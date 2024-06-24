Как Красная Армия заставила «Великую Финляндию» просить мира

Загрузка боеприпасов в финское штурмовое орудие немецкого производства StuG 40 из батальона штурмовых орудий к северу от Выборга. 2 июля 1944 г.

Танк ИС-2 27-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва и стоящий слева от него бронеавтомобиль ЛОНИТОМАШ на базе ГАЗ-ААА, в Выборге. Данные бронеавтомобили создавались в ЛОНИТОМАШ (Ленинградское отделение Всесоюзного научного инженерно-технического общества машиностроителей) на базе грузовиков ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА и использовались в качестве носителей миномётов, бронетранспортёров и, возможно, штабных машин

«На такое окончание мы не смели даже и надеяться. Это было настоящим чудом.»

Финские самокатчики на дороге во время отступления к посёлку Кивеннапа. Солдат на переднем плане вооружён пистолетом-пулемётом «Суоми» (Suomi KP/-31). Оба солдата носят шведские стальные шлемы m/1937. 11 июня 1944 г.

Финский танк Т-26Е (финское обозначение танков английского производства Vickers Mk.E, перевооруженных трофейными советскими 45-мм танковыми пушками 20К) в Выборге на Ленинградском проспекте во время боёв за город. Судя по наличию радиостанции – это машина командира взвода

Танк КВ-1 (тактический номер 700) с собственным именем «Суворов» из 31-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка прорыва и пехотинцы подразделения 190-го гвардейского стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии перед атакой в ходе Выборгской наступательной операции. 10 июня 1944 г.

Расчёт 75-мм финского противотанкового орудия немецкого производства PaK 97/38 на позиции в районе посёлка Кивеннапа (в настоящее время посёлок Первомайское в Выборгском районе Ленинградской области). 11 июня 1944 г.

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