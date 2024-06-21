Над Чёрным морем снова появился стратегический разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk

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Над Чёрным морем снова появился стратегический разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk

После небольшого перерыва в несколько дней, к осуществлению разведывательной деятельности в нейтральных водах Черного моря вернулся американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk. БПЛА с позывным FORTE 15, вылетевший с итальянской военной авиабазы "Сигонелла", в настоящее время, согласно данным мониторинговых ресурсов, находится в восточной части Черного моря, по всей видимости, наблюдая над Крымом и побережьем Краснодарского края.

Как правило, нахождение в небе над Черным морем БПЛА MQ-Riper, RQ-4B Global Hawk и других средств авиаразведки знаменует вероятные очередные попытки боевиков киевского режима атаковать российский полуостров.





Выявленные позиции российской ПВО становятся первостепенной целью противника. Работает, как правило, комбинированными ударами, БПЛА, "болванки", после чего, ловя ПВО на перезарядках, наносятся удары при помощи американских ракет ATACMS. 

Снизить степень защиты Крыма является одной из основных задач противника. После того как защита неба будет ослаблена, украинские боевики предполагают нанести новый удар по Крымскому мосту, сам факт существования которого неприемлем для Киева.

Кроме того, проредив системы противовоздушной обороны, противник предполагает нанесение ударов по аэродромам, складам БК, ГСМ и объектам критической инфраструктуры полуострова, таким образом создав проблемы для размещения авиации и осуществления логистики.
21 комментарий
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  1. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +6
    Сегодня, 15:21
    Надо снять блокбастер "ДАМ против Global Hawk". Очевидно это всё, что мы можем противопоставить грамотной работе партнёров нашего МИДа.
  2. Колобочек Звание
    Колобочек
    +1
    Сегодня, 15:21
    Есть капитан очевидность, есть адмирал ясен хрен…адмирал автор статьи? lol
  3. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 15:24
    Иранская авиакомпания Iran Airtour Аirlines начала выполнять чартерные рейсы между Сочи и Тегераном
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +6
    Сегодня, 15:29
    Над Чёрным морем снова появился стратегический разведчик
    Скоро и над Сибирью он появится, если будем на него просто смотреть wink
  5. Last centurion Звание
    Last centurion
    +3
    Сегодня, 15:30
    Думаю хуситам надо сплавать на какой-то барже туда, приварить пару пусковых установок. Посмотреть на этот БПЛА
  6. fabrice68 Звание
    fabrice68
    -1
    Сегодня, 15:33
    Il n'est pas encore descendu ce drone malveillant? Que voulez vous que les US fassent s'il est descendu ? Envahir la Russie? le Donbass?
    1. GAF Звание
      GAF
      +2
      Сегодня, 16:44
      Mon cher ami, US essaie de tester la patience de la Russie. Mais Dieu a dit en français: Tout a sa fin! А по-русски: Celui qui chech trouvera! - Кто ищет, тот найдёт на свою задницу!
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 17:22
        ...похоже у Генштаба стальные "фаберже" как и терпение.)
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 17:19
      le drone n'est pas encore tombé, mais c'est une question de temps et de volonté des dirigeants. Ce que nous voulons faire s'il tombe, c'est regarder la réaction de Pettagon.
  7. oldzek Звание
    oldzek
    +7
    Сегодня, 15:33
    а не пора ли им (этим беспилотникам)пропадать над Черным морем...ну там случайно ..кто то спутной струей..неизвестный борт...с выключенным транспондером....я не подсказываю,Боже упаси...не специалист...но как хочется чтобы они падали.
  8. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 15:35
    А если рядом будет лететь Су-27, G.Hawk испугается?
    1. Летунъ Звание
      Летунъ
      0
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Pavel57
      А если рядом будет лететь Су-27, G.Hawk испугается?

      Конечно! Янки же ссыкуны! Все же помнят историю, как один наш Су-24 напугал в Чёрном море американский эсминец, после чего в первом же порту, команда написала рапорты на увольнение! (интересно, ещё остались *** верящие в эту историю?..)
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 15:36
    Над Чёрным морем снова появился стратегический разведчик

    Исходя из сегодняшних реалий, надо не появление анонсировать, а паузы, когда этих разведчиков там нет
    В остальное время они там постоянно висят
    1. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 15:59
      Только они не всегда по одним и тем же маршрутам летают.
  10. Last centurion Звание
    Last centurion
    +2
    Сегодня, 15:39
    ...или высадиться на остров Змеиный. Организовать там страну Малую Пвонию. В виде бункера из стали со стенками в 1 метр. Заключить с ней договор о взаимной обороне. Передать этой стране в дар 10 барж... Приварить к ним с-300. Малая пвония будет маленькой но очень гордой страной с очень большим шельфом и сбивающей всё что ей не нравится. По мне так план стопроцентный
  11. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +5
    Сегодня, 15:50
    Правильная новость должна выглядеть так:
    - Над Черным морем сбит очередной Global Hawk
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Евгений Попов_3
      Правильная новость должна выглядеть так:
      - Над Черным морем сбит очередной Global Hawk

      В том то и проблема, что должна.
    2. Комментарий был удален.
  12. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 15:58
    Будем и дальше продолжать игру "Вижу - не вижу"?
  13. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 16:34
    Послать встречный БПЛА, без опознавания и протаранить. Американцы начнут ругаться "Чей аппарат, сбил наш аппарат???", а кто его знает, кто-то запустил. request
  14. Миша Прохоренко Звание
    Миша Прохоренко
    0
    Сегодня, 16:38
    А на встречу с другом никого не направили в смысле Су35???
  15. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 17:32
    Как ждём изменения погоды при смене направления ветра над материком, так и появление американского стратегического беспилотника RQ-4B "Global Hawk", над Черным морем, к очередной пакости в Крыму или в районе Крымского моста или, далее, по списку районов России....