Глава МИД РФ: Украина должна винить саму себя и Запад в том, что сегодня находится не в границах 1991 года

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Глава МИД РФ: Украина должна винить саму себя и Запад в том, что сегодня находится не в границах 1991 года

Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня сделал заявления о том, что Украина сама сделала всё, чтобы уже никогда не вернуться в границы 1991 года.

Что сказал глава внешнеполитического ведомства России – цитата РИА Новости:



Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась в том числе и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает.

По словам Сергея Лаврова, западные политики, которые взяли на себя роль гарантов соблюдения соглашения с тогдашним президентом Виктором Януковичем, и являются главными виновниками того, что Украина не оказалась в прежних границах.

Сергей Лавров отметил, что винить Киев должен прежде всего себя и тех самых «гарантов», ведь именно тогда оппозиция при активном содействии США и Евросоюза и реализовала сценарий госпереворота. С таким развитием событий Россия не могла мириться уже по той простой причине, что Москва-то свои обязательства в рамках договорённостей выполнила – Янукович фактически отказался от применения силы против лиц, которые госпереворот готовили и которые вывели толпу на майдан.

Напомним, что несколько дней назад президент Владимир Путин рассказал о своей тогдашней беседе с президентом США Бараком Обамой. Именно Обама тогда предложил своеобразную сделку, в рамках которой Россия окажет влияние на Януковича с тем, чтобы тот не применил против митингующих войска, а Запад якобы повлияет на украинскую оппозицию с тем, чтобы та «дождалась» проведения внеочередных выборов. Как хорошо известно, западные гаранты «умыли руки», когда оппозиция начала громить центр Киева и когда она же взяла под силовой контроль фактически все органы власти в стране, совершив госпереворот, о котором сегодня и говорит Сергей Лавров.
7 комментариев
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  1. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +3
    Сегодня, 13:48
    Украина в границах 1991-го года - это Украина в составе СССР!
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: БМП-2
      Украина в составе СССР!

      Была единая страна(империя с губерниями), потом придумали какой то состав республик, как результат - война... и повсеместно во всех разделенных составах ... Я это к чему? - Сейчас Россию разделили на составляющие....опять какие то республики....история учит, что ни чему не учит!!!
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 14:16
        Была единая страна(империя с губерниями), потом придумали какой то состав республик
        Между Российской Империей и Союзом Советских Социалистических Республик государства фактических не было, и если бы не обещание советов равных прав и свободного входа/выхода, то и Союза Советских Социалистических Республик не было бы.
      2. БМП-2 Звание
        БМП-2
        0
        Сегодня, 14:18
        К сожалению, да. Хотя даже и до создания империи на этих землях наблюдалась постоянная междоусобная грызня, результатами которой то и дело пыталась воспользоваться то "цивилизованная" Европа, то "по-своему цивилизованная" Азия...
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 13:55
    Вообще можно сказать огромное спасибо Януковичу - именно его страусиная позиция и бегство из окраины и предопределили все дальнейшие события, в том числе и трагические с Донбассом и счастливые для Крыма
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +1
      Сегодня, 14:06
      Это слишком простое объяснение, сильно упрощающее реальность. На самом деле страусов в той ситуации оказалось гораздо больше, чем один.
  3. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 13:56
    Запад не «умыл руки», а наоборот спланировал и организовал приход нацистов к власти. Я понимаю, когда ино или укро пресса так пишет, но мы сами когда начнем писать правильно ?