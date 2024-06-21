Экс-сотрудница разведки США: Россия может применить ядерное оружие в ответ на атаки ВСУ по территории РФ
Соединенные Штаты вслед за рядом западных союзников Киева все-таки выдали ВСУ разрешение применять американское оружие по военным целям на территории РФ, которую Запад де-юре признает суверенной. При этом от чиновников Белого дома на эту тему звучат противоречивые комментарии.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен, который более всех ратует за вседозволенность украинских военных, заявляет, что ВСУ в будущем могут наносить удары не только в ответ на наступление ВС РФ в украинское приграничье, но и вообще по любым целям в глубине России. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, напротив, заявляет, что установка недопущения дальних ударов вглубь России американским оружием якобы «не изменилась». При этом из Вашингтона неоднократно звучали и заявления, что Киев вправе сам решать, как и где применять поставленное западными союзниками оружие.
Как бы то ни было, это решение Белого дома создает новый высочайший уровень эскалации конфликта на Украине. В Москве неоднократно заявляли, что подобные действия Запада означают прямое вовлечение НАТО в военное противостояние с Россией, на что может последовать жесткий адекватный ответ, который затронет не только и не столько Украину.
Стоит отметить, что на Западе есть еще некоторое количество здравомыслящих людей, которые понимают истинную опасность пересечения последних «красных линий» нашими противниками. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР, а также недавняя отправка российских кораблей на Кубу свидетельствуют об одном: Москва готовится к третьей мировой войне и активно собирает вокруг себя «антиамериканскую коалицию». Такое мнение в эфире Fox News высказала экс-сотрудница военной разведки США Ребекка Коффлер.
Она напомнила, что российская военная доктрина позволяет применять ядерное оружие в ответ на прямую агрессию против государства. А таковой и могут стать удары ВСУ западным оружием по «историческим» территориям РФ.
— напомнила Коффлер.
Она считает, что президент России обеспокоен тем, как отреагирует Запад, если ВС РФ, например, нанесут удар тактическим ядерным оружием по Украине или даже по некоторым странам НАТО, которые позволили применять ВСУ свои средства поражения в глубине территории РФ. В этом случае возможно начало Третьей мировой войны, в которой Запад и Восток будут воевать друг с другом. Именно поэтому, уверена Коффлер, российский лидер и активизировал контакты с теми странами, которые традиционно противостоят США и их союзникам.
— считает экс-сотрудник американской разведки.
В ходе вчерашней пресс-конференции в Ханое президент РФ, отвечая на вопрос одного из журналистов, не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России. Путин отметил, что изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. При этом президент заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен».
Журналисты спросили главу государства, можно ли считать обстрелы Белгорода и в целом российской территории актом агрессии. Путин ответил, что этот вопрос требует дополнительного анализа, но «это близко к тому».
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