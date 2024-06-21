Над Чёрным морем снова появился стратегический разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk
После небольшого перерыва в несколько дней, к осуществлению разведывательной деятельности в нейтральных водах Черного моря вернулся американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk. БПЛА с позывным FORTE 15, вылетевший с итальянской военной авиабазы "Сигонелла", в настоящее время, согласно данным мониторинговых ресурсов, находится в восточной части Черного моря, по всей видимости, наблюдая над Крымом и побережьем Краснодарского края.
Как правило, нахождение в небе над Черным морем БПЛА MQ-Riper, RQ-4B Global Hawk и других средств авиаразведки знаменует вероятные очередные попытки боевиков киевского режима атаковать российский полуостров.
Выявленные позиции российской ПВО становятся первостепенной целью противника. Работает, как правило, комбинированными ударами, БПЛА, "болванки", после чего, ловя ПВО на перезарядках, наносятся удары при помощи американских ракет ATACMS.
Снизить степень защиты Крыма является одной из основных задач противника. После того как защита неба будет ослаблена, украинские боевики предполагают нанести новый удар по Крымскому мосту, сам факт существования которого неприемлем для Киева.
Кроме того, проредив системы противовоздушной обороны, противник предполагает нанесение ударов по аэродромам, складам БК, ГСМ и объектам критической инфраструктуры полуострова, таким образом создав проблемы для размещения авиации и осуществления логистики.
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