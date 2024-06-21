Трамп: Я 20 лет слышал о том, что вступление Украины в НАТО станет проблемой для России, вот поэтому война и началась

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Трамп: Я 20 лет слышал о том, что вступление Украины в НАТО станет проблемой для России, вот поэтому война и началась

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании вновь затронул тематику боевых действий на Украине. По словам Трампа, этот конфликт нужно рассматривать через призму обещаний Украине по её принятию в НАТО.

Трамп:



Я 20 лет слышал о том, что вступление Украины в НАТО будет большой проблемой для России. Соответственно, именно поэтому война и началась.

По мнению 45-го президента США, желающего стать и 47-м президентом, спусковым крючком для начала Россией боевых действий стало то, что Джо Байден постоянно «говорил неправильные вещи об Украине и НАТО».

Трамп:

Когда я был президентом, никто не говорил о том, что Украина войдёт в НАТО. И Россия поэтому не собиралась нападать на Украину.

Стоит отметить, что теперь и Джо Байден уже заявляет, что он не поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс, а члены администрации США добавили, что Украину примут в НАТО, как только «она победит Россию»…

Стоит напомнить о словах президента России. Владимир Путин неоднократно говорил о том, что не Россия начинала войну, а начинал её киевский режим против Донбасса, население которого высказалось против госпереворота на Украине и за сближение с Российской Федерацией.

Президент:

Мы делаем всё, чтобы это войну закончить.

Напомним, что ровно через неделю состоятся дебаты между Трампом и Байденом. Трамп ранее предлагал пройти тест на когнитивные способности, а также на запрещённые препараты перед дебатами. Предыдущий президент США опасается того, что президента действующего его команда накачает транквилизаторами, чтобы он бодро держался во время «спарринга».
13 комментариев
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  1. bandabas Звание
    bandabas
    +1
    Сегодня, 20:28
    День Сурка. Аллилуйя drinks Чья бы корова мычала.
    1. Tusv Звание
      Tusv
      +1
      Сегодня, 21:33
      Полковник Трапов лишен всех званий и наград и был объявлен врагом народа.У предатель. Не буду вмешиваться в американские выборы больше. Пускай самохода выбирают
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +5
    Сегодня, 20:28
    Тоже мне провидец... и Жириновский и Задорнов об этом говорили 20 лет назад и более good laughing
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 21:14
      Жаль обоих... Без Жирика и дяди Миши - всё политическое кажется уже не таким, скучным, пресным..
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 20:29
    Я согласен с Таккером Карлсоном ,у нас есть шанс увидеть смерть президента США в прямом эфире.Но Жан Пьер скажет что это фейк.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 22:03
      уже не жан пьер, там теперь новая кончита вюрст местного разлива
    2. RealPilot Звание
      RealPilot
      0
      Сегодня, 22:26
      Предыдущий президент США опасается того, что президента действующего его команда накачает транквилизаторами, чтобы он бодро держался во время «спарринга».

      В прямом эфире будет... Крепкий здоровый сон! wink
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +9
    Сегодня, 20:53
    Главное - понимать, что в Белом Доме друзей у нас нет, не было и не будет
    А уж какие аргументы будет находить очередной кандидат, чтобы обойти действующего - дело десятое
  5. fif21 Звание
    fif21
    +9
    Сегодня, 21:02
    Этот конфликт нужно рассматривать не через призму обещаний Украине вступить в НАТО , а через призму обещаний России не расширять НАТО на восток , после распада СССР . Вот Вам матрасники и ответ на слова Клинтона , что же Русские сделают , когда поймут , что мы их обманули . wassat
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 21:06
    Зеля выглядит всё хуже и хуже. Боюсь не доживёт до суда. Гитлер застрелился, а этот от передоза сдохнет. Видимо кокса всё больше нужно, чтобы в форме быть. Не доживёт
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 21:19
    Держу пари,что в известном музее в Москве, рядом с челюстью Гитлера,очень скоро разместятся челюсти наркокомандующего Зеленского,жабоеда Макрона, обиженной ливерной колбасы,Бидона и прочая,прочая челюсти,нынешних угнетателей своих стран. . .Думаю что экспозиция челюстей со временем,увы, будет только пополнятся . . . winked
    1. faterdom Звание
      faterdom
      +1
      Сегодня, 21:48
      И будет снят римейк фильма "Челюсти".
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:46
    Мы, наше руководство, проблем уж точно не искали.
    Ещё и сдали многих и многое, ну это уж совсем было... да предательство это было, надо называть вещи своими именами!

    Не зря говорят, не хочешь драки, согласился на позор... будет тебе и драка и позор, не сомневайся!!!
    Не все, кто все это устроил, ушли в мир иной. Они сами или их последыши, так и трутся вокруг верхних!!!
    Впрочем, вот никак это не удивляет, НИКАК!