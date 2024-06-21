Лидер йеменских повстанцев: США строили плавучий причал в Газе для военных целей, гуманитарная помощь через него не поставляется
Лидер йеменской группировки "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси осудил создание США плавучего причала Соединенных Штатов у берегов Газы. По словам аль-Хуси (аль-Хути), американцы построили его в первую очередь не для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы, а для того, чтобы использовать его в военных целях.
Глава йеменских повстанцев в ходе своего выступление в Сане:
По словам аль-Хуси, США всё вывернули наизнанку:
По словам йеменского политического деятеля, если бы причал действительно работал как гуманитарный инфраструктурный объект, то к нему бы ежедневно причаливали торговые суда с продовольствием, медикаментами, средствами жизнеобеспечения, стройматериалами.
При этом лидер хуситов заявил о том, что при всей колоссальной помощи, оказываемой израильскому режиму, его войска не могут добиться победы в Газе, если не считать "победой" фактическое уничтожение городов вместе с населением.
Аль-Хуси:
Также аль-Хуси добавил, что йеменские повстанцы продолжат операции в Красном море и Аденском заливе:
Одновременно с этим хуситы продемонстрировали свой новый безэкипажный катер "Тоуфан-1", который может нести взрывчатку массой до 150 кг.
Сообщается, что морской дрон обладает высокой маневренностью и малой заметностью.
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