что мы можем по-прежнему строить атомные ледоколы и атомные подводные лодки. И значит, незачем выбрасывать деньги на пустые прожекты, которые никогда не будут реализованы в металле. Потому что их некому реализовывать и негде.

Впрочем, строить атомный эсминец в 30 000 тонн водоизмещения, потому что ОДК не в состоянии создать соответствующую газотурбинную силовую установку – да, это по-нашему. Но мир уже перестал бояться русских прожектов, мир по-прежнему уважает реальное русское оружие, которое способно разбить ему лицо в кровь.


И мир постепенно отказывается от больших кораблей. Их действительно сложно оберегать от появившихся новых угроз. Авианосцы не сразу, но тоже сойдут с арены. Слишком они дорого стоят и слишком уязвимы для современного оружия. Да, самолеты, вертолеты, ЗУР, «Фаланксы». На той стороне. И летящий на скорости около 8-10 000 км/ч гиперзвуковой блок того же «Кинжала».

Хорошо, возьмем КВО не 1 м, как указано в ТТХ, а 10 м. И в такую мишенечку, как «Буш», он не просто зайдет, а с треском разрываемого металла. И 500 кг взрывчатки. Все просто, не надо уже огромных ПКР, громадных атомных крейсеров, все это в прошлом. Один самолетик, ладно, два. МиГ-31К. И две ракеты. И все, больше никаких авианосцев в радиусе действия, здесь смысл не в том, что поразить сложно, а в том, что отбить невозможно. Ну если только летчики на таран пойдут, но это, извините, немного не те летчики.


Новые враги для старых кораблей. И враги очень сильные. То, что крейсера и авианосцы проиграют гиперзвуковым ракетам и глайдерам, это факт. Они слишком большие, чтобы мимо них промахнуться, а гиперзвук пока никто толком не перехватывает. Поэтому финал противостояния известен.

Что касается кораблей меньших классов, для них есть не менее «приятный» противник: беспилотники. Безэкипажные катера, беспилотные самолеты. И если со вторыми еще как-то можно бороться, расходуя огромное количество боеприпасов, хоть как-то засекая их радарами ПВО, то вот БЭК -это новомодный лом, против которого плоховато с приемами. БЭК очень плохо «виден» радарам, по нему проблемно пускать ракеты, особенно с тепловой ГСН, по нему сложно использовать артиллерию из-за больших углов склонения стволов. Немцы, датчане и британцы уже в прямом смысле на своих бортах испытали, как это. По их опыту получается, что лучший противник против БЭКа – вертолет.


А если в атаку пойдут не единицы, а десятки? С разных направлений, под управлением из единого центра? То, что корвету может быть достаточно 5-6 БЭК, мы уже знаем. Фрегату надо 10-15. Эсминцу…

Можно подумать: ну есть же торпеды, есть подводные лодки! Да. «Варшавянка» стоит 300 000 000 долларов. И еще что-то будут стоит торпеды и ракеты. Сколько стоит знаменитый уже Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, то есть, MAGURA, тоже известно: не более 50 000 долларов.


Получается, вместо одной подводной лодки можно создать флотилию из 6 000 БЭК, которыми, простите, можно любой флот средней страны озадачить по полной программе. И построены они будут быстрее, чем подводная лодка. И пока БЭК – это весьма серьезный противник для надводных кораблей, а уж вкупе с БПЛА…

Как показала практика Красного моря, фрегаты и вертолеты с большим трудом отбивали совместные атаки БПЛА, крылатых ракет и БЭК. Дальше вопрос количества и качества управления.

Мы действительно живем в интересное время: эпоху ухода больших кораблей под воду от небольших и дешевых противников, победить которые пока они не в состоянии. Требуется пересмотр всей концепции морского боя, потому что если раньше богатые страны с сильными флотами могли диктовать свои условия более слабым, то теперь эпоха БЭК и БПЛА напрочь смешала все карты.

