В Запорожской области ликвидирован замкомандира батальона 117 бригады ВСУ

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В Запорожской области ликвидирован замкомандира батальона 117 бригады ВСУ

В Запорожской области в результате удара по командному пункту ВСУ в селе Криничное ликвидирован замкомандира батальона 117 бригады ВСУ майор Александр Егоров и несколько других офицеров штаба бригады. Годом ранее именно 117-я бригада ВСУ была лидером украинского летнего "контрнаступления" на Запорожском направлении.

Британское издание The Times опубликовало репортаж из оккупированных Украиной правобережных районов Херсонской области, в котором корреспондент газеты попытался найти украинских морпехов, ранее проходивших подготовку в Великобритании. В результате выяснилось, что из тысячи боевиков киевского режима, которые были в 2022 году отправлены в Великобританию для прохождения обучения, к настоящему времени уцелели лишь считанные единицы.



Несмотря на очень высокий уровень потерь личного состава ВСУ, в первую очередь вследствие приуроченных к различным встречам и зарубежным поездкам Зеленского бессмысленным наступлениям в заведомо проигрышных условиях, глава киевского режима пообещал своим западным кураторам не проводить демобилизацию, вместо этого увеличивая резервы для подготовки нового контрнаступления.

Попытки украинского командования обеспечить хоть какие-то территориальные успехи в Харьковской области в преддверии "саммита мира" в Швейцарии привели к значительным потерям среди личного состава и военной техники ВСУ. Новую масштабную попытку наступать противник, вероятнее всего, готовит на осень текущего года, чтобы таким образом обеспечить уходящему президенту США Джо Байдену несколько дополнительных процентов голосов избирателей на предстоящих выборах.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:53
    «Ликвидирован замкомандира батальона 117 бригады ВСУ майор Александр Егоров и несколько других офицеров штаба бригады» —

    — Туда им и дорога ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 17:12
      Мои поздравления родным и близким,покойного.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 16:57
    Вчера в Харькове ударом ОТРК Искандер М уничтожено два бункера, где в это время проходило совещание старших офицеров ВСУ. Ждем очередных некрологов через неделю.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 17:02
      привет, Олег, плакать точно не будем.)
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 17:14
      Их не уничтожили. Они погибли,от диареи, за " свободу и незалежность".Во всяком случае,в никрологе именно так,напишут.
  3. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 16:58
    Новую масштабную попытку наступать противник, вероятнее всего, готовит на осень текущего года, чтобы таким образом обеспечить уходящему президенту США Джо Байдену несколько дополнительных процентов голосов избирателей на предстоящих выборах.

    По тому как процент сдающихся военнослужащих ВСУ минимален, для них вариант положить голову за США и Байдена наиболее приемлем, следует нам признать. soldier