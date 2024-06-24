Подводная лодка «Князь Пожарский» и её роль в Стратегических ядерных силах
Церемония вывода "Князя Пожарского" из эллинга, 3 февраля 2024 г.
Успешно продолжается реализация долгосрочной и крупномасштабной программы строительства новых стратегических ракетных подводных крейсеров проекта 955(А) «Борей». Недавно был спущен на воду очередной корабль этой серии, который в настоящее время проходит испытания.
В течение нескольких месяцев будут проводиться текущие и последующие мероприятия, и в конце года подлодка «Князь Пожарский» будет передана заказчику. На данный момент нет никаких оснований для пересмотра графика работ.
В процессе строительства
РПКСН «Князь Пожарский» — это восьмая подводная лодка серии «Борей» и пятый представитель модернизированного проекта 955А / 09552.
В середине десятых годов Министерство обороны заключило контракт на строительство этого корабля. Работы были поручены АО «Северное машиностроительное предприятие» (Севмаш), как и в случае с другими современными стратегическими ракетоносцами.
В 2016 году на Севмаше началась резка металла для нового строительства, и была собрана первая секция корпуса. Официальная церемония закладки «Князя Пожарского» состоялась 23 декабря. В торжественной обстановке к уже готовым конструкциям была присоединена закладная доска. Тогда же стали известны приблизительные сроки строительства. Из-за сложности работ сдача подлодки ожидалась только в первой половине двадцатых годов.
Строительство серийных подводных лодок проекта «Борей-А» занимает примерно семь лет. На стапелях завода «Севмаш» одновременно находится несколько таких заказов.
Подводная лодка «Князь Пожарский» была построена в установленные сроки. Её вывели из эллинга 3 февраля 2024 года. Затем её спустили на воду и отбуксировали к причальной стенке для подготовки к испытаниям.
В следующие недели новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения прошёл необходимые швартовные испытания. По последним данным, уже начались заводские ходовые испытания. Они завершатся в ближайшее время, и после необходимой подготовки «Князь Пожарский» будет готов к государственным испытаниям. По итогам этих испытаний лодка будет принята в состав Военно-морского флота.
Планы на будущее
Вскоре после того, как корабль «Князь Пожарский» был спущен на воду, в СМИ появились примерные планы промышленности и оборонного ведомства.
Отечественные СМИ, ссылаясь на представителей Минобороны и ОПК, сообщили, что испытания «Князя Пожарского» планируется завершить до конца года. Это означает, что корабль будет передан заказчику в декабре.
20 июня информационное агентство ТАСС опубликовало интервью с генеральным директором «Объединённой судостроительной корпорации» Андреем Пучковым. В ходе беседы руководитель организации подтвердил, что передача «Князя Пожарского» заказчику состоится в декабре текущего года.
Согласно имеющейся информации, ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» был построен для Северного флота. После того как корабль будет принят и поднят флаг ВМФ, он отправится к месту своего постоянного базирования. В следующем году он начнёт полноценную службу, включая выходы на патрулирование.
Продолжение серии
С 2013 по 2023 год российский Военно-морской флот (ВМФ) получил семь атомных подводных лодок стратегического назначения (АПЛ) проекта «Борей». Первые три были построены по исходному проекту, а все последующие, включая «Князя Пожарского», — по его модернизированной версии с литерой «А».
В течение полугода количество стратегических ракетоносцев в составе флота снова увеличится. По известным данным, только два «Борея» поступили на Северный флот, а остальные пять были переданы Тихоокеанскому флоту.
Причины такого распределения кораблей достаточно просты. Северный флот уже имеет несколько АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин» с достаточным остаточным ресурсом, тогда как Тихоокеанский флот до недавнего времени продолжал использовать более старые корабли типа 667БДР «Кальмар». В этой ситуации командование решило отправить новые подлодки Тихоокеанскому флоту, чтобы как можно быстрее заменить устаревшие корабли.
К настоящему времени вопрос среднего возраста подводных крейсеров удалось частично решить. Поэтому следующий «Борей» отправится служить в составе Северного флота. Получение «Князя Пожарского» положительно скажется как на возможностях Северного флота, так и на общем потенциале морской составляющей стратегических ядерных сил.
С 2021 года на предприятии «Севмаш» ведётся строительство двух следующих ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А. Корабли «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» должны быть переданы заказчику в 2026–2027 годах.
Как именно они будут распределены между двумя флотами, пока неизвестно. Вероятно, эта информация станет доступна ближе к моменту спуска кораблей на воду или уже после их передачи.
«Дмитрий Донской» и «Князь Владимир» станут последними представителями проекта «Борей-А». Российская промышленность уже разработала следующую модификацию современных РПКСН — проект 955АМ или «Борей-АМ». Министерство обороны планирует строительство таких кораблей.
Ранее ВМФ разместил на «Севмаше» заказ на два первых крейсера новой модификации. В настоящее время ведётся подготовка к их строительству. По сообщениям прессы, закладка этих кораблей должна состояться в текущем году. Сроки строительства остаются неизвестными по понятным причинам. Вероятно, два РПКСН будут сданы только в самом конце 2020-х годов.
Задел на будущее
Сдача в эксплуатацию крейсера «Князь Пожарский» имеет большое значение не только в контексте программы строительства «Бореев». Это событие станет значимым шагом в обновлении стратегических ядерных сил и обеспечении стратегического сдерживания.
В условиях ухудшения международной обстановки каждый новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) вносит свой вклад в национальную безопасность. Строительство РПКСН проекта 955(А) позволяет обновить морскую компоненту стратегических ядерных сил и постепенно сформировать её новый облик. Эта задача уже частично выполнена. К настоящему времени Тихоокеанский флот получил пять новых подводных лодок, что позволило ему полностью отказаться от использования крейсеров проекта 667БДР, которые начали службу в 1976–1982 годах и были списаны из-за морального устаревания и износа.
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По мере того как на вооружение будут поступать новые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) современного проекта, Северный флот сможет постепенно выводить из боевого состава устаревшие подводные лодки проекта «Дельфин» без потери боевых качеств подводных сил. Однако этот процесс займёт несколько лет, пока не будут построены дополнительные лодки для равноценной замены.
К началу следующего десятилетия или чуть позже Северный и Тихоокеанский флоты в сумме будут иметь не менее 12 современных РПКСН проектов 955, 955А и 955АМ. Эти лодки будут обладать высокими характеристиками, эффективными ракетами и большим запасом ресурса. При регулярных ремонтах, модернизациях, внедрении новых ракет и так далее, такая морская компонента Стратегических ядерных сил (СЯС) сможет оставаться на службе в течение нескольких десятилетий и участвовать в процессе стратегического сдерживания.
Вопросы безопасности
Программа строительства ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Борей» успешно реализуется и идёт в соответствии с планом. «Севмаш» и другие предприятия регулярно передают Военно-морскому флоту новые корабли, которые пополняют боевой состав двух флотов.
Очередная передача новой подводной лодки ожидается в декабре этого года. В будущем планируется построить и сдать ещё не менее четырёх кораблей.
Новые «Бореи» постепенно заменяют подводные лодки предыдущего поколения, оснащённые баллистическими ракетами. Также осуществляется переход на современную ракету Р-30 «Булава». Эти процессы положительно влияют на состояние стратегических ядерных сил и на возможности ответного удара.
Потенциальный противник должен учитывать это и серьёзно оценивать возможные последствия своих политических решений.
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