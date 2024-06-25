Военный потенциал КНДР
Танки "Чхонма-2" на параде, 2023 г.
Несмотря на все объективные трудности, Корейская Народно-Демократическая Республика в прошлом смогла создать сильные и мощные вооружённые силы, которые она продолжает развивать и поддерживать в настоящее время.
В своём нынешнем виде Корейская народная армия способна выполнять разнообразные задачи, начиная от локальных боевых действий и заканчивая стратегическим сдерживанием потенциального противника на другом континенте.
У Корейской народной армии есть ряд особенностей, которые отражают стратегию руководства страны и определяют её потенциал.
Общие показатели
Строительство армии КНДР в своё время осуществлялось по образцу Советской армии, однако со временем были внедрены и собственные идеи и решения. В результате была создана многокомпонентная структура, способная вести боевые действия в различных условиях и решать широкий спектр задач.
По разным оценкам, общая численность КНА может достигать от 1,25 до 1,3 миллиона человек. Это делает её одной из самых крупных армий в мире как по абсолютному, так и по относительному числу военнослужащих. Кроме того, значительная часть 26-миллионного населения КНДР находится в резерве и готова вернуться на службу в случае необходимости.
Учения артиллерии, 2017 г.
В 2017 году из состава сухопутных войск был выделен отдельный вид вооруженных сил — ракетные войска стратегического назначения. Для выполнения особых задач существуют силы специальных операций.
Деятельность КНА поддерживается развитой оборонной промышленностью. Десятки научных и проектных организаций, а также множество заводов заняты в производстве различных вооружений, техники и боеприпасов. Вся номенклатура необходимых изделий, от стрелкового оружия до ядерных боезарядов и средств их доставки, производится в Северной Корее самостоятельно или с некоторой помощью извне.
Точный потенциал КНА по понятным причинам неизвестен, а имеющиеся оценки могут не отражать реальное положение дел. Например, западные аналитики традиционно недооценивают армию КНДР, ссылаясь на её технологическую отсталость, слабую экономику, иностранные санкции и так далее.
Стрельбы РСЗО KN-09
Например, в этом году известный рейтинг Global Firepower поставил КНДР на 36-е место в мировом рейтинге армий. В то же время потенциальные противники этой страны, такие как Южная Корея, Япония и Тайвань, оказались на 5-м, 7-м и 24-м местах соответственно. Насколько точны такие оценки, остаётся под вопросом.
Силы и средства
Важную роль в обеспечении национальной безопасности играют Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Им уделяется особое внимание. Несмотря на свою небольшую численность — по оценкам зарубежных экспертов, в них служит не более 10–12 тысяч человек, — именно ракетные войска используют разнообразные комплексы стратегического назначения.
По разным оценкам, в настоящее время развёрнуто не менее 100–120 комплексов, оснащённых ракетами средней и межконтинентальной дальности, включая комплексы со специальным боевым оснащением.
Наиболее многочисленным компонентом Корейской народной армии являются сухопутные войска. Их численность, по разным оценкам, составляет от 700 тысяч до 1,1 миллиона человек. Сухопутные войска включают в себя 15–20 корпусов различного назначения, распределённых по территории страны.
Особое внимание уделяется защите южной границы и Пхеньяна. Отдельный армейский корпус занимается обороной столицы.
Пуск МБР "Хвасон-18", 2023 г.
Согласно справочнику The Military Balance, в Корейской народной армии (КНА) имеется большое количество танковых частей. На их вооружении состоит не менее 3500 боевых машин.
В парке КНА сохраняются старые образцы иностранного производства, такие как советский Т-54/55. Также идёт строительство собственных современных основных боевых танков «Чхонма» или «Сонгун». Парк бронетехники для пехоты насчитывает не менее 2500 машин разных типов. В основном это старые советские бронетранспортёры, но есть и современные местные разработки.
КНА располагает крупнейшим парком артиллерии — более 21 тысячи ствольных и реактивных систем. В их числе буксируемые и самоходные орудия в калибрах от 122 до 170 миллиметров, различные миномёты и системы залпового огня, в том числе с уникальными характеристиками. Строятся и внедряются оперативно-тактические ракетные комплексы различных типов.
