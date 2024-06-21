Yonhap: в ответ на союз РФ и КНДР Южная Корея может начать поставки Киеву вооружения, включая 155-мм боеприпасы

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Yonhap: в ответ на союз РФ и КНДР Южная Корея может начать поставки Киеву вооружения, включая 155-мм боеприпасы

Недавний визит президента РФ Владимира Путина в КНДР, в ходе которого было подписано военное соглашение между Москвой и Пхеньяном, вызвал активные обсуждения как на Западе, так и среди союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Так, ряд экспертов считают, что вышеупомянутый договор представляет прямую угрозу для Республики Корея.



В то же время в Сеуле заговорили о возможности поставки Киеву артиллерийских снарядов 155-мм, систем ПВО и другого вооружения, о чем пишет агентство Yonhap.

В материале говорится, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уже изучает такую возможность. При этом вышеупомянутые поставки могут стать ответом на союз РФ и КНДР.

Стоит отметить, что если вышеупомянутая информация соответствует действительности, то подобные действия со стороны Сеула выглядят абсолютно нелогичными. Ведь президент России предупреждал руководство Южной Кореи о незамедлительном ответе на вероятные поставки оружия Киеву.

Выходит, что власти Республики Корея опасаются того, что Россия будет оказывать военную помощь Пхеньяну, отношения с которым у Сеула в последнее время резко обострились. Но при этом сами подталкивают руководство РФ к скорейшему принятию подобного решения.
22 комментария
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  1. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +4
    Сегодня, 13:40
    Ой, да ладно! Хотите сказать, что южных нет там, где есть звонкая монета? Да они уже поставляют полным ходом
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -1
      Сегодня, 14:11
      Цитата: 75Сергей
      Да они уже поставляют полным ходом

      Насколько я знаю, корейских снарядов на Украину поставлено больше, чем из других стран!
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -2
    Сегодня, 13:40
    Выходит, что власти Республики Корея опасаются того, что Россия будет оказывать военную помощь Пхеньяну, отношения с которым у Сеула в последнее время резко обострились.

    Пора их (Ю.Корею) знакомить с Тосочкой...
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 13:58
      Ой да хорош. Они уже давно туда едут, как и самсунги с хендаями в Россию. Хитроэссные люители дорам, рамёна и женсвтенных мальчиков просто хотят теперь это делать вчистую.
  3. JonnyT Звание
    JonnyT
    -2
    Сегодня, 13:43
    Если южнокорейское оружие будет бить по территории РФ, то что?
    Тогда , согласно речам нашего лидера, Ким может бахнуть по военным объектам южной Кореи русским оружием.
    Южане это понимают?
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: JonnyT
      Если южнокорейское оружие будет бить по территории РФ, то что?
      Тогда , согласно речам нашего лидера, Ким может бахнуть по военным объектам южной Кореи русским оружием.
      Южане это понимают?

      Ким и так может бахнуть, постоянно грозится почти 24 на 7. И что?
      1. JonnyT Звание
        JonnyT
        0
        Сегодня, 14:19
        А то , что теперь есть договор, который его обязывает это сделать, если попросят. Прям по южнокорейскому заводчику, который снаряды для Украины производит
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 14:08
      война на украине уже идёт и ю корея будет/есть там опосредованно...а для нашей ответки пусть и через сев Корею - это нужно разжечь новый конфликт..и нас и Сев Корею объявят агрессорами и поднимут волну противодействия. Для всех стран поддерживающих укрию оружием у нас нет возможности оказать прямое давление для отказа их от этого, кроме войны, а на это мы не пойдём...соотв-но остальное им пофиг..эконом издержки они компенсируют доходами от поставок оружия
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:44
    А то ЮК снаряды через треть страны не едут на Украиеу? Ага, конечно...
    А вот самсунги, и прочие LG, а также корейскяе косметические прочие нефтехимические интресы в России могут прилечь на бок. Не говоря уж, что КНДР мы можем помочь сильно эффективнее, чем ЮК Украине.
    Так что, на месте Сока Йоля нужно бы поменьше болтать, а думать о своем, а не американском или японском народе.
    Япона мать сама о себе пусть горько думает, куда девать 2 трлн долларов ЗВР.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 13:50
    У КНДР в ответ может появится что то интересное.Обожаеиый Ким Чен Ын без интереса за этой истерией ЮК наблюдает .У него сейчас график работы совсем другой .Надо смотреть за экономикой в КНДР и чтобы туристы из России чувствовали себя КНДР как дома
    Он всегда успеет уничтожить западный кластер ( основной) в высоко технологичном судостроении.ЮК первые в этом судостроении в мире.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:56
    Yonhap: в ответ на союз РФ и КНДР Южная Корея может
    . И что???
    Если в дурачка играть не будут, все останется как прежде...
    Если в мозгах ослабление наступит... значит, там им и место, будет.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 14:12
      Южная Корея может.... и что??

