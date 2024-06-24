Как Красная Армия заставила «Великую Финляндию» просить мира
Советский танк Т-34 на марше по улице освобождённого города Выборга
Общая ситуация
После успешного проведения зимне-весенней кампании 1944 года Ставка определила задачи летней кампании 1944 г. Сталин считал, что летом 1944 года необходимо очистить от гитлеровцев всю советскую территорию и восстановить государственные границы Советского Союза по всей линии от Чёрного до Баренцева моря. В то же время было очевидно, что война не будет завершена на советских границах. Необходимо было добить немецкого «раненого зверя» в его собственной берлоге и освободить из немецкой неволи народы Европы.
1 мая 1944 г. Сталин подписал директиву о начале подготовке войск Ленинградского и Карельского фронтов к наступлению. Особо обращалось внимание на необходимость вести наступление в специфических условиях местности, в которой Красной Армии уже приходилось вести тяжёлую и кровопролитную борьбу во время Зимней войны 1939-1940 гг. 30 мая командующий Карельским фронтом К. А. Мерецков доложил о ходе подготовки операции.
Четвёртый «сталинский удар» решал несколько важных задач:
1) Красная Армия оказывала поддержку союзникам. 6 июня 1944 года началась Нормандская операция, был открыт долгожданный Второй фронт. Летнее наступление на Карельском перешейке должно было помешать немецкому командованию перебросить войска на запад с Восточного фронта.
5 июня Сталин поздравил Рузвельта и Черчилля с победой — взятием Рима (Как союзники провалили операцию по разгрому немецкой группы армий «Ц» в Италии). На следующий день Черчилль сообщил о начале Нормандской операции. Британский премьер отметил, что начало хорошее, препятствия преодолены, и крупные десанты успешно высадились. Сталин поздравил Рузвельта и Черчилля с успешной высадкой войск в Северной Франции. Также советский вождь кратко проинформировал их о дальнейших действиях Красной Армии. Он отметил, что согласно уговору на Тегеранской конференции, в середине июня будет начато наступление на одном из важных участков фронта. Общее наступление советских войск намечалось на конец июня и июль (Крах немецкой группы армий «Центр»).
9 июня Сталин сообщил британскому премьер-министру, что подготовка летнего наступления советских войск завершается, и 10 июня будет начато наступление на Ленинградском фронте.
2) Необходимо было закрыть вопрос с блокадой Ленинграда, ликвидировать угрозу второй столице СССР со стороны Финляндии, а также защитить важные коммуникации, которые вели из Мурманска в центральные районы СССР; освободить от вражеских войск города Выборг, Петрозаводск и большую часть Карело-Финской ССР, восстановив государственную границу с Финляндией;
3) Ставка планировала нанести решительное поражение финской армии и вывести Финляндию из войны, принудить её заключить сепаратный мир с СССР.
Расчёт 75-мм финского противотанкового орудия немецкого производства PaK 97/38 на позиции в районе посёлка Кивеннапа (в настоящее время посёлок Первомайское в Выборгском районе Ленинградской области). 11 июня 1944 г.
Сама стратегическая операция подразделялась на Выборгскую (10-20 июня) и Свирско-Петрозаводскую (21 июня – 9 августа) операции. Выборгская операция решала задачу разгрома финских войск на Карельском перешейке. Свирско-Петрозаводская операция должна была решить задачу освобождения Карело-Финской ССР. Также были проведены локальные операции: Тулоксинская и Бьёркская десантные операции.
В операциях участвовали войска Ленинградского и Карельского фронтов, которые имели 31 стрелковую дивизию, 6 бригад и 4 укреплённых района. Советские фронты насчитывали более 450 тыс. солдат и офицеров, около 10 тыс. орудий и миномётов, более 800 танков и САУ, более 1,5 тыс. самолётов.
