Предотвращена диверсия на железной дороге в Ростовской области

6
Предотвращена диверсия на железной дороге в Ростовской области

Сотрудниками ФСБ и полицейскими была предотвращена диверсия на железной дороге в Ростовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело о попытке террористического акта.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК РФ.

Фигурантами дела стали трое местных жителей, двое из которых – несовершеннолетние. Молодые люди должны были выполнить поручение курирующего их лица, действующего в интересах Вооруженных сил Украины. Он предложил им совершить поджог, пообещав за него денежное вознаграждение.

Они должны были, вскрыв релейный и батарейный шкафы на станции «Шахтная-Горная» в Ростовской области, поджечь их

- сообщили в следственном управлении.

Совершить теракт трем подельникам не удалось.

Старшему злоумышленнику исполнилось 19 лет (2005 г.р.), двум остальным – по 16 (2008 г.р.). Им вменяется статья 205 Уголовного кодекса России, в которой предусмотрено наказание за покушение на террористический акт. Дело ведет следователь Ростовского следственного отдела на транспорте, входящего в структуру Западного управления СК.

Правоохранители задержали только совершеннолетнего парня. Сейчас проводится работа по избранию для него меры пресечения.

Санкция статьи, по которой проходят подозреваемые, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Это означает, что в результате можно оказаться в заключении на срок, превышающий возраст.

Ранее за аналогичное правонарушение в Тульской области суд приговорил 28-летнего мужчину к 12 годам.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Саня терский Звание
    Саня терский
    +1
    Сегодня, 14:26
    Ранее за аналогичное правонарушение в Тульской области суд приговорил 28-летнего мужчину к 12 годам.

    Зачем же так жестоко? Нужно было только пальчиком погрозить.
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 14:37
      Зачем же так жестоко?...

      Вот уж во истину мало что меняется в мире и на ум приходят средневековые рассказы о том, что когда одним карманникам на площади отрубали руки, другие карманники в это время чистили карманы ротозеев.
      Ни всем урок идёт в прок. hi
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 14:28
    В ТГ ВО так же пишут что потерян наш К-29 Черноморского ВМФ при отражении атаки вражеских БЭКов. Наши пишут был сбой системы опознаваня "свой-чужой"..... К сожалению.....
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 14:33
    Необходимо ужесточение антитеррористических статей : не до 20-ти лет, а от двадцати и до ПЛС.
  4. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 14:40
    Правоохранители задержали только совершеннолетнего парня

    А с фига ли "мелких" отпустили? По 205-й уголовка с 14 лет :-/
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:41
    Понятно, что мальчиши - плохиши были и раньше, но сейчас... в общем, последствия дурной практики в процессе воспитания подростающего поколения, ой как плохо будет ещё много, много раз!!! soldier
    Повторятся, что отказ от идеологии, это было ЯВНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО интересов нашего народа и государства!
    И плевать мне на всяких смотрящий, надзирающих.
    Правду спрятать и удержать нельзя, она все равно найдёт дорогу к людям.