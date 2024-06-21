Шотландский телеведущий: на Западе происходит централизация власти «теневым правительством»
На Западе полным ходом реализуется целенаправленный сценарий централизации власти относительно небольшой группой людей, которых еще принято называть «теневым правительством». Одновременно происходит нивелирование традиционных человеческих ценностей и искоренение морально-этических норм, которые были присущи человечеству практически всю историю его существования. Такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказал шотландский телеведущий и писатель Нил Оливер.
— считает телеведущий.
Он отметил, что проводимая этой самой группой людей политика в западных странах направлена на то, чтобы граждане перестали следовать семейным ценностям в любом их проявлении. Кроме того, происходит искоренение понятия национальной принадлежности, людей стремятся превратить в этаких безликих граждан глобального мира. Таким образом понимания идентичности, индивидуальности, социализации и принадлежности к определенному социуму утрачиваются.
Одновременно, продолжил Оливер, этот процесс направлен на то, чтобы заставить людей стыдиться своей истории, будь то история их семьи или национальная история. Чтобы в прошлом не было ничего, кроме вещей, за которые человеку будет стыдно, а значит, он будет стараться как минимум о них забыть. Такой обезличенный человек, оторванный от всех корней, традиционного уклада жизни, становится легким инструментом для манипулирования.
— отметил шотландский телеведущий.
Спрашивается, зачем все это нужно «теневому правительству»? Все просто. Лишенные традиционных ценностей, семейных связей, истории, моральных и религиозных убеждений, а порою даже гендерной самоидентификации, люди становятся единой безликой массой, которой очень легко управлять. Их можно перемещать куда угодно, как фигуры на шахматной доске, считает Оливер. Главное, что такие индивидуумы могут поверить в любую утопию, которая будет им представлена с помощью современных высоких технологий.
— заканчивает свои рассуждения шотландский репортер.
Хотя теория о существовании «теневого правительства» считается конспирологической, в нее порою сложно не поверить. Ведь не может реально управлять такой страной, как США, престарелый и неадекватный Джо Байден. Ну или взять европейских политиков с их зеленой энергетикой и теми же антироссийскими санкциями, более всего наносящими вред жителям Старого Света. Про бесконтрольную миграцию, реальное уничтожение семейных ценностей на Западе даже говорить не стоит. Так что в чем-то шотландский телеведущий, скорее всего, прав.
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