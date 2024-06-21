Шотландский телеведущий: на Западе происходит централизация власти «теневым правительством»

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Шотландский телеведущий: на Западе происходит централизация власти «теневым правительством»


«Новый мировой порядок — враг человечества», Bablu Miah, Лондон




На Западе полным ходом реализуется целенаправленный сценарий централизации власти относительно небольшой группой людей, которых еще принято называть «теневым правительством». Одновременно происходит нивелирование традиционных человеческих ценностей и искоренение морально-этических норм, которые были присущи человечеству практически всю историю его существования. Такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказал шотландский телеведущий и писатель Нил Оливер.

Существует анонимная, безликая клика людей, чьи имена мы не знаем, чьи лица мы не узнаем, которые централизуют власть. И впервые технология позволяет этому процессу стать глобальным

— считает телеведущий.

Он отметил, что проводимая этой самой группой людей политика в западных странах направлена на то, чтобы граждане перестали следовать семейным ценностям в любом их проявлении. Кроме того, происходит искоренение понятия национальной принадлежности, людей стремятся превратить в этаких безликих граждан глобального мира. Таким образом понимания идентичности, индивидуальности, социализации и принадлежности к определенному социуму утрачиваются.

Одновременно, продолжил Оливер, этот процесс направлен на то, чтобы заставить людей стыдиться своей истории, будь то история их семьи или национальная история. Чтобы в прошлом не было ничего, кроме вещей, за которые человеку будет стыдно, а значит, он будет стараться как минимум о них забыть. Такой обезличенный человек, оторванный от всех корней, традиционного уклада жизни, становится легким инструментом для манипулирования.

И тогда эти люди – просто точки в электронной таблице. Это просто мерцающие точки на экране, которые можно разместить где угодно

— отметил шотландский телеведущий.

Спрашивается, зачем все это нужно «теневому правительству»? Все просто. Лишенные традиционных ценностей, семейных связей, истории, моральных и религиозных убеждений, а порою даже гендерной самоидентификации, люди становятся единой безликой массой, которой очень легко управлять. Их можно перемещать куда угодно, как фигуры на шахматной доске, считает Оливер. Главное, что такие индивидуумы могут поверить в любую утопию, которая будет им представлена с помощью современных высоких технологий.

Они («теневое правительство») применяют одни и те же инструменты, чтобы отсоединить людей, пока вы не станете просто одиноким человеком, который готов надеть униформу и сделать что-то новое перед лицом утопии. Это легко продать людям, потому что на самом деле этого не существует

— заканчивает свои рассуждения шотландский репортер.

Хотя теория о существовании «теневого правительства» считается конспирологической, в нее порою сложно не поверить. Ведь не может реально управлять такой страной, как США, престарелый и неадекватный Джо Байден. Ну или взять европейских политиков с их зеленой энергетикой и теми же антироссийскими санкциями, более всего наносящими вред жителям Старого Света. Про бесконтрольную миграцию, реальное уничтожение семейных ценностей на Западе даже говорить не стоит. Так что в чем-то шотландский телеведущий, скорее всего, прав.
15 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +5
    Сегодня, 16:35
    Хотя теория о существовании «теневого правительства» считается конспирологической, в нее порою сложно не поверить.

    Если ты чего-то не видишь, то это не значит что этого нет. hi
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +6
      Сегодня, 16:44
      дык вроде уже признали что и глубинное государство не выдумки и что распыление химтрейлов это не сказки параноиков. и вообще по ходу все что связано с конспирологией со временем оказывается правдой, и историю переписывают , и уничтожают археологические находки (смитсоновский институт даже судили за то что больше 100 лет уничтожал неудобные археологические находки), и заговоры и тайные огранизации существуют.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 17:13
        Цитата: LuckyBlog
        и вообще по ходу все что связано с конспирологией со временем оказывается правдой
        Вот и я о том.
        А мне, старому конспирологу, никто не верит. Говорят, что JFK убил Освальд, а башни-близнецы протаранил самолётами Бен-Ладен.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -7
      Сегодня, 16:44
      Если в голове человека говорят и приказывают "голоса", то это не значит, что эти голоса есть. hi
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 16:48
        Если в голове человека говорят и приказывают "голоса", то это не значит, что эти голоса есть. hi

