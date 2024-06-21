Песков: для диалога с Вашингтоном накопилось множество тем, в числе которых – украинский вопрос
Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами любые проблемы, но только рассматривая их комплексно. Для диалога с Вашингтоном накопилось множество тем, в числе которых – украинский вопрос
Такое заявление журналистам сделал на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
- заявил глава пресс-службы Кремля.
По словам пресс-секретаря российского президента, диалог между Москвой и Вашингтоном крайне необходим, так как за время его отсутствия накопилось множество нерешенных проблем. Среди них присутствуют и моменты, имеющие отношение к глобальной безопасности.
Высказывание Пескова стало реакцией Кремля на предложение американской администрации обсудить глобальные ядерные риски, не затрагивая украинский вопрос. По словам пресс-секретаря, инициаторы таких идей не утруждаются предварительным изучением позиции российского руководства. Он утверждает, что обсуждение вопросов глобальной стратегической безопасности невозможно в отрыве от решения проблем, связанных с Украиной.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл условия, при которых Москва будет готова обсудить с Вашингтоном ограничение стратегических наступательных вооружений. По его словам, это возможно лишь в случае отказа США от поставок оружия киевскому режиму и от идеи приема Украины в Североатлантический альянс.
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