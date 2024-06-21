Эксперт усомнился в необходимости применения в зоне СВО авиационных бомб ФАБ-3000

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Эксперт усомнился в необходимости применения в зоне СВО авиационных бомб ФАБ-3000

Накануне российские околовоенные паблики распространили видео из Липцов, где с помощью авиационной бомбы ФАБ-3000 с УМПК был поражен пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Внимательные зрители сразу обратили внимание на тот факт, что, несмотря на большую мощность этого боеприпаса, строение не рухнуло. Да и сама ФАБ-3000 упала метрах в десяти от цели. И сначала даже возникли сомнения в том, что это именно ФАБ-3000.

Объясняя этот недостаток, российский военный блогер Fighterbomber вообще усомнился в необходимости применения ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции. По его мнению, это невыгодно сразу с нескольких точек зрения.



Во-первых, на опубликованных в Сети кадрах хорошо видно, что мощность ФАБ-3000 не намного больше, чем мощность ФАБ-1500.

Во-вторых, фронтовой бомбардировщик Су-34 может взять на борт всего один такой боеприпас. А это из-за тяжести лишает его возможности маневрировать и делает уязвимым перед комплексами ПВО противника.

Наконец, в-третьих, этот же самолет может взять на борт сразу три авиабомбы ФАБ-1500, суммарная мощность которых и их поражающий эффект окажутся гораздо выше, чем аналогичные показатели ФАБ-300.

В этой связи эксперт предлагает задуматься о целесообразности дальнейшего применения подобных боеприпасов. По его мнению, очень скоро возможности использования авиационных бомб вообще будут сведены к нулю из-за развития систем РЭБ.

Век УМПК с дешевой спутниковой системой наведения заканчивается. РЭБ побеждает. Точность падает. Возможно, какое-то время точность можно будет компенсировать мощностью и количеством бомб в залпе, пуганием РЭБа, но это путь в никуда

– констатирует Fighterbomber.
76 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +15
    Сегодня, 14:50
    Накануне российские околовоенные паблики распространили видео из Липцов, где с помощью авиационной бомбы ФАБ-3000 с УМПК был поражен пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Внимательные зрители сразу обратили внимание на тот факт, что, несмотря на большую мощность этого боеприпаса, строение не рухнуло.

    Зато кто остался живой в этом здании ,будет по углам гадить до конца жизни. Там тяжелейшая контузия обеспечена
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 14:53
      Крутой эксперт, сразу видно. Одно применение новинки и уже такой глубокий вывод. no
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 14:58
        Цитата: кредо
        Крутой эксперт, сразу видно. Одно применение новинки и уже такой глубокий вывод

        Я так понимаю это мне адресовано ваше не довольство . А вы любезный хоть раз видели контуженного,у которого все цело ,а он толком сказать ничего не может и несет бред ?Доводилось оказывать помощь раненному ,что вы меня так критикуете
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 15:21
          Я так понимаю это мне адресовано ваше не довольство . А вы любезный хоть раз видели контуженного,у которого все цело ,а он толком сказать ничего не может и несет бред ?Доводилось оказывать помощь раненному ,что вы меня так критикуете

          Мой комментарий адресован "российскому военному блогеру Fighterbomber".
          Цитата из текста статьи сорвалась при переносе. hi
          1. kit88 Звание
            kit88
            +4
            Сегодня, 15:31
            Это всё из.-за желания поднять свой комментарий выше в списке.
            Давно пора модернизировать ветку комментариев, чтобы не было таких непонятoк
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -1
        Сегодня, 15:32
        Крутой эксперт, сразу видно
        Ему с его дивана гораздо лучше видеть wink
      3. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 15:43
        Цитата: кредо
        Крутой эксперт, сразу видно.

        Зря иронизируете. Он не с дивана эксперт, он сам сей чугуний на СУ-34 таскал. На мой взгляд очень трезво оценивает всё, что происходит в ВКС. А еще "Воевода вещает". hi
        Кроме того, это не первое его мнение про ФАБ3000, он раз 5 по этому боеприпасу уже высказывался.
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 15:53
          Зря иронизируете. Он не с дивана эксперт, он сам сей чугуний на СУ-34 таскал. На мой взгляд очень трезво оценивает всё, что происходит в ВКС. А еще "Воевода вещает". hi
          Кроме того, это не первое его мнение про ФАБ3000, он раз 5 по этому боеприпасу высказывался.

