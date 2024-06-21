Минобороны Словакии передало Украине в 2023 году принадлежащие РФ запчасти на шесть миллионов евро

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Минобороны Словакии передало Украине в 2023 году принадлежащие РФ запчасти на шесть миллионов евро

Бывшее руководство Министерства обороны Словакии весной прошлого года передало Украине все состоящие на вооружении ВВС страны истребители МиГ-29. Помимо самолетов, руководство оборонного ведомства в 2023 году буквально подарило Киеву ЗРК «Куб» и запчасти на сумму шесть миллионов евро. Причем на тот момент эти компоненты и оборудование фактически принадлежали одной из российских компаний.

Российская Федерация, вернее её фирма, в то время имела на (аэродроме) Слиач свое имущество на сумму более €6 млн, это были запасные части. Правительство, которое было в отставке, сделало такую вещь: забрало это чужое имущество и послало его вместе с МиГами и системой ПВО «Куб» на Украину

— рассказал на пресс-конференции госсекретарь Минобороны Словакии Игорь Мелихер.



Новое правительство организовало специальную аудиторскую проверку в Министерстве обороны по поводу передачи Украине военной техники. Однако в ее ходе не были обнаружено никаких документов, касающихся этого щедрого подарка Киеву, сообщил Мелихер.

Он добавил, что нынешнее руководство военного ведомства Словакии намерено добиться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра республики Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя из-за передачи истребителей и зенитного комплекса Киеву. По словам Мелихера, причиной возбуждения уголовных дел станут в том числе подозрения в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей, выявленные по результатам аудиторской проверки.

Временный кабинет Хегера принял решение передать Украине тринадцать МиГ-29 и оборудование для ЗРК «Куб» в марте 2023 года, что вызвало большую негативную реакцию в обществе и политических кругах. Ставший в октябре прошлого года премьер-министром Словакии Роберт Фицо заявил, что бывшее руководство Минобороны и правительство своими действиями нанесли существенный ущерб обороноспособности государства. Ранее министр обороны Роберт Калиняк заявил, что действия экс-главы Минобороны Словакии Ярослава Надя, который принял решение о передаче истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году, можно считать актом государственной измены.
15 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    -5
    Сегодня, 17:56
    выберите нужное....больше сказать нечего.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:03
    Ну и, проведут расследование и что, кого то накажут? Да кто ж им даст???
    Самых ретивых расследователей закатают и попрыгают сверху.
    Ладно, посмотрим, что у них получится...
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 18:05
    Насколько я слышал в Словакии сей час почти нет нормального ПВО и авиации. Отдали своё, а в замен навряд ли прибудет от НАТО.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -3
      Сегодня, 18:32
      сейчас, это одно слово, индеец
    2. Касатик Звание
      Касатик
      0
      Сегодня, 19:51
      Отдали не совсем свое. И главное - Вас так беспокоит состояние ВВС и ПВО Словакии?
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 18:06
    Новое правительство организовало специальную аудиторскую проверку в Министерстве обороны по поводу передачи Украине военной техники. Однако в ее ходе не были обнаружено никаких документов, касающихся этого щедрого подарка Киеву, сообщил Мелихер.

    Команда от НАТО, а потом концы в воду, откат в карманы. Воры и мошенники!
  5. km-21 Звание
    km-21
    +2
    Сегодня, 18:13
    Все те гадости что нынче происходят с Россией так или иначе являются следствием ее политических ошибок за последние 70 лет. Чтобы выйти из этой печальной ситуации необходимо как минимум осознать эти ошибки и обозначить путь к их форсированному исправлению в виде мобилизации всей страны на борьбу с внутренними и внешними врагами, а также с недопустимой технологической отсталостью. Причем надо понимать, что для этой мобилизации придется применять самые жесткие меры исполнения. Для расслабления времени нет.
    1. Русский ватник Звание
      Русский ватник
      +3
      Сегодня, 18:48
      Некем. Все правление безальтернативного сводилось к пестованию и выращиванию не возражающих царю бояр. Только война показала во что одет король.
      1. km-21 Звание
        km-21
        -1
        Сегодня, 18:57
        Можно Кима пригласить.
        1. Касатик Звание
          Касатик
          0
          Сегодня, 19:52
          Ким и Батька навели бы порядок быстро и без вопросов. И очень многие их поддержали бы.
      2. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 19:46
        Неуважаемый залежный украинец. Вы про какого царя имеете ввиду? Хрущёва, Горбачева, Ельцина? Которые постепенно и окончательно убивали государственность в стране, а Ельцин добил всё, в том числе и армию. Так что вам война показала ещё?
    2. kvv Звание
      kvv
      0
      Сегодня, 19:55
      у власти тот же человек и его команда, как они сами себя накажут, это же смешно
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 18:46
    Почему склад с запчастями не сгорел?
    Думаю владельцам этой "бедной конторы" тоже надо задать вопросы или нельзя этого делать?
  7. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -2
    Сегодня, 18:59
    Ау .... кто тут спрашивал, почему сбили больше, чем на окраине было в начале ? И фсё-то врёт наше МО !
    1. Касатик Звание
      Касатик
      0
      Сегодня, 19:49
      То есть Словакия передала не 13 самолетов, а 333?