Yonhap: в ответ на союз РФ и КНДР Южная Корея может начать поставки Киеву вооружения, включая 155-мм боеприпасы
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Недавний визит президента РФ Владимира Путина в КНДР, в ходе которого было подписано военное соглашение между Москвой и Пхеньяном, вызвал активные обсуждения как на Западе, так и среди союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Так, ряд экспертов считают, что вышеупомянутый договор представляет прямую угрозу для Республики Корея.
В то же время в Сеуле заговорили о возможности поставки Киеву артиллерийских снарядов 155-мм, систем ПВО и другого вооружения, о чем пишет агентство Yonhap.
В материале говорится, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уже изучает такую возможность. При этом вышеупомянутые поставки могут стать ответом на союз РФ и КНДР.
Стоит отметить, что если вышеупомянутая информация соответствует действительности, то подобные действия со стороны Сеула выглядят абсолютно нелогичными. Ведь президент России предупреждал руководство Южной Кореи о незамедлительном ответе на вероятные поставки оружия Киеву.
Выходит, что власти Республики Корея опасаются того, что Россия будет оказывать военную помощь Пхеньяну, отношения с которым у Сеула в последнее время резко обострились. Но при этом сами подталкивают руководство РФ к скорейшему принятию подобного решения.
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