Перенос военных усилий Красной Армии с юга на север (а затем и в центр) стал неожиданным для немецкого военно-политического руководства. В Берлине считали, что Советский Союз способен осуществлять наступательные операции большого масштаба только на одном стратегическом направлении. Освобождение Правобережной Украины и Крыма (второй и третий сталинские удары) показало, что главным направлением в 1944 году будет южное. На севере нового большого наступления немцы не ждали. Наступление русских также было неожиданным и для финнов.
Передвижение расчёта советской 45-мм противотанковой пушки 53-К на Карельском перешейке в направлении Выборга
Силы сторон. СССР
Для проведения Выборгской операции были задействованы войска правого крыла Ленинградского фронта под командованием генерала армии (с 18 июня 1944 г. маршала) Леонида Говорова. На Карельском перешейке уже находилась 23-я армия под началом генерал-лейтенанта Черепанова. Её укрепили 21-й армией генерал-полковника Гусева. Армия Гусева должна была сыграть главную роль в наступлении.
Учитывая мощь финской обороны, за три года финны соорудили здесь мощные оборонительные укрепления, усилившие «линию Маннергейма», Ленинградский фронт был значительно укреплён. В его состав передали две артиллерийские дивизии прорыва, артиллерийско-пушечную бригаду, 5 дивизионов артиллерии особой мощности, две танковые бригады и семь полков САУ.
В состав 21-й армии под началом генерал-полковника Гусева входили 30-й гвардейский, 97-й и 109-й стрелковые корпуса (всего девять стрелковых дивизий), а также 22-й укрепрайон. В армию Гусева также входили: 3-й гвардейский артиллерийский корпус прорыва, пять танковых и три самоходно-артиллерийских полка (157 танков и самоходно-артиллерийских установок) и значительное число отдельных артиллерийских, сапёрных и других подразделений. В состав 23-й армии входили 98-й и 115-й стрелковые корпуса (шесть стрелковых дивизий), 17-й укрепрайон, по одному танковому и самоходно-артиллерийскому полку (42 танка и САУ), 38 артдивизионов. Всего обе армии имели 15 стрелковых дивизий и два укрепрайона.
В резерве фронта были 108-й и 110-й стрелковые корпуса из состава 21-й армии (шесть стрелковых дивизий), четыре танковые бригады, три танковых и два самоходно-артиллерийских полка (всего танковая группировка фронта насчитывала более 300 бронемашин), а также значительное число артиллерии.
Всего на Карельском перешейке было сконцентрировано более 260 тыс. солдат и офицеров (по другим данным — около 190 тыс. человек), около 7,5 тыс. орудий и миномётов, 630 танков и САУ и около 1 тыс. самолётов.
С моря наступление поддерживали и обеспечивали приморские фланги: Краснознамённый Балтийский флот под началом адмирала Трибуца — со стороны Финского залива, Ладожская военная флотилия контр-адмирала Черокова — Ладожское озеро.
С воздуха сухопутные войска поддерживала 13-я воздушная армия под руководством генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко. 13-я воздушная армия была усилена за счёт резервов Ставки Верховного Главнокомандования и насчитывала около 770 самолётов. В составе воздушной армии было три бомбардировочные авиадивизии, две штурмовые авиадивизии, 2-й гвардейский Ленинградский истребительный авиакорпус ПВО, истребительная авиадивизия и другие части. Авиация Балтийского флота насчитывала около 220 машин.
Танк КВ-1 (тактический номер 700) с собственным именем «Суворов» из 31-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка прорыва и пехотинцы подразделения 190-го гвардейского стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии перед атакой в ходе Выборгской наступательной операции. 10 июня 1944 г.
План операции
Местность была труднопроходимой — леса и болота, что затрудняло применение тяжелого вооружения. Поэтому командование Ленинградского фронта решило нанести основной удар силами 21-й армии на приморском направлении в районе Сестрорецка и Белоострова. Советские войска должны были наступать вдоль северо-восточного побережья Финского залива. Это давало возможность поддержать наступление сухопутных сил корабельной и береговой артиллерией, и высадкой морских десантов.
