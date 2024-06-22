Польский вертолётчик поделился своими впечатлениями от полётов на AH-64 и Ми-24

35
Польский вертолётчик поделился своими впечатлениями от полётов на AH-64 и Ми-24


Польская армия планирует приобрести 96 новейших вертолётов AH-64. Первые пилоты уже прошли обучение в США. Один из них, ранее летавший на Ми-24 с авиабазы в Инновроцлаве, поделился своими впечатлениями от нового вертолёта.



«Апач» — это современный модернизированный вертолёт с передовой авионикой и вооружением. Сравнивать его с Ми-24 не имеет смысла, если говорить о его возможностях. Что касается пилотирования, то управлять AH-64 гораздо проще, чем Ми-24. Системы поддержки пилота настолько точны, что можно сосредоточиться на управлении вооружением, обмене информацией и общении.

На выставках часто можно увидеть, как пилоты АН-64 стреляют из стволов на своих вертолётах. На Ми-24 это могло закончиться авиакатастрофой. Однако это не значит, что Ми-24 плохо летает.

В «Апаче», например, управление с обоих мест в салоне ощущается одинаково. Система помощи очень интуитивно понятна. Другой вопрос, что «Апач» создавался для других целей, чем Ми-24.

Также возник вопрос о стоимости и сложности американского вертолёта. Это как машина: старую можно починить с помощью отвёртки и молотка, а для новой потребуется компьютер. В случае с Апачем там много электроники и систем. Это, конечно, недёшево, но быстро. Замена двигателя «в полевых условиях» занимает три-четыре часа. А в случае с Ми-24 это занимает один-два дня и приходится делать в ангаре.

Американских инструкторов интересовал опыт вождения русских машин. Они спрашивали об их возможностях и любопытствовали, как мы справимся с переходом с них на AH-64. Мы показали, на что способны.]
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +1
    Сегодня, 05:21
    Ну ну.Что скажут после первого боестолкновения.Уж как хвалили абрамов и челленджеры...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 08:02
      Что скажут после первого боестолкновения.Уж как хвалили абрамов и челленджеры..

      Да ладно вам злорадствовать эти абрашки до того как как были уничтожены стреляли по нашим парням и результат этой стрельбы нам само собой не покажут. А уничтожить можно всё даже есть такая поговорка: На каждое действие есть противодействие.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +14
    Сегодня, 05:26
    На выставках часто можно увидеть, как пилоты АН-64 стреляют из стволов на своих вертолётах. На Ми-24 это могло закончиться авиакатастрофой. Однако это не значит, что Ми-24 плохо летает.

    Ми-24 пошёл в эксплуатацию в 1972 году, АН-64 - в 1984-м.
    Польский лётчик забыл указать, что на Ми-24, чтобы подняться в воздух использовали воздушные шары...
    * * *
    Всё-то у польской теляти американская соска толще...
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +8
      Сегодня, 05:33
      Этот пассаж совсем не понятен. Для чего Ми-24 поднимается в воздух, как не для того, чтобы стрелять.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        -1
        Сегодня, 07:41
        Речь идет не о предназначении вертолета, а о задачах/возможностях пилота и оператора вооружения. У Ми-24 пилот сосредоточен на пилотировании и его возможности по применению вооружения ограничены, а у Апача "управление с обоих мест в салоне ощущается одинаково".
        1. Прокоп_Свинин Звание
          Прокоп_Свинин
          0
          Сегодня, 07:47
          Вполне разрешимая задача при модификации. А если этого полякам было не нужно, значит не нужно.
          1. blackGRAIL Звание
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 07:52
            Наш подход этого не предусматривает. У Ми-28 такая же "особенность". Даже у Ка-52М места пилота и оператора вооружения, сидящих плечом к плечу, оборудованы по разному. Я бы скорее усомнился в том, что в Апаче пилот и оператор могут легко меняться друг с другом обязанностями (их места вполне могут быть оборудованы идентично).
    2. Eula Звание
      Eula
      +1
      Сегодня, 06:27
      Не соска , а гораздо ниже...
  3. антивирус Звание
    антивирус
    -1
    Сегодня, 05:29
    Герцогцтво варшавское создать. В благодарность за яд в адрес ссср-рф.
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +1
      Сегодня, 07:53
      Западная военная техника создается под доктрину «уничтожение цели с первого выстрела в каждой схватке» - это и танки, и истребители, и вертолеты. Этим объясняется насыщение средствами целеуказания, связи, стелса … и далее по списку, и эти системы непрерывно совершенствуются поскольку цели тоже адаптируются под западные чудеса. Например , таково предназначение летающей батареи с пушкой 100 калибра на борту даже в условиях насыщения ЛБС средствами ПВО.

