Соединенные Штаты практикуют откровенный обман. Вашингтон построил плавучий причал у берегов Газы, утверждая, что он предназначен для доставки гуманитарной помощи на палестинскую территорию. Однако он используется как инструмент для оккупации Газы и поддержки сионистских вооруженных сил.

У них оккупация - это освобождение, а геноцид - помощь.

Но вместо этого американцы, построив плавучий пирс, отбуксировали его в Ашдод (Израиль). Зачем?

Израильская армия несёт самые большие за последние десятилетия потери, но режим скрывает это. Америка этому потворствует.

Среди целей - корабли британского и американского флотов.

Лидер йеменской группировки "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси осудил создание США плавучего причала Соединенных Штатов у берегов Газы. По словам аль-Хуси (аль-Хути), американцы построили его в первую очередь не для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы, а для того, чтобы использовать его в военных целях.Глава йеменских повстанцев в ходе своего выступление в Сане:По словам аль-Хуси, США всё вывернули наизнанку:По словам йеменского политического деятеля, если бы причал действительно работал как гуманитарный инфраструктурный объект, то к нему бы ежедневно причаливали торговые суда с продовольствием, медикаментами, средствами жизнеобеспечения, стройматериалами.При этом лидер хуситов заявил о том, что при всей колоссальной помощи, оказываемой израильскому режиму, его войска не могут добиться победы в Газе, если не считать "победой" фактическое уничтожение городов вместе с населением.Аль-Хуси:Также аль-Хуси добавил, что йеменские повстанцы продолжат операции в Красном море и Аденском заливе:Одновременно с этим хуситы продемонстрировали свой новый безэкипажный катер "Тоуфан-1", который может нести взрывчатку массой до 150 кг.Сообщается, что морской дрон обладает высокой маневренностью и малой заметностью.