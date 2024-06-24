Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России
Несколько дней назад представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что с 2007 года программой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, воспользовалось 1 млн 116 тысяч человек. Достаточно внушительная цифра. Однако она не уточнила, что собой представляют эти «соотечественники».
Свет на это пролил глава МВД России Владимир Колокольцев, который сообщил интересную статистику. Следуя этим данным, порядка 54 % заявителей программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников не смогли подтвердить владение русским языком с января по май 2024 года.
– сообщил Колокольцев.
Таким образом, получается, что люди, которых позиционируют как «соотечественников» на самом деле не то чтобы не знакомы с русской культурой, но даже не владеют русским языком. Хотя данную программу рекламировали в качестве «привлечения соотечественников как культурно близкой категории мигрантов», на деле получается, что под видом соотечественников в Россию едут узбеки, таджики, киргизы и т. д., которые являются носителями чуждой культуры.
Есть ли в таком случае повод для гордости данными результатами программы, которая превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России?
Почему под видом соотечественников мы на самом деле получаем в качестве граждан России людей, которые практически не владеют русским языком?
Программа переселения соотечественников не требует знания русского языка
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников реализуется с 2006 года. Однако если в первые годы реализации данной концепции ею действительно пользовались в основном русские и русскоязычные, то в последующие годы ситуация изменилась. О том, как это происходило, еще в 2022 году рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
– отмечал губернатор.
То есть в итоге теперь программой пользуются люди с чуждой культурой, не знающие русского языка. Как такое возможно?
Дело в том, что программа переселения соотечественников подразумевает упрощенный порядок получения гражданства, в том числе отсутствие требования подтверждения знания русского языка. С этим и связывается тот факт, что среди участников программы оказываются лица, не владеющие русским языком. Фактически владение участниками программы русским языком проверяется лишь при заполнении документов, какой-либо формальной процедуры не предусмотрено.
Как раз в этом году для репатриантов упростили условия программы переселения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства тогда подчеркнули, что теперь участникам программы «не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения».
Возникает логичный вопрос – что же это за такие репатрианты, что они могут не знать русского языка?
Ответ очевиден – это приезжие из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Именно из этих стран прибывает больше всего мигрантов, и именно представители этих стран чаще всего становятся новыми гражданами России.
О понятии «соотечественник»
Попытка уточнить понятие «соотечественник» в России предпринимались не раз, однако без особого результата. Особую активность на этом поприще проявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, который не раз вносил на рассмотрение соответствующие законопроекты.
– утверждал Матвеев в прошлом году, внося соответствующий законопроект.
Целью законопроекта, по его словам, было убрать «лазейку», позволяющую под видом «соотечественников» переселяться в Россию целыми аулами мигрантам из Средней Азии. В проекте к соотечественникам относились только представители народов России, которые не образовали свои государства, а также белорусы и украинцы как представители триединого русского народа. Однако соответствующий законопроект был отклонен.
Это неудивительно, учитывая, насколько мощное в России мигрантское лобби, и насколько скрупулёзно некоторые чиновники пытаются размыть понятия «русский» и «соотечественник». В нынешней многонациональной России понятия этнический русский юридически не существует – русским спокойно могут назвать и негра средних лет, приехавшего в Россию и получившего гражданство, но при этом с трудом выговаривающего по-русски слово «привет».
Если в других странах – возьмем тот же Израиль (который, несомненно, является ярким примером национального государства) или Казахстан – реализовывая соответствующие программы, пытаются вернуть как можно больше представителей своего народа, своей национальности, то в России задачи вернуть как можно больше русских не стоит. Цель куда более тривиальна: обеспечить регионы рабочей силой, а какой конкретно – таджиками, узбеками или неграми – не имеет абсолютно никакого значения.
Такова национальная политика в России. Если в том же Казахстане, Израиле или, например, европейской Венгрии, здоровый национализм считается вполне нормальным явлением, то в России национализм фактически находится под запретом. Ну а раз русские – это нечто абстрактное, «состояние души», как говорят некоторые, то какая разница, что через лет 50–60 большинством населения в России могут оказаться смуглолицые бородатые мужчины и женщины в хиджабах и никабах?
Исламизация России продолжается
Кстати, о хиджабах и никабах.
Не секрет, что большинство новых получателей ВНЖ и российского гражданства являются уроженцы стран Средней Азии, исповедующих ислам. В некоторых других странах при приеме беженцев обращают на это внимание – например, руководство Словакии полностью исключило возможность приёма мигрантов мусульманского вероисповедания, то же самое сделало и правительство Венгрии, зато в России – нисколько. Российская Федерация – это же многоконфессиональная страна, поэтому не у нас не обращают на это никакого внимания.
Следствием этого является то, что роль ислама в России постоянно растет, в то время как роль христианства (которое в России в свое время активно пытались искоренить большевики) постоянно снижается. Чувствуя свою уверенность, «новые граждане» начинают диктовать свои права уже в России. Здесь им не понравилась длина юбки девушки, здесь шорты не такие…
О том, как относятся к христианству и уважают другие религии мигранты и новоиспеченные «соотечественники», наглядно продемонстрировала недавняя история о том, как гость из Таджикистана задул свечи в Храме Святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова в Москве и толкнул прихожанку храма. Зашел он в храм, что интересно, с ковриком для намаза. Если верить некоторым каналам, то на допросе оный гражданин Таджикистана сказал, что «это земля Аллаха и принадлежит мусульманам, а кяфиры (неверные) смеют ставить кресты».
Такой случай, кстати говоря, не первый – где-то год назад таджикский мигрант ворвался в красноярский храм Рождества Христова, и раскидал там фрагменты бараньей туши и кричал про месть русским. Уголовного наказания он за это не понес, а диаспоры и муфтии поспешили объявить происходящее «дешевой провокацией», организованной, ясное дело, из-за рубежа. Англичанка, видимо, снова гадит…
Можете себе представить, чтобы русские вот так ворвались в мусульманскую мечеть, начали выкрикивать оскорбления или надругались над святынями?
Пример Никиты Журавеля (который, кстати говоря, сжег запрещенную в России версию Корана) демонстрирует, что в таком случае будет – публичное избиение и реальный срок. В случае с осквернением христианских святынь, судя по всему, ничего подобного ожидать не стоит. И мигранты-мусульмане это прекрасно видят.
Почему в Россию едут в основном радикальные мусульмане?
А потому что правительства стран Средней Азии заинтересованы в том, чтобы избавиться от опасных радикальных элементов. Россия же без проблем берет эти все проблемы на себя.
Таким образом, проект переселения соотечественников на деле по сути превратился в программу по исламизации и «кишлакизации» России, и это должно быть пересмотрено и исправлено. Следует также, на мой взгляд, усилить контроль за миграцией из Средней Азии, введя, по крайней мере, с некоторыми странами, вроде Таджикистана, визовый режим.
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