      Тут коллеги цитируют ген. Калашникова о простоте. Американская техника, под доктрину, таки самая простая. Проще ее - просто не удовлетворяет требованиям доктрины.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +8
    Сегодня, 05:32
    И наши и американские вертолёты делаются под свой национальный менталитет. Чем больше электроники тем больше возможных отказов. У нас как правило равняются на М. Калашникова -" Всё гениальное просто, всё простое гениально". У меня так получилось в жизни что было много друзей авиаторов вертолётчиков.
    Один после аэроклуба практически сразу сел на МИ-6. То есть вертолёт позволял это сделать. И в принципе все советские, да и российские вертолёты позволяют это сделать. soldier
  5. бухач Звание
    бухач
    -1
    Сегодня, 05:42
    Цитата: ROSS 42
    Всё-то у польской теляти американская соска толще...

    Для поляков,и не только,актуальна толщина не только американской соски но и совсем наоборот,ну что с них взять,полено оно и есть полено.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:53
      Ну вот видите..А если бы не поляк это сказал?Человек выразил реальные вещи.Правда забыл отметить,что апач был создан на десяток лет позже.А чего не сравнить с Ми 28?С Ка50?На худой конец.Правда он не летал на этих машинах.Ведь они создавались как раз в противовес этому апачу.Я еще замечу у амерзца больший боекомплект для пушки
  6. moneron Звание
    moneron
    -6
    Сегодня, 06:04
    судя по комментам, квасцовый патриотизм в действии....нет чтобы честно признать преимущество высокотехнологичной зарубежной техники...с пеной у рта будем доказывать лучшую ремонтнопригодность российской. лётчику плевать, в каких условиях будет ремонтироваться его аппарат. ему нужно выполнить задание и вернуться домой живым. высокотехнологичная техника обеспечивает и отличные техникоэксплутаионные качества и лучшую выживаемость экипажа.русские лётчики в полт с зубилами и кувалдами не ходят.
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 06:14
      русские лётчики в полт с зубилами и кувалдами не ходят

      Короче.... в полт....
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +5
      Сегодня, 06:19
      судя по комментам, квасцовый патриотизм в действии....

      Ну а судя по вашему комменту, квасцовый либерализм или американизм в действии... smile
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 06:31
      Цитата: moneron
      судя по комментам, квасцовый патриотизм в действии....нет чтобы честно признать преимущество высокотехнологичной зарубежной техники...

      А на основании чего? Мнение какого-то поляка? Да мы по их мнению и в Катыне кого-то расстреляли!
    4. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 06:53
      Умник, во первых не "квасцовый", а квасной. Во вторых, что такое "полт"? А в третьих тебе бы лучше где нить в другом месте свою желчь изливать. Лично летал на наших вертушках и амерских? Или так, на компьютере наигрался?
    5. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 08:39
      Апач выдержит гранату рпг в борт ? Ми-8 выдерживал не единожды . Ми-24 тоже .
      Про замену движка в "полевых" условиях - это в Аризоне в тепле может быть можно за 3 часа . ( поглядеть бы интересно , что там так упростили ). У наших день уходил вместе с облётом . Так меняли вдвоём мужики , третий на подхвате . И есть ещё одна удачная штука , от которой напрасно отказались на Ми-28 . Это десантная кабина . При перебазировании, работе с площадок , переброске обслуги, даже солдат охраны , подобрать сбитый экипаж - вещь незаменимая . Миль в своё время создал шедевр , который сложно перепрыгнуть . Удачно связав
      мощность движков , массу , бронирование и вооружение .
      1. ergh081 Звание
        ergh081
        0
        Сегодня, 08:55
        Позвольте спросить: как Ми-8 или 24 выдерживают попадание противотанковой гранаты в борт? Она что, не сработала и не пробила обшивку? Или идёт речь о сохранении возможности лететь?
  7. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +5
    Сегодня, 06:13
    Один из них, ранее летавший на Ми-24
    ...ну полетал на "крокодиле" и что..."крок" вощет ударно -транспортный...то есть акромя своей попы ещё и полезные грузы таскает...сравнил бы пшек Ми-28...потому как по боевой принадлежности и по возрасту они одинаковы с пачем...а уж с аллегатором даже и сравнивать нечего
    1. madrobot Звание
      madrobot
      +4
      Сегодня, 06:43
      Именно. Ан-64 уместно сравнивать с Ми-28, ну или с Ка-52. Но уж никак не с Ми-24. Начнем с того, что в Апач целое отделение десантников никак не затолкаешь -- просто некуда.
      Да, Крокодил может поддерживать высадку десанта НАРами или пушкой, но у него и нет такой задачи.
      Он бы ещё с Ми-26 сравнил. Там вообще крутецкий бегимотик. Уникальный в своём классе.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +3
        Сегодня, 07:01
        Он бы ещё с Ми-26 сравнил.
        ...а чё там сравнивать...у пшеков их не было...за то у других был...при чём при работе постоянно
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          +2
          Сегодня, 07:21
          "Божья коровка", ага.
  8. Nesvoy
    Nesvoy
    +2
    Сегодня, 06:32
    Цитата: Солдатов В.
    И наши и американские вертолёты делаются под свой национальный менталитет. Чем больше электроники тем больше возможных отказов. У нас как правило равняются на М. Калашникова -" Всё гениальное просто, всё простое гениально". У меня так получилось в жизни что было много друзей авиаторов вертолётчиков.
    Один после аэроклуба практически сразу сел на МИ-6. То есть вертолёт позволял это сделать. И в принципе все советские, да и российские вертолёты позволяют это сделать. soldier

