22 июня – День памяти и скорби

20
22 июня – День памяти и скорби

В Великой Отечественной войне погибли миллионы военнослужащих и мирных жителей Советского Союза. Они пожертвовали своими жизнями ради победы, ради того, чтобы их потомки жили в мире и процветании. Поэтому сегодня, в 83-ю годовщину страшной и разрушительной войны, мы, внуки и правнуки тех, кто приближал нашу победу, отмечаем День памяти и скорби.

В этот день по всей стране приспустят государственные флаги, а ровно в 12.15 будет объявлена минута молчания.



Нацистская Германия без объявления войны ранним воскресным утром 22 июня 1941 года совершила нападение на СССР. В этот день ровно в три часа утра первые немецкие бомбы упали на спящий Севастополь, а затем ударам подверглись и другие города нашей страны. Одновременно гитлеровские войска внезапно перешли советскую границу. В первый же день войны к нацистской Германии присоединились ее первые союзники – Италия и Румыния. Спустя несколько дней в гитлеровскую коалицию вступили и другие участники.

Возможно, начавшаяся Великая Отечественная война стала самым крупным, жестоким и кровопролитным вооруженным конфликтом в истории человечества. Она затронула каждую советскую семью, ломая судьбы и принося страдания.

И хотя СССР потерял в той войне около 27 миллионов жизней своих граждан, в итоге ему удалось одержать победу, уничтожить фашизм и дать надежду на лучшее будущее всему миру. И мы просто обязаны помнить о той войне, не допускать ее повторения и чтить подвиг павших.

Поэтому сегодня в каждой российской семье вспоминают тех, кто 22 июня 1941 года принял на себя первый удар злобного и жестокого врага. Он стремился не просто нас победить, а планировал стереть нашу страну и ее жителей с лица земли, превратив немногих выживших в своих рабов.

И хотя те, кто сражался и погиб в первые дни войны, не дожили до Великой Победы, они верили, что она рано или поздно наступит.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 03:59
    «22 июня – День памяти и скорби» —

    У могилы неизвестного солдата
    ---
    Я всей жизнью своей виноват
    И останусь всегда виноватым
    В том, что стал неизвестный солдат
    Навсегда неизвестным солдатом.
    ---
    И, в сознании этой вины
    Собирая последние силы,
    Я стою у старинной стены,
    У его беспощадной могилы ...
    ---
    (М. Дудин)
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      +5
      Сегодня, 04:06
      Июнь. Россия.
      Воскресенье.
      Страна на грани: быть не быть…
      И это жуткое мгновенье
      Нам никогда не позабыть…
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +5
      Сегодня, 04:40
      Вечная память и земной поклон нашему народу выстоявшему и победившему в этой страшной войне!
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +8
    Сегодня, 04:03
    Один из самых тяжёлых дней в нашей истории... Скорбим и помним...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 08:49
      83 года назад с целью захвата территории и истребления населения на нас напал  Европейский Союз образца 1941 года.
      Уничтожить советский народ под корень спешили и итальянские дивизии, и французские легионеры, армии Румынии, Венгрии, Финляндии, Испания, воинские соединения чехов, словаков, албанцев-магометан, хорватов...
      Одессу брали румыны, Севастополь – румыны и итальянцы, Воронеж и Харьков – венгры. Под Ленинградом и Тверью обезумела от пролитой русской крови голландская дивизия СС «Норд-Ланд». Бесы со всей Западной Европы убивали русских в составе охранно-карательных отрядов СС.
      Их было сотни тысяч  - голландцев, валлонцев, кашубов, шлёнзаков, чехов, боснийцев шли поиздеваться над русским народом. А рейхстаг защищали французы, голландцы, с Дании, Гидерландов, Норвегии.
      Миллионы людей оправдывали себя тем, что идут на войну не за нацистские идеалы, а против «варварской» России, которую-де необходимо стереть с лица. Францем Гальдером были записаны сказанные 30 июня 1941 года слова Гитлера, которые констатировали истинное положение вещей в Западной Европе в 1940 году: «Европейский Союз (!) в результате совместной войны против России сплотился так, как никогда»
  3. Queen_Annes_Revenge Звание
    Queen_Annes_Revenge
    +5
    Сегодня, 04:19
    Тот самый длинный день в году
    С его безоблачной погодой
    Нам выдал общую беду
    На всех, на все четыре года.

    Она такой вдавила след
    И стольких наземь положила,
    Что двадцать лет и тридцать лет
    Живым не верится, что живы.

    А к мёртвым, выправив билет,
    Всё едет кто-нибудь из близких,
    И время добавляет в списки
    Еще кого-то, кого нет...
    И ставит, ставит обелиски.

    К. Симонов
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 04:20
    В первый же день войны к нацистской Германии присоединились ее первые союзники – Италия и Румыния. Спустя несколько дней в гитлеровскую коалицию вступили и другие участники.

