Они должны были, вскрыв релейный и батарейный шкафы на станции «Шахтная-Горная» в Ростовской области, поджечь их

Сотрудниками ФСБ и полицейскими была предотвращена диверсия на железной дороге в Ростовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело о попытке террористического акта.Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК РФ.Фигурантами дела стали трое местных жителей, двое из которых – несовершеннолетние. Молодые люди должны были выполнить поручение курирующего их лица, действующего в интересах Вооруженных сил Украины. Он предложил им совершить поджог, пообещав за него денежное вознаграждение.- сообщили в следственном управлении.Совершить теракт трем подельникам не удалось.Старшему злоумышленнику исполнилось 19 лет (2005 г.р.), двум остальным – по 16 (2008 г.р.). Им вменяется статья 205 Уголовного кодекса России, в которой предусмотрено наказание за покушение на террористический акт. Дело ведет следователь Ростовского следственного отдела на транспорте, входящего в структуру Западного управления СК.Правоохранители задержали только совершеннолетнего парня. Сейчас проводится работа по избранию для него меры пресечения.Санкция статьи, по которой проходят подозреваемые, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Это означает, что в результате можно оказаться в заключении на срок, превышающий возраст.Ранее за аналогичное правонарушение в Тульской области суд приговорил 28-летнего мужчину к 12 годам.