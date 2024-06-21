В Киеве начали поиск виновных в прорыве ВС РФ на Торецк

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В Киеве начали поиск виновных в прорыве ВС РФ на Торецк

Как это часто бывает в дни поражений, на Украине начали искать козлов отпущения в очередном военном фиаско. Российские войска еще не успели войти в город Торецк в ДНР, а в верховной Раде уже нашли ответчика за потерю позиций, которые боевики Зеленского удерживали на протяжении нескольких лет.

Депутат Марьяна Безуглая считает виноватым в успехах ВС РФ на этом участке линии соприкосновения украинского генерала Юрия Содоля. Она давно критикует его за спорные военные решения, обернувшиеся большими потерями личного состава, и теперь не упустила случая еще раз напомнить об этом.



По словам депутата, украинские военные на этом участке ЛБС проигнорировали доклады разведки о готовящемся прорыве российской армии. К тому же, по данным Марьяны Безуглой, всего за сутки до начала наступления Содоль снял с этого участка целую бригаду, заменив ее серьезно поредевшим подразделением. Более того, сам главком ВСУ Александр Сырский, по словам Безуглой, тоже причастен к этому провалу.

Сырский - сообщник или не контролирует ситуацию?

– задается не таким уж риторическим вопросом Марьяна Безуглая.

Отметим, что кроме депутата верховной Рады продвижение ВС РФ в направлении Торецка подтверждают и другие источники. В частности, украинский ресурс Deep State отмечает, что боевые действия уже приближаются к населенному пункту Шумы, а российские подразделения вот-вот перережут трассу, которая ведет в Торецк.
12 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +6
    Сегодня, 16:14
    Честно говоря я уж даже не знаю как убедить киевскую власть поставить Безуглую Марьяну на место главкома ВСУ.
    Да поставьте же её наконец, дайте бабе порулить войсками что бы она показала этим бездарным мужланам как нужно воевать по-взрослому. fellow
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 16:23
      Да поставьте же её наконец, дайте бабе порулить войсками что бы она показала этим бездарным мужланам как нужно воевать по-взрослому.

      Ага, а после очередного провала будет повод официально её на гиляку. Осточертела
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 16:55
        Из Безмозглой выйдет самый лучший командующий ВСУ. fool good
        Поддерживаю коллег комментаторов. yes good
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:24
      В самом деле.Вон,гинеколог целым верм...то бишь бундесвером командовала и ничего..
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 16:28
        В самом деле.Вон,гинеколог целым верм...то бишь бундесвером командовала и ничего..

        Ну как ничего.
        Говорят что очень даже чего и даже очень и очень чего, да так что Бундесвер до сих пор не может выйти из комы. yes
        Может быть и Безуглая будет для ВСУ таким же военноначальникам как была фон дер Ляйн для Бундесвера. wink
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 16:48
          В итоге Бундесвер пошёл по одному любимому месту Урсулы Фон дер Ляйен,судя по её профессии.
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 16:50
            В итоге Бундесфер пошёл по одному любимому месту Урсулы Фон дер Ляйен,судя по её профессии.

            Даже не знаю как администратор ВО пропустил такой грубый намёк и даже не забанил. laughing
    3. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 17:10
      да ладно вам Безумную ругать, наши в Час.Яре зачистку начали.)
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 16:42
    Там Нью-Йорк в опасности, а этого американский избиратель не поймет и не простит Байдену и Блин Кину.
  3. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    Сегодня, 16:43
    "Марья Безуглая", а она из "Доминиканцев"? Читала, что в средние века"доминиканцы"искали ведьм.
    ПС
    У нашей главной, тоже фамилия:Безуглая и тоже стервоза.
    Интересно, это как-то с фамилий связано?
  4. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +2
    Сегодня, 17:00
    Народ, что-то концы с концами не сходятся с этим торецким феноменом. Если прорыв был у КПП Мвйорское и дальше наши двинулись на восток вдоль лесополос по обе стороны железки и чуть севернее ее в направлении Дружбы. Причем тут Шумы? Зачем идти к Шумам? Выйти во фланг/ полутыл опорнику, который там торчит на пересечении ЛЭП, как прыщ? Чтобы оттуда оказывать давление, опять же с фланга, на Шумской опорник? И какую "трассу, которая ведет в Торецк" вот-вот перережут наши войска?
    Мутная какая-то история: то-ли наши зашифровались, как никогда, то-ли украинцы спецом разгоняют фиктивную зраду, чтобы потом устроить фиктивную перемогу с "херойским возвращением ранее утраченных позиций". А кого признать виновным в этой зраде, и кого наградить за эту перемогу, обязательно найдут.
  5. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 17:31
    В Дзержинск можно было зайти после прорыва за 1-2 часа, и пройти его насквозь до Новгородска и Нелеповки и ш. Торецкой. Если даже это не могут, о чём вообще говорить?