Вот вам простой пример: рыболовецкий флот Китая



Это, по оценкам страховой компании Ллойда более 25 000 судов валовой вместимостью более 100 тонн. Это сложный показатель, который рассчитывается вместо старых брутто- и нетто регистровых тонн и имеет отношение скорее к объему судов, чем к водоизмещению. 100 тонн валовой вместимости – это около 500 кубических метров объема судового пространства.

Да, это немного, но: все эти кораблики оснащены гидролокаторами для поиска рыбы. Рыба и подводная лодка – разные вещи, но тут тот случай, когда количество берет свое. Не лишними могут оказаться и несколько глубинных бомб. Немного, 2-4 штуки, но если к флотилии из 30 траулеров подключить поисковый вертолет, то дело может стать очень непростым, скажем, для ДЭПЛ, неспособной уйти на большую глубину.

Или как вариант: каждый из этих корабликов в состоянии взять на борт пару аппаратов, подобных «Магуре». В том, что Китай в состоянии произвести такую прорву БЭКов, сомнений особых нет. Проконтролировать такое количество судов не по силам ни одному флоту мира. И, если каждый траулер выпустит два таких аппарата, я бы посмотрел, как ордер авианосца стал бы от них отбиваться.


Понятно, что будет поднято все, что можно, самолеты, вертолеты, эсминцы или фрегаты начнут работать артиллерией и ракетами… И возможно, массированная атака будет отбита. Вопрос, какой ценой.

Ну а затем, когда пусковые ячейки ракетных установок опустеют вместе с баками авиации, в дело могут пойти боевые корабли, которые до того момента скрывались за спиной траулеров.

Да в принципе, вообще ничего нового! Все это уже продемонстрировал Иран в показательной ракетной порке Израиля. Сотни отвлекающих беспилотников и старых ракет, за которыми спрятался реальный десяток современных средств поражения, выполнивший свою задачу. Здесь уже ничего придумывать не надо, надо только организовать все должным образом.

И пока эсминцы и фрегаты будут отбиваться от всего, что к ним летит и плывет, нормальные ракеты будут ковырять полетные палубы авианосцев. И это тоже уже было, только вместо авианосца были охраняемые от хуситов корабли.

Так что в том, что большие и от того уязвимые корабли пока находятся под большим вопросом, определенная логика есть.

И в этом плане, просто прекрасно, что у нас пока полный порядок в отношении постройки подводных лодок. В условиях столь сильно меняющегося мира войны на воде, под водой как-то все поспокойнее. И это внушает определенные уверенности в том, что у нас завтра все будет лучше, чем у тех, кто против нас.

Понятно, что больше, чем есть, наши заводы лодок построить не смогут. Однако есть смысл рассмотреть вопрос траты денег не на пустые прожекты типа авианосца в 100 тысяч тонн, а на модернизацию предприятий, которые могут производить что-то более нужное для флота. Например, подводные лодки, да. И готовить кадры для этих заводов, что не менее важно.

Перестановки в военном ведомстве тоже внушают определенный оптимизм. Есть надежда на то, что всем этим пустым прожектам, десятками и сотнями разрабатываемых под проведение очередного показушного «форума», покажут на дверь, а людей, которые занимались пустым творчеством в угоду маркетингу, поставят на более важные дела.

Подводный флот, от которого будут вздрагивать на двух третях мира – это достойный результат приложения усилий. Конечно, «Борей» не так впечатляет внешне, как «Петр Великий», но простите, не «Петром Великим» завоевывается уважение противников. Противники порой тоже не дураки, понимают, что ракетосборник – он одноразовый, хотя может и причинить определенный урон.

Хотя «Борей» - он по сути тоже однократного применения.


И значит, российскому флоту нужно столько таких кораблей, чтобы поддерживать равновесие с американским флотом, который оперирует хоть и более старым лодками типа «Огайо», которые с 2027 года вообще начнут выводиться из состава флота (если к тому времени будет готова новая АПЛ «Коламбия»), зато несущими по 24 ракеты «Трайдент-2», которые пока считаются лучшими в мире за счет забрасываемого веса и точности.


