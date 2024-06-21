ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Одесской области, Кривом Роге и вновь применили ФАБ-3000 под Харьковом

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ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Одесской области, Кривом Роге и вновь применили ФАБ-3000 под Харьковом

Украинские ресурсы сообщают о мощных взрывах, прогремевших в районе города Ильичевск (Черноморск) на юге Одесской области. Пораженные объекты не уточняются, однако ни для кого уже давно не секрет, что в окрестностях этого населенного пункта дислоцируются базы безэкипажных катеров, используемых боевиками киевского режима для атак на корабли Черноморского флота в Крыму. Также сообщается о масштабном возгорании в результате удара ОТРК "Искандер" по одному из военно-промышленных объектов в городе Кривой Рог.

Украинская компания "Укрэнерго" сообщает о массированных атаках на объекты энергетической инфраструктуры, произошедших минувшей ночью. В частности, по данным украинской энергетической компании, были поражены инфраструктурные объекты в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях, а также в оккупированных Киевом частях ДНР и Херсонской области. Атаки были осуществлены при помощи беспилотников-камикадзе "Герань-2".



Также сообщается о втором за сутки ударе ФАБ-3000 с УПМК по очередной базе ВСУ в Харьковской области. На этот раз удар был нанесен по расположению 3 батальона 13 отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины в поселке Липцы. В результате точного попадания были ликвидированы до 70 украинских боевиков.

Как сообщает заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, украинские боевики создают условия гуманитарной катастрофы на освобожденной территории региона. Украинские вооруженные формирования используют беспилотники для запугивания людей, целенаправленно нанося удары при попытке мирных граждан покинуть укрытие, вследствие чего люди вынуждены неделями укрываться в подвалах без еды и воды.
31 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. Alien From Звание
    Alien From
    -18
    Сегодня, 19:01
    Уважаемые форумчане! Посмотрите вокруг себя, где результат за два с половиной года!??? Его нет. И не будет. Минусуйте.!
    1. Иванов_Иван2 Звание
      Иванов_Иван2
      +11
      Сегодня, 19:05
      по-моему очень качественно утилизация идёт
    2. Непостижимый Звание
      Непостижимый
      +12
      Сегодня, 19:11
      Ты жив. У тебя есть свет и интернет.
      Никто не скажет тебе, какой ценой это достигается.

      ПыСы: Своя точка зрения не имеет ценника, зря ты за минусы болеешь.
    3. tun5t
      tun5t
      -3
      Сегодня, 19:12
      Вот ваш первый результат, вы задались вопросом. Кроме того, по жанру видеоигр - сейчас стороны поделятся на свой-чужой и начнётся ещё интереснее - только успевайте дозиметрами радиации закупаться
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +7
      Сегодня, 19:13
      А какой, собственно, результат вы ожидаете-то? what
      1. Пашка Колокольников Звание
        Пашка Колокольников
        +2
        Сегодня, 19:50
        Результат будет известен по количеству могил на кладбищах и количеству инвалидов. С обеих сторон!
    5. Mister X Звание
      Mister X
      +8
      Сегодня, 19:13
      Цитата: Alien From
      Минусуйте

      Щя всё будет!
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 19:51
        Ну тут грех не поставить laughing
    6. Enceladus Звание
      Enceladus
      +9
      Сегодня, 19:25
      Цитата: Alien From
      Посмотрите вокруг себя, где результат за два с половиной года!???

      Ох какие наши деды были плохие... 3 года с 42 до донца 44 до границы не могли дойти, а фрицы за 5 месяцев до москвы.
      Цитата: Alien From
      Его нет. И не будет.

      Кричать, что "мы в дерьме" (с) Такси - поискать - пруд пруди - не вы первый, не вы последний. Дерзайте дальше... минуса ставить не буду... у каждого своя голова на плечах - главное как ей пользоваться.... и руки тоже есть... и что в них держать тоже.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +5
        Сегодня, 19:37
        Цитата: Enceladus
        Кричать, что "мы в дерьме"

        "Паникеров и предателей, до сих пор хватает, тех кто орут - "все пропало !"
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          0
          Сегодня, 19:50
          Паникёры хуже предателей, от них вреда очень много, они как внутренняя зараза гноится и пакостит.
    7. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +7
      Сегодня, 19:27
      Мариуполь,Волноваха,Попасная,Рубежное,Лисичанск, Северодонецк,Бахмут,Соледар, Авдеевка,Очеретино и множество населенных пунктов поменьше это не результат?Присоединение 4 областей к России это разве не результат?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:38
        Цитата: OrangeBigg
        Присоединение 4 областей к России это разве не результат?

