Глава МИД РФ: Украина должна винить саму себя и Запад в том, что сегодня находится не в границах 1991 года
Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня сделал заявления о том, что Украина сама сделала всё, чтобы уже никогда не вернуться в границы 1991 года.
Что сказал глава внешнеполитического ведомства России – цитата РИА Новости:
По словам Сергея Лаврова, западные политики, которые взяли на себя роль гарантов соблюдения соглашения с тогдашним президентом Виктором Януковичем, и являются главными виновниками того, что Украина не оказалась в прежних границах.
Сергей Лавров отметил, что винить Киев должен прежде всего себя и тех самых «гарантов», ведь именно тогда оппозиция при активном содействии США и Евросоюза и реализовала сценарий госпереворота. С таким развитием событий Россия не могла мириться уже по той простой причине, что Москва-то свои обязательства в рамках договорённостей выполнила – Янукович фактически отказался от применения силы против лиц, которые госпереворот готовили и которые вывели толпу на майдан.
Напомним, что несколько дней назад президент Владимир Путин рассказал о своей тогдашней беседе с президентом США Бараком Обамой. Именно Обама тогда предложил своеобразную сделку, в рамках которой Россия окажет влияние на Януковича с тем, чтобы тот не применил против митингующих войска, а Запад якобы повлияет на украинскую оппозицию с тем, чтобы та «дождалась» проведения внеочередных выборов. Как хорошо известно, западные гаранты «умыли руки», когда оппозиция начала громить центр Киева и когда она же взяла под силовой контроль фактически все органы власти в стране, совершив госпереворот, о котором сегодня и говорит Сергей Лавров.
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