        Одни называют это бредом, но более мудрые - интуицией. yes
      2. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 16:49
        если Вы не знаете что это за голоса, то это не значит что эти голоса выдумки или психическая болезнь.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 17:03
      Ты суслика видишь? А он есть. (С) ДМБ.
      Если вы не страдаете паранойей, то это не значит, что за вами не следят. wink
      Этот Оливер снова открыл Америку. А так это не очевидно? Невменозный самоходный дед, который вообще не ориентируется в пространстве, времени, событиях, уже четвёртый год управляет гегемоном. Европейские правительства принимают решения, наносящие ущерб их странам и народом. А Оливер до сих пор не верит в иллюминатных аннуначных рептилоидов. fool wassat
      Дайте уже ему ссылку на Прокопенко. Пусть смотрит и просвещается. laughing lol good
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 17:23
        Цитата: Бородач
        Дайте уже ему ссылку на Прокопенко. Пусть смотрит и просвещается.
        Прокопенко - тяжёлая артиллерия. Даже я, старый конспиролог, боюсь после его передач свет в спальне выключать.
        Ему бы, для начала, что попроще - вокруг себя посмотреть...
        Цитата: Бородач
        Невменозный самоходный дед, который вообще не ориентируется в пространстве, времени, событиях, уже четвёртый год управляет гегемоном. Европейские правительства принимают решения, наносящие ущерб их странам и народом.
        Это ли не признаки?
  2. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -1
    Сегодня, 16:42
    Бесконтрольная миграция это скорее про Россию.
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 16:44
    Крупные корпорации всегда связаны с политикой и влияет на неё. Разве это конспирология, это обыденная истина. Далеко ходить не надо. Внедрение радикальной исламизации и её навязывание, такой же проект, как внедрение нетрадиционных ценностей. Казалось бы, такие разительно отличающие вещи, но они позволяют вести цивилизацию, по пути деградации. В бедных странах этого не требуется, они застряли в развитии и не представляют угрозы. Сейчас похоже идёт какой то проект, на создание заёмных наций, которые легко управляемы, и не смогут развиваться, ввиду искажённых религий и идеологий. what
    1. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 17:05
      В точку! Навязыванием "нетрадиционного", как и архаикой "традиционного" занимаются ОДНИ И ТЕЖЕ люди. Мировой иезуит-паразит одновременно "играет" за ОБЕ как-бы "противоборствующие" стороны.
  4. антивирус Звание
    антивирус
    -2
    Сегодня, 16:49
    Все есть с 70х гг.
    Оптимисты пали духом доя заработка себе писаниеой.
    Не были перзиденты и канцлеры самтстоятельеы и раньше.
    Деньги всегда рулили
  5. Luminman Звание
    Luminman
    +1
    Сегодня, 16:51
    Существует анонимная, безликая клика людей, чьи имена мы не знаем, чьи лица мы не узнаем, которые централизуют власть

    Почему же она безлика? У нее есть физическая прописка на Уолл-стрите, а душой они все в Израиле...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:14
    Кто владеет СМИ тот владеет всем и врать надо круче гебельса.В чём запад и преуспел.
  7. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 17:24
    Да Икс с ними, с их правительствами. Даже у элит есть пешки (говорящие головы) и главные фигуры (кукловоды). Чем можем ответить мы!? Два варианта: либо количеством, либо качеством. Боюсь, что для качественных показателей мы пока не созрели. Пока что мы можем держать удар и огрызаться, терпеть. Но даже посмотреть правде в глаза и признать свои ошибки мы не в состоянии. Наши элиты не в состоянии мыслить иначе. Наши элиты состязаются с "теневым правительством" как два барана над пропастью, бессмысленно и упорно. Проще убивать друг друга, чем что-то созидать, проще тонуть в пороках и прихоти, чем растить и поддерживать культуру нации, проще потреблять, чем трудиться, проще стать рабом технологий, чем сохранять природу и чистоту планеты, проще продавать нефть и газ и прогнуться перед Китаем, чем развивать промышленность и производство, проще утереться от плевков и унижения, чем дать сдачи, не боясь последствий. Качество - рождается в сознании