Сделать сегодня ставку на подводный флот – это завтра его получить. И на взгляд многих думающих на эту тему, российские атомные подводные лодки – это то, чего реально будут бояться наши противники. Старыми и огромными надводными кораблями сегодня никого не напугаешь и уважения не заслужишь.

Два-три десятка «Бореев» - это огромный повод для уважения. Или опасения, тут не так важно, когда боятся – уважают не меньше. А если к «Бореям» еще добавить такое же количество «Ясеней» - тем более.

Время больших надводных кораблей действительно проходит. И уходит на глубину, где можно не опасаться новых видов вооружений, появляющихся в последнее время так стремительно. По крайней мере – пока.
18 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. smart fellow Звание
    smart fellow
    +5
    Сегодня, 05:27
    Китай. 3 корабля. 2 в строю и 1 достраивают.

    Третий китайский авианосец «Фуцянь» достроен и на этапе ходовых испытаний, будет введен в состав флота в 2025. Первый испытательный поход начался 1 мая 2024 и длился 8 дней. Во время заседаний китайского парламента офицеры ВМС Китая подтвердили, что строительство 4-го китайского авианосца уже началось.
    «Теоретически», относя к американским авианосцам значит то, что они тоже грешат многомесячными ремонтами

    Наверно все же многолетние ремонты.
    Американские ВМС не получат к ранее назначенному сроку в строй авианосец «Джон К. Стеннис» (USS John C. Stennis). Срок его капитального ремонта перенесен почти на 14 месяцев, теперь работы займут около пяти с половиной лет.
    https://topwar.ru/244574-kapitalnyj-remont-avianosca-vms-ssha-dzhon-k-stennis-otlozhen-na-zavershenie-rabot-potrebuetsja-bolee-5-let.htm
    И само название
    Эпоха больших кораблей уходит... под воду

    В Китае строят серии крейсеров тип 055 и эсминцев тип 052D, развивают линейку универсальных десантных кораблей-доков тип 071, 075, 076.
    1. Dante Звание
      Dante
      +4
      Сегодня, 07:17
      В Китае строят серии крейсеров тип 055 и эсминцев тип 052D, развивают линейку универсальных десантных кораблей-доков тип 071, 075, 076.

      Это они просто статей Романа не читают, а если бы ознакомились давно бы все отправили на иголки, вместо этого накупив у нас варшавянок. Но увы и ах. Там, правда, Климов утверждал, что в современных реалиях варшавянки в том виде какие они есть сейчас - не более чем мальчики для битья, но кто он такой, чтобы делать такие выводы... Ну ладно оставим варшавянки какому-нибудь Вьетнаму, Китаю с его амбициями нужно что-то более "весомое". Ясень мы, конечно, не продадим (хотя на мой взгляд для такого надежного "партнера" ничего не жалко), но Щуку-Б вполне бы могли. Вон Индусы пользовались и горя не знали, пока не спалили. Однако есть маленький, совсем незначительный нюанс - чтобы подводные лодки могли с успехом выполнять поставленные перед ними задачи, нужно чтобы кто-то с поверхности отгонял от них надводные корабли и авиацию противника, иначе (как показывает опыт Кригсмарине) их очень быстро вычисляют и придают им отрицательную плавучесь. Благо для этой цели на помощь можно призвать тысячи рыбных траулеров и беспилотных, безэкипажных катеров. Правда, как применять их в условиях более-менее сильного волнения, на значительном удалении от берега или, например, при неблагоприятной ледовой обстановке, особенно когда ворог настороже и ждет нападения? Но, право, кого волнуют такие мелочи. Мы же видели как в условиях относительно закрытой морской акватории и при отсутствии внятной системы противодействия такие БЭК оказываются эффективны, значит они априори будут эффективны всегда! Короче никаких вам авианосцев и крейсеров, не потому что дорого и не можем, а потому что БЭК и Кинжал, а если сверху Ярсом полирнуть, то вообще красота wassat .
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +7
    Сегодня, 06:12
    Очередной бред комиссара Романа.
    Прежде чем писать про эсминцы или крейсера гляньте, где их строили в СССР. Оказывается не в Николаеве, а в Ленинграде. А всё эти фрегаты корветы и прочая модная шелупонь в океаны не ходок, потому что танкер на войну не возьмёшь.
    Про всемогущий БЭК без связи с оператором и спорить смешно, опять таки не в бухте, а в океане. Ну а эту всесокрушающую "армаду" на фото в качестве объекта для "вспышки сверху" интересно будет посмотреть.
    Нечего сову на глобус напяливать и экстраполировать уродство СВО с его рестрикциями на полноценную войну. Смоделируйте применение надводных кораблей в полноценном замесе на Тихом океане, как в Охотском, Японском, Жёлтом и Южно-Китайском море, так и на его просторах. Да ещё в условиях применения всей номенклатуры вооружений, включая подавление спутниковых группировок. Глядишь картинка-то поменяется.
    1. Сергей985 Звание
      Сергей985
      0
      Сегодня, 07:51
      В чем то Вы правы, конечно. Но! При каких обстоятельствах мы можем в открытом океане столкнуться с американским АУГ? Честно, даже не представляю. А к берегу авианосец никто не подгонит. Так что, частично Скоморохов прав. Считаю, что надо исходить из наших реалий : защита СМП. А на Тихом океане и Атлантике нам воевать с кем и за что? Это Китаю надо морские коммуникации защищать(то бишь огромный флот иметь). А нам? У нас, по большому счету основные торговые пути сухопутные. Да и не рационально гнаться за китайцами и американцами, исходя из существующих реальностей.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 08:17
        Цитата: Сергей985
        Но! При каких обстоятельствах мы можем в открытом океане столкнуться с американским АУГ?

