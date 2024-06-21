Французский политолог: Украина находится в катастрофическом положении, НАТО не поможет

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Французский политолог: Украина находится в катастрофическом положении, НАТО не поможет

Украина сейчас находится в катастрофическом положении и сможет сдержать наступление российской армии. Такое мнение высказала доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции, директор аналитического центра GEOPRAGMA Каролин Галактерос. По ее словам, расчет Киева на помощь Североатлантического альянса не оправдается, потому что НАТО сейчас не способен проводить крупные военные операции.

По мнению многих экспертов из США и Великобритании, НАТО не способен организовать глобальное наступление. Да, между странами Альянса достаточно высокий уровень военной интеграции, многие активно поддерживают Украину, но у НАТО нет ресурсов для организации чего-то колоссального. Вы могли видеть двусторонние договоры между Украиной и несколькими странами НАТО. Это создает риски того, что наши страны могут быть вовлечены в конфликт

– считает Каролин Галактерос.



Она добавляет, что ЕС не способен самостоятельно поддерживать Украину, без участия США. А в Брюсселе сильно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Наши европейские руководители ориентируются на США, поэтому сегодня они следуют антироссийскому курсу. Европа хочет быть независимой, но в реальности остается крайне зависимой от политического расклада в США

– уверена доктор наук.

По ее мнению Москва не отступит от своих планов, и у нее есть все необходимое для их реализации на практике. А Украина остро нуждается в людях. Даже для простого сдерживания продвижения ВС РФ Киеву необходимо полмиллиона человек. Но взять их попросту негде. Это значит, что необходимо договариваться.

Россия очень четко объяснила, что будет с вооруженными силами европейских стран на территории Украины. Настало время переговоров, но Запад этого не хочет. Потому что ситуация на фронте сложилась не в пользу Запада. Москве не нужны переговоры, потому что она сейчас в позиции силы. Я слышу позицию России, которая заключается в капитуляции Украины. Думаю, что дальнейшее продолжение конфликта крайне опасно как для Украины и украинцев, так и для Европы в целом

– отмечает эксперт.

Каролин Галактерос особо подчеркивает, что и Киеву, и Западу придется считаться с тем обстоятельством, что РФ уже присоединила к себе четыре новых региона. И если сейчас Украина и ее покровители не пойдут на мирное урегулирование конфликта, озвученные Москвой условия изменятся в худшую для них сторону.
8 комментариев
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  1. Бускан
    Бускан
    +2
    Сегодня, 15:44
    Я такие "предсказания" экспертов, политологов, астрологов уже третий год слышу. Надоело.
    1. alystan Звание
      alystan
      -1
      Сегодня, 16:20
      Главное, что вы слышите ее мнение. И других адекватных аналитиков и экспертов. Вот это важно.
      Но жаль, что там на Западе их не все слышат.
    2. Cвободный Звание
      Cвободный
      0
      Сегодня, 17:17
      Вполне адекватный прогноз, если брать сугубо национальный интерес конкретной европейской страны, даже полная капитуляция Украины их не затронет, а вот имидж США и НАТО пострадает, ну в части зависимости тоже написана правда, ЕС сидит и ждёт выборов у матрасников, чтобы ждать следующую команду фас или к ноге
  2. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 15:45
    ...Думаю, что дальнейшее продолжение конфликта крайне опасно как для Украины и украинцев, так и для Европы в целом...

    Вон как лягушатники озабочены тем, что делается в тысячи километров от них.
    Нашим бы политикам не мешало бы так же думать о своей стране, а не рассчитывать на то, что если блок НАТО стоит у границ Калининградской области и Северо-Западного региона, то в этом ничего нет страшного, потому что можно спрятаться за Уральскими горами.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:53
    Все эти рассуждения сводятся к одному.... полосатый жираф большой, пусть сам разбирается с тем, чего он там намутил.
    А гейропейские... они, пока, не такие голодные и злится не могут, по настоящему. Хотя, это пока так, а что случится дальше, фиг её знает??? soldier
  4. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 15:56
    Настоящее прозрение к ним придет, когда наши успехи на фронте станут действительно впечатляющими. Еще умолять будут о переговорах на любых условиях. При нынешней ситуации у них нет повода для серьезного беспокойства, хотя отдельные тревожные нотки проскакивают, но общий фон остается пока достаточно уверенным.
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 16:26
    "Украина сейчас находится в катастрофическом положении и сможет сдержать наступление российской армии"....Это как?Диссонанс какой то.Определитесь уже..
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 17:07
    Похоже на то, что у некоторых представителей на Западе начинают появляться здравые мысли и, хоть и редко, прорываться в публичное поле подготавливая западное общество к тому, что поражение украины неизбежно. Дальше будет больше.