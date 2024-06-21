Шотландский телеведущий: на Западе происходит централизация власти «теневым правительством»

«Новый мировой порядок — враг человечества», Bablu Miah, Лондон

Существует анонимная, безликая клика людей, чьи имена мы не знаем, чьи лица мы не узнаем, которые централизуют власть. И впервые технология позволяет этому процессу стать глобальным

И тогда эти люди – просто точки в электронной таблице. Это просто мерцающие точки на экране, которые можно разместить где угодно

Они («теневое правительство») применяют одни и те же инструменты, чтобы отсоединить людей, пока вы не станете просто одиноким человеком, который готов надеть униформу и сделать что-то новое перед лицом утопии. Это легко продать людям, потому что на самом деле этого не существует