По советскому образцу, сухопутные войска имеют развитую войсковую ПВО. В её составе насчитывается порядка 10–11 тысяч буксируемых и самоходных систем с крупнокалиберными пулемётами и орудиями в калибрах от 37 до 100 миллиметров. Также массово распространены переносные зенитно-ракетные комплексы советского и российского производства.
Сторожевой корабль типа "Амнок"
Военно-воздушные силы Корейской народной армии насчитывают до 110 тысяч человек личного состава и разделены на четыре дивизии, каждая из которых отвечает за свой стратегический участок.
Боевые задачи решают три бомбардировочных полка, один штурмовой полк и около 20 полков истребительной авиации. В составе ВВС также есть вертолётная, военно-транспортная и учебная авиация.
В общей сложности в ВВС насчитывается до 500–550 самолётов. Среди них около 80 бомбардировщиков Ил-28 и примерно 400 истребителей различных моделей. В составе ВВС есть как устаревшие МиГ-15/17, так и относительно современные МиГ-29 или Су-25. Техника в основном советского и китайского производства.
Вертолётный парк насчитывает до 300 транспортных и транспортно-боевых машин, в основном советского образца. Также сообщается о создании флота беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но конкретные модели пока неизвестны.
Войска противовоздушной обороны (ПВО) организационно входят в состав ВВС и отвечают за охрану районов. В их составе до 18–20 бригад с различным оснащением. По зарубежным данным, на вооружении этих войск до сих пор остаются системы ПВО советского производства, такие как С-200, С-125 и С-75. В прошлом десятилетии начались работы по созданию собственных зенитно-ракетных систем средней и большой дальности серии «Понгэ». По имеющимся данным, эти системы уже поступили на вооружение частей.
Подлодка "Герой Ким Гун Ок" - будущий носитель БРПЛ
Численность ВМС Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) составляет около 60 тысяч человек. Они разделены на два флота: Восточный и Западный, которые защищают рубежи страны в Японском и Жёлтом морях соответственно.
В состав ВМС входит более 500 кораблей и подводных лодок. Подлодки в основном являются дизель-электрическими кораблями советских проектов или лодками на их основе, которые несут только торпедное вооружение. Однако в последнее время активно ведутся работы по созданию подводных ракетоносцев с баллистическими ракетами. По крайней мере, одна такая ДЭПЛ уже включена в состав ВМС.
В надводных силах самыми крупными являются около 10 фрегатов и корветов различных проектов. Они оснащены артиллерийским и управляемым ракетным вооружением корейского производства. Также в составе флота имеется более 30 ракетных катеров советской и корейского производства с различными вариантами вооружения.
Тяжелый БПЛА "Сэтбёль-9", 2023 г.
Наиболее многочисленными в ВМС являются артиллерийские и патрульные катера — около 300 единиц. Кроме того, флот имеет около 20 тральщиков для обезвреживания мин. Десантные возможности обеспечены 10 кораблями, способными перевозить танки, а также большим количеством различных катеров.
Береговые войска Военно-морского флота состоят из морской пехоты и ракетно-артиллерийских частей. В ракетно-артиллерийских частях используются орудия крупного калибра и несколько видов ракетных комплексов с противокорабельными ракетами, которые могут быть размещены как стационарно, так и на мобильных платформах.
Пусковая установка ЗРС "Понгэ-5", 2013 г.
Сегодня и завтра
Таким образом, КНДР имеют многочисленные и достаточно развитые вооруженные силы, достаточные для решения задач сдерживания и ведения боевых действий с предполагаемыми противниками. При этом принимаются все необходимые меры для дальнейшего развития КНА и усиления обороны. В частности, в последние годы корейские РВСН получили возможность атаковать объекты противника за пределами Тихоокеанского региона.
Очевидно, что руководство КНДР продолжит развивать свою армию, и та получит новые возможности. Учитывая общее ухудшение военно-политической обстановки в мире, можно ожидать, что такое развитие даже ускорится. Кроме того, следует принять во внимание недавно подписанное соглашение о сотрудничестве с Россией. Вполне возможно, что оно тоже поможет развитию и усилению КНА.
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