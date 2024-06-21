Армянский посол на Кипре презентовал в МИД страны план нормализации отношений с Турцией

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Армянский посол на Кипре презентовал в МИД страны план нормализации отношений с Турцией

Посол Армении на Кипре Тигран Мкртчян на встрече с министром иностранных дел островного государства Константиносом Комбосом представил последнему план нормализации отношений Еревана и Анкары. Несмотря на наличие общей границы между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, и в последние годы обе стороны выражали заинтересованность в их восстановлении.

И, похоже, от слов Ереван и Анкара решили перейти к делам. Во всяком случае, армянский посол представил на Кипре план нормализации отношений с Турцией спустя всего пару дней после телефонного разговора Реджепа и Эрдогана и Никола Пашиняна. В канцелярии турецкого президента тогда подчеркнули, что в телефонной беседе стороны еще раз подчеркнули наличие политической воли к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий.



В этом контексте лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности

— говорится в сообщении канцелярии Реджепа Эрдогана.

В свою очередь в пресс-службе президента Армении, комментируя разговор премьер-министра страны с турецким лидером, отметили наличие постоянных контактов между высокопоставленными должностными лицами двух стран и их стремление к полноценному восстановлению диалога.

Несмотря на то, что подробности плана, представленного армянским послом на Кипре, пока не стали достоянием гласности, сам факт его существования вселяет надежду на то, что дипломатические отношения между Ереваном и Анкарой будут восстановлены в скором времени.
5 комментариев
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  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +1
    Сегодня, 15:44
    Ключевые слова "отношения должны быть восстановлены без каких либо предварительных условий". -Вот и получается, что армяне признают, что никакого геноцида не было...
    1. Замира Звание
      Замира
      +1
      Сегодня, 16:05
      Цитата: Peter1First
      армяне признают, что никакого геноцида не было...

      Это не армяне признают, это Пашинян признаёт...
      Блин, может, он и не армянин вовсе, а?
      Я бы на месте армян покопалась в его родословной...
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 16:14
        Армяне оочень интересный народ! Сколько с ними общаюсь -не перестаю удивляться! Пожалуй единственный народ, в котором так развита культура обмана -все это допускают и знают кого и как и когда и на сколько можно обмануть... Вот только часто получается, что обманывают сами себя -что Пашинян, что оппозиция! Пашинян думает, что обманет и Россию и Турцию и Азеров, а оппозиция -что обманут всех выше перечисленных и самого Пашиняна!
  2. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 16:14
    Так скоро с герба Армении пропадут Арарат, меч и Севан. Орла заменит белоголовый орлан, а разорваную цепь соединит знак доллара.
  3. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 17:04
    Если на карту посмотреть, то Армения - это последняя дверь на пути из центральной Азии в Турцию, минуя Иран. Грузопоток Туркмения - Азербайджан - Армения - Турция кому выгоден, кроме последней ?
    Игроков , кому он не выгоден, скорее всего будет больше. Интересно , кто перетянет..