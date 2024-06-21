В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»
Ставшая традиционной для нашей страны и многих других государств акция «Свеча Памяти» стартовала в России. Она приурочена к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Впервые ее провели в 2004 году в Тюмени. Тогда участники молодёжных творческих объединений вышли на улицу с зажжёнными свечами в руках. А уже через пять лет акция приобрела всероссийский масштаб.
В Москве в этом году в рамках акции состоялся автопробег, участие в котором приняли Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий, в том числе, участники специальной военной операции, представители молодёжи. Акция стартовала в Москве, в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.
Из Елоховского собора участники автопробега направятся к духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Затем автоколонна посетит памятные места в Парке Победы на Поклонной горе, где состоится возложение цветов к Вечному Огню.
Однако на этом памятные мероприятия не завершатся. В 2024 делегация Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» посетит Саур-могилу, Донецк и передаст Свечу в Военно-исторический музей Великой Отечественной войны.
Я хочу сказать, перед нами стоят не просто свечи – это эстафета людских судеб, яркий пример, для молодежи. Вы, только начинаете жить, и вам продолжать эту эстафету
– подчеркивает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Герой Российской Федерации Владимир Шаманов.
Соглашаясь с ним, председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отмечает, что 22 июня 1941 года началась самая жестокая и кровавая война XX века. Эту войну против Советского Союза развязала западная коалиция во главе с нацистской Германией. Наша страна потеряла слишком много жизней в этой войне, и не может позволить забыть о ней.
– говорит генерал Липовой.
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