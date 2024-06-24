Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

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Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

Несколько дней назад представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что с 2007 года программой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, воспользовалось 1 млн 116 тысяч человек. Достаточно внушительная цифра. Однако она не уточнила, что собой представляют эти «соотечественники».

Свет на это пролил глава МВД России Владимир Колокольцев, который сообщил интересную статистику. Следуя этим данным, порядка 54 % заявителей программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников не смогли подтвердить владение русским языком с января по май 2024 года.



«По состоянию на 1 мая проведено более 2,5 тыс. собеседований. Владение русским языком не подтвердили порядка 54 % респондентов»,

сообщил Колокольцев.

Таким образом, получается, что люди, которых позиционируют как «соотечественников» на самом деле не то чтобы не знакомы с русской культурой, но даже не владеют русским языком. Хотя данную программу рекламировали в качестве «привлечения соотечественников как культурно близкой категории мигрантов», на деле получается, что под видом соотечественников в Россию едут узбеки, таджики, киргизы и т. д., которые являются носителями чуждой культуры.

Есть ли в таком случае повод для гордости данными результатами программы, которая превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России?

Почему под видом соотечественников мы на самом деле получаем в качестве граждан России людей, которые практически не владеют русским языком?

Программа переселения соотечественников не требует знания русского языка


Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников реализуется с 2006 года. Однако если в первые годы реализации данной концепции ею действительно пользовались в основном русские и русскоязычные, то в последующие годы ситуация изменилась. О том, как это происходило, еще в 2022 году рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«К программе содействия добровольному переселению соотечественников регион присоединился в 2007 году, по этой программе в область приехали более 90 тыс. человек из разных стран. Преимущественно это были высококвалифицированные русскоговорящие специалисты с Украины и из Белоруссии. Было некоторое количество молдаван, люди из Казахстана. Однако в последнее время наметился серьёзный перекос. Из-за того, что по программе переселения соотечественников нет требований к знанию русского языка, мы получили резкий всплеск интереса к ней. Может, в силу каких-то проблем в государствах, откуда люди приезжают. И этот интерес проснулся уже у низкоквалифицированной рабочей силы, людей без знания русского языка»,

отмечал губернатор.

То есть в итоге теперь программой пользуются люди с чуждой культурой, не знающие русского языка. Как такое возможно?

Дело в том, что программа переселения соотечественников подразумевает упрощенный порядок получения гражданства, в том числе отсутствие требования подтверждения знания русского языка. С этим и связывается тот факт, что среди участников программы оказываются лица, не владеющие русским языком. Фактически владение участниками программы русским языком проверяется лишь при заполнении документов, какой-либо формальной процедуры не предусмотрено.

Как раз в этом году для репатриантов упростили условия программы переселения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства тогда подчеркнули, что теперь участникам программы «не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения».

Возникает логичный вопрос – что же это за такие репатрианты, что они могут не знать русского языка?

Ответ очевиден – это приезжие из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Именно из этих стран прибывает больше всего мигрантов, и именно представители этих стран чаще всего становятся новыми гражданами России.

О понятии «соотечественник»


Попытка уточнить понятие «соотечественник» в России предпринимались не раз, однако без особого результата. Особую активность на этом поприще проявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, который не раз вносил на рассмотрение соответствующие законопроекты.

«Соотечественник» должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они и соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство»,

утверждал Матвеев в прошлом году, внося соответствующий законопроект.

Целью законопроекта, по его словам, было убрать «лазейку», позволяющую под видом «соотечественников» переселяться в Россию целыми аулами мигрантам из Средней Азии. В проекте к соотечественникам относились только представители народов России, которые не образовали свои государства, а также белорусы и украинцы как представители триединого русского народа. Однако соответствующий законопроект был отклонен.

Это неудивительно, учитывая, насколько мощное в России мигрантское лобби, и насколько скрупулёзно некоторые чиновники пытаются размыть понятия «русский» и «соотечественник». В нынешней многонациональной России понятия этнический русский юридически не существует – русским спокойно могут назвать и негра средних лет, приехавшего в Россию и получившего гражданство, но при этом с трудом выговаривающего по-русски слово «привет».

