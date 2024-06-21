Лидер йеменских повстанцев: США строили плавучий причал в Газе для военных целей, гуманитарная помощь через него не поставляется

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Лидер йеменских повстанцев: США строили плавучий причал в Газе для военных целей, гуманитарная помощь через него не поставляется

Лидер йеменской группировки "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси осудил создание США плавучего причала Соединенных Штатов у берегов Газы. По словам аль-Хуси (аль-Хути), американцы построили его в первую очередь не для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы, а для того, чтобы использовать его в военных целях.

Глава йеменских повстанцев в ходе своего выступление в Сане:



Соединенные Штаты практикуют откровенный обман. Вашингтон построил плавучий причал у берегов Газы, утверждая, что он предназначен для доставки гуманитарной помощи на палестинскую территорию. Однако он используется как инструмент для оккупации Газы и поддержки сионистских вооруженных сил.

По словам аль-Хуси, США всё вывернули наизнанку:

У них оккупация - это освобождение, а геноцид - помощь.

По словам йеменского политического деятеля, если бы причал действительно работал как гуманитарный инфраструктурный объект, то к нему бы ежедневно причаливали торговые суда с продовольствием, медикаментами, средствами жизнеобеспечения, стройматериалами.

Но вместо этого американцы, построив плавучий пирс, отбуксировали его в Ашдод (Израиль). Зачем?

При этом лидер хуситов заявил о том, что при всей колоссальной помощи, оказываемой израильскому режиму, его войска не могут добиться победы в Газе, если не считать "победой" фактическое уничтожение городов вместе с населением.

Аль-Хуси:

Израильская армия несёт самые большие за последние десятилетия потери, но режим скрывает это. Америка этому потворствует.

Также аль-Хуси добавил, что йеменские повстанцы продолжат операции в Красном море и Аденском заливе:

Среди целей - корабли британского и американского флотов.

Одновременно с этим хуситы продемонстрировали свой новый безэкипажный катер "Тоуфан-1", который может нести взрывчатку массой до 150 кг.


Сообщается, что морской дрон обладает высокой маневренностью и малой заметностью.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 21:13
    Владельцы морских контейнеровозов должны отлить знаменитый хуситский тапок в золоте ,тонны на 3 .См.цены на перевозки.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:20
      Да и ещё судно общей стоимостью с грузом - 50 млн $ платит розовую страховку в 300 000 $.А дальше как хуситский бог решит.
  2. Ныробский Звание
    Ныробский
    +6
    Сегодня, 21:29
    По словам аль-Хуси, США всё вывернули наизнанку:

    У них оккупация - это освобождение, а геноцид - помощь.
    В принципе это всё, что надо знать о государственной политике США - "Где матрасы, там правды нет".
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 21:31
    Ну вообще-то плавучий пирс пришёл в негодность. Его отбуксировали для демонтажа. Просто я об этом слышал ранее. Якобы пирс толи штормов не выдержал, толи чего. Но пришёл в негодность. Доставка продовольствия в сектор газа вновь невозможна. Люди мрут от голода и отсутствия медикаментов. Но запад и штаты это не волнует. А уж про "богоизбранных" и говорить не приходиться. Хуже нации я незнаю теперь. СС разве сравнимо по поступкам. Да воздасться им по деяниям их
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 21:43
      Цитата: igorbrsv
      Ну вообще-то плавучий пирс пришёл в негодность. Его отбуксировали для демонтажа. Просто я об этом слышал ранее. Якобы пирс толи штормов не выдержал, толи чего. Но пришёл в негодность. Доставка продовольствия в сектор газа вновь невозможна. Люди мрут от голода и отсутствия медикаментов. Но запад и штаты это не волнует. А уж про "богоизбранных" и говорить не приходиться. Хуже нации я незнаю теперь. СС разве сравнимо по поступкам. Да воздасться им по деяниям их

      Пирс расстреляли ракетами ХАМАС как я слышал.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +3
        Сегодня, 21:45
        Ну это по версии цахал. А как на самом деле request
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:41
    Плавучие пирсы... ещё в ВОВ союзники у побережья Нормандии строили плавучие пирс, волнолом, типа искусственной гавани... держалось до первого шторма.
  5. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +1
    Сегодня, 21:52
    Надо помочь хоть какими ракетами братьям по борьбе с мировым злом
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 22:17
      Например граниты противокорабельные почти не используются. Все суда сейчас после модернизации переходят на оникс и циркон. А граниты куда девать? request
      Хуситы бы ими на раз-два авианосец штатовский заякорили бы