        Нам не надо с ними в океане сталкиваться. Но без авианосца мы даже в Баренцевом море ПЛ замучаемся развертывать, не говоря уж о Норвежском.
        Цитата: Сергей985
        читаю, что надо исходить из наших реалий : защита СМП.

        Защищать СМП не надо, никто на него не нападает:))) Задача того же Северного флота в первую очередь - прикрытие развертывания РПКСН, во -вторую, если будем в силах, создание завес ПЛ и патрульной авиации в том же Норвежском море, чтобы вражеские ПЛАРБ там не шастали. Но без АВ ни то ни другое не решаемо
  3. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +2
    Сегодня, 07:14
    Что то подобное уже было сто лет назад, тоже думали что обойдутся малыми кораблями и тучей торпедных катеров. Но выяснилось, что без "большого флота" никак. Так что рано хоронить крупные корабли, тем более надеяться на БЭК просто глупо. Рано или поздно разработают системы РЭБ способные с ними бороться, да и успешное применение БЭК против ЧФ ни о чем не говорит. Вон как Байрактары записали в чудо оружие после Карабаха, ну и где они сейчас? Так и с БЭКами все еще вилами по воде писано.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      +1
      Сегодня, 07:19
      Цитата: Алексей 1970
      Так и с БЭКами все еще вилами по воде писано.

      Все там понятно с БЭКами. Только почему то, на основании того, что флот Лаоса длительно не мог с ними справится, делается вывод, что не справится никто request
  4. Адрей Звание
    Адрей
    +1
    Сегодня, 07:16
    Сова не налезла на глобус. Автору стоило бы вспомнить чем закончилась битва за Атлантику для немецких ПЛ.
    Про БЭК в открытом океане это вообще феерично. Даже если они каким то чудом найдут АУГ на расстоянии 300 миль от берега (и им на это топлива хватит), последняя может просто уйти от них дав 30 узлов.
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +1
      Сегодня, 07:40
      Автору стоило бы вспомнить чем закончилась битва за Атлантику для немецких ПЛ

      Она закончилась победой американской экономики, выпустившей тысячи самолетов и охотников за подводными лодками над Германией, скупо экономившей на металле и топливе...
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 07:49
        Цитата: Luminman
        Она закончилась победой американской экономики, выпустившей тысячи самолетов и охотников за подводными лодками над Германией, скупо экономившей на металле и топливе...

