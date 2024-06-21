Военный блок НАТО планирует проведение военной миссии на территории Украины, однако Венгрия не будет участвовать в этих мероприятиях. Об этом сообщил глава венгерского правительства Виктор Орбан.По словам Орбана, Будапешт не планирует какого-либо участия в деятельности альянса на Украине и не предоставит для этих целей свои вооружения и военных, а также не выделит никаких средств. При этом глава венгерского правительства добавил, что поскольку руководство НАТО не хочет, чтобы "Венгрия создала прецедент" и другие страны брали с нее пример, поэтому переговоры в Будапеште "были трудными".В результате переговоров с руководством альянса Орбан, по его словам, согласился на то, что Будапешт не будет препятствовать созданию украинской миссии НАТО на следующем саммите, который состоится в июле в Вашингтоне.Венгерский пример также отметил, что НАТО планирует создать три крупные военные базы на территории Польши, Словакии и Румынии, чтобы иметь возможность через них осуществлять координацию поставок Киеву вооружений и боеприпасов.При этом стоит отметить, что вместо отказавшейся от участия в военной миссии НАТО на Украине в операциях альянса вполне может принять активное участие Молдавия, которая в настоящее время тесно сотрудничает со структурами альянса в регионе. На фоне стремления руководства этой страны к евроинтеграции режим Санду вполне может предоставить молдавскую территорию под плацдарм для операций НАТО на Украине.

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