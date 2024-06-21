Опять Россия: немецкая газета сообщила, что причиной пожара на фабрике Diehl в Берлине якобы могла быть российская диверсия
Вот как удобно нынче живется западным политикам, чиновникам и журналистам. Почти во всех бедах и несчастьях, которые происходят в их странах, сразу можно обвинить Россию.
К примеру, не так давно власти Польши объявили, что причиной серии пожаров в стране, в том числе на мусорных свалках, могут быть действия российских и белорусских диверсантов. Никаких подтверждений этим версиям приведено не было, но разве это важно.
Не отстает от Польши и Германия. Крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид сообщает со ссылкой на свои источники, что причиной пожара на фабрике Diehl Metal Applications (DMA) в Берлине в начале мая могла быть российская диверсия. И это при том, что в конце июня директор компании Томас Хёр сообщил, что причиной возгорания стала техническая неисправность. К такому выводу пришла экспертная группа, расследовавшая происшествие. В свою очередь, представитель полиции Берлина после того, как пожар потушили, а это заняло несколько дней, заявила изданию Berliner Morgenpost, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.
Однако заместитель главного редактора немецкого таблоида Пауль Ронцхаймер опубликовал сообщение в соцсетях с обвинениями в адрес России о якобы ее причастности к пожару на заводе гальванических покрытий Diehl. При этом он туманно сослался на данные некой иностранной разведки, которая якобы нашла российский след в происшествии. По его словам, разведслужба неназванного государства представила свои доказательства, которые сейчас изучаются немецкими компетентными органами.
— сообщил «сенсационную» новость Ронцхаймер.
Известно, что Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl Group, участвующей в производстве поставляемых на Украину ЗРК Iris-T. При этом в самой компании официально заявили, что на берлинском заводе военная продукция не производится.
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