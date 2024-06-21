Власти Китая ввели санкции в отношении американской оборонной корпорации Lockheed Martin
Геополитическое противостояние КНР и США набирает обороты. В последнее время американская администрация действует все более провокационно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, в тайваньском вопросе.
Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны китайских властей, Вашингтон продолжает развивать военное сотрудничество с Тайбэем.
Так, недавно Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и БПЛА ALTIUS 600M-V.
В свою очередь, в ответ на провокационные действия США власти Китая решили ввести санкции против крупнейшей американской компании ВПК Lockheed Martin.
В заявлении МИД КНР говорится, что данные ограничения стали реакцией на продажу Пентагоном вооружения Тайваню. В китайском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что подобные действия со стороны американской администрации нарушают не только принцип «одного Китая», но и три совместных китайско-американских коммюнике. Таким образом, Вашингтон напрямую вмешивается во внутренние дела Пекина.
Касательно санкций, они предусматривают заморозку всех активов и имущества подразделений Lockheed Martin на территории КНР. Кроме того, ни одна китайская компания теперь не сможет сотрудничать с американской корпорацией.
Наконец, под санкции попал и топ-менеджмент Lockheed Martin, включая генерального, операционного и финансового директоров Джеймса Тайклета, Фрэнка Сент-Джона и Джея Малаве соответственно. Им теперь запрещен въезд на территорию КНР.
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