Если в других странах – возьмем тот же Израиль (который, несомненно, является ярким примером национального государства) или Казахстан – реализовывая соответствующие программы, пытаются вернуть как можно больше представителей своего народа, своей национальности, то в России задачи вернуть как можно больше русских не стоит. Цель куда более тривиальна: обеспечить регионы рабочей силой, а какой конкретно – таджиками, узбеками или неграми – не имеет абсолютно никакого значения.

Такова национальная политика в России. Если в том же Казахстане, Израиле или, например, европейской Венгрии, здоровый национализм считается вполне нормальным явлением, то в России национализм фактически находится под запретом. Ну а раз русские – это нечто абстрактное, «состояние души», как говорят некоторые, то какая разница, что через лет 50–60 большинством населения в России могут оказаться смуглолицые бородатые мужчины и женщины в хиджабах и никабах?

Исламизация России продолжается


Кстати, о хиджабах и никабах.

Не секрет, что большинство новых получателей ВНЖ и российского гражданства являются уроженцы стран Средней Азии, исповедующих ислам. В некоторых других странах при приеме беженцев обращают на это внимание – например, руководство Словакии полностью исключило возможность приёма мигрантов мусульманского вероисповедания, то же самое сделало и правительство Венгрии, зато в России – нисколько. Российская Федерация – это же многоконфессиональная страна, поэтому не у нас не обращают на это никакого внимания.

Следствием этого является то, что роль ислама в России постоянно растет, в то время как роль христианства (которое в России в свое время активно пытались искоренить большевики) постоянно снижается. Чувствуя свою уверенность, «новые граждане» начинают диктовать свои права уже в России. Здесь им не понравилась длина юбки девушки, здесь шорты не такие…

О том, как относятся к христианству и уважают другие религии мигранты и новоиспеченные «соотечественники», наглядно продемонстрировала недавняя история о том, как гость из Таджикистана задул свечи в Храме Святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова в Москве и толкнул прихожанку храма. Зашел он в храм, что интересно, с ковриком для намаза. Если верить некоторым каналам, то на допросе оный гражданин Таджикистана сказал, что «это земля Аллаха и принадлежит мусульманам, а кяфиры (неверные) смеют ставить кресты».

Такой случай, кстати говоря, не первый – где-то год назад таджикский мигрант ворвался в красноярский храм Рождества Христова, и раскидал там фрагменты бараньей туши и кричал про месть русским. Уголовного наказания он за это не понес, а диаспоры и муфтии поспешили объявить происходящее «дешевой провокацией», организованной, ясное дело, из-за рубежа. Англичанка, видимо, снова гадит…

Можете себе представить, чтобы русские вот так ворвались в мусульманскую мечеть, начали выкрикивать оскорбления или надругались над святынями?

Пример Никиты Журавеля (который, кстати говоря, сжег запрещенную в России версию Корана) демонстрирует, что в таком случае будет – публичное избиение и реальный срок. В случае с осквернением христианских святынь, судя по всему, ничего подобного ожидать не стоит. И мигранты-мусульмане это прекрасно видят.

Почему в Россию едут в основном радикальные мусульмане?

А потому что правительства стран Средней Азии заинтересованы в том, чтобы избавиться от опасных радикальных элементов. Россия же без проблем берет эти все проблемы на себя.

Таким образом, проект переселения соотечественников на деле по сути превратился в программу по исламизации и «кишлакизации» России, и это должно быть пересмотрено и исправлено. Следует также, на мой взгляд, усилить контроль за миграцией из Средней Азии, введя, по крайней мере, с некоторыми странами, вроде Таджикистана, визовый режим.
48 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 04:51
    проект переселения соотечественников на деле по сути превратился в программу по исламизации и «кишлакизации» России,
    Если уж так нужны трудовые мигранты, то пусть въезжают на определенный срок и без семей. Отработали заезд и домой, в кишлак !
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +9
      Сегодня, 05:41
      Цитата: Uncle Lee
      Если уж так нужны трудовые мигранты, то пусть въезжают на определенный срок и без семей.

