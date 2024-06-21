Минобороны РФ: Вооружённые силы России за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным целям врага
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Вооруженные силы России за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным целям врага. Для атак применялись высокоточные средства поражения, базирующиеся на воздушных и наземного носителях, а также беспилотники.
Об этом сообщили в итоговой сводке Минобороны РФ.
С 15 по 21 июня текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами
- сказано в сообщении.
Целями российских ударов стали военные аэродромы ВСУ, подстанции, подпитывающие электроэнергией оборонные заводы противника, склады вооружения, топлива, техники и боеприпасов, а также места базирования морских беспилотников ВСУ. Помимо этого, атакам подвергались места дислокации зарубежных наемников и националистических вооруженных формирований.
Также в течение недели проводилась активная боевая работа по очистке от подразделений противника территорий, прилегающих к российской границе. Эту задачу успешно выполняют бойцы группировки «Север». Они продолжают улучшать положение по переднему краю и наносить врагу существенный урон.
Улучшение положения отмечается и на позициях «Западной» группировки. Там в течение недели противник потерял более 3300 военнослужащих убитыми и ранеными, а также технику.
А группировке «Восток» удалось на этой неделе освободить село Загорное в Запорожской области.
В черноморской акватории на подступах к Крыму российские военные уничтожили шесть вражеских безэкипажных катеров.
Минобороны РФ
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