    Вспоминается персонаж из " Банды Нью- Ерка" и его фраза - " да что ты такое несешь". Вот реально, садись на Ми - 8 и ай да в бой. Электроники по минимому, за то надежно. Вы уж меня извеняйте, но это уже реально деградация.
  9. Nesvoy
    Nesvoy
    -5
    Сегодня, 06:34
    Цитата: Крымский партизан 1974
    Один из них, ранее летавший на Ми-24
    ...ну полетал на "крокодиле" и что..."крок" вощет ударно -транспортный...то есть акромя своей попы ещё и полезные грузы таскает...сравнил бы пшек Ми-28...потому как по боевой принадлежности и по возрасту они одинаковы с пачем...а уж с аллегатором даже и сравнивать нечего

    Ну так давайте сравните аллигатор и апач последней версии. Внимание спойлер, вас ждут чудные открытия. Или вы думаете что апач как был, так и остался родом из 70ых прошлого века?
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +2
      Сегодня, 07:32
      Как бы "Апач" - далеко не 70-е. Введение в эксплуатацию - 1984-й год.
      В то время, как Ми-24 в серию пошёл в 1971-м году.
      Поэтому правильно пишут, что сравнение некорректно.
      К тому же, Ми-24 - ударно-транспортный. АН-64 - чисто ударный.
      Сравнивать надо либо с Ка-52 (разведывательно-ударный) либо с Ми-28 (ударный).
      И вот тут с удивлением видим, что "Апач" в современных боевых действиях в условиях активной ПВО нифига не применялся. А "Аллигатор" и "Ночной Охотник" - вот они, летают. Думаю, сравнение будет не в пользу "Апача".
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:49
    Польский "кулик" конечно будет хвалить американское болото, которое считает главным на планете. Почему-то забыл сказать, как бронирован Ми-24 и как "Апач". А почему бы не сравнить с Ка-52?
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:53
    Дык польский пилот не пилотирует вертолёты он их водит,водить можно Феррари и можно быть водителем кобылы.
  12. eskulap Звание
    eskulap
    -4
    Сегодня, 06:54
    Что там сравнивать? У нас система целеуказания и выстрлил-забыл работает? Нет, поэтому нурсами с кабрирования.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 07:45
      У нас система целеуказания и выстрлил-забыл работает?
      ...а где такая есть на вертычах мира?...а ну давай жги...а я поору
  13. Nesvoy
    Nesvoy
    -4
    Сегодня, 07:01
    Цитата: eskulap
    Что там сравнивать? У нас система целеуказания и выстрлил-забыл работает? Нет, поэтому нурсами с кабрирования.

    Не в бровь, а в глаз. А более говорить, а ничего и не надо.
  14. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 07:40
    Цитата: DirtyLiar
    Как бы "Апач" - далеко не 70-е. Введение в эксплуатацию - 1984-й год.
    В то время, как Ми-24 в серию пошёл в 1971-м году.
    Поэтому правильно пишут, что сравнение некорректно.
    К тому же, Ми-24 - ударно-транспортный. АН-64 - чисто ударный.
    Сравнивать надо либо с Ка-52 (разведывательно-ударный) либо с Ми-28 (ударный).
    И вот тут с удивлением видим, что "Апач" в современных боевых действиях в условиях активной ПВО нифига не применялся. А "Аллигатор" и "Ночной Охотник" - вот они, летают. Думаю, сравнение будет не в пользу "Апача".

    Ну так я вроде четко и ясно написал, пусть автор выше сравнит апач с аллигатором. Вы я вижу то же не в состоянии понять что прочитали.
    Ну да 2 иракские компании, это так фигня.
    Ток вот, я ни разу не видел, что бы апачи пускали нурсы с кабрирования. Да у них новые хелфаеры бъют на 16 км.
  15. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 07:48
    Вертолеты разного поколения, но для турбопатриотов признать, что Ми-24 в чем то уступает Апачу - это Родину предать. И чего это наши спроектировали ка-50 и Ми-28, раз Ми-24 ни в чем Апачу не уступает...
  16. air wolf Звание
    air wolf
    +1
    Сегодня, 07:54
    Мне нравится те случаи, когда старые Ми-24 сбивали новые Апачи, у которых нет шанса против старых Р-60 на пилонах Ми-24, в Югославии и Корее laughing