          Может и не первое его мнение, но применён этот ФАБ был только впервые, значит идёт его обкатка в боевых действиях, после которых и будет принято окончательное решение.
          Этот ФАБ же не единственный такой продукт отечественного ВПК, который проверяется в реальных боевых условиях.
          1. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            -1
            Сегодня, 15:54
            Цитата: кредо
            но применён этот ФАБ был только впервые,

            С УМПК впервые...
            И раньше было время, что эту ФАБ даже снимали с производства.
            Но чего я Вас убедить пытаюсь, Вы лучше наверное знаете, наверное бывший комэска! yes
            1. кредо Звание
              кредо
              0
              Сегодня, 16:03
              С УПМК впервые...

              Всё верно.
              Вон как начали летать на дальние дистанции авиабомбы с УПМК, которые ранее предполагалась использовать исключительно при нахождении бомбардировщиков над позициями противника.
              Нашли новое решения для их применения после насадки на них УПМК и всё что лежало на складе вдруг обрело новую жизнь.
              Точно так же и с ФАБ-3000, если наша инженерная мысль доработает их доставку на дальние дистанции, с учётом мнения летчиков и реального применения на лбс, они ещё покажут себя с самой лучшей стороны. По крайней мере снос многоквартирного дома одной бомбой одним разом решает проблему засевшего в нём многочисленного противника, а это дорого стоит.
              1. LIONnvrsk Звание
                LIONnvrsk
                0
                Сегодня, 16:07
                Цитата: кредо
                с учётом мнения летчиков

                Вот Вам и привели мнения летчика, который сам истребитель-бомбардировщик. Но Вы чего-то упираетесь и пытаетесь чего-то доказать. Явно бывший комэска!
                За сим, дальнейшую дискуссию считаю пустословием! hi
                "Ваше политическое кредо?
                Всегда!"                 wink
            2. иван2022 Звание
              иван2022
              0
              Сегодня, 16:19
              А что, если ФАБ снимали с производства, то это минус для ФАБ3000? Или для тех, кто снимал? В чем вы пытаетесь убедить такими странными аргументами?
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          +1
          Сегодня, 16:30
          Цитата: LIONnvrsk
          Кроме того, это не первое его мнение про ФАБ3000, он раз 5 по этому боеприпасу уже высказывался

          Как он мог 5 раз высказаться, если этот БП впервые применили? Как я лично понял, это был испытательный сброс. И все разглагольствования этого "эксперта" на тему - "промазали", "никакого эффекта", "фигня всё это".. обычные перлы дилетанта.
      4. Нафаня999
        Нафаня999
        0
        Сегодня, 17:17
        Ну вообще-то прежде чем высказываться, неплохо бы самого файтербомбера прочитать. Он как раз очень благосклонно отозвался. И как раз пишет, что это первое применение, выводы делать ещё рано, но даже для первого раза получилось неплохо
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 17:28
          Ну вообще-то прежде чем высказываться, неплохо бы самого файтербомбера прочитать. Он как раз очень благосклонно отозвался. И как раз пишет, что это первое применение, выводы делать ещё рано, но даже для первого раза получилось неплохо

          Что-то не заметно по его тексту, что он высказался благосклонно.
          Скорей наоборот, жёстко и с перебором.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +7
      Сегодня, 14:56
      Поскольку целью авиаудара было поражение живой силы в здании, осколочно-фугасное воздействие выглядит логичным, так как радиус сплошного поражения ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют убойную силу на дальности более километра. Вот кому повезло, то и будет по углам гадить до конца жизни.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +2
        Сегодня, 15:03
        Об осколочном поражении говорить не приходится. В данном случае почти всё осколки уйдут вверх.
        Об осколочном воздействии имеет смысл говорить при неконтактном подрыве в 5-10 метрах под поверхностью.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 15:16
        Это кому не повезло.Повезло тем,кому это уже все равно...
      3. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 15:34
        осколочно-фугасное воздействие выглядит логичным
        Так и было объчвлено, что ФАБ настроен не на глубокое проникновение, а именно на фугасно-осколочный эффект
    3. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 14:57
      Цитата: APASUS
      Зато кто остался живой в этом здании ,будет по углам гадить до конца жизни. Там тяжелейшая контузия обеспечена
      абсолютно точно .здание и не показатель. а вот волна... это навсегда.
      1. Грац Звание
        Грац
        0
        Сегодня, 15:55
        противника возможно и убило в здании, но здание осталось стоять, что не есть хорошо, поскольку оно опять может использоваться противником для разных задач
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 14:51
    1. Наши войска освободили агрегатный завод в Волчанске. Враг отошел и закрепился в многоэтажках окраины. Под нашим огневым контролем оказался единственный маршрут снабжения плацдарма ВСУ в Волчанске.