23-я армия должна была в первые дни наступления вести активную оборону занимаемых позиций. После выхода 21-й армии к реке Сестре армия Черепанова также должна была перейти в наступление.
Остальные три армии Ленинградского фронта, сосредоточенные на Нарвском участке советско-германского фронта, должны были в это время активизировать свои действия, чтобы не допустить переброски немецких дивизий из Прибалтики на Карельский перешеек. Для того чтобы дезинформировать немецкое командование, за несколько дней до Выборгской операции советское командование стало распространять слухи о близости крупного наступления Красной Армии в районе Нарвы. Для этого провели ряд мероприятий разведывательного и демонстративного характера.
Финляндия
Советским войскам на Карельском перешейке противостояли основные силы финской армии: части 3-го корпуса под началом генерал-лейтенанта Я. Сииласвуо и 4-го корпуса генерала Т. Лаатикайнена. На этом направлении также находился резерв главнокомандующего К. Г. Маннергейма. 15 июня 1944 г. они были объединены в оперативную группу «Карельский перешеек».
В группу входили: пять пехотных дивизий, одна пехотная и одна кавалерийская бригады, единственная финская бронетанковая дивизия (располагалась в оперативном резерве в районе Выборга), а также значительное число отдельных подразделений. Три пехотные дивизии и пехотная бригада занимали первую полосу обороны, две дивизии и кавбригада — вторую полосу. Всего у финнов было около 100 тыс. солдат (по другим данным — около 70 тыс. человек), 960 орудий и миномётов, более 200 (250) самолётов и 110 танков.
Финская армия опиралась на мощную оборонительную систему, которая была создана на Карельском перешейке за три года войны, а также на усовершенствованную «линию Маннергейма». Глубокоэшелонированная и хорошо подготовленная система обороны на Карельском перешейке получила название «Карельский вал». Глубина финской обороны достигала 100 км. Первая полоса обороны шла по линии фронта, которая установилась ещё осенью 1941 года. Вторая полоса обороны располагалась примерно на расстоянии 25-30 км от первой. Третья полоса обороны проходила по старой «линии Маннергейма», которая была усовершенствована и дополнительно усилена на выборгском направлении. Выборг имел круговой оборонительный пояс. Кроме того, за городом проходила тыловая, четвёртая полоса обороны.
В целом финская армия была хорошо укомплектована, обладала большим опытом ведения боёв в лесисто-болотистой местности. Финские солдаты имели высокий моральный дух и сражались упорно. Офицеры поддерживали идею «Великой Финляндии» (за счёт присоединения русской Карелии, Кольского полуострова и ряда других территорий), выступали за союз с Германией, которая должна была помочь финской экспансии. Однако финская армия значительно уступала Красной Армии по техническому вооружению, тяжёлым вооружениям – орудиям и миномётам, танкам и особенно в самолётах.
Финский танк Т-26Е (финское обозначение танков английского производства Vickers Mk.E, перевооруженных трофейными советскими 45-мм танковыми пушками 20К) в Выборге на Ленинградском проспекте во время боёв за город. Судя по наличию радиостанции – это машина командира взвода
Прорыв первой полосы обороны (9-11 июня)
Утром 9 июня 1944 г. артиллерия Ленинградского фронта, береговая и корабельная артиллерия приступили к разрушению заранее обнаруженных укреплений противника. На 20-километровом участке фронта перед позициями 21-й армии Гусева плотность огня сухопутной артиллерии достигала 200-220 орудий и миномётов. Артиллерия вела огонь без перерыва 10-12 часов. В первый день старались разрушить долговременные оборонительные сооружения противника на всю глубину первой полосы обороны. Кроме того, вели активную контрбатарейную борьбу.
От артиллерии флота огонь вели шесть батарей Кронштадта, батареи железнодорожной артиллерии, орудия линкора и двух крейсеров и т. д.
Одновременно массированный удар по вражеским позициям нанесла советская авиация. В операции приняли участие около 300 штурмовиков, 265 бомбардировщиков, 158 истребителей и 20 разведчиков 13-й воздушной армии и морской авиации. Об интенсивности авиаударов говорит число самолётовылетов за день — 1100.
