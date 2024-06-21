Песков: для диалога с Вашингтоном накопилось множество тем, в числе которых – украинский вопрос

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Песков: для диалога с Вашингтоном накопилось множество тем, в числе которых – украинский вопрос

Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами любые проблемы, но только рассматривая их комплексно. Для диалога с Вашингтоном накопилось множество тем, в числе которых – украинский вопрос

Такое заявление журналистам сделал на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы открыты к диалогу, который охватывает все измерения, включая измерение нынешнее, связанное с конфликтом вокруг Украины и непосредственной вовлеченностью США в этот конфликт

- заявил глава пресс-службы Кремля.

По словам пресс-секретаря российского президента, диалог между Москвой и Вашингтоном крайне необходим, так как за время его отсутствия накопилось множество нерешенных проблем. Среди них присутствуют и моменты, имеющие отношение к глобальной безопасности.

Высказывание Пескова стало реакцией Кремля на предложение американской администрации обсудить глобальные ядерные риски, не затрагивая украинский вопрос. По словам пресс-секретаря, инициаторы таких идей не утруждаются предварительным изучением позиции российского руководства. Он утверждает, что обсуждение вопросов глобальной стратегической безопасности невозможно в отрыве от решения проблем, связанных с Украиной.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл условия, при которых Москва будет готова обсудить с Вашингтоном ограничение стратегических наступательных вооружений. По его словам, это возможно лишь в случае отказа США от поставок оружия киевскому режиму и от идеи приема Украины в Североатлантический альянс.
5 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 17:04
    Лучше всего для этого человека держать язык за зубами, потому что именно оружие будет определять отношения с Россией в целом и Украиной в частности.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -2
      Сегодня, 17:21
      И что такого он сказал? Штаты предложили обсудить тему "глобальных ядерных рисков" без учета ситуации с окраиной, а Песков сказал что "хрен вам", без принятия во внимание ситуацию на окраине, ничего обсуждать не будем. Готовы только с её учетом. Тактично их лесом послал, вот и всё.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:07
    Для США не приемлем диалог, перед которым он должен выполнить некоторые условия ,подождём.
  3. Серж9901 Звание
    Серж9901
    -1
    Сегодня, 17:16
    Неужели для Кремля не очевидно несоответствие квалификации нынешнего пресс- секретаря уровню и положению нашего Президента ? Очень большой объем усилий по поддержанию имиджа Главы государства просто теряется из-за такого несоответствия.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 17:33
      Цитата: Серж9901
      Неужели для Кремля не очевидно несоответствие квалификации нынешнего пресс- секретаря уровню и положению нашего Президента ?

      Это Вы про то, что без Пескова Путин выглядел бы еще хуже?