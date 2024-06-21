Я 20 лет слышал о том, что вступление Украины в НАТО будет большой проблемой для России. Соответственно, именно поэтому война и началась.

Когда я был президентом, никто не говорил о том, что Украина войдёт в НАТО. И Россия поэтому не собиралась нападать на Украину.

Мы делаем всё, чтобы это войну закончить.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании вновь затронул тематику боевых действий на Украине. По словам Трампа, этот конфликт нужно рассматривать через призму обещаний Украине по её принятию в НАТО.Трамп:По мнению 45-го президента США, желающего стать и 47-м президентом, спусковым крючком для начала Россией боевых действий стало то, что Джо Байден постоянно «говорил неправильные вещи об Украине и НАТО».Трамп:Стоит отметить, что теперь и Джо Байден уже заявляет, что он не поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс, а члены администрации США добавили, что Украину примут в НАТО, как только «она победит Россию»…Стоит напомнить о словах президента России. Владимир Путин неоднократно говорил о том, что не Россия начинала войну, а начинал её киевский режим против Донбасса, население которого высказалось против госпереворота на Украине и за сближение с Российской Федерацией.Президент:Напомним, что ровно через неделю состоятся дебаты между Трампом и Байденом. Трамп ранее предлагал пройти тест на когнитивные способности, а также на запрещённые препараты перед дебатами. Предыдущий президент США опасается того, что президента действующего его команда накачает транквилизаторами, чтобы он бодро держался во время «спарринга».