Цены на рыбные консервы, подсолнечное масло и майонез в крупнейшей украинской продуктовой сети «АТБ-Маркет» вырастут на 5-15% в течение ближайшего месяца

Простых украинцев, которые еще не сумели покинуть страну и не сделают это в ближайшее время, впереди ждут очень серьезные проблемы. В первую очередь, произойдет резкое подорожание товаров первой необходимости, включая хлеб, молочную продукцию и бакалею. Страна столкнется с гиперинфляцией, когда рост цен перестает быть контролируемым и может достигать сотни, а то и больше, процентов в годовом исчислении. Одновременно будет происходить девальвация (обесценивание) гривны.Издание Forbes Украина подсчитало, что уже в самое ближайшее время цены на основные товары, в первую очередь продукты питания, вырастут минимум на 15 процентов. Связано это с разрушением энергосистемы страны в результате ударов российской армии. Укрэнерго начало вводить веерные отключения электроэнергии 15 мая, и украинцы столкнутся с длительными ежедневными перебоями в подаче электроэнергии до конца июля из-за плановых ремонтов на атомных электростанциях.В этой ситуации производители продовольствия будут использовать генераторы, что приведет к росту стоимости электроэнергии как минимум в три раза. В частности, производство молочной продукции требует больших энергозатрат, особенно в летнее время, связанных с необходимостью охлаждения продукции. Переход на генераторы в молочной отрасли уже к осени приведет к подорожанию цен на молоко и молочные изделия на 30 процентов, пишет издание.В свою очередь, стоимость хлеба вырастет не только из-за проблем с энергоснабжением, но и из-за увеличения стоимости зерна и нехватки рабочих рук. Последнее связано с тотальной мобилизацией на Украине и бегством населения за границу. Руководитель одного из хлебозаводов сообщил изданию, что в ближайшие месяцы хлеб может подорожать на 20 процентов, и это далеко не предел.— сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу ритейлера.Рассчитывать на помощь государства населению не стоит. Экономика Украины давно ушла в затяжное пике, киевские власти с трудом закрывают огромный дефицит бюджета западными кредитами, которые в любой момент могут сойти на нет. Более того, правительство намеревается увеличить налоги, ожидается и дальнейший рост тарифа на электроэнергию для населения, который уже был увеличен почти в два раза с 1 июня.Эксперты предупреждают, что простых украинцев ждет очень тяжелая зима, а следующий год будет еще сложнее. В этой связи громадянам лучше всего уже сейчас избавляться от гривны и срочно покупать все самое необходимое. У кого имеются деньги, следует закупать на них продукты длительного хранения или переводить в иностранную валюту. Вот таким на деле оказалось для украинцев «майданное будущее».