      А какие работы может выполнять мигрант без знания русского языка ? Любая специальность, любая работа должна быть усвоена работягой на доступном ему языке. И не уж то русские, должны знать таджикский и узбекский язык ?
      Цена таких работяг - "круглое таскай, плоское катай, бери лопату и кидай дальше.
      Россию угробит не война, не пандемия, а российский чиновник.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +13
      Сегодня, 06:38
      Не верьте про трудовых мигрантов. Цель мигрантозаместить русских. В нашей поликлиннике уже почти не осталось дверейй с табличками где фамилии занчиваются на ов, ну разве что Мамедов. Усманов, но точно не Иванов.
      Кстати в Таджикистане указом президета запрещена паранджа, как чуждая одежда.
      И опять же программа переселения соотечественников. Почему то русским труднее оформить документы.
      1. Million Звание
        Million
        +5
        Сегодня, 06:55
        Кстати,в советское время слово "ислам" слышал только один раз в каком то фильме.
        А нынче уже кажется,что Москва хочет всех россиян нарядить в паранджи,а мужиков заставить носить бороды.
      2. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        0
        Сегодня, 08:19
        Цитата: Гардамир
        Не верьте про трудовых мигрантов. Цель мигрантозаместить русских.

        Недавно Путин в интервью сказал , что Узбекистан ежегодно "прирастает" миллионом в год. По ТВ слышал, что он же попенял губернатору то ли Астраханской области, то ли Волгоградской. что рождаемость низкая .
        Вот причина, а не "нехватка рабочих рук". Глобально, на перспективу!
        Немецкий Президент знает, а учит ли какой либо тюркский?
        Правда, байка есть. Если только в России какой начинают учить иностранный язык, то жди русского солдата в их столице. Учили французский-был в Париже, учили немецкий- был в Берлине. Сейчас английский в моде. wink
        P.S. Улыбка горькая, "со слезами на глазах". Вчерашний день .Отец в Альпах Победу встретил, тесть брал Берлин и Прагу .Четверо дядьев не вернулись.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 04:53
    что же это за такие репатрианты, что они могут не знать русского языка?

    Ответ очевиден – это приезжие из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

    К ним могут присоединиться вскоре и афганцы...хе хе там вообще полный отстой...есть видео как два афганских талиба не поделили красивую невесту попросту застрелили её, чтобы не ссориться друг с другом.
    И представьте себе что такие мигранты появятся у нас и начнут свои порядки устанавливать.
    Меня сильно раздражает неконтролируемая политика Кремля запустившего на наши земли тысячи и тысячи мигрантов с психическими и криминальными извращениями.
    С этим что то надо делать.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +3
      Сегодня, 05:49
      Цитата: Леха с Андроида.
      К ним могут присоединиться вскоре и афганцы...

