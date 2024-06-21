В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»

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В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»

Ставшая традиционной для нашей страны и многих других государств акция «Свеча Памяти» стартовала в России. Она приурочена к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Впервые ее провели в 2004 году в Тюмени. Тогда участники молодёжных творческих объединений вышли на улицу с зажжёнными свечами в руках. А уже через пять лет акция приобрела всероссийский масштаб.

В Москве в этом году в рамках акции состоялся автопробег, участие в котором приняли Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий, в том числе, участники специальной военной операции, представители молодёжи. Акция стартовала в Москве, в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.



Из Елоховского собора участники автопробега направятся к духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Затем автоколонна посетит памятные места в Парке Победы на Поклонной горе, где состоится возложение цветов к Вечному Огню.

Однако на этом памятные мероприятия не завершатся. В 2024 делегация Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» посетит Саур-могилу, Донецк и передаст Свечу в Военно-исторический музей Великой Отечественной войны.

Сегодня, когда идет специальная военная операция, потомки негодяев, начавших войну в 1941 году, еще больше издеваются над нашими соотечественниками. Мы видим, как уничтожается мирное население. И нет ничего позорнее, чем воевать с народом.
Я хочу сказать, перед нами стоят не просто свечи – это эстафета людских судеб, яркий пример, для молодежи. Вы, только начинаете жить, и вам продолжать эту эстафету

– подчеркивает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Герой Российской Федерации Владимир Шаманов.

Соглашаясь с ним, председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отмечает, что 22 июня 1941 года началась самая жестокая и кровавая война XX века. Эту войну против Советского Союза развязала западная коалиция во главе с нацистской Германией. Наша страна потеряла слишком много жизней в этой войне, и не может позволить забыть о ней.

Сегодня мы в очередной раз зажигаем свечу в память о тех героях, тех солдатах, которые положили жизни на алтарь Победы, для того чтобы мы могли жить спокойно в самой лучшей стране мира. Сегодня мы снова боремся с нацизмом. И победа может быть одержана только в случае объединения всего российского народа

– говорит генерал Липовой.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:24
    «Сегодня мы в очередной раз зажигаем свечу в память о тех героях, тех солдатах, которые положили жизни на алтарь Победы» —

    "Вспомним всех поимённо,
    горем вспомним своим…
    Это нужно -
    не мёртвым!
    Это надо -
    живым!" ...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:34
    Всех радо помянуть,кто погиб.Защищая Родину.В том числе и на СВО.И бойцов,и граждансаих
  3. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 16:04
    Только ведь выражение "На алтарь Победы" не означает Алтарь в Храме.
    Поминать будут только православные? А как быть представителям другой веры?
    Как-то неправильно все это. Воевали все и в большинстве своем уже не верующие.
    И перед смертью бойцы вступали в ряды все-таки большевистской партии.