Польский вертолётчик поделился своими впечатлениями от полётов на AH-64 и Ми-24

Польская армия планирует приобрести 96 новейших вертолётов AH-64. Первые пилоты уже прошли обучение в США. Один из них, ранее летавший на Ми-24 с авиабазы в Инновроцлаве, поделился своими впечатлениями от нового вертолёта.«Апач» — это современный модернизированный вертолёт с передовой авионикой и вооружением. Сравнивать его с Ми-24 не имеет смысла, если говорить о его возможностях. Что касается пилотирования, то управлять AH-64 гораздо проще, чем Ми-24. Системы поддержки пилота настолько точны, что можно сосредоточиться на управлении вооружением, обмене информацией и общении.На выставках часто можно увидеть, как пилоты АН-64 стреляют из стволов на своих вертолётах. На Ми-24 это могло закончиться авиакатастрофой. Однако это не значит, что Ми-24 плохо летает.В «Апаче», например, управление с обоих мест в салоне ощущается одинаково. Система помощи очень интуитивно понятна. Другой вопрос, что «Апач» создавался для других целей, чем Ми-24.Также возник вопрос о стоимости и сложности американского вертолёта. Это как машина: старую можно починить с помощью отвёртки и молотка, а для новой потребуется компьютер. В случае с Апачем там много электроники и систем. Это, конечно, недёшево, но быстро. Замена двигателя «в полевых условиях» занимает три-четыре часа. А в случае с Ми-24 это занимает один-два дня и приходится делать в ангаре.Американских инструкторов интересовал опыт вождения русских машин. Они спрашивали об их возможностях и любопытствовали, как мы справимся с переходом с них на AH-64. Мы показали, на что способны.]