В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»

Сегодня, когда идет специальная военная операция, потомки негодяев, начавших войну в 1941 году, еще больше издеваются над нашими соотечественниками. Мы видим, как уничтожается мирное население. И нет ничего позорнее, чем воевать с народом.

Я хочу сказать, перед нами стоят не просто свечи – это эстафета людских судеб, яркий пример, для молодежи. Вы, только начинаете жить, и вам продолжать эту эстафету

Сегодня мы в очередной раз зажигаем свечу в память о тех героях, тех солдатах, которые положили жизни на алтарь Победы, для того чтобы мы могли жить спокойно в самой лучшей стране мира. Сегодня мы снова боремся с нацизмом. И победа может быть одержана только в случае объединения всего российского народа