Экс-сотрудница разведки США: Россия может применить ядерное оружие в ответ на атаки ВСУ по территории РФ

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Экс-сотрудница разведки США: Россия может применить ядерное оружие в ответ на атаки ВСУ по территории РФ

Соединенные Штаты вслед за рядом западных союзников Киева все-таки выдали ВСУ разрешение применять американское оружие по военным целям на территории РФ, которую Запад де-юре признает суверенной. При этом от чиновников Белого дома на эту тему звучат противоречивые комментарии.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, который более всех ратует за вседозволенность украинских военных, заявляет, что ВСУ в будущем могут наносить удары не только в ответ на наступление ВС РФ в украинское приграничье, но и вообще по любым целям в глубине России. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, напротив, заявляет, что установка недопущения дальних ударов вглубь России американским оружием якобы «не изменилась». При этом из Вашингтона неоднократно звучали и заявления, что Киев вправе сам решать, как и где применять поставленное западными союзниками оружие.



Как бы то ни было, это решение Белого дома создает новый высочайший уровень эскалации конфликта на Украине. В Москве неоднократно заявляли, что подобные действия Запада означают прямое вовлечение НАТО в военное противостояние с Россией, на что может последовать жесткий адекватный ответ, который затронет не только и не столько Украину.

Стоит отметить, что на Западе есть еще некоторое количество здравомыслящих людей, которые понимают истинную опасность пересечения последних «красных линий» нашими противниками. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР, а также недавняя отправка российских кораблей на Кубу свидетельствуют об одном: Москва готовится к третьей мировой войне и активно собирает вокруг себя «антиамериканскую коалицию». Такое мнение в эфире Fox News высказала экс-сотрудница военной разведки США Ребекка Коффлер.

Она напомнила, что российская военная доктрина позволяет применять ядерное оружие в ответ на прямую агрессию против государства. А таковой и могут стать удары ВСУ западным оружием по «историческим» территориям РФ.

Президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия

— напомнила Коффлер.

Она считает, что президент России обеспокоен тем, как отреагирует Запад, если ВС РФ, например, нанесут удар тактическим ядерным оружием по Украине или даже по некоторым странам НАТО, которые позволили применять ВСУ свои средства поражения в глубине территории РФ. В этом случае возможно начало Третьей мировой войны, в которой Запад и Восток будут воевать друг с другом. Именно поэтому, уверена Коффлер, российский лидер и активизировал контакты с теми странами, которые традиционно противостоят США и их союзникам.

Поэтому он собирает коалицию, где третьи стороны могут нацеливаться на США и союзников, например, на Южную Корею

— считает экс-сотрудник американской разведки.

В ходе вчерашней пресс-конференции в Ханое президент РФ, отвечая на вопрос одного из журналистов, не исключил внесения изменений в ядерную доктрину России. Путин отметил, что изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. При этом президент заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен».

Журналисты спросили главу государства, можно ли считать обстрелы Белгорода и в целом российской территории актом агрессии. Путин ответил, что этот вопрос требует дополнительного анализа, но «это близко к тому».
11 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 14:51
    Похоже на то, что экс-сотрудницу волнует не то, что может сделать Россия, а то что руководители США медленно принимают решения о насыщении Украины и стран ЕС своим обычным и ядерным оружием. soldier
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 15:01
      Цитата: кредо
      Похоже на то, что экс-сотрудницу волнует не то, что может сделать Россия, а то что руководители США медленно принимают решения о насыщении Украины и стран ЕС своим обычным и ядерным оружием. soldier

      их просто интересует: яйца то есть или нет...?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:00
    Когда дело касается ядрёных аргументов, политикам, "главным по тарелочка", надо очень ответственно принимать решения, которые... в общем, только к месту и вовремя.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:06
    В Москве неоднократно заявляли, что подобные действия Запада означают прямое вовлечение НАТО в военное противостояние с Россией, на что может последовать жесткий адекватный ответ, который затронет не только и не столько Украину.

    Вот это и увидим, были это только слова или нет ! США тоже и ЕС готовится, а главное, почему-то на публику говорят, что все будет как с индейцами, а не как с ядерной державой, то есть не боятся на публике ядерной войны, вернее, думают, что её не будет, интересно, почему ? Или США и ЕС смотрят, докуда могут дойти, и резко сдать назад???
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    -3
    Сегодня, 15:10
    Не могут удары ВСУ по территориям России обычным вооружением быть причиной для ударов ТЯО (не говоря уже про СЯО) по территориям Украины. Нет на территориях Украины целей для ТЯО. Что-то последнее время в мире часто стал подниматься вопрос применения ЯО, не к добру это. Думаю применения ЯО не будет, а вот устроить провокацию и рвануть АЭС на Украине вполне могут.
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      0
      Сегодня, 17:03
      Пусть рванут АЭС . Вам их жалко ? Почему нет оснований для применения ТЯО ? Или террористы на окраине уже не террористы? Наша беда в том , что мы всегда играем вторым номером, с оглядкой, с оговорками и тысячей вариантов "как бы чего не вышло"... Потому все ноги о Россию и пытаются вытереть. А с СВО такое впечатление, что начали и сами испугались... Если бы нас пригласили в Швейцарию, мы отказались бы ? Побежали бы вприпрыжку, обгоняя всех... И все писковы взахлеб обсуждали бы важность мероприятия.
  5. Volunteer Звание
    Volunteer
    +1
    Сегодня, 15:21
    Да никакая она не Ребекка и зовут её Ирина. Московская полукровка и кончала Иняз. Это вроде как Лейба Бронштейн переделался в Леона Троцкого.
  6. KLM77 Звание
    KLM77
    +3
    Сегодня, 15:26
    В Москве неоднократно заявляли, что подобные действия Запада означают прямое вовлечение НАТО в военное противостояние с Россией, на что может последовать жесткий адекватный ответ, который затронет не только и не столько Украину.

    Ага, мы верим! Красных линий уже столько провели, что забыли где последняя.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 15:31
    Применение нами ЯО будет не только лучшим подарком нашим врагам, но и увеличит их количество.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 15:42
    Путин ответил, что этот вопрос требует дополнительного анализа
    И долго будут "анализировать"?
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:53
    Не может а обязана и уже давно.