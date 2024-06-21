По мнению многих экспертов из США и Великобритании, НАТО не способен организовать глобальное наступление. Да, между странами Альянса достаточно высокий уровень военной интеграции, многие активно поддерживают Украину, но у НАТО нет ресурсов для организации чего-то колоссального. Вы могли видеть двусторонние договоры между Украиной и несколькими странами НАТО. Это создает риски того, что наши страны могут быть вовлечены в конфликт

Наши европейские руководители ориентируются на США, поэтому сегодня они следуют антироссийскому курсу. Европа хочет быть независимой, но в реальности остается крайне зависимой от политического расклада в США

Россия очень четко объяснила, что будет с вооруженными силами европейских стран на территории Украины. Настало время переговоров, но Запад этого не хочет. Потому что ситуация на фронте сложилась не в пользу Запада. Москве не нужны переговоры, потому что она сейчас в позиции силы. Я слышу позицию России, которая заключается в капитуляции Украины. Думаю, что дальнейшее продолжение конфликта крайне опасно как для Украины и украинцев, так и для Европы в целом

Украина сейчас находится в катастрофическом положении и сможет сдержать наступление российской армии. Такое мнение высказала доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции, директор аналитического центра GEOPRAGMA Каролин Галактерос. По ее словам, расчет Киева на помощь Североатлантического альянса не оправдается, потому что НАТО сейчас не способен проводить крупные военные операции.– считает Каролин Галактерос.Она добавляет, что ЕС не способен самостоятельно поддерживать Украину, без участия США. А в Брюсселе сильно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа.– уверена доктор наук.По ее мнению Москва не отступит от своих планов, и у нее есть все необходимое для их реализации на практике. А Украина остро нуждается в людях. Даже для простого сдерживания продвижения ВС РФ Киеву необходимо полмиллиона человек. Но взять их попросту негде. Это значит, что необходимо договариваться.– отмечает эксперт.Каролин Галактерос особо подчеркивает, что и Киеву, и Западу придется считаться с тем обстоятельством, что РФ уже присоединила к себе четыре новых региона. И если сейчас Украина и ее покровители не пойдут на мирное урегулирование конфликта, озвученные Москвой условия изменятся в худшую для них сторону.