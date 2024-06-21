Запасайтесь всем, кроме гривны: украинцам стоит готовиться к гиперинфляции и росту цен на всё

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Запасайтесь всем, кроме гривны: украинцам стоит готовиться к гиперинфляции и росту цен на всё

Простых украинцев, которые еще не сумели покинуть страну и не сделают это в ближайшее время, впереди ждут очень серьезные проблемы. В первую очередь, произойдет резкое подорожание товаров первой необходимости, включая хлеб, молочную продукцию и бакалею. Страна столкнется с гиперинфляцией, когда рост цен перестает быть контролируемым и может достигать сотни, а то и больше, процентов в годовом исчислении. Одновременно будет происходить девальвация (обесценивание) гривны.

Издание Forbes Украина подсчитало, что уже в самое ближайшее время цены на основные товары, в первую очередь продукты питания, вырастут минимум на 15 процентов. Связано это с разрушением энергосистемы страны в результате ударов российской армии. Укрэнерго начало вводить веерные отключения электроэнергии 15 мая, и украинцы столкнутся с длительными ежедневными перебоями в подаче электроэнергии до конца июля из-за плановых ремонтов на атомных электростанциях.



В этой ситуации производители продовольствия будут использовать генераторы, что приведет к росту стоимости электроэнергии как минимум в три раза. В частности, производство молочной продукции требует больших энергозатрат, особенно в летнее время, связанных с необходимостью охлаждения продукции. Переход на генераторы в молочной отрасли уже к осени приведет к подорожанию цен на молоко и молочные изделия на 30 процентов, пишет издание.

В свою очередь, стоимость хлеба вырастет не только из-за проблем с энергоснабжением, но и из-за увеличения стоимости зерна и нехватки рабочих рук. Последнее связано с тотальной мобилизацией на Украине и бегством населения за границу. Руководитель одного из хлебозаводов сообщил изданию, что в ближайшие месяцы хлеб может подорожать на 20 процентов, и это далеко не предел.

Цены на рыбные консервы, подсолнечное масло и майонез в крупнейшей украинской продуктовой сети «АТБ-Маркет» вырастут на 5-15% в течение ближайшего месяца

— сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Рассчитывать на помощь государства населению не стоит. Экономика Украины давно ушла в затяжное пике, киевские власти с трудом закрывают огромный дефицит бюджета западными кредитами, которые в любой момент могут сойти на нет. Более того, правительство намеревается увеличить налоги, ожидается и дальнейший рост тарифа на электроэнергию для населения, который уже был увеличен почти в два раза с 1 июня.

Эксперты предупреждают, что простых украинцев ждет очень тяжелая зима, а следующий год будет еще сложнее. В этой связи громадянам лучше всего уже сейчас избавляться от гривны и срочно покупать все самое необходимое. У кого имеются деньги, следует закупать на них продукты длительного хранения или переводить в иностранную валюту. Вот таким на деле оказалось для украинцев «майданное будущее».
14 комментариев
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  1. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Сегодня, 13:38
    Эксперты предупреждают, что простых украинцев ждет очень тяжелая зима, а следующий год будет еще сложнее.

    Кроме того:
    ▪️В Херсоне зафиксирована вспышка холеры, сообщил представитель пророссийского подполья. По его словам, заболевание обнаружено как среди бойцов ВСУ, так и среди мирных жителей.
    "В Херсоне вспышка холеры, госпитализировано около 100 человек, 12 уже скончались. Преимущественно болеют военные, но фиксируются случаи заражения гражданских лиц," — заявил он.
    ▪️Представитель также отметил, что украинские власти скрывают информацию о вспышке, чтобы избежать паники среди населения, и подменяют диагнозы холеры брюшным тифом в документах.
    Источник: RVvoenkor
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 13:43
    Вот как у ххлов так получается, походу про рынок и экономику нам брехали все время, потому как механизмы то не действуют....
    Не понимаю!
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 13:54
      В принципе все просто. Последние 2 года курс гривны примотан проволочкой к доллару. Поток долларов в страну не иссякает, собственной экономики все меньше. Просто печатай деньги "для внутреннего использования" и назначай их курс к валюте. Хоть 1 к 1. Кроме внутреннего рынка это ни на что не влияет, а им управляет тот, кто печатает... hi
    2. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 14:01
      Сергей, это не только у украинцев так получается. По поводу "невидимой руки рынка" , который все расставит по местам, по поводу снижения цен при конкуренции. Лапша на уши, в которую многие повелись. Уверен, что и в РФ цены на всё поднимутся. Сейчас как мантру повторяют, что для войны нужны только деньги! То есть, новые технологии, новые разработки на фиг не нужны. Создали "Высшую школу экономики" , ну и где результаты? Где Высшая школа развития технологий, конструкторская школа?
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:48
    Так и до святого дойдет: кружева на труселя перешивать придется с одних на другие, как подворотничок.
  4. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +2
    Сегодня, 13:50
    волшебным образом такое же подорожание одновременно произойдёт и в России . можно поспорить.
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 13:52
      Уже.....
      Это очень короткий комент
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:52
    «Простых украинцев ждёт очень тяжелая зима» —

    — "Так скільки тієї зими!" ...
  6. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -1
    Сегодня, 13:54
    Пока как то живут, рано перемогу тут разводить. Европа не замёрзла, живы здоровы, питаются хорошо. request
  7. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    -2
    Сегодня, 13:56
    Вот в плане экономики не надо мылить глаза, мне все равно че там у них. Гораздо больше меня волнуют что тут у нас. И что там Нае... Набиулина и ко придумала
  8. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +2
    Сегодня, 14:01
    Да капец ! Все лопаты поломали украину хоронить. Добить сначала надо , а потом разговоры разговаривать. Пока доллары туда текут рекой никакая гривна не обвалится , экономика для такого количества и качества населения особо и не нужна, той , которая есть им хватит . 15 процентов инфляции ? Так нам самим бы такую ...
  9. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    -1
    Сегодня, 14:03
    С Украиной понятно. Но у нас ситуация не лучше:
    Согласно постановлению, с июля 2024 года плата за коммунальные услуги увеличится во всех регионах России.
    Средний размер повышения платы за коммунальные услуги будет варьироваться в зависимости от региона:
    в Москве он составит 11 %;
    в Санкт-Петербурге — 9,8 %;
    в Подмосковье — 10,7 %;
    в Ленинградской области — 10,2 %.
    Больше всего услуги вырастут в цене для жителей Забайкалья — на 15 %, Омской области — на 14 % и Северной Осетии — на 13,7 %.
    Наименьший рост будет для жителей Хакасии — на 4 %, Чукотки и Магаданской области — на 4,9 %.
  10. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:12
    Какая то странная статья--готовьтесь к гиперинфляции,а ожидается подорожание на5-15%%.....
    Гиперинфляция была у нас в90-е,когда хлеб стоил тысячи....а эти %% баловство...
    Единственный вопрос: когда западу надоест полностью содержать краину?
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +1
      Сегодня, 14:23
      Добрый день Игорь Николаевич. Я думаю, что для запада никогда не дойдет содержать Украину. Им это очень выгодно. Сбыли старое оружие, заставили сбыть старье из Европы. Посадили их на свои энергоресурсы, типа сжиженного газа. Затормозили развитие промышленности. Я имею ввиду США. "Не оскудеет рука дающего".