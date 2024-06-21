Швеция, Финляндия и Норвегия утвердили создание коридора для переброски войск НАТО к границам с РФ

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Швеция, Финляндия и Норвегия утвердили создание коридора для переброски войск НАТО к границам с РФ

Власти Швеции, Финляндии и Норвегии утвердили создание военно-транспортного коридора для быстрой переброски войск НАТО к границам с Россией, который будет проходить через территорию стран Северной Европы.

Использование трансграничного логистического маршрута, о котором идет речь, ранее уже был опробован во время прошедших минувшей весной учений НАТО. Тогда американские войска и транспортные средства армии США прибыли в норвежский порт Нарвик, откуда транзитом через территорию Швеции были переброшены в Финляндию.



Как отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере по итогам встречи со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом, новый коридор позволит оперативно перебрасывать военнослужащих и военную технику непосредственно к северо-западным границам РФ из норвежских портов через Швецию и Финляндию. При этом Стере не уточнил, где именно будет проходить транспортный коридор и какова будет его протяженность. Министрам обороны трех стран поручено в сотрудничестве с гражданскими работать над созданием коридора.

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что страны НАТО разрабатывают многочисленные сухопутные коридоры для переброски американских войск и бронетехники к возможной линии фронта в случае "крупной наземной войны" НАТО с Россией. В частности, рассматривается создание коридоров через порты в балканских странах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.
14 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +8
    Сегодня, 19:21
    ТЯО по портам и не будет никакой переброски так как не будет такой возможности чисто физически,ведь не будет самих портов.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 19:30
    Власти Швеции, Финляндии и Норвегии утвердили создание военно-транспортного коридора для быстрой переброски войск НАТО к границам с Россией,
    Сами утвердили этот коридор и дали России координаты, куда должно быть направлено ТЯО.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 19:31
    Интересно - кто им сказал, что РФ будет спокойно смотреть на подобную переброску? Или это они по Цэгабонии судят, где по сию пору почему-то нормально работают мосты, туннели и ж/д? Дык - здесь вам не тут, уж вас-то точно не помилуют..
    1. tun5t
      tun5t
      0
      Сегодня, 19:38
      Не будте самоуверены, вот в СВО тоже не верил и не предполагал НИКТО, а оно 2,5 тонны времени заняло у нас всех, с размахом, так сказать
  4. bandabas Звание
    bandabas
    +6
    Сегодня, 19:35
    Ну что можно сказать. Норги , свены и белобрысая чухня показали себя полностью. Флаг им в руки.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:36
    в случае "крупной наземной войны" НАТО с Россией.
    . Не уверен, что до них вообще дойдёт, что "крупной наземный войны" с ядрёной державой не получится/ не может быть вообще!!! fool
    Всё закончится сравнительно быстро, СОВСЕМ ЗАКОНЧИТСЯ!
    1. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      -2
      Сегодня, 20:00
      С чего такая уверенность? У нас тут недавно загоризонтную РЛС бомбанули и че?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:39
    КСТАТИ, а до них ещё не дошло, что полосатики не будут отправлять туда свои войска, они же не совсем ку кус, они то знают, чем это все закончится!
    В отличии от туповатых... и совсем тупых!
  7. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +3
    Сегодня, 19:39
    У России были, есть и будут только три союзника: армия и флот и северная Корея. Так победим!
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:41
    Честно говоря, легко на бумаге ,но в жизни мешают овраги .Стройка века обеспечена.
  9. BAI Звание
    BAI
    -2
    Сегодня, 19:49
    Они готовятся к войне. А мы, как всегда, сопли жуем.
    Только что обосрались на начальном этапе СВО, и теперь опять все повторяется
    1. tun5t
      tun5t
      0
      Сегодня, 19:59
      Что педелаешь, традиция вторая религия request
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:52
    Из Норвегии пришли прикольные новости,на следующей неделе норвежский парламент рассмотрит снятие запрета на строительство АЭС ,введённого в 70ых годах прошлого века.
  11. edeligor Звание
    edeligor
    0
    Сегодня, 20:07
    Не понимаю, зачем прописные истины ставить в ранг новости? Любая страна, тем более входящая в военный блок занимается логистикой на случай времени "Ч". Почитал комментарии, все же понимают, что конфликта с НАТО обычным вооружением быть не может!!! И там сидят не дураки. Бояться нам надо не этих понтов, а мгновенного обезоруживающего удара, который может случится исходя из количества "сочувствующих" в верхах.