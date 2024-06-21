Армянский посол на Кипре презентовал в МИД страны план нормализации отношений с Турцией
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Посол Армении на Кипре Тигран Мкртчян на встрече с министром иностранных дел островного государства Константиносом Комбосом представил последнему план нормализации отношений Еревана и Анкары. Несмотря на наличие общей границы между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, и в последние годы обе стороны выражали заинтересованность в их восстановлении.
И, похоже, от слов Ереван и Анкара решили перейти к делам. Во всяком случае, армянский посол представил на Кипре план нормализации отношений с Турцией спустя всего пару дней после телефонного разговора Реджепа и Эрдогана и Никола Пашиняна. В канцелярии турецкого президента тогда подчеркнули, что в телефонной беседе стороны еще раз подчеркнули наличие политической воли к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий.
В этом контексте лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности
— говорится в сообщении канцелярии Реджепа Эрдогана.
В свою очередь в пресс-службе президента Армении, комментируя разговор премьер-министра страны с турецким лидером, отметили наличие постоянных контактов между высокопоставленными должностными лицами двух стран и их стремление к полноценному восстановлению диалога.
Несмотря на то, что подробности плана, представленного армянским послом на Кипре, пока не стали достоянием гласности, сам факт его существования вселяет надежду на то, что дипломатические отношения между Ереваном и Анкарой будут восстановлены в скором времени.
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