    Венгрия...Финляндия...оружием Гитлеру помогала Чехословакия,Франция,Бельгия и так далее...практически вся Европа.
    Эсэсовские части Гитлера формировались из добровольцев потом по всей Европе.
    Тоже самое мы сейчас практически наблюдаем в один один...кроме разве что прямого вторжения европейских войск...но думаю скоро это наступит...глава НАТО бьет в барабаны войны уже не стесняясь.
    Так что 22 июня 1941 года нам прямое напоминание истории что России всегда надо быть готовым к войне с крестоносцами Европы.
    Мое глубочайшее почтение пограничникам и морякам СССР первыми вступившими в кровавую схватку с гитлеровцами.
  5. иван2022 Звание
    иван2022
    -4
    Сегодня, 04:48
    Судя по тому, что даже в государственных публикациях общие потери варьировались от 8 млн до 30 млн, численность населения СССР перед войной варьировалась от 165 млн до почти 200 млн, численность населения на оккупированных тарриториях - от 40 млн до 80 млн,
    а
    отношение к войне за 30 лет менялось на 180 градусов--мы все забыли и одновременно все помним и мозги вообще вывернуты наизнанку хуже, чем в результате любой войны....
    1. klev72 Звание
      klev72
      +5
      Сегодня, 05:48
      Важно понимать и помнить, что из 27 млн погибших граждан СССР только около 12 млн приходится на её военных. Минимум 15 млн мирных граждан истребили фашисты на оккупированных территориях, в концлагерях, заморили голодом в окружённом Ленинграде около 1 млн. Эти жертвы должны побуждать нас, потомков победителей в страшной войне на истребление, на решительный отпор любому агрессору с максимальным ему уроном прежде всего в людских ресурсах. Безнаказанность врага и наша нерешительность на жестокий ответ порождает новый акт агрессии. Памяти павших за свободу нашего отечества будем достойны. Низкий поклон прадедам- победителям.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 06:11
        Безнаказанность врага и наша нерешительность на жестокий ответ порождает новый акт агрессии.

        Полностью с вами согласен тут. hi
        Сейчас это видно чётко.
      2. иван2022 Звание
        иван2022
        -4
        Сегодня, 07:39
        Не верю никому. Никто не может объяснить, почему призывной возраст в действующие части РККА до осени 1945 сохранялся 18 лет, а в Германии уже в 1943 была объявлена "тотальная война" и в конце 1944 призыв был с 16 лет.

        Не могут толком объяснить даже самое простое, сколько людей проживали в СССР к 1941 году. Если поверить, что к началу 1939 из-за репрессий и голода население СССР было 162 млн, то нынешние официальные данные по населению СССР к 1941 (195 млн) означают, что на присоединенных территориях проживало такое же количество, как во всей тоглашней Польше.... Это бред просто.....
  6. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 05:13
    Скорбим и помним о всех, кто погиб в той страшной войне. О героях известных и неизвестных. О тех кто сожжен в печах концлагерей и о тех кто погиб от холода и голода.
    Вечная память!
  7. антивирус Звание
    антивирус
    +2
    Сегодня, 05:38
    В гости к Богу не бывает опозданий.
    Можно всей страной спеть объединяющую песню. В 3ч15м-первые бомбы упали.
    Можно дубинушку. Или др..
  8. Konnick Звание
    Konnick
    +5
    Сегодня, 06:06
    Вчера смотрел спектакль детской театральной студии 'А зори здесь тихие", в конце участники спектакля вышли с фото своих прадедушек и прабабушек ...все
    А я своего отца фото покажу, участника сейсинского десанта
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +4
      Сегодня, 06:20
      Нет в России семьи иной, где не памятен свой герой и глаза молодых солдат с фотографий уставших глядят
  9. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 06:33
    СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ. а всем погибшим в этой кровавой бойне светлая память...и сейчас наш главный враг опять западная коллективная империя лжи....НЕ ЗАБУДЕМ .НЕ ПРОСТИМ
  10. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:18
    22 июня
    Ровно в 4 часа,
    Киев бомбили, нам объявили,
    что началася война

    Помним всех, преклоняемся, и в их память...ну освободите уже Киев от фашистов!
  11. Гардамир Звание
    Гардамир
    -1
    Сегодня, 07:21
    Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года № 857 в России 22 июня объявлено «Днём памяти и скорби».
  12. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
    Р_С_Ф_С_Р_
    0
    Сегодня, 07:52
    Судя по аквафрешному венку, скорбить предлагают по РОА, РОНА, РОДу и почим шкуро-красново-манергейновцам.

    Если воскресить павших 22 июня 1941г и показать этот перформанс, то первый вопрос у них будет: "так что, нас всё-таки победили?", да родные, через 50 лет они всё-таки дошли и до Москвы, и до самых до окраин.

    И сегодня эта колониальная администрация прячась за вас же, завинчивают нам ...й в уши, приписывая все ваши достижения себе. То немцев он победили, то в космос полетели, то страну отстроили, то америку раком ставили, то были лидерами там и сям, но почему-то только до 90х годов. А потом у них почему-то начался кризис и идёт 33 года без передышки, с потерями больше, чем от немцев.
    Вот такой у нас овертон.
  13. 30 вис Звание
    30 вис
    0
    Сегодня, 08:40
    Архивные документы, воспоминания свидетелей и участников событий 22 июня 1941 года подтверждают, что первые бомбы Великой Отечественной войны, а точнее донные неконтактные мины, упали в Севастополе 22 июня 1941 года в 3:13. Здесь же прозвучал первый боевой приказ и впервые был открыт огонь по нацистам.

    В 03:06 начальник штаба ЧФ контр-адмирал Иван Елисеев отдал приказ «флоту открыть огонь на поражение». Это был первый боевой приказ Великой Отечественной войны.

    В 3.10 гул самолетов раздался в районе Херсонеса.

    Небо над Севастополем озарилось залпами зенитных орудий, вспыхнули прожектора.

    Личный состав Черноморского флота и севастопольского гарнизона перешел на военное положение, райкомы комсомола объявили набор в отряды РККА и НКВД.