      Едут еще героические борцы за свободу Палестины, 10 тысяч. Хорошо обученные, религиозно подкованные.
      Как-то приехали они лет дцать назад в Швейцарию ближнего востока - Ливан...
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +8
      Сегодня, 06:40
      Меня сильно раздражает неконтролируемая политика Кремля
      Поэтому вы постоянно за него голосуете.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        -13
        Сегодня, 06:41
        Нет... голосую я за него по другой причине...потому что вы коммунисты не можете предложить что то лучше...кроме своих сжатых кулаков...дальше что?
        Предложите кандидата в президенты лучше Путина по всем статьям и я проголосую за него.
        Найдите харизматичного человека с ясной программой действий способного решать проблемы, а не просто языком чесать как это делает Зюганов...нет у вас такого лидера... вот и все.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +9
          Сегодня, 06:47
          Грудинин совсем не коммунист, однако, чтобы остаться у власти его смешали с грязью. А любому кандитату будет заявлено, чтоб сидел и не высовывался. Или вы не заметили, как нынешние кандидаты говорили, голосйте за Путина. Вот она демократия в действии.
          Кстати о лучше назовите, хотя бы три причины, по которым ваш выбор хорош.
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            -11
            Сегодня, 06:51
            Я все замечаю...то что Грудинин не смог пробиться на Олимп власти говорит только о его не способности бороться за власть.
            Какой же из него в таком случае президент?
            Должен же он уметь просчитывать риски в борьбе с политическими противниками...а этого он как раз не умеет делать.
            Тут его подставили, там смешали с грязью...он что первоклассник что ли?
            Полез в политику жди что тебя в дерьме измарают.
            1. Гардамир Звание
              Гардамир
              +11
              Сегодня, 06:54
              Те у кого хорошая способность борьбы за власть могут или сесть или скончаться. Или вы серьезно верите, что за дело сидит Стрелков. За что сидел Квачков?
              1. Леха с Андроида. Звание
                Леха с Андроида.
                -4
                Сегодня, 06:58
                Верить политикам себя не уважать.
                Ни Гиркин, ни Квачков не политики...они военные...к ним у меня хорошее отношение.
                Военным в политике им делать нечего...их там дерьме точно измажут.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +9
          Сегодня, 06:53
          Кроме коммунистов тут в основном беспартийные.И мы можем предложить кандидатуры..Только этих достойных людей власть дальше глав администрации сельских поселерий не допустит.А Путин свое изжил и показал всему миру свою слабость и никчемность.Про миграцию.Ладно про кишлачников,с ними все понятно.Я хочу пример привести свою родню,которые переселились на свою малую Родину ,на Смоленщину.Хотя они все родились и жили до начала 2000 в Киргизии на Иссык Куле.Дали им возможность поселится в селе,Рославльский район,в недостроенную коробку(жилье предназначалось для чернобыльцев,но недостроили и бросили).Они десять лет это все восстанавливали,с работой туго.Регион депрессивный.Но обжились,фактически на натуральном хозяйстве.
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            -2
            Сегодня, 06:56
            Да... я вижу что время Путина уходит
            ...не соответствует он уже реалиям нашего быстро меняющего времени.
            Вот понимает ли это он сам?
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              +5
              Сегодня, 07:27
              Цитата: Леха с Андроида.
              Вот понимает ли это он сам?

              Он как-то говорил, что за кресло не держится ! Ага.....
            2. tatra Звание
              tatra
              +3
              Сегодня, 07:58
              А его времени никогда и не было ,он вообще не занимался страной ,а занимался только вывозом природных ресурсов и сырья в разы больше ,чем Ельцин ,самопиаром ,негативной геополитикой ,обогащением врагов СССР ,толкал бесконечные речи ,обещал .
        3. tatra Звание
          tatra
          +5
          Сегодня, 07:54
          Ну для начала те ,кто за Путина -должны доказать -что он полезного сделал для России и её народа за огромный срок своего правления ,а потом уж предъявлять высокие требования к его альтернативе .
          Только вот с этим у таких ,как Вы ,большие проблемы ,плюс зомбирование его пропагандой -что до него было всё плохо и без него сразу станет всё плохо .
      2. двп Звание
        двп
        +1
        Сегодня, 08:03
        Не смешите людей своим комментарием.Поставьте этот аппарат для подсчёта голосов и введите нужный вам результат и всё.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 08:05
          Что смешног, человек постоянно деларирует, что он за...
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +3
      Сегодня, 07:47
      Цитата: Леха с Андроида.
      раздражает неконтролируемая политика Кремля запустившего на наши земли тысячи и тысячи мигрантов

      Да все там видят и контролируют. Или вы реально думаете, что они здесь не причём? И что злые мигранты сами управляют всеми бюрократическими процессами, а наши высшие чиновники с ужасом взирают на них, но ничего не могут сделать!
    4. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 08:00
      А может она,эта политика как раз и контролируемая кем то,кому нужно чтобы так было?
  3. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    +2
    Сегодня, 04:58
    Пока Рахмон не определится с тем, как его сын займет место президента, в 2027г, раньше (если раньше, то когда и как) есть подозрение, что все останется как есть. Таджикистан, если власть чуть ослабнет, может разделиться на части. Три так точно. Идеальным вариантом было бы отдать Таджикистан полностью и целиком на откуп Китаю, а самим строить отношения с Узбекистаном. Там своя промышленность и число мигрантов будет оттуда сокращаться.