    2. Впервые мы применили трехтонную управляемую бомбу (Су-34), разбив важный пункт противника в Липцах. ( Липцовская ЦРБ) именно там разместился в ПВД л/с одного из подразделений ВСУ.

    3. В Харьков прибыла большая группа иностранных журналистов. Ожидается попытка Киева провести громкую информационную диверсию в этом регионе.
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 14:52
    Вроде график роста могущества боеприпаса от объема взрывчатки не то что бы линеен.
    И две ФАБ-1500 упавшие в 10 метрах одна от другой могут наделать большего.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +4
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Hitriy Zhuk
      И две ФАБ-1500 упавшие в 10 метрах одна от другой могут наделать большего
      или 20 000 "лимонок"...а чо...
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +3
        Сегодня, 15:05
        Цитата: Аэродромный
        или 20 000 "лимонок"...а чо...

        Мы только что совместно изобрели касетный боеприпас. hi
        Или РЗСО.
        Тоесть да, 20тыщ лимонок дадут просраццо. fellow
        Но вот укрепление далеко не факт что разнесут(хотя если одновременно рванут - ну как прокатит). request
        А вот ФАБ-1500 и ФАБ-3000 "приблизительно" сравнимы.
        Но от 2х 1500ок будет две воронки, и нахлест ударных волн.
        Последнее самое интересное, там в зоне нахлеста должно быть особенно "весело".
        1. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Сегодня, 15:31
          Согласен с вами коллега, но устроить одновременный подрыв 2х боеприпасов относительно сложная задача. Но если надо проломить метр/полтора бетона, то ФАБ-1500 может и не хватить, а вот ФАБ-5000 гарантированно хватит.
          Поэтому надо иметь возможность применять любую бомбу. А уже потом решать что использовать.
          Кстати а как насчет одновременно подорвать 4 ФАБ-500 по углам условного квадрата?
          1. иван2022 Звание
            иван2022
            -1
            Сегодня, 16:30
            Действительно, ведь очевидно, что увеличение мощности БЧ даёт положительный эффект.

            И надо работать над модернизацией носителей ради него. А не объяснять спмим себе, почему нам не нужны средства поражения с мощной БЧ.

            Иначе мы договоримся до того, о чем написал "Аэродромный" 14:59.... что большое количество лимонок смогут заменить что угодно - вплоть до ЯО.
        2. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          0
          Сегодня, 16:08
          Цитата: Hitriy Zhuk
          Но от 2х 1500ок будет две воронки, и нахлест ударных волн.
          Последнее самое интересное, там в зоне нахлеста должно быть особенно "весело".
          Для этого должно быть очень синхронное срабатывание, что сложно обеспечить для авиабомб.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +5
      Сегодня, 15:10
      А куда девать старые фаб-3000? Хранить вечно?
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +2
        Сегодня, 15:13
        Цитата: igorbrsv
        А куда девать старые фаб-3000? Хранить вечно?

        А, ну как утилизация это сверхвыгодно их кидать. Тут без спору.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 15:36
        А куда девать старые фаб-3000?
        Сбрасывать и далее на головы скаклов wink
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 14:53
    Ммм, на ВО ссылаются на Файтербомбера как на эксперта. Отлично. А слабо другие его мнения озвучить? Он к примеру не стесняясь говорит когда падают борты не от огня противника.
    1. Heda Звание
      Heda
      -1
      Сегодня, 15:40
      Ммм, на ВО ссылаются на Файтербомбера как на эксперта.

