Эксперт усомнился в необходимости применения в зоне СВО авиационных бомб ФАБ-3000
Накануне российские околовоенные паблики распространили видео из Липцов, где с помощью авиационной бомбы ФАБ-3000 с УМПК был поражен пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Внимательные зрители сразу обратили внимание на тот факт, что, несмотря на большую мощность этого боеприпаса, строение не рухнуло. Да и сама ФАБ-3000 упала метрах в десяти от цели. И сначала даже возникли сомнения в том, что это именно ФАБ-3000.
Объясняя этот недостаток, российский военный блогер Fighterbomber вообще усомнился в необходимости применения ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции. По его мнению, это невыгодно сразу с нескольких точек зрения.
Во-первых, на опубликованных в Сети кадрах хорошо видно, что мощность ФАБ-3000 не намного больше, чем мощность ФАБ-1500.
Во-вторых, фронтовой бомбардировщик Су-34 может взять на борт всего один такой боеприпас. А это из-за тяжести лишает его возможности маневрировать и делает уязвимым перед комплексами ПВО противника.
Наконец, в-третьих, этот же самолет может взять на борт сразу три авиабомбы ФАБ-1500, суммарная мощность которых и их поражающий эффект окажутся гораздо выше, чем аналогичные показатели ФАБ-300.
В этой связи эксперт предлагает задуматься о целесообразности дальнейшего применения подобных боеприпасов. По его мнению, очень скоро возможности использования авиационных бомб вообще будут сведены к нулю из-за развития систем РЭБ.
– констатирует Fighterbomber.
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