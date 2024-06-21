Опять Россия: немецкая газета сообщила, что причиной пожара на фабрике Diehl в Берлине якобы могла быть российская диверсия

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Опять Россия: немецкая газета сообщила, что причиной пожара на фабрике Diehl в Берлине якобы могла быть российская диверсия

Вот как удобно нынче живется западным политикам, чиновникам и журналистам. Почти во всех бедах и несчастьях, которые происходят в их странах, сразу можно обвинить Россию.

К примеру, не так давно власти Польши объявили, что причиной серии пожаров в стране, в том числе на мусорных свалках, могут быть действия российских и белорусских диверсантов. Никаких подтверждений этим версиям приведено не было, но разве это важно.



Не отстает от Польши и Германия. Крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид сообщает со ссылкой на свои источники, что причиной пожара на фабрике Diehl Metal Applications (DMA) в Берлине в начале мая могла быть российская диверсия. И это при том, что в конце июня директор компании Томас Хёр сообщил, что причиной возгорания стала техническая неисправность. К такому выводу пришла экспертная группа, расследовавшая происшествие. В свою очередь, представитель полиции Берлина после того, как пожар потушили, а это заняло несколько дней, заявила изданию Berliner Morgenpost, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.

Однако заместитель главного редактора немецкого таблоида Пауль Ронцхаймер опубликовал сообщение в соцсетях с обвинениями в адрес России о якобы ее причастности к пожару на заводе гальванических покрытий Diehl. При этом он туманно сослался на данные некой иностранной разведки, которая якобы нашла российский след в происшествии. По его словам, разведслужба неназванного государства представила свои доказательства, которые сейчас изучаются немецкими компетентными органами.

Эксклюзив: российское государство может нести ответственность за пожар (на предприятии) немецкого оружейного концерна Diehl в начале мая в районе Берлина Лихтерфельде

— сообщил «сенсационную» новость Ронцхаймер.

Известно, что Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl Group, участвующей в производстве поставляемых на Украину ЗРК Iris-T. При этом в самой компании официально заявили, что на берлинском заводе военная продукция не производится.
8 комментариев
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  1. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +2
    Сегодня, 18:57
    "...якобы могла быть российская...", а якобы могла быть рептилоидная ... или марсианская ... или .... дальше каждый фантазирует сам laughing
    1. Cвободный Звание
      Cвободный
      +1
      Сегодня, 19:21
      Наказать буржуя рублем самый действенный метод, когда вложился в завод, а прибыль пойдет только через пару лет, а он блин сгорел - неприятно однако
  2. Aerolab Звание
    Aerolab
    +2
    Сегодня, 19:00
    Шо, опять! Не иначе Петров и Баширов постарались. Неуловимые мстители, однако.
  3. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    0
    Сегодня, 19:01
    Опять бравые спецслужбы Запада разоблачили Петрова и Баширова laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 19:02
    Если они докажут что это мы, могут жаловаться в лигу сексуальных меньшинств.Тут на Балканах свет куда-то пропал сегодня,ну это точно мы," соплю" кинули на ЕС энергосистему.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 19:11
    Да пофиг, чего они там говорят.
    Они ВРАГ, а с врагом поступают... как с врагом, вот и все.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 19:14
    Опять Россия: немецкая газета сообщила, что причиной пожара на фабрике Diehl в Берлине якобы могла быть российская диверсия

    Ага, подожгли лучами Теслы! fellow lol
    Так и вопросы все к Тесле! Лучи то его! wassat
  7. ved_med12 Звание
    ved_med12
    0
    Сегодня, 19:16
    Россия , может быть виновнои, а может и не быть виновнои. Россия может нести, а может и не нести ответственность... и что дальше? Картинки из интернета в качестве доказательства?