    А из Таджикистана только увеличиваться. И правильно замечено в материале, что сейчас Рахмон отправляет нам все «сомнительные» элементы. Там и зачистка политического поля сейчас идет.
    Зачем нам все это нужно и что за стратегические планы у руководства на Таджикистан, не знает никто. Но это уже не «трудовая миграция», это что-то иное. Нет ни одной рациональной причины заниматься этим регионом, вместо того, чтобы работать с Киргизией и Узбекистаном.

    Мы там ничего в Таджикистане не строим, активов не приобретаем. Путь в Афганистан проще вести через узбеков и туркмен. Честно говоря, реально похоже на какой-то заговор, какой-то адской закулисы. Потому что ничего рационального здесь просто нет. Если мы боимся так дестабилизации и распада Таджикистана, то тем более никого пускать не следует, и надо все это добро отдать в надежные китайские руки. Китайцам нужен Ваханский коридор, вот пусть и занимаются клановыми вопросами в Душанбе.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +9
      Сегодня, 05:13
      Нет ни одной рациональной причины заниматься этим регионом
      Надо было ещё в 1991 году построить длинный и высокий забор с этим регионом, тогда бы сейчас не было проблем. Абсолютно то же касается и Кавказа. Но не позволило т.н "имперское мышление"
      1. nikolaevskiy78 Звание
        nikolaevskiy78
        +2
        Сегодня, 05:19
        Да, в середине 90х там творилось нечто. Кстати, ничего подобного внутри ни одной из республик б\СССР не было. Ну разве что современная Украина. Главное, что ничего там не исчезло, тлеет под поверхностью.
  4. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +9
    Сегодня, 05:01
    Скинемся на телевизор гаранту? По православному, эсэмэсками.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +5
    Сегодня, 05:09
    Владимир Колокольцев, который сообщил интересную статистику
    А не с него ли первого надо спрашивать?
  6. U-58 Звание
    U-58
    +4
    Сегодня, 05:23
    Наши СМИ сначала осторожно, а теперь все более смело стали поднимать вопросы "мигрантства". До оно и понятно. Проблемы есть и они нарастают. Закон перехода количества в качество в данном случае дает весьма настораживающие результаты.
    Можно сказать красиво "русский мир катится..." и что-то умное приписать.
    А я вот 12 часов назад во время прогулки прошел мимо соседней детской площадки около двух девятиэтажек.
    Там были "женщины Востока" в количестве 8-9 человек и их дети возраста лет от 12 до грудничков.
    Само собой, мамы там многодетные. 3-4 ребенка у молодухи- почти эталонная норма.
    Разумеется, ни одной русской мамаши там не было. И картина на ЭТОЙ детской площадке стала обычной.
    Вот дети там разные. Одни общаются между собой на родных языках, другие на чистом русском . То есть российская адаптация частично имеет место. Но вот что заметил. Этим летом девчонок постарше одели в платки, шаровары, национальные платья.
    Пошли рассказы очевидцев, что в районной поликлинике эти мамаши начали группами прорываться к врачам вопреки очереди, нагло ссылаясь на то, что "им по закону положено".
    Замечены они и в социальном фонде, где правдами и неправдами выбивают себе всевозможные выплаты и привилегии.
    Разумеется, окружающий народ ни восторгов, ни одобрения такой картине выразить не может от слова совсем, несмотря ни какие интернационализмы.
    Да и я сам сам порой думаю: Это Чимкент, Ташкент или Куляб?
    Да ни хрена. Это миллионный уральский город.
    Вот становится тревожно за будущее русского, российского народа, за будущее детей. Какую страну мы им передадим? Не станет ли она в ближайшем будущем каким- нибудь исламским каганатом?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +5
      Сегодня, 05:32
      Наши СМИ сначала осторожно, а теперь все более смело стали поднимать вопросы "мигрантства"
      Потому что подошли уже к критической черте. Подобные вопросы давно поднимаются и в Европе. Недавно немецкий канцлер заявил об ужесточении миграции и скорейшей высылки незаконных мигрантов из Германии. Представьте себе, если бы такое сказал канцлер ещё лет десять-пятнадцать назад, то на следующий же день он канцлером бы уже не был
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +1
      Сегодня, 05:52
      Цитата: U-58
      Одни общаются между собой на родных языках, другие на чистом русском . То есть российская адаптация частично имеет место.

