МИД Израиля заявил о вызове посла Армении после признания Ереваном Палестины

Власти еврейского государства ответили на заявление МИД Армении о признании Палестины в рамках приверженности страны соблюдению международного права и принципов равенства. Так, в пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства заявили, что представитель дипведомства Армении в Израиле уже вызван на беседу для объявления ноты.Напомним, что в 1947 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании двух независимых государств – еврейского и арабского на месте Подмандатной Палестины.При этом если с мая 1948 года целый ряд стран, включая США и СССР, признали Израиль в качестве независимого государства, то с Палестиной вопрос остается нерешенным и по сей день. В то же время между еврейским государством и арабским миром произошел ряд вооруженных конфликтов, в результате которых существенная часть палестинских земель перешла под контроль Израиля.Кроме того, прямо сейчас идет очередной виток многолетнего конфликта, в ходе которого израильская армия проводит военную операцию в секторе Газа. Действия ЦАХАЛ уже привели к десяткам тысяч жертв среди мирных палестинцев, что вызвало резкую критику со стороны мирового сообщества.В свою очередь, ряд стран, включая Россию, настаивают на том, что для полного прекращения кровопролития в Газе и геноцида ее жителей со стороны Израиля необходимо официальное признание Палестины в границах, обусловленных резолюцией ООН от 1947 года.Вероятно, именно этим и руководствовались в Ереване, заявляя о признании Палестины.

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