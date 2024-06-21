Как это часто бывает в дни поражений, на Украине начали искать козлов отпущения в очередном военном фиаско. Российские войска еще не успели войти в город Торецк в ДНР, а в верховной Раде уже нашли ответчика за потерю позиций, которые боевики Зеленского удерживали на протяжении нескольких лет.Депутат Марьяна Безуглая считает виноватым в успехах ВС РФ на этом участке линии соприкосновения украинского генерала Юрия Содоля. Она давно критикует его за спорные военные решения, обернувшиеся большими потерями личного состава, и теперь не упустила случая еще раз напомнить об этом.По словам депутата, украинские военные на этом участке ЛБС проигнорировали доклады разведки о готовящемся прорыве российской армии. К тому же, по данным Марьяны Безуглой, всего за сутки до начала наступления Содоль снял с этого участка целую бригаду, заменив ее серьезно поредевшим подразделением. Более того, сам главком ВСУ Александр Сырский, по словам Безуглой, тоже причастен к этому провалу.– задается не таким уж риторическим вопросом Марьяна Безуглая.Отметим, что кроме депутата верховной Рады продвижение ВС РФ в направлении Торецка подтверждают и другие источники. В частности, украинский ресурс Deep State отмечает, что боевые действия уже приближаются к населенному пункту Шумы, а российские подразделения вот-вот перережут трассу, которая ведет в Торецк.

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