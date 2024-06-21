Минобороны Словакии передало Украине в 2023 году принадлежащие РФ запчасти на шесть миллионов евро

Российская Федерация, вернее её фирма, в то время имела на (аэродроме) Слиач свое имущество на сумму более €6 млн, это были запасные части. Правительство, которое было в отставке, сделало такую вещь: забрало это чужое имущество и послало его вместе с МиГами и системой ПВО «Куб» на Украину

Бывшее руководство Министерства обороны Словакии весной прошлого года передало Украине все состоящие на вооружении ВВС страны истребители МиГ-29. Помимо самолетов, руководство оборонного ведомства в 2023 году буквально подарило Киеву ЗРК «Куб» и запчасти на сумму шесть миллионов евро. Причем на тот момент эти компоненты и оборудование фактически принадлежали одной из российских компаний.— рассказал на пресс-конференции госсекретарь Минобороны Словакии Игорь Мелихер.Новое правительство организовало специальную аудиторскую проверку в Министерстве обороны по поводу передачи Украине военной техники. Однако в ее ходе не были обнаружено никаких документов, касающихся этого щедрого подарка Киеву, сообщил Мелихер.Он добавил, что нынешнее руководство военного ведомства Словакии намерено добиться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра республики Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя из-за передачи истребителей и зенитного комплекса Киеву. По словам Мелихера, причиной возбуждения уголовных дел станут в том числе подозрения в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей, выявленные по результатам аудиторской проверки.Временный кабинет Хегера принял решение передать Украине тринадцать МиГ-29 и оборудование для ЗРК «Куб» в марте 2023 года, что вызвало большую негативную реакцию в обществе и политических кругах. Ставший в октябре прошлого года премьер-министром Словакии Роберт Фицо заявил, что бывшее руководство Минобороны и правительство своими действиями нанесли существенный ущерб обороноспособности государства. Ранее министр обороны Роберт Калиняк заявил, что действия экс-главы Минобороны Словакии Ярослава Надя, который принял решение о передаче истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году, можно считать актом государственной измены.