      Вы считаете знание языка - частичной адаптацией??? laughing laughing laughing
      Не бывали вы в Европах...
      Как говорил генерал Шебаршин
      У России все впереди.
      И это тревожит.
    3. иван2022 Звание
      иван2022
      +1
      Сегодня, 06:00
      Конечно станет. На смену народам, способным создавать Империи, а потом бессмысленно их уничтожать по приказу очередного "креативного" кретина или предателя--приходят народы, способные выдвигать лидеров, полезных народу.
      [Позавчера-дворники, вчера-бульдозеристы, сегодня-заведующие поликлиниками, завтра - лидеры и государство-образующий народ! Научатся всему....
  7. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 05:30
    Цитата: U-58

    Вот становится тревожно за будущее русского, российского народа, за будущее детей. Какую страну мы им передадим. Не станет ли они каким- нибудь исламским каганатом?

    И мне тревожно...
    Спрашивать за все это надо с нашего солнцеликого...в его руках сосредоточены все ниточки управления государством.
    Все чиновники включая Колокольцева должны выполнять его распоряжения.
    Пока что большой движухи в решении радикальных мигрантов не наблюдается...видна только попытка сбить накал нашего общества косметическими мерам.
    1. двп Звание
      двп
      0
      Сегодня, 08:12
      Интересно:кто то называет его солнцеликий,кто то темнейший,а кто то просто,по украински.
  8. turembo Звание
    turembo
    +1
    Сегодня, 05:38
    Любят у нас наверху красивые цифры, их не волнует как они образованы и из чего, главное цифра. Красиво отрапортовать, красиво подать с высокой трибуны, и рассказать чудную историю по телевизору про какого нибудь мальчика Ваню, который бежал из какой нибудь там Германии назад к нам, ибо там уже нет семейных ценностей. Но в реальности наша верхушка толерантна как вся Европа все вместе взятые, я не удивлюсь если после работы, а то и во время работы там целые оргии устраиваются.Потому что сложно объяснить полное игнорирование проблемы, уже не то что звоночки, уже и колокола были, и теракты, и трагедии, а мы до сих пор интернациональная страна. Есть Россия и точка, а то начинается, вот мы в этой республике такие, ой а у нас тут еще племена такие, ой а мы тут еще на семейные кланы делимся, все это прекрасно, но как говорится то что Вы все такие уникальные, не означает что от Вас есть толк.И не нужно вносить смуту и дробление, гражданин? Будь добр соблюдать права и обязанности. А тем кто лоббирует ужесточение миграционной политики,этих новых "граждан" и нужно подселять прямо домой, если они такие гостепримные, то как говорится показывают пример для страны.
    1. nikolaevskiy78 Звание
      nikolaevskiy78
      +4
      Сегодня, 05:50
      "Им" в министерствах вообще без разницы.
      Они все показатели по нац.проекту Демография за счет мигрантов вытянут
      - Рост доли населения в возрасте свыше N лет - за счет перетаскивания родственников
      - Создание новых мест в детских садах (255тыс) - заполняемость за счет мамаш и их 4-5 детей
      - поднять рождаемость до 1,7 - понятно за счет чего
      Даже рост доли занимающихся типа спортом до 55% и этих в ММА запишут и отчитаются
      Там можно просто по всем пунктам идти. И все за счет вала мигрантов. К 2026г они еще раз отчитаются о выполнении и перевыполнении. Тем болле, что доля молодого населения у мигрантов выше. Болеют они меньше - и нагрузка на Минздрав ниже
      Короче, бесполезно. Это каток. Голиковы и прочие еще и из Европы в итоге "беженцев" возьмут, когда в ЕС требования ужесточат
  9. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +4
    Сегодня, 05:42
    Наконец то мы определились в том,что к нам едут лица,неугодные в Средней Азии.Пожалуй это самое главное.Эти лица и в Средней Азии не занимались трудом,а лишь вели пропаганду исламских враждебных идей.Необходимо нам тоже с ними определяться.
  10. иван2022 Звание
    иван2022
    +1
    Сегодня, 05:50
    На смену народам, способным бессмысленно воздвигать, а потом уничтожать воздвигнутое по приказу какого нибудь идиота или предателя --приходят народы, способные выдвигать лидеров, полезных самому народу.