      ...Виктор, привет. ...может, а может и нет, если коллективный разум возобладает, ..."изучать материалы" президент может долго, если инстинкт самосохранения ещё не пропал.
  7. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 13:59
    Они бесплатно поставлять собираются или в кредит? а то ведь у пана атамана с золотым запасом туго, по всему миру с протянутой рукой ездит.
  8. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -1
    Сегодня, 14:06
    Что то действительно логики нет никакой. КНДР собирается поставлять России оружие для войны на украине, тем самым ослабляя свой военный потенциал. Следовательно, от этого безопасность Республики Корея, как минимум не пострадает. Почему, в ответ на снижение собственной безопасности Республика Корея подвергает угрозе безопасность России, поставляя вооружение украине ? Абсурд какой-то. Мир сходит с ума. Нам нужно заявить, что страны, поставляющие вооружение на украину, обучающие укро солдат и предоставляющие данные по разведке, делают их участниками конфликта, со всеми вытекающими из этого последствиями.
  9. spirit Звание
    spirit
    +2
    Сегодня, 14:07
    Ну этого стоило ожидать.Ты помогаешь моему врагу, я буду помогать твоему врагу.Спасибо "многоходовочникам" что они так блестяще спланировали операцию что приходится на третий год закупаться в Корее и наживать себе ещё больше врагов по всему миру.
  10. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 14:08
    Ну тогда пусть не обижаются. "Ходят слухи", что С400 и Су-35 могут быть переданы Северной Корее в профилактических и/или тренировочных целях. И то, и другое будет кстати.

    А то там опять какой-то госсекретарь вылез и стал угрожать, что США не позволят Ирану и Северной Корее отправлять оружие в Россию. А Россия возьмет и сделает, пока, наоборот - передаст им оружие и может быть и технологий подбросит. На взаимовыгодных условиях.
    1. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 14:15
      Цитата: alystan
      Предположительно, С400 и Су-35 могут быть переданы Северной Корее в профилактических и/или тренировочных целях.

      Именно ПВО и современной авиации Киму очень не хватает. Он был бы крайне рад Су-30 и Су-35. А мы тут думаем, куда бы приспособить Миг-35 и стоит ли начать его выпускать, если нет покупателей. Кимушка бы с удовольствием переварил сотню таких самолетов. А в обмен на нефть, газ, лес, зерно выделил бы из своих запасов то, чего у не го в избытке - снарядов и ракет.
      1. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 14:22
        Читал на днях про создание Россией военного завода в КНДР, который будет работать на нужды двух стран. Корейцам немного тех же технологий. Например, Пхеньян окажет нам поддержку при своих технических возможностях, а Россия "подсобит" ему новыми технологиями, которые "позволят ему дотянуться до США". Ведь как Путин сказал: "Москва не исключает для себя возможности военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным договором.
  11. Tagan Звание
    Tagan
    -1
    Сегодня, 14:08
    В то же время в Сеуле заговорили о возможности поставки Киеву артиллерийских снарядов 155-мм,...

    И эти иудушки туда же. Напёрсточники.
    Разница только в маршрутах Корея-США-укрорейх или Корея-укрорейх.
  12. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 14:23
    Думаю, что Южной Корее не стоит, так, сильно "суетиться", относительно военных поставок в Укрорейх и подумать, на досуге, о своем будущем, на перспективу.... А военные поставки Укрорейху - "билет в один конец" без права его возврата в кассу....
  13. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    0
    Сегодня, 14:25
    Ведь не Японии поставлять вооружение и никаких претензий не возникает у ЮК к США по поводу возрождения военного потенциала Токио.
  14. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 14:38
    А если по военным заводам Ю.Кореи бахнет Россия? Конвенционным оружием. 5я статья НАТО тут вроде не действует?