      Причем настолько очевидно, что редакция ВО зашла к файтербомберу как раз за пруфами по сегодняшнему инциденту с вертолетом Ка-29, и решила по ходу дела запостить его комментарий по ФАБ-3000.
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -4
    Сегодня, 14:53
    Ну здорово. Сначала выпуск наладили конвейерный, теперь выясняем, что ничего этого не нужно.
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 15:17
      Ну да какой то там "военный блогер Fighterbomber " за сотни километров от места делает ошеломляющие выводы. Он что ученый, конструктор, проводил исследования на полигоне или хотя бы сам видел результаты реального воздействия этого боеприпаса? Ну и Вы сразу начинаете критиковать кого-то за выпуск подобного боеприпаса. Очень логично и обоснованно.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 15:37
        за сотни километров от места делает ошеломляющие выводы
        Может быть он ясновидящий wink
  6. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 14:55
    Чем больше заряд тем больше радиус поражения и разрушения соответственно не точность попадания всё равно поражает цель хотя бы частично, а более мелкий боеприпас уже не даёт такого эффекта.
    Кроме того мосты и подземную инфраструктуру рушить придётся да и чисто психологический момент для врага очень существенный.
    Единственная проблема доставка на большое расстояние.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:55
    Какое експертное мнение может быть объективным?
    Пожалуй, вести с полей, самое то и будет.
  8. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 14:56
    А попробовать надо всё.Когда ещё будет такая возможность опробовать на "натуре"....янки,вон даже не скрывают,что краина отличный полигон...
  9. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 15:02
    чем аналогичные показатели ФАБ-300.
    Поправьте текст.
  10. Влад2012 Звание
    Влад2012
    +3
    Сегодня, 15:02
    За последние месяца полтора много раз видел как самолеты сбрасывают планирующие бомбы. Это происходит, если на глаз, километрах в 20-30 от передовой. Под прикрытием своей ПВО.
    Может и эффективность это и не такая, как ожидалось по рассказам блогеров, не произошло особых территориальных подвижек. Но и сбитых наших самолетов нет
    1. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      0
      Сегодня, 15:16
      Посмотрите интервью украинских военных, для них проблема фабов довольно таки существенная
      1. Влад2012 Звание
        Влад2012
        -3
        Сегодня, 15:40
        Очевидно, это преодолимая проблема. Фронт держится, несмотря на ежедневные удары авиации. Летают и Су-25 и вертолеты и бомберы.
  11. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 15:04
    Для подобных экспертов совет почитать мукулатуру, например "фи­зи­ка взры­ва" 2-е изд Са­дов­ского, 75 г/в или "гео­фи­зи­ка и фи­зи­ка взры­ва" Кузнецова 2004г/в laughing
  12. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 15:05
    . несмотря на большую мощность этого боеприпаса, строение не рухнуло.

