Виктор Орбан: НАТО будет осуществлять военную миссию на Украине, но только без Венгрии

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Виктор Орбан: НАТО будет осуществлять военную миссию на Украине, но только без Венгрии

Военный блок НАТО планирует проведение военной миссии на территории Украины, однако Венгрия не будет участвовать в этих мероприятиях. Об этом сообщил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

По словам Орбана, Будапешт не планирует какого-либо участия в деятельности альянса на Украине и не предоставит для этих целей свои вооружения и военных, а также не выделит никаких средств. При этом глава венгерского правительства добавил, что поскольку руководство НАТО не хочет, чтобы "Венгрия создала прецедент" и другие страны брали с нее пример, поэтому переговоры в Будапеште "были трудными".



В результате переговоров с руководством альянса Орбан, по его словам, согласился на то, что Будапешт не будет препятствовать созданию украинской миссии НАТО на следующем саммите, который состоится в июле в Вашингтоне.

Венгерский пример также отметил, что НАТО планирует создать три крупные военные базы на территории Польши, Словакии и Румынии, чтобы иметь возможность через них осуществлять координацию поставок Киеву вооружений и боеприпасов.

При этом стоит отметить, что вместо отказавшейся от участия в военной миссии НАТО на Украине в операциях альянса вполне может принять активное участие Молдавия, которая в настоящее время тесно сотрудничает со структурами альянса в регионе. На фоне стремления руководства этой страны к евроинтеграции режим Санду вполне может предоставить молдавскую территорию под плацдарм для операций НАТО на Украине.
7 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:02
    Орбан за интересы Венгрии легко продаст Россию в тех областях которые ему не критичны. У нас нет на руках ,контракта между Росатомом и Венгрией,может там эти пункты прописаны,а качестве форс мажора.Да и последняя инфа по " зелени".Стоимость производства 1000 квт/ ч - 49 $, ветро - 88 $ прогресс на лицо.А я и думаю, почему у Сочинской Армянской диаспоры нет солнечных энергобатарей и ветряков тоже.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:16
      Орбан за интересы Венгрии легко продаст Россию в тех областях которые ему не критичны.

      Ну Орбан хотя бы за интересы Венгрии, а лидеров стран ЕС больше интересы Штатов беспокоят... Наших бывших Украину, Молдавию и Грузию даже обсуждать не хочется... Впрочем, Грузия слегка поумнела...
  2. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +1
    Сегодня, 14:14
    В Словакии возбудили уголовное дело против экс-премьера Хегера и экс-главы Минобороны Надя за передачу Украине МиГ-29.
  3. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 14:22
    На фоне стремления руководства этой страны к евроинтеграции режим Санду вполне может предоставить молдавскую территорию под плацдарм для операций НАТО на Украине.

    На счёт использования территории и Орбан как-то не уточнил. Возможно, отказать в этом войскам НАТО он просто не может, чисто юридически.
  4. fif21 Звание
    fif21
    -1
    Сегодня, 14:22
    Интервенция НАТО начнется в августе ? Если договорятся . Их предупреждали . hi
  5. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 14:26
    Глядя на карту, думается, что Венгрия перекидывает стрелку на Словакию - в рамках транзита передвижения груза.
    Куда проще дугой прогонять от Польши до Румынии - через Чехия, Австрия, Венгрия.
  6. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:29
    Похоже, что г-н Орбан научился читать русский текст, по губам.... И понял, что говорил наш Верховный про Закарпатье, давая интервью Карлсону Такеру, в Москве... Намек был тонкий, но с "толстыми", для будущего Венгрии, обстоятельствами....