Президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия

Поэтому он собирает коалицию, где третьи стороны могут нацеливаться на США и союзников, например, на Южную Корею