        Хороший результат, не сомневаюсь.
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +2
        Сегодня, 19:56
        Надеюсь не последних. Нам там есть ещё что прибрать. Незаконно подаренное
      3. 1Alexey Звание
        1Alexey
        0
        Сегодня, 20:03
        Согласен с Вами, но ещё важнее, что мы меняемся:
        1. наша армия получила опыт современной войны, познакомилась с частью НАТОвской техники, стала наращивать виды вооружений, которым до этого недостаточно уделяла внимание (БПЛА, крылатые бомбы);
        2. мы стали больше внимания уделять своему внутреннему производству;
        3. мы частично очистились от представителей 5-й колонны.
    8. 30 вис Звание
      30 вис
      +3
      Сегодня, 19:33
      Цитата: Alien From
      Уважаемые форумчане! Посмотрите вокруг себя, где результат за два с половиной года!??? Его нет. И не будет. Минусуйте.!

      Посмотрел вокруг себя . hi Всё под контролем . bully Просите минусовать ? Легко ! fellow Получи минус . Что у Вас от этого поменялось ? wassat
    9. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Alien From
      Посмотрите вокруг себя, где результат за два с половиной года!??? Его нет. И не будет.

      Посмотрел и вижу, что РФ устояла против всего НАТО, экономика не рухнула под десятками тысяч санкций, обещанная западом международная изоляция провалилась, разрекламированная антироссийская "мирная конференция" в Швейцарии закончилась пшиком.
      1. BAI Звание
        BAI
        +3
        Сегодня, 19:59
        экономика не рухнула под десятками тысяч санкций

        Она выросла. Обаме надо Нобелевку по экономике дать за подьем экономики России. Впервые сельское хозяйство - не бездонная дыра, а доходная область
    10. Добрый Звание
      Добрый
      0
      Сегодня, 19:53
      Уважаемые форумчане! Посмотрите вокруг себя, где результат за два с половиной года!??? Его нет. И не будет. Минусуйте.!
      А ты за кого переживаешь???
  3. Комментарий был удален.
  4. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +3
    Сегодня, 19:14
    второй фаб хорошо прилетел
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 19:24
    Всякие, если б да кабы, можно не рассматривать, только факты.
    Наш противник... человеческие ресурсы у них есть, материальное и прочее обеспечение, совместными усилия группы, серьёзных, богатых во многих отношениях, стран, им обеспечивают!
    С нашей стороны... про ошибки, просчеты и прочее вплоть/возможно и предательства, было, все было и что то не исправлено до сих пор!!! Боротся и одновременно осуществлять обновление армии, т. н. военное строительство, это очень сложно и требует затрат многих ресурсов, времени и... чёткого понимания, что надо делать и как. Все это надо делать самим, с очень ограниченной помощью со стороны!!!
    Сложно, кто то говорит, что это вообще не возможно, НО, мы делаем и начинаем реально побеждать!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:43
      Цитата: rocket757
      Наш противник... человеческие ресурсы у них есть, материальное и прочее обеспечение, совместными усилия группы, серьёзных, богатых во многих отношениях, стран, им обеспечивают!

      Да конечно все у них есть, и ресурсы и солдаты и свой укронацистский дух. Они без боя не сдаются и тысячами в плен не сдаются, они враг посерьезнее гитлеровцев. Это нужно понять и воевать с ними серьезно, и не верить что это "наши люди".
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 19:28
    Газета "Украинская правда" сообщает,что так как у России закончились электронные чипы управления "Геранями",то вместо чипов в "Герани" для управления дроном сажают срочников российской армии намертво скотчем привязав их к беспилотнику чтоб они не сбежали и запускают в сторону Киева. . . request
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 19:48
      "Украинская правда" - это звучит как полноразмерный анекдот
  7. алекс самолетов Звание
    алекс самолетов
    -1
    Сегодня, 19:39
    Интересует какой борт стал носителем фаб 3000 ? раньше ее брал только ту 22м3,но вряд-ли их применяют с учётом зоны поражения с 300 и пэтриотов..Су 34 стал способен нести данную фаб?
    1. Владимир_Д Звание
      Владимир_Д
      +2
      Сегодня, 19:45
      Носитель Су-34 а какие сомнения?
    2. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 19:56
      Уже написали - удар наносил Су-34
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 20:05
      Пишут что Су-34 может нести один УМПК с ФАБ-3000.
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 19:46
    А мне жаль ракету искандер, которую пришлось потратить на хаймарс, но наверное так надо было. Ещё жаль четыре фаб-500, которые пришлось потратить на операторов дронов. Дорого нам эти операторы обошлись. Но они засели в подвалах и оттуда запускали. И при том, ятак понял, глушилки стояли. И ничем их не взять. Вот фабы справились
    1. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 19:55
      . Ещё жаль четыре фаб-500, которые пришлось потратить на операторов дронов. Дорого нам эти операторы обошлись.

      Жизнь наших солдат дороже.
  9. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 19:53
    В результате точного попадания были ликвидированы до 70 украинских боевиков.

    Вот хорошо, что попали. На первом применении промахнулись. А вместо одной фаб3000 могли доставить 3 фаб 1500 с гарантированным поражением цели.
    Опять пиар вместо достижения реальных целей