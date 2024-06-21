Президент РФ встретился с лучшим выпускниками российских военных вузов
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками российских военных вузов. Мероприятие состоялось в зале Кремлёвского дворца.
Российский лидер отметил, что именно от офицеров зависит результат мероприятий по укреплению обороноспособности нашей Родины.
В свою очередь, обращаясь к присутствующим в зале выпускникам, Владимир Путин выразил уверенность, что они будут качественно выполнять свои обязанности и станут примером для личного состава в подразделениях, которые уже очень скоро им предстоит возглавить.
- подытожил президент.
Стоит отметить, что текущая спецоперация на Украине как нельзя лучше показала роль офицерского состава в армии. Причем это касается как одной, так и другой конфликтующих сторон.
В частности, благодаря грамотным и слаженным действиям российского командования на разных уровнях ВС РФ при минимальных потерях ведут успешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях.
Президент напомнил о подвигах великих полководцев и пожелал брать всё лучшее из военной истории страны, в которой множество славных страниц.
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