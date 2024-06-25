Так спокойнее: ядерный меч становится острее
История повторяется
От миролюбивого наследия товарища Горбачёва необходимо избавляться. Если проследить послевоенную историю, то именно его идеи, связанные с «европейским домом» и «общечеловеческими ценностями», привели СССР к развалу и победе НАТО в холодной войне. Казалось бы, после величайшей геополитической трагедии противник должен выдохнуть и начать строить мирную жизнь. В Европе, к слову, так почти и случилось – некогда вполне вменяемый бундесвер из-за экономии превратился в жалкое подобие армии. Оборонные бюджеты сокращали все подряд. В том числе и Соединенные Штаты. Только сокращение было связано не с пацифистскими позывами, а с элементарной экономией в связи с новыми задачами.
О Третьей мировой войне до 2022 года мало кто задумывался, но вооружённых конфликтов от этого не стало меньше – с 1990 года в мире случилось не менее 33 крупных войн, многие из которых до сих пор не завершены. Для сравнения, с 1945 по 1989 годы на планете воевали 50 раз. Как только Михаил Горбачёв поднял лапки кверху, в Вашингтоне осознали, что теперь можно делать всё. Прежде всего, перекраивать мир в соответствии с «демократическими ценностями». Попытались даже в Афганистан принести прививку американских ценностей. В итоге оставили там запрещённый в России «Талибан» – куда уж ещё «демократичнее».
Единственной защитой государств от вторжения НАТО после краха Советского Союза стало наличие ядерного оружия. Прежде всего, повезло клану Кимов в КНДР, да и с Китаем западные лидеры вынуждены считаться только из-за ядерного щита, хотя и очень символического. Не повезло Саддаму Хусейну, Муаммару Каддафи, Слободану Милошевичу и ещё нескольким менее известным лидерам – после 1990 года американцы напрямую вмешались в суверенные дела десятка государств. Если бы не Россия и её ядерный зонтик, то и в сирийском Дамаске сейчас бы правил не Башар Асад, а некий «демократически» избранный бандит на прикорме США.
Всё вышесказанное не является секретом, и давно должно было привести к наращиванию ядерных арсеналов в качестве ответа на гегемонию одного игрока. С 2022 года геополитическая картинка серьёзно поменялась. До этого времени интересы России и НАТО если и сталкивались, то на территории третьих стран, а теперь американские ракеты падают на российские города. Страшно даже представить, что было бы, если ядерная триада отсутствовала у России.
В связи с этим совершенно логично, если не долгожданно, выглядит доклад конторы SIPRI о количественном и качественном росте мировых ядерных потенциалов. Всего на планете насчитывается более 12 тысяч боеголовок со «специальными» боевыми частями. Сколько раз может такое гигантское количество ракет уничтожить планету? Несколько раз подряд, даже с учётом «всего» 9,5 тысяч зарядов в полной боевой готовности по всему миру.
Интересно, что на фоне снижения общего количества ядерных боеголовок (в 2018 году в мире насчитывалось более 15 тысяч зарядов) количество изделий в боевой готовности увеличилось. Это говорит о том, что мировым пользователям ядерного оружия пока не с руки собирать бомбы и ракеты с нуля – гораздо дешевле модернизировать и восстанавливать оружие со складов хранения. России и Соединенным Штатам точно нет смысла производить новые изделия – две державы контролируют более 90 процентов мирового арсенала. А вот дальнейшее совершенствование специальных боеприпасов в ряду первоочередных.
Основным поставщиком новых ядерных зарядов на долгие годы вперёд останется Китай, вчистую проигрывающий США и России по количеству оружия массового поражения. По числу развёрнутых боеголовок (24 экз.) КНР уступает и Франции (280 экз.), и Великобритании (120 экз.). Поэтому, когда говорят о скором возвращении Тайваня под крыло континентального Китая, стоит помнить про стратегический дисбаланс со странами НАТО в ядерном оружии. Для примера, США обладает 1770 боеголовками в состоянии «хоть сейчас запускай». Россия немногим меньше – 1710 изделиями.
Последний аргумент королей
НАТО выступают с позиции сильного. По крайней мере, так они сами считают. Спираль эскалации постепенно перемещается из плоскости конвенциального оружия к арсеналам массового уничтожения. Состояние ранее законсервированного переводится в разряд полной боевой готовности. Не ровен час, немцы и поляки начнут минировать территорию специальными боеприпасами, как это уже было в славные моменты прошлого. А пока Столтенберг декларирует некие консультации о необходимости приведения ядерного оружия во взведённое состояние. Генсек НАТО говорит:
Это прямой ответ на проведение Россией учений с ТЯО, которые, судя по всему, ещё даже не закончились. Собственно, перманентные учения и являются тем самым приведением тактического ядерного сегмента обороны в полную боевую готовность. У боссов НАТО было два выбора – либо не реагировать и тем самым склонить голову, либо повысить градус. И они вполне предсказуемо его повысили. Потому что больше делать нечего – все рычаги влияния на Кремль исчерпали себя. Сейчас Байден заявил о пересмотре стратегии применения ядерного оружия. Чуть позже Путин заявил:
При этом Кремль пока не отступает от концепции ответно-встречного удара к превентивному нанесению противнику непоправимого ущерба. По словам президента, ответно-встречные действия гарантированно уничтожат врага.
За два с лишним года специальной военной операции ситуация в мире ожидаемо скатилась во взаимное запугивание ядерным оружием. Потому что больше просто нечем. При этом ни одна из сторон не переходит красные линии, как это было, к примеру, во время Карибского кризиса 1962 года. Ситуация в настоящее время не несёт экзистенциальной угрозы ни одной из сторон конфликта. Честно говоря, ничего критического сейчас нет даже для пешки в этой игре – Украины.
Сейчас основной целью России является наращивание ударного потенциала ядерной триады до состояния, когда мирные инициативы Западу можно будет диктовать с позиции силы. Примерно как это делал в своё время Леонид Ильич Брежнев, при котором Советская Армия достигла пика своего могущества. Поджимать интересы американцев генсеку удавалось гораздо эффективнее, чем хрущёвской необдуманности, едва не поставившей мир на грань катастрофы.
Насколько продлится ядерная эскалация между Россией и Западом? С одной стороны, все кричат, что оружие массового поражения ещё никогда со времён холодной войны не было столь значимо. С другой, ни одна из сторон даже не попыталась продемонстрировать решимость в нанесении ядерного удара первой. Например, вспомнить о возможности возобновления ядерных испытаний где-нибудь на Новой Земле или заброшенном атолле. Несмотря на свою истерию и перевод часов Судного дня ещё ближе к полуночи, взаимные притирки двух ядерных сверхдержав, в конце концов, завершатся на некоем балансе, которого для февраля 2022 года не наблюдалось. И Украина здесь будет совсем ни при чём.
Информация