    Здание-то уцелело, а те кто был внутри и даже метрах в ста уже врядли выговорят слово мама. Даже если живые и остались в радиусе ста метров, то контузия будет такой, что лучше сразу было сдохнуть. Да и боеприпасы этого типа - много просрочки. Их надо утилизировать. Хотя бы самые старые. Их ведь не одна тысяча, наверное, в арсеналах
  13. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 15:07
    Этого эксперта жалко в том домике не было. Вот тогда бы он и рассказал о впечатлениях. А в принципе конечно лучше три по полтора, чем одна, но треха.)
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 15:39
      Этого эксперта жалко в том домике не было
      В это время он сидел на диване. Размышлял о последствиях ФАБа wink
    2. ankir13 Звание
      ankir13
      0
      Сегодня, 15:57
      А ведь хрен его знает, одна трёха, или три по полтора, что круче? Надо ТАМ посидеть,потом и узнаешь... Оно , ведь, как, познаётся в сравнении..... В любом случае, украм не повезло, захотеть в нато, и труселей кружевных....
  14. Алексей Кошкаров Звание
    Алексей Кошкаров
    +1
    Сегодня, 15:09
    А может у нас есть старые бомбы массой 3 тонны ? И их можно утилизировать таким способом .
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 15:34
      Шойгу для кого показывал как восстановили производство старых фаб-3000?
  15. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 15:09
    Я понял логика така - если солдат и стрелкового оружия не попадает в цель, то на все 100% виновато оружие. И хотелось бы узнать ФИО, должность этого эксперта, и главное от кого он получает биткоины?
  16. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 15:10
    Я бы не стал безоговорочно смотреть в рот данному блогеру.
  17. svan26 Звание
    svan26
    +2
    Сегодня, 15:13
    Интересно посмотреть, как взрывная волна шла по крыше многоэтажки. Именно как волна! Стены устояли , но внутри было не здорово. Пишут, что старые бомбы грешат не полным срабатыванием ВВ. Может по-этому взрыв был не такой эффектный, как ожидалось. Надо еще пару десятков запустить с объективным контролем и наработать статистику эффективности.
    1. oldzek Звание
      oldzek
      0
      Сегодня, 15:24
      вот именно!я не доверяю экспертам,которые делают выводы на одном примере.и вообще кто он:звание ,опыт службы в авиации...или вообще в армии...
  18. 2sila Звание
    2sila
    0
    Сегодня, 15:18
    На основании одного эпизода делать выводы - ну то такое. Статистика нужна, применение, опыт. Лучше оно пусть будет, чем чего то потом искать.
  19. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 15:26
    может УМПК приделать к ФАБ-1500-2600ТС..толстостенной, чтобы использовать единично, но по заглубленным целям на передовой и ближе тылу. Уже сколько раз проходили сбщ, что мол на старых заводах (Мариуполь, Волчанск) или многоэтажн зданиях укры создают укрепы с опорой на подземные этажи этих объектов. При арт или авианалёт они уходят в глубь и пережидают, а потом вылазят и наводят свою арту и дроны на наших штурмовиков. А так такими БП можно бить в цоколь, чтобы сложить здание и засыпать входы..хай мрази дохнут под завалами..хорошо б ещё пролить завалы огнесмесью, чтоб они задохнулись...чтобы дохли мрази сотнями и ничего не могли противопоставить этому, кроме капитуляции своей
  20. БЕЛОВОЛОД Звание
    БЕЛОВОЛОД
    +1
    Сегодня, 15:27
    Уважаемый эксперт.. удар пришелся по площадке рядом с домом (прямого попадания не было) и имел явно камуфлетный характер... То есть подземный взрыв... Скорее всего там бункер... В противном случае обязательно была бы открытая воронка и вывал грунта... А там только проседание оного..
    В любом случае..как бы то не было: надо понимать, что:
    - во первых это первое боевое применен бомбы такого калибра с УМПК.
    - отклонение бомбы чисто по курсу, десяток метров.
    Это даже для управляемого боеприпаса отличный результат, ибо справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности свыше 1000 метров.
  21. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    +5
    Сегодня, 15:27
    Цитата: APASUS
    А вы любезный хоть раз видели контуженного,у которого все цело ,а он толком сказать ничего не может и несет бред ?

    Эка невидаль, да на ВО половина таких
  22. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    -1
    Сегодня, 15:28
    Эксперта на экспертизу в то здание и повторить. Оценим ,как на какашки изойдет или будет гадить до конца жизни. Развелось сверчков на диванах.
  23. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 15:29
    ФАБ - 3000 есть в огромном количестве, и утилизацию совмещают с демилитаризацией, что весьма эффективно.
  24. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 15:31
    С 3мя ФАБ1500 Су-34 тоже не сможет маневрировать.
  25. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:32
    Написали б что потом эксперт написал по поводу отсутствия у ПВО Лаоса системы свой-чужой
  26. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 15:35
    Внимательные зрители сразу обратили внимание на тот факт, что, несмотря на большую мощность этого боеприпаса, строение не рухнуло.

    Есть ещё одно видео, но съемка с земли в непосредственной близости. И там при ближайшем рассмотрении не всё так радужно для здания(и кому "посчастливилось" там находиться), как могло показаться на видео съёмки сверху. Сквозная дырень размером со слона, как минимум. Кто был внутри, тот там видимо и остался или испарился.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 15:49
      Видосик последствий с той стороны:
      https://t.me/NSDVKharkove/26533
  27. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    -1
    Сегодня, 15:35
    Вопрос в том, какая дальность полета ФАБ-3000 с УМПК. Явно она значительно ниже, чем у ФАБ-500, а значит увеличивается риск для ударного самолета.
    В качестве примера: американская планирующая бомба GBU-39 весом 110 кг. и с вылизанной аэродинамикой имеет дальность полета до 110 км.
    220-кг. бомба комплектом коррекции и крыльями JDAM-ER имеет дальность до 70 км. и бомбы весом более 900 кг. американцы крыльями не оснащают.
    Чем тяжелее бомба и хуже ее аэродинамика, тем меньше дальность. Физику не обманешь.
    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 16:07
      Все резко меняется в вашей теории с учетом высоты сброса разных по весу бомб.
      Ясно, что очень тяжелую надо сбросить с большей высоты, чтобы ей можно было подольше и подальше планировать.
      Опять же физика это подтвердит.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 16:08
      . В качестве примера: американская планирующая бомба GBU-39 весом 110 кг. и с вылизанной аэродинамикой имеет дальность полета до 110 км.