    Полагаю, что сегодня это важнее умения пользоваться унитазом или даже умения решать дифференциальные уравнения. Всему, что нужно-обучатся!
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 06:00
    Следует также, на мой взгляд, усилить контроль за миграцией из Средней Азии, введя, по крайней мере, с некоторыми странами, вроде Таджикистана, визовый режим.

    Следовать то следует, да куда, - непонятно.
    Русский народ не имеет полномочий во властных структурах и перестал являться титульной нацией, как и русский язык - государственным.
    * * *
    Болтовня вокруг мигрантов порядком осточертела. Жаль, нет среди полутораста миллионов россиян таких, как Белоусов.
    stop Наберите в поиске министр обороны России и вы страшно удивитесь...
  12. Million Звание
    Million
    +5
    Сегодня, 06:39
    Власть эта ситуация устраивает.
  13. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 07:17
    Статья авторская и это уже + для ВО).
    Тема не просто актуальная. Реальность такова, что новые люди из бывших республик СССР (а ведь прошло много времени) территорию РФ ассимилируют. И это так. Показывает слабость, не способность к самозащите населения республик РФ. Там ведь не только русские. У нас такая многонациональная федерация. Но почему то побеждают не коренные. Наверное у них выше инстинкт выживания рода. Пассионарии типа.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 08:03
      Вы забыли, что власть на стороне мигрантов и наказывает местных, за любую попытку защитить себя.
      1. Дес Звание
        Дес
        -1
        Сегодня, 08:22
        Разумеется вам бы всё про "власть"). Увы. Власть наша - какая бы ни была))) - отражение безвольного общества. Оно не способно защитить себя от пришельцев. Отголоски СССР или новое капиталистическое воспитание - не так уже важно. Народ не хочет себя защищать(при чём здесь гос-во?).
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 08:26
          Простые примеры, чтоб народ себя не защищал есть статья 282. Мигрантам ускоренно выдают гражданство. Русские приехавшие из бывших советских республик подождут.
  14. Unknown Звание
    Unknown
    +5
    Сегодня, 07:20
    [quote]Ну а раз русские – это нечто абстрактное, «состояние души», как говорят некоторые, то какая разница, что через лет 50–60 большинством населения в России могут оказаться смуглолицые бородатые мужчины и женщины в хиджабах и никабах?[/quote] А чему удивляться. Складывается твёрдое убеждение, что ВВП окончательно сделал ставку на мусульман, в своём стремлении сидеть на троне ...находиться у власти ,как можно дольше. Такое уже было в истории России, цари опирались на мурз ушедших с орды , поляков, на остзейских немцев , на кавказских князей, только не на свой русский народ ,что и приводило к смене царей. Президент пошел по проторенной дорожке ,авось выведет куда нибудь, в столь нелёгкое для России время, куда сам уверенно её привёл Недавно он заявил : [quote] «Вы прикиньте: мы восстановим Советский Союз — и у нас будет преимущественно исламское население.Мы не против роста исламского населения, мы, наоборот, рады тому, что происходит сегодня в Российской Федерации. У нас в некоторых республиках с преимущественно исламским населением очень хорошая рождаемость, мы очень рады. Но то, что было, — уже прошло страница перевёрнута.] Ну насчёт Союза то понятно , ломать не строить, душа не ноет, а вот то, что в СССР русских было 145 млн 155 тыс. человек 50,8 %, и если ещё прибавить белорусов 10 млн 036 тыс. человек , украинцев 44 млн 186 тыс. человек, которые в Советское время в принципе считались одним народом, сколько браков заключалось между ними, у меня мама украинка - это миллионы семей и говорили там на русском языке , именно они были спайкой Союза, они связывали все без исключения республики с исторической Родиной - Россией. Ну что ж благодаря нынешним правителям число русских сильно сократилось.