Авиационно-артиллерийский удар был весьма эффективным. Позже финны признавались, что в результате советского огня многие оборонительные сооружения и заграждения были уничтожены или сильно повреждены, а минные поля подорваны. А Маннергейм написал в своих воспоминаниях, что гром советских тяжелых орудий был слышен в Хельсинки на расстоянии 220-270 км.
Поздним вечером усиленные передовые батальоны 23-й армии начали разведку боем, стараясь вклиниться в финскую систему обороны. В некоторых местностях достигли небольшого успеха, но на большинстве участков продвижения не было. Финское командование, поняв, что это начало крупного наступления, стало уплотнять боевые порядки.
Ранним утром 10 июня советская артиллерия и авиация возобновили удары по финским позициям. Большую роль в ударах на приморском направлении сыграли корабли Балтфлота и береговая артиллерия. В артиллерийской подготовке участвовали 3 эскадренных миноносца, 4 канонерки, батареи Кронштадтского и Ижорского сектора береговой обороны, 1-я гвардейская морская железнодорожная бригада. Морская артиллерия наносила удары по финским позициям в районе Белоострова.
Об эффективности артподготовки и авиаударов 9-10 июня говорит тот факт, что только на небольшом участке в районе Белоострова было уничтожено 130 дотов, бронеколпаков, дзотов и других укреплений противника. Почти все проволочные заграждения были снесены артиллерийским огнём, противотанковые препятствия разрушены, минные поля взорваны. Траншеи были сильно повреждены, финская пехота понесла большие потери. По показаниям пленных, финские войска потеряли до 70 % состава тех частей, которые занимали передовые траншеи.
После трёхчасовой артподготовки части 21-й армии перешли в наступление. Артиллерия, после завершения артподготовки, осуществляла поддержку наступающих войск. Основной удар наносился на участке фронта Раяйоки — Старый Белоостров — высота 107. Наступление началось успешно. 109-й стрелковый корпус Алферова наступал на левом фланге — вдоль побережья, по железной дороге на Выборг и по Приморскому шоссе. В центре вдоль Выборгского шоссе наступал 30-й гвардейский корпус Симоняка. На правом фланге в общем направлении на Каллелово наступал 97-й стрелковый корпус Бусарова.
Армия Гусева в первый же день прорвала оборону противника (в Москве этот успех отметили салютом). 30-й гвардейский корпус за день продвинулся на 14-15 км. Советские воины освободили Старый Белоостров, Майнилу, форсировали реку Сестру. На других участках продвижение было не столь успешным. 97-й корпус вышел к Сестре.
Командование Ленинградским фронтом для развития успеха создало из танковых бригад и полков две подвижные группы, их придали 30-му гвардейскому и 109-му стрелковому корпусам. 11 июня советские войска продвинулись ещё на 15-20 км и вышли ко второй полосе обороны противника. У посёлка Кивеннапе, который был ключевым узлом финской обороны, по советским войскам нанесла контрудар финская танковая дивизия. Первоначально её атака имела некоторый успех, но вскоре финнов отбросили на исходные позиции.
Батареи железнодорожной артиллерии неоднократно меняли позиции, чтобы поддерживать наступающие дивизии. Продвижение железнодорожной артиллерии обеспечивала восстановительная железнодорожная бригада. Она быстро исправляла повреждения железной дороги и сооружений, разминировала полотно. Но части Красной Армии наступали так быстро, что в первые два дня железнодорожные батареи отставали.
Несмотря на шквал артиллерийского огня, мощные доты-миллионеры приходилось уничтожать теми же методами, как и в 1940 г. В частности, огнём практически в упор. Так, капитан И. Ведмеденко приказал установить две 203-мм гаубицы Б-4 на дистанции 800 метров от дота-миллионера и разгромил его 96-ю прямыми попаданиями бетонобойных снарядов.
