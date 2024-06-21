Президент РФ встретился с лучшим выпускниками российских военных вузов

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Президент РФ встретился с лучшим выпускниками российских военных вузов

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками российских военных вузов. Мероприятие состоялось в зале Кремлёвского дворца.

Российский лидер отметил, что именно от офицеров зависит результат мероприятий по укреплению обороноспособности нашей Родины.



В свою очередь, обращаясь к присутствующим в зале выпускникам, Владимир Путин выразил уверенность, что они будут качественно выполнять свои обязанности и станут примером для личного состава в подразделениях, которые уже очень скоро им предстоит возглавить.

Уверен, вы приложите максимум усилий для освоения современного оружия и техники, для качественной подготовки личного состава, будете примером профессионализма, дисциплины и порядочности, личного мужества для своих однополчан

- подытожил президент.

Стоит отметить, что текущая спецоперация на Украине как нельзя лучше показала роль офицерского состава в армии. Причем это касается как одной, так и другой конфликтующих сторон.

В частности, благодаря грамотным и слаженным действиям российского командования на разных уровнях ВС РФ при минимальных потерях ведут успешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях.

Президент напомнил о подвигах великих полководцев и пожелал брать всё лучшее из военной истории страны, в которой множество славных страниц.

Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооружённых Сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих – новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики, вести работу над перспективными образцами.
3 комментария
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  1. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 17:07
    "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом
    За Россию и свободу до конца
    Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет
    Заставляя в унисон звучать сердца" (Газманов)
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:29
    Конкурс в военные ВУЗЫ по некоторым специальностям доходит до 10 ти человек на место.( 2023 г,) А у нас ноют что у нас молодёжь плохая.
    1. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 17:33
      по некоторым это каким . в рабочие он таким был бы да что то никто не торопится