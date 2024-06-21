На матче сборной Украины в Дюссельдорфе вывесили украинский флаг с надписью «Дайте нам выборы»

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На матче сборной Украины в Дюссельдорфе вывесили украинский флаг с надписью «Дайте нам выборы»

Украинские ресурсы распространяют кадры трибуны болельщиков на футбольном матче Украина-Словакия в Дюссельдорфе, на которой вывешен флаг Украины с надписью на английском языке "Дайте нам выборы" (Give us elections).

В настоящее время пока неизвестно, не являются ли фото фейком, но в случае, если они реальны, то появление подобного призыва на глазах у многотысячной аудитории чемпионата Европы по футболу является очередной публичной пощечиной узурпировавшему на Украине власть главе киевского режима Владимиру Зеленскому.



Согласно конституции Украины, президентские выборы в этой стране должны проводиться каждые пять лет, однако в нарушение действующего законодательства Зеленский пошел на узурпацию власти, отменив выборы, прикрывшись военным положением. Однако при военном положении на Украине конституция ничего не говорит о том, что полномочия президента продлятся. Эти полномочия Зеленского окончательно истекли 21 мая текущего года, после чего глава киевского режима окончательно утратил свою легитимность.

Помимо выборов главы государства, на Украине также было отменено проведение выборов в парламент (Верховную Раду), полномочия депутатов окончательно истекают в конце августа текущего года, после чего в стране фактически не останется легитимных представителей власти. Таким образом, Зеленский и его окружение совершили очередное преступление против собственной страны, ради сохранения своей власти пойдя на узурпацию власти.
1 комментарий
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  1. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 17:33
    То как страны НАТО, УЕФА и МОК радеют за Украину и обеляют все преступления ВСУ на Донбассе я бы не удивился если бы сборной Украине досрочно присудили первое место, так сказать "за участие и присутствие". wassat