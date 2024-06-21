Французский политолог: Украина находится в катастрофическом положении, НАТО не поможет
Украина сейчас находится в катастрофическом положении и сможет сдержать наступление российской армии. Такое мнение высказала доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции, директор аналитического центра GEOPRAGMA Каролин Галактерос. По ее словам, расчет Киева на помощь Североатлантического альянса не оправдается, потому что НАТО сейчас не способен проводить крупные военные операции.
– считает Каролин Галактерос.
Она добавляет, что ЕС не способен самостоятельно поддерживать Украину, без участия США. А в Брюсселе сильно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
– уверена доктор наук.
По ее мнению Москва не отступит от своих планов, и у нее есть все необходимое для их реализации на практике. А Украина остро нуждается в людях. Даже для простого сдерживания продвижения ВС РФ Киеву необходимо полмиллиона человек. Но взять их попросту негде. Это значит, что необходимо договариваться.
– отмечает эксперт.
Каролин Галактерос особо подчеркивает, что и Киеву, и Западу придется считаться с тем обстоятельством, что РФ уже присоединила к себе четыре новых региона. И если сейчас Украина и ее покровители не пойдут на мирное урегулирование конфликта, озвученные Москвой условия изменятся в худшую для них сторону.
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