Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

«По состоянию на 1 мая проведено более 2,5 тыс. собеседований. Владение русским языком не подтвердили порядка 54 % респондентов»,

Программа переселения соотечественников не требует знания русского языка

«К программе содействия добровольному переселению соотечественников регион присоединился в 2007 году, по этой программе в область приехали более 90 тыс. человек из разных стран. Преимущественно это были высококвалифицированные русскоговорящие специалисты с Украины и из Белоруссии. Было некоторое количество молдаван, люди из Казахстана. Однако в последнее время наметился серьёзный перекос. Из-за того, что по программе переселения соотечественников нет требований к знанию русского языка, мы получили резкий всплеск интереса к ней. Может, в силу каких-то проблем в государствах, откуда люди приезжают. И этот интерес проснулся уже у низкоквалифицированной рабочей силы, людей без знания русского языка»,

О понятии «соотечественник»

«Соотечественник» должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они и соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство»,

Исламизация России продолжается