В этот же день начала наступление 23-я армия Черепанова. Армия наносила удар силами 98-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Анисимова. Во второй половине дня в состав 23-й армии был передан правофланговый 97-й корпус 21-й армии. Взамен 21-й армии Гусева из резерва фронта передали 108-й стрелковый корпус.
Финская 10-я пехотная дивизия, которая держала оборону на направлении главного удара, была разбита и понесла большие потери. Она отступила на вторую полосу обороны. 11 июня её вывели в тыл для переформирования и пополнения. Финское командование было вынуждено срочно перебрасывать войска со второй линии обороны и из резерва (3-я пехотная дивизия, кавбригада — они стояли во второй полосе обороны, танковая дивизия и другие подразделения) в полосу обороны 4-го армейского корпуса. Но это уже не могло коренным образом изменить ситуацию. Поняв, что удержать первую полосу обороны не выйдет, к концу дня 10 июня финское командование начало отводить войска ко второй полосе обороны.
Также Маннергейм начал перебрасывать войска на Карельский перешеек с других направлений. 10 июня финский командующий приказал перебросить из восточной Карелии 4-ю пехотную дивизию и 3-ю пехотную бригаду. 12 июня на Карельский перешеек отправили 17-ю дивизию и 20-ю бригаду. Маннергейм надеялся стабилизировать фронт на второй полосе обороны.
Финские самокатчики на дороге во время отступления к посёлку Кивеннапа. Солдат на переднем плане вооружён пистолетом-пулемётом «Суоми» (Suomi KP/-31). Оба солдата носят шведские стальные шлемы m/1937. 11 июня 1944 г.
Прорыв второй полосы обороны «Карельского вала» (12-18 июня)
12 июня 1944 гг. наступление Красной Армии несколько застопорилось. Финское командование перебросило резервы, и финны, опираясь на вторую линию обороны, усилили сопротивление. 23-я армия продвинулась только на 4-6 км. В полосе наступления 21-й армии части 109-го корпуса захватили поселение Райвола, а части 30-го гвардейского корпуса штурмовали Кивеннапу. Соединения 108-го корпуса попытались сходу прорвать вторую полосу обороны, но потерпели неудачу.
Советское командование решило подтянуть силы и перенести основной удар с Средневыборгского шоссе, где в районе Кивеннапы финны сконцентрировали значительные силы, в полосу Приморского шоссе. В районе Териоки были сконцентрированы силы 108-го и 110-го стрелковых корпусов (110-й корпус был направлен из резерва фронта). Также подтянули основные артиллерийские силы, включая 3-й гвардейский артиллерийский корпус прорыва. 13 июня шла перегруппировка сил и подготовка к новому мощному удару. Одновременно части 23-й армии Черепанова продолжали атаки финских позиций и захватили ряд опорных пунктов противника.
Утром 14 июня по финским укреплениям нанесла мощный удар советская артиллерия и авиация. В полосе наступления 23-й армии артподготовка длилась 55 минут, в полосе 21-й армии — 90 минут. Части 109-го стрелкового корпуса, который наступал вдоль Выборгской железной дороги, в результате многочасового упорного боя при поддержке одной из подвижных групп фронта (1-й Краснознаменной танковой бригады) захватили важный опорный пункт противника Кутерселькя, а затем — Мустамяки.
Финны весь день ожесточённо сопротивлялись и неоднократно переходили в контратаки. Ночью финское командование бросило в атаку танковую дивизию под началом генерала Лагуса. Первоначально её наступление имело некоторый успех, но к утру она понесла значительные потери и отступила на 5 км к северу. Финны, потеряв надежду удержать вторую полосу обороны, начали отход к третьей полосе обороны.
15 июня части 108-го стрелкового корпуса наступали вдоль Приморского шоссе и железной дороги, они при поддержке танков и САУ смогли к концу дня захватить ещё один хорошо укреплённый узел обороны противника — посёлок Мятсякюля. Поселение было защищено мощной системой инженерных сооружений, включая бронеколпаки, доты и дзоты. Чтобы разрушить вражеские укрепления, советское командование использовало тяжелые орудия Кронштадта и железнодорожной артиллерии.
