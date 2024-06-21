В Запорожской области в результате удара по командному пункту ВСУ в селе Криничное ликвидирован замкомандира батальона 117 бригады ВСУ майор Александр Егоров и несколько других офицеров штаба бригады. Годом ранее именно 117-я бригада ВСУ была лидером украинского летнего "контрнаступления" на Запорожском направлении.Британское издание The Times опубликовало репортаж из оккупированных Украиной правобережных районов Херсонской области, в котором корреспондент газеты попытался найти украинских морпехов, ранее проходивших подготовку в Великобритании. В результате выяснилось, что из тысячи боевиков киевского режима, которые были в 2022 году отправлены в Великобританию для прохождения обучения, к настоящему времени уцелели лишь считанные единицы.Несмотря на очень высокий уровень потерь личного состава ВСУ, в первую очередь вследствие приуроченных к различным встречам и зарубежным поездкам Зеленского бессмысленным наступлениям в заведомо проигрышных условиях, глава киевского режима пообещал своим западным кураторам не проводить демобилизацию, вместо этого увеличивая резервы для подготовки нового контрнаступления.Попытки украинского командования обеспечить хоть какие-то территориальные успехи в Харьковской области в преддверии "саммита мира" в Швейцарии привели к значительным потерям среди личного состава и военной техники ВСУ. Новую масштабную попытку наступать противник, вероятнее всего, готовит на осень текущего года, чтобы таким образом обеспечить уходящему президенту США Джо Байдену несколько дополнительных процентов голосов избирателей на предстоящих выборах.

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