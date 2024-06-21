МИД Израиля заявил о вызове посла Армении после признания Ереваном Палестины
Власти еврейского государства ответили на заявление МИД Армении о признании Палестины в рамках приверженности страны соблюдению международного права и принципов равенства. Так, в пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства заявили, что представитель дипведомства Армении в Израиле уже вызван на беседу для объявления ноты.
Напомним, что в 1947 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании двух независимых государств – еврейского и арабского на месте Подмандатной Палестины.
При этом если с мая 1948 года целый ряд стран, включая США и СССР, признали Израиль в качестве независимого государства, то с Палестиной вопрос остается нерешенным и по сей день. В то же время между еврейским государством и арабским миром произошел ряд вооруженных конфликтов, в результате которых существенная часть палестинских земель перешла под контроль Израиля.
Кроме того, прямо сейчас идет очередной виток многолетнего конфликта, в ходе которого израильская армия проводит военную операцию в секторе Газа. Действия ЦАХАЛ уже привели к десяткам тысяч жертв среди мирных палестинцев, что вызвало резкую критику со стороны мирового сообщества.
В свою очередь, ряд стран, включая Россию, настаивают на том, что для полного прекращения кровопролития в Газе и геноцида ее жителей со стороны Израиля необходимо официальное признание Палестины в границах, обусловленных резолюцией ООН от 1947 года.
Вероятно, именно этим и руководствовались в Ереване, заявляя о признании Палестины.
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