В результате вторая полоса обороны «Карельского вала» была прорвана на участке в 12 км. В образовавшуюся брешь советское командование ввело свежий 110-й стрелковый корпус. Это поставило под угрозу окружения финские войска, которые ещё удерживали свои участки обороны. 14-15 июля успешно наступали войска и 23-й армии Черепанова. Советские войска окончательно прошли первую полосу обороны противника, вышли ко второй полосе и на ряде участков пробили её.
15-18 июня части 21-й армии продвинулись вперёд на 40-45 км и вышли к третьей полосе обороны противника. Части 108-го корпуса, при поддержке танкистов, взяли форт Ино. 18 июня части корпуса прорвали оборону финской армии и стремительным ударом захватили город Койвисто. В результате третья полоса обороны «Карельского вала» была частично прорвана.
Финская армия на выборгском направлении оказалась в критическом положении. Финское командование в срочном порядке направило на Карельский перешеек все имеющиеся резервы и войска из юго-восточной Карелии. 17-я пехотная дивизия была уже в пути, 11-я и 6-я дивизии грузились в вагоны. Также ожидалось прибытие 4-й дивизии, пехотной бригады и нескольких других подразделений. Все основные силы сосредотачивались для обороны Выборга. Резервы — бронетанковая дивизия и отведённая для восстановления и пополненная 10-я пехотная дивизия, находились западнее Выборга, куда, как полагало финское командование, будет нанесён главный удар русских.
18-19 июня с аэродромов Эстонии в Финляндию были переброшены 20 бомбардировщиков и 10 истребителей. 19 июня финское правительство обратилось к Гитлеру с просьбой срочно перебросить в Финляндию шесть немецких дивизий, технику и авиацию. Однако немцы морем прислали только 122-ю пехотную дивизию и 303-ю бригаду штурмовых орудий, и самолёты из состава 5-го воздушного флота. Также в Финляндию прибыл 200-й германский полк, сформированный из эстонских добровольцев. Больше немецкое командование дать не могло, вермахту самому приходилось тяжело.
Бойцы 46-й стрелковой дивизии в бою с финскими войсками на улицах города Койвисто
Штурм Выборга
На рассвете 19 июня батареи железнодорожной бригады открыли огонь по городу и станции Выборг. Советские войска пошли на штурм финских позиций. Для усиления удара 21-й армии, ей снова передали 97-й стрелковый корпус. При поддержке артиллерии, авиации и танков, стрелковые части захватили важнейшие узлы сопротивления противника и проломили линию Маннергейма, выйдя непосредственно к Выборгу. К концу дня третья полоса обороны противника была прорвана на фронте в 50 км от Финского залива до озера Муолан-ярви.
Одновременно продолжалось наступление 23-й армии. Советские войска окончательно прорвали вторую полосу обороны противника и захватили Валкъярви. Армия вышла к Вуоксинской водной системе. Части 3-го финского корпуса отошли на Вуоксинскую оборонительную линию.
Советский танк ИС-2 едет по лесной дороге под Выборгом. На переднем плане — раненые советские солдаты
Выборгский район обороняли значительные силы. Однако финское командование, растерянное тем, что советские войска в кратчайшие сроки пробили все их основные оборонительные рубежи, не успело должным образом организовать оборону города. Ночью советские сапёры проделали проходы в минных полях, и утром советские танки с десантом на борту ворвались в Выборг. Части 20-й пехотной бригады, которая составляла гарнизон города, упорно защищались, но во второй половине дня были вынуждены покинуть Выборг. К концу дня советские воины полностью освободили город от сил противника. Однако продвинуться дальше на север от города советские войска смогли незначительно из-за подошедших 10-й и 17-й финских пехотных дивизий, а также немецких частей.
Финская армия потеряла основные линии обороны, важнейший опорный пункт, которые по планам финского командования должны были долгое время связывать упорной обороной значительные силы русских. Это поражение стало сильным ударом для боевого духа финской армии.
