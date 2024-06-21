Власти Китая ввели санкции в отношении американской оборонной корпорации Lockheed Martin

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Власти Китая ввели санкции в отношении американской оборонной корпорации Lockheed Martin

Геополитическое противостояние КНР и США набирает обороты. В последнее время американская администрация действует все более провокационно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, в тайваньском вопросе.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны китайских властей, Вашингтон продолжает развивать военное сотрудничество с Тайбэем.



Так, недавно Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и БПЛА ALTIUS 600M-V.

В свою очередь, в ответ на провокационные действия США власти Китая решили ввести санкции против крупнейшей американской компании ВПК Lockheed Martin.

В заявлении МИД КНР говорится, что данные ограничения стали реакцией на продажу Пентагоном вооружения Тайваню. В китайском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что подобные действия со стороны американской администрации нарушают не только принцип «одного Китая», но и три совместных китайско-американских коммюнике. Таким образом, Вашингтон напрямую вмешивается во внутренние дела Пекина.

Касательно санкций, они предусматривают заморозку всех активов и имущества подразделений Lockheed Martin на территории КНР. Кроме того, ни одна китайская компания теперь не сможет сотрудничать с американской корпорацией.

Наконец, под санкции попал и топ-менеджмент Lockheed Martin, включая генерального, операционного и финансового директоров Джеймса Тайклета, Фрэнка Сент-Джона и Джея Малаве соответственно. Им теперь запрещен въезд на территорию КНР.
3 комментария
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  1. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 16:34
    Власти Китая ввели санкции в отношении американской оборонной корпорации Lockheed Martin

    М-о-л-о-д-ц-ы!
  2. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 16:59
    С почином! Главное чтоб силёнок хватило продолжить.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:02
    Будем посмотреть в понедельник на акции Локхид Мартин. Не всё у них там так и радужно.