Минобороны РФ: Вооружённые силы России за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным целям врага

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Минобороны РФ: Вооружённые силы России за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным целям врага

Вооруженные силы России за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным целям врага. Для атак применялись высокоточные средства поражения, базирующиеся на воздушных и наземного носителях, а также беспилотники.

Об этом сообщили в итоговой сводке Минобороны РФ.

С 15 по 21 июня текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами

- сказано в сообщении.

Целями российских ударов стали военные аэродромы ВСУ, подстанции, подпитывающие электроэнергией оборонные заводы противника, склады вооружения, топлива, техники и боеприпасов, а также места базирования морских беспилотников ВСУ. Помимо этого, атакам подвергались места дислокации зарубежных наемников и националистических вооруженных формирований.

Также в течение недели проводилась активная боевая работа по очистке от подразделений противника территорий, прилегающих к российской границе. Эту задачу успешно выполняют бойцы группировки «Север». Они продолжают улучшать положение по переднему краю и наносить врагу существенный урон.

Улучшение положения отмечается и на позициях «Западной» группировки. Там в течение недели противник потерял более 3300 военнослужащих убитыми и ранеными, а также технику.

А группировке «Восток» удалось на этой неделе освободить село Загорное в Запорожской области.

В черноморской акватории на подступах к Крыму российские военные уничтожили шесть вражеских безэкипажных катеров.
4 комментария
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  1. Тополь Звание
    Тополь
    +4
    Сегодня, 15:28
    И о чём статья? Ни цели, ни результаты не озвучены.
    1. sanja.grw Звание
      sanja.grw
      0
      Сегодня, 15:39
      Цитата: Тополь
      И о чём статья? Ни цели, ни результаты не озвучены.

      Так написали же [quote
      Новость дополняется[/quote] будем статью по восемь раз перечитывать,чтобы концовку узнать.Я заметил это уже не в первый раз так статью выкладывают wassat wassat wassat
    2. DIM(a) Звание
      DIM(a)
      +1
      Сегодня, 15:41
      Абсолютно согласен, зашел посмотреть хотя бы общие подробности!
      По каким районам нанесено, общие цифры применённого вооружения...
      Сколько выпустили, противник то это наверно и так знает, не важно попали (прорвались) или нет, но насколько был мощен удар, вот это мне лично кажется интересно.
    3. Николай310 Звание
      Николай310
      +1
      Сегодня, 15:57
      Да началась такая же пустопорожняя болтовня, как и при Ш...