        И выпустившей только ПЛ более 1000 штук. Ага, ага... конечно только из-за этого. А экстренно спроектированные и построенные эскортные авианосцы, конвойные ЭМ (сильно отличающиеся от классических), разработанная тактика борьбы с "волчьими стаями" тут не причем.
        Как показывает опыт той же СВО, мало наклепать "единичек", нужно еще уметь их использовать.
        1. Luminman Звание
          Luminman
          0
          Сегодня, 07:56
          И выпустившей только ПЛ более 1000 штук

          Германия без сырья, энергии и людских ресурсов к 1945 году просто-таки сдулась, в отличие от США, не испытывающей никакого дефицита ни в сырье, ни в людях. Из-за указанных выше проблем, Германия уже не могла выпускать достаточного количества танков, самолетов и ПЛ...
          1. Адрей Звание
            Адрей
            0
            Сегодня, 07:57
            Цитата: Luminman
            Германия без сырья, энергии и людских ресурсов к 1945 году просто-таки сдулась,

            "Битва за Атлантику" была выиграна союзниками в 1943...
            1. Luminman Звание
              Luminman
              0
              Сегодня, 07:59
              "Битва за Атлантику" была выиграна союзниками в 1943...
              Она была полностью выиграна в 1944 году после высадки союзников, когда базе ПЛ в Бресте начал приходить кирдык...
              1. Адрей Звание
                Адрей
                +1
                Сегодня, 08:03
                Цитата: Luminman
                Она была полностью выиграна в 1944 году после высадки союзников, когда базе ПЛ в Бресте начал приходить кирдык...

                Видимо воздержусь от дальнейшей дискуссии, учитывая Вашу осведомленность в этом вопросе hi
              2. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                0
                Сегодня, 08:20
                Цитата: Luminman
                Она была полностью выиграна в 1944 году

                Вам правильно сказали - в 1943 г. В 1944-ом еще до Оверлорда немцы уже меняли свой подводный флот в соотношении 1 транспорт союзников - 1 ПЛ
        2. agond Звание
          agond
          0
          Сегодня, 08:08
          Это сегодня БЭК надводные, а завтра они будут подводными , ДВС со шноркелем или на аккумуляторах ,, обнаружить его будет на порядки сложнее чем самую тихую дизельную ПЛ , и уничтожить его будет много сложнее чем ПЛ с экипажем , во первых он мелкий ,попасть трудно , во вторых мелкие безэкипажные подводные аппараты много устойчивей к подводным взрывам чем подводные лодки., а проблема наведения решается спутниковой группировкой , аппарат будет периодически всплывать и уточнять маршрут.
          И он без экипажа и , попробуй докажи чей он был.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            0
            Сегодня, 08:12
            Цитата: agond
            Это сегодня БЭК надводные, а завтра они будут подводными , ДВС со шноркелем или на аккумуляторах

            Главный вопрос - что они делать будут?
  5. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 08:00
    ИМХО, состав флота зависит от его назначения.

    Назначение наших ПЛ - ядерное сдерживание, разумеется, это обязательная компонента флота.

    Однако для региональных конфликтов или для неядерных войн ПЛ с атомными ракетами не подходят вовсе. ПЛ с торпедным вооружением годятся только для борьбы с флотом противника, но серьезный флот - только у НАТО или Китая, с кем мы воевать неядерным оружием не будем (по крайней мере, долго не будем). Неядерные ракеты или ракеты-торпеды с ПЛ запускать дороговато, стоит посмотреть на действия хуситов.

    То есть, ПЛ имеют очень ограниченный диапазон работы.

    С учетом того, какие цели сейчас есть у России (я не стратег, но главная наша цель - выжить в кольце соседей врагов, не допустить вмешательства больших дядей в нашу борьбу и потом занять достойное место среди нынешних врагов) флот больших кораблей нам не особенно нужен. Но вот когда мы решим текущие задачи, тогда этот флот будет просто необходим, так как наши интересы нужно будет защищать по всему миру.

    Но это уже совсем другая история.