Танки «Черчилль» Mk.IV из состава 46-го гвардейского тяжелого танкового полка на улице Выборга
Попытка развития наступления
Ввиду успешного развития Выборгской операции Ставка ВГК решила продолжить наступление. 21 июня 1944 года была издана Директива № 220119 «о продолжении наступления на карельском перешейке». Ленинградский фронт получил задачу к 26-28 июня выйти на рубеж Иматра — Лаппенранта — Виройоки.
25 июня Ленинградский фронт перешёл в наступление на 30-километровом участке — от реки Вуоксы до Выборгского залива. В операции участвовали четыре стрелковых корпуса 21-й армии (109-й, 110-й, 97-й и 108-й), всего 12 стрелковых дивизий. 30-й гвардейский стрелковый корпус находился в резерве.
Однако советские стрелковые дивизии были обескровлены и ослаблены предшествующими ожесточёнными боями. Дивизии в среднем насчитывали 4-5 тыс. штыков. Не хватало танков и другой техники. Военный Совет Ленинградского фронта просил у Ставки ВГК значительные подкрепления: два стрелковых корпуса, одну инженерно-сапёрную бригаду, танки и САУ для пополнения выбывшей бронетехники, а также значительное количество другого оружия и боеприпасов. Ставка ВГК отказала комфронту Говорову в усилении ударной группировки, считая, что Ленинградский фронт имеет достаточно сил и средств для прорыва обороны противника.
Советский бронеавтомобиль БА-10 на улице Выборга
Финская армия в это время была значительно усилена. Прибыли подкрепления из Карелии и немецкие войска из Прибалтики. 24-25 июня на фронте появились 17-я, 11-я и 6-я пехотные дивизии. На участке от Выборга до озера Вуокси оборону уже держали три дивизии — 3-я, 4-я и 18-я, и две бригады — 3-я и 20-я. В резерве была 10-я пехотная дивизия и танковая дивизия. Прибыли немецкие войска — 122-я немецкая пехотная дивизия и 303-я бригада штурмовых орудий.
Финское командование сосредоточило на хорошо подготовленных позициях практически все имеющиеся силы. Перед советским наступлением Германия поставила Финляндии 14 тыс. фаустпатронов. Их массовое применение привело к некоторому сдерживающему эффекту. Усилила Германия и авиационную составляющую финской армии: в конце июня прибыли 39 истребителей Мессершмитт Вf-109G, в июле — ещё 19 машин.
25 июня 1944 года, после часовой артподготовки, дивизии 21-й армии перешли в наступление на участке севернее Тали. В течение нескольких дней шли упорные бои, финны постоянно контратаковали. В результате в конце июня советские войска смогли продвинуться только на 6-10 км, а в начале июля всего на 2 км. Как писал Маннергейм:
Замаскированные немецкие штурмовые орудия StuG III 303-й бригады штурмовых орудий на северной окраине города Выборг. 2 июля 1944 г.
Танк ИС-2 27-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва и стоящий слева от него бронеавтомобиль ЛОНИТОМАШ на базе ГАЗ-ААА, в Выборге. Данные бронеавтомобили создавались в ЛОНИТОМАШ (Ленинградское отделение Всесоюзного научного инженерно-технического общества машиностроителей) на базе грузовиков ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА и использовались в качестве носителей миномётов, бронетранспортёров и, возможно, штабных машин
Удар 23-й армии
23-я армия получила задачу форсировать Вуоксу в районе Вуосалми и, наступая вдоль восточного берега реки, выйти во фланг основной финской группировки с севера-востока. Частью сил армия должна была наступать на Кексгольм. Однако части 23-й армии также не достигли решительного успеха.
20 июня армия вышла к реке Вуоксе. При этом части финского 3-го армейского корпуса сохранили плацдарм на южном берегу реки. Утром 4 июля по плацдарму противника нанесли мощный артиллерийский удар. Однако, несмотря на значительное превосходство в пехоте, артиллерии и авиации, части 98-го стрелкового корпуса только на седьмой день смогли ликвидировать вражеский плацдарм.
