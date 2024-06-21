ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Одесской области, Кривом Роге и вновь применили ФАБ-3000 под Харьковом
Украинские ресурсы сообщают о мощных взрывах, прогремевших в районе города Ильичевск (Черноморск) на юге Одесской области. Пораженные объекты не уточняются, однако ни для кого уже давно не секрет, что в окрестностях этого населенного пункта дислоцируются базы безэкипажных катеров, используемых боевиками киевского режима для атак на корабли Черноморского флота в Крыму. Также сообщается о масштабном возгорании в результате удара ОТРК "Искандер" по одному из военно-промышленных объектов в городе Кривой Рог.
Украинская компания "Укрэнерго" сообщает о массированных атаках на объекты энергетической инфраструктуры, произошедших минувшей ночью. В частности, по данным украинской энергетической компании, были поражены инфраструктурные объекты в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях, а также в оккупированных Киевом частях ДНР и Херсонской области. Атаки были осуществлены при помощи беспилотников-камикадзе "Герань-2".
Также сообщается о втором за сутки ударе ФАБ-3000 с УПМК по очередной базе ВСУ в Харьковской области. На этот раз удар был нанесен по расположению 3 батальона 13 отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины в поселке Липцы. В результате точного попадания были ликвидированы до 70 украинских боевиков.
Как сообщает заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, украинские боевики создают условия гуманитарной катастрофы на освобожденной территории региона. Украинские вооруженные формирования используют беспилотники для запугивания людей, целенаправленно нанося удары при попытке мирных граждан покинуть укрытие, вследствие чего люди вынуждены неделями укрываться в подвалах без еды и воды.
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