[quote]На постсоветском пространстве на момент распада СССР проживало 25 млн русских соотечественников. Почти за три десятилетия русская диаспоральная группа сократилась более чем вдвое 11 млн человек. Такая динамика снижения говорит о том, что сегодня это самый разделённый народ в мире, — сказал главный научный сотрудник ЮНЦ РАН Сергей Сущий[/quote] В самой РФ русских уже 105 579 179 эта проблема почему то не вызывает беспокойства президента , зато очень радуется приросту мусульман ?! Так что тему ислама на ВО можно закрывать и не мусолить дальше, идём путём указанным ВВП.
  15. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    0
    Сегодня, 08:08
    Израиль (который, несомненно, является ярким примером национального государства)
     Очень ярко вырезают, арабское население,делают страну,мононациональной страной."Хороший араб,мёртвый араб"(с)
  16. Алт22 Звание
    Алт22
    0
    Сегодня, 08:10
    Беда России именно в том, что русских в РФ не ценят, что, как указано в статье - " понятия этнический русский юридически не существует" - а под понятие "соотечественника", как видим, попадает кто угодно!
    России надо возвращать именно представителей государствообразующего народа страны - русских.
    Причём, тех русских, кто не запятнан в сознательных, ДОБРОВОЛЬНЫХ и последовательных русофобских делах и выступлениях - а не так как сейчас, когда в Шереметьево отфильтровывают и насильно мобилизованных в ВСУ, и гражданство не дают тем, кто имел судимость например за признание Крыма российским - это просто позорище...
  17. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    0
    Сегодня, 08:22
    Программы упрощенного получения гражданства- зло.
    Регионы ежегодно формируют квоту на выдачу РВП, в 2024 г. В 2023 г. квота была 17,6 тыс. человек. При этом за прошлый год гражданство получили почти 150 тыс. Таджиков.
    Гражданство получают в упрощенном порядке вне квот через программу добровольного пересечения соотечественников и через родственников уже получивших гражданство России (дети родителям, родители детям, супругам и т.д.), одна семейная пара таджиков способна перетащить за 10 лет 100 человек совершенно законными методами и жить у нас на пособия на детей.

    Как это исправить:
    1.Разрешить получения гражданства (и РВП) вне квот только уроженцам Украины, Белоруссии и Казахстана. Все остальные только в рамках конкурсного отбора в рамках имеющихся квот, включая и членов семьи.
    2.Всех уроженцев Средней Азии получивших гражданство (имеющих РВВ, ВНЖ) с 2010 г. проверить по базам на:
    -наличие официального дохода не ниже медианного по субъекту последние 2 года
    -постановку взрослых мужчин на воинский учет в течение 2 месяцев после получения гражданства.
    3.Привлечение к уголовной ответственности/постановку детей на учет в детской комнате милиции.

    Всех, кто не соответствует этим критериям - лишить гражданства/РВП/ВнЖ и депортировать.
    семьями- они получили гражданство семьями с конкретным списком членов и должны таким же образом и покинуть Россию.
  18. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 08:25
    Надо со всей России, согнать мигрантов в Москву. Самый верный вариант. Политики и их родственники, будут очень счастливы. good