Сражение отличалось большим ожесточением — командир финской 2-й пехотной дивизии Мартола, которая защищала плацдарм, в критический момент попросил разрешение на отвод остатков гарнизона, но командующий 3-м армейским корпусом, генерал Сииласвуо, приказал драться до последнего. В результате почти все защитники финского плацдарма погибли.
9 июля, после артподготовки и под непосредственным прикрытием артиллерийского огня, части 23-й армии начали наступление. 142-я стрелковая дивизия удачно форсировала реку и заняла плацдарм до 5-6 км по фронту и до 2-4 км в глубину. На остальных участках форсировать реку не удалось, поэтому части 10-й и 92-й стрелковых дивизий начали перебрасывать на плацдарм, уже захваченный 142-й стрелковой дивизией.
Финское штурмовое орудие немецкого производства StuG 40 в лесу в районе Выборга
Загрузка боеприпасов в финское штурмовое орудие немецкого производства StuG 40 из батальона штурмовых орудий к северу от Выборга. 2 июля 1944 г.
Финское командование срочно увеличило свою группировку на этом направлении. Сюда перебросили части 15-й пехотной дивизии и 19-й пехотной бригады из состава 3-го корпуса, танковую дивизию и егерскую бригаду. Позднее прибыли части 3-й пехотной дивизии. 10 июля финская армия перешла в контрнаступление, стараясь уничтожить советский плацдарм. До 15 июля продолжались яростные бои. Советские войска выдержали удар и даже смогли несколько расширить плацдарм, но развить наступление не удалось. После этого активные боевые действия больше не вели. Таким образом, 23-я армия хоть и не прорвала немецкую оборону, но смогла создать возможность для дальнейшего наступления на кексгольмском направлении.
Советские наступление в конце июня – начале июля не принесло ожидаемого успеха. 11 июля 1944 года войска Ленинградского фронта, наступавшие на Карельском перешейке, по приказу Ставки прекратили активные боевые действия и перешли к обороне. Часть сил 21-й и 23-й армии были отведены с Карельского перешейка в Прибалтику.
Батарея советских 120-мм полковых миномётов образца 1938 года (ПМ-38) ведёт огонь по финским опорным пунктам в Выборге. 20 июня 1944 г.
Итоги
В 1941-1944 годах финская армия вместе с вермахтом осаждала Ленинград. Даже после освобождения Ленинграда от немецкой блокады финские войска на Карельском перешейке стояли всего в 30 км от второй столицы СССР. В результате Выборгской операции финские войска были окончательно отброшены от Ленинграда.
В ходе операции армии Ленинградского фронта всего за 10 дней взломали несколько полос финской обороны, которые укреплялись несколько лет, продвинулись на 110-120 км и заняли Выборг.
Бойцы 53-й отдельной стрелковой бригады (командир полковник М. С. Елшинов) Ленинградского фронта салютуют в честь освобождения Выборга
Финская армия потерпела тяжелое поражение, потеряв в боях 10-20 июня более 32 тыс. человек (по другим данным — 44 тыс.). Для стабилизации фронта и предотвращения военной катастрофы финскому командованию пришлось в срочном порядке перебрасывать войска из южной и восточной Карелии, что значительно облегчило проведение второго этапа стратегической Выборгско-Петрозаводской операции — Свирско-Петрозаводской операции.
Финское правительство, осознав, что военное поражение близко, начало искать возможность заключения мира с СССР. Уже 22 июня Финляндия через шведское посольство обратилось к СССР с просьбой о мире.
Эта операция показала сильно возросшее мастерство и мощь Красной Армии, она за несколько дней пробила несколько сильных полос обороны противника, включая печально знаменитую «линию Маннергейма». Даже самая мощная оборона проигрывала умелому взаимодействию пехоты, артиллерии, танков и самолётов.
Советские солдаты в Выборге на фоне выборгского замка с замаскированной 45-мм противотанковой пушкой
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