Власти Китая ввели санкции в отношении американской оборонной корпорации Lockheed Martin

Геополитическое противостояние КНР и США набирает обороты. В последнее время американская администрация действует все более провокационно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, в тайваньском вопросе.Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны китайских властей, Вашингтон продолжает развивать военное сотрудничество с Тайбэем.Так, недавно Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и БПЛА ALTIUS 600M-V.В свою очередь, в ответ на провокационные действия США власти Китая решили ввести санкции против крупнейшей американской компании ВПК Lockheed Martin.В заявлении МИД КНР говорится, что данные ограничения стали реакцией на продажу Пентагоном вооружения Тайваню. В китайском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что подобные действия со стороны американской администрации нарушают не только принцип «одного Китая», но и три совместных китайско-американских коммюнике. Таким образом, Вашингтон напрямую вмешивается во внутренние дела Пекина.Касательно санкций, они предусматривают заморозку всех активов и имущества подразделений Lockheed Martin на территории КНР. Кроме того, ни одна китайская компания теперь не сможет сотрудничать с американской корпорацией.Наконец, под санкции попал и топ-менеджмент Lockheed Martin, включая генерального, операционного и финансового директоров Джеймса Тайклета, Фрэнка Сент-Джона и Джея Малаве соответственно. Им теперь запрещен въезд на территорию КНР.

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