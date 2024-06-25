Так спокойнее: ядерный меч становится острее

История повторяется

Последний аргумент королей

«США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а региональные союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО.»

«Я уже говорил, что сейчас мы думаем... что и как в этой ядерной доктрине можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются — и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, — новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия.»