      Примерным аналогом у нас является УМПБ Д-30СН,у которого радиус поражения также доходит до 100 км от места сброса.Правда взрывчатки поболее,в районе 100 кг.

      .220-кг. бомба комплектом коррекции и крыльями JDAM-ER имеет дальность до 70 км. и бомбы весом более 900 кг.


      В нашем случае примерно такие же ТТХ имеют УМПК с ФАБ-250,ФАБ-500, ФАБ-1000, ФАБ-1500.
  28. WIN969 Звание
    WIN969
    +1
    Сегодня, 15:37
    "Блогер усомнился",спасибо поржал laughing Давайте еще мнение бабок у подъезда послушаем lol
  29. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:54
    Этот Fighterbomber первым и выложил вчерашнее видео о чуть-чуть неточном прилете этой бомбы.

    Во-вторых, фронтовой бомбардировщик Су-34 может взять на борт всего один такой боеприпас. А это из-за тяжести лишает его возможности маневрировать и делает уязвимым перед комплексами ПВО противника.

    Наконец, в-третьих, этот же самолет может взять на борт сразу три авиабомбы ФАБ-1500, суммарная мощность которых и их поражающий эффект окажутся гораздо выше, чем аналогичные показатели ФАБ-300.

    Как-то странно автор рассуждает: с одной ФАБ-300 самолет-носитель превращается в неподвижную мишень для вражеских комплексов ПВО, а сразу с тремя, пусть и менее мощными (но с тремя же?) этот же самолет вдруг становится более эффективным. Про неузвимость он уже речь не ведет.

    APASUS
    (Pavo)
    +13

    Сегодня, 14:50
    Новый
    Накануне российские околовоенные паблики распространили видео из Липцов, где с помощью авиационной бомбы ФАБ-3000 с УМПК был поражен пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Внимательные зрители сразу обратили внимание на тот факт, что, несмотря на большую мощность этого боеприпаса, строение не рухнуло.

    Вы следующее предложение не скопипастили, а там было самое главное - почему здание не рухнуло. А то можно подумать, что вы намеренно взяли только то, что вам надо было.

    Внимательные зрители сразу обратили внимание на тот факт, что, несмотря на большую мощность этого боеприпаса, строение не рухнуло. Да и сама ФАБ-3000 упала метрах в десяти от цели.
    1. WIN969 Звание
      WIN969
      0
      Сегодня, 16:00
      Здание не рухнуло потому что бомба вакуумная она не разрушает, а выжигает кислород
  30. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 16:05
    Странный тут выводы делают. Ну да, фаб1500 скорее всего будет применятся чаще, но и фаб3000 отнюдь лишним не будет.
  31. Я_Ков Звание
    Я_Ков
    +1
    Сегодня, 16:18
    "Во-вторых, фронтовой бомбардировщик Су-34 может взять на борт всего один такой боеприпас. А это из-за тяжести лишает его возможности маневрировать и делает уязвимым перед комплексами ПВО противника.

    Наконец, в-третьих, этот же самолет может взять на борт сразу три авиабомбы ФАБ-1500, суммарная мощность которых и их поражающий эффект окажутся гораздо выше, чем аналогичные показатели ФАБ-300"

    Прикольно. С трёхтонной бомбой маневрировать хреново, А с четырьмя с половиной тоннами маневрировать типа классно laughing
    1. Petio Звание
      Petio
      0
      Сегодня, 16:28
      Сейчас обично несут 1 ФАБ-1500 УМПК . Или ОДАБ-1500 . Реже 2
  32. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 16:25
    "По его мнению, очень скоро возможность использования авиабомб будет сведена к нулю благодаря развитию систем радиоэлектронной борьбы". Так почему бы не потратить их?
  33. reader1964 Звание
    reader1964
    0
    Сегодня, 16:37
    даже если она малоэффективна, её надо использовать, хотя бы что бы не тратится на утилизацию.
  34. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 16:40
    Не могу сказать про эффективность данного боеприпаса, но в пригороде Белгорода было слышно очень сильно! Психологическое воздействие на противника должно быть сильнейшее.