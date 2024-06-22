После доклада Сырского Зеленскому о «стабилизации ситуации в Харьковской области» ВС РФ вышли на границу Харьковщины ещё на одном участке

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После доклада Сырского Зеленскому о «стабилизации ситуации в Харьковской области» ВС РФ вышли на границу Харьковщины ещё на одном участке

Российская боевая авиация уничтожила ряд позиций противника на востоке Харьковской области и одновременно в западной части Луганской Народной Республики. В этой части ЛНР оккупирована войсками противника. Речь идёт о правобережье реки Жеребец к западу от населённых пунктов Кармазиновка и Нововодяное.

После уничтожения позиций ВСУ на этом участке местности, российская пехота продвинулась на глубину до 2 км и вышла к границе Харьковской области в районе так называемого Дружелюбовского треугольника (выступа). По некоторым данным, ряд штурмовых групп ВС РФ пересёл границу Харьковщины и продвинулся в направлении сёл Дружелюбовка и Чернещина. Эти сёла находятся к востоку от пгт Боровая.





При удачном продвижении в Дружелюбовском треугольнике российской армии противник может получить ситуацию, при которой наши войска окажутся в его тылу в районе луганской Макеевки.



Также российские войска могут полностью взять под контроль этот выступ территории Харьковской области и продвигаться в сторону Оскольского водохранилища.

Напомним, что накануне Зеленский после заседания Ставки объявил о докладе главкома Сырского, согласно которому «ситуация в Харьковской области стабилизировалась».
17 комментариев
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  1. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +4
    Сегодня, 06:43
    Всем доброго здоровье "ситуация стабилизировалась" стабилизация, она бывает разная. Например, "стабильно критическая".
    Возможно, ошибаюсь, но тут , похоже на последнюю
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 07:04
      Цитата: lisikat2
      Всем доброго здоровье "ситуация стабилизировалась" стабилизация, она бывает разная. Например, "стабильно критическая".
      Возможно, ошибаюсь, но тут , похоже на последнюю

      hi
      Не будем путать тёплое с мягким. winked

      «Тяжелое состояние» это одна из степеней тяжести. По степени тяжести состояния бывает
      1) удовлетворительное 2) средней тяжести 3) тяжелое 4) крайне тяжелое 5) терминальное.

      «Критическое состояние» не относится к характеристикам степени тяжести. Термин «критическое» означает что в ближайшее время произойдёт резкое изменение состояния, или в лучшую, или в худшую сторону.

      Как пример, состояние может быть 1) тяжелым, стабильным 2) тяжелым нестабильным (критическим).
      1. lisikat2 Звание
        lisikat2
        +2
        Сегодня, 07:15
        "Удовлетворение" нельзя наз.вать"критическим"
        Про"тяжелое нестабильное*я сознательно не стала расписывать . Ведь,"наши войска, ещё не вышли им в тыл.
        Так что моя формулировка нейтральная и блазка к происходящему
      2. Наган Звание
        Наган
        +2
        Сегодня, 07:24
        Цитата: Ясная
        По степени тяжести состояния бывает

        Да как бы 404 ни болела, лишь бы умерла.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 07:34
          Цитата: Наган
          Цитата: Ясная
          По степени тяжести состояния бывает

          Да как бы 404 ни болела, лишь бы умерла.

          Это возможно, при условии обрезания всех западных систем жизнеобеспечения.
          1. Наган Звание
            Наган
            +1
            Сегодня, 07:41
            Цитата: Ясная
            при условии обрезания всех западных систем жизнеобеспечения
            Эт Вы путаете теплое с мягким. Обрезают то, что назвать своим именем модеры не позволят. А системы жизнеобеспечения надо отрезать или отрубить, как Вам больше понравится.lol
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +1
              Сегодня, 07:56
              Цитата: Наган
              Эт Вы путаете теплое с мягким. Обрезают то, что назвать своим именем модеры не позволят.

              Я, имела ввиду - обрез из которого стреляют, в Ви таки опять о своём... winked
          2. Заступник Звание
            Заступник
            0
            Сегодня, 08:00
            Вы,по профессии хирург или эксперт Генштаба?
            С домашнего дивана легко командовать,а нам
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +1
              Сегодня, 08:08
              Цитата: Заступник
              Вы,по профессии хирург или эксперт Генштаба?
              С домашнего дивана легко командовать,а нам

              Да, я хирург и советник Генштаба, более того, и пишу со дна окопа на ботинке убитого врага. hi

              Вспомнилось yes
              "Я высокая, стройная, красивая. Люблю прыгать, кататься и
              смеяться. Нужны батут, шофер и клоун".
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 06:59
    Узел в Боровой было бы неплохо захватить. Существенно ослабило бы позиции всу. Но там до неё расстояние приличное.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:10
    Сирский уже боится Зеле плохое докладывать.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:26
      Цитата: Ирек
      Сирский уже боится Зеле плохое докладывать.

      Так снимет же! Как пить дать снимет!! И неизвестно кого взамен поставит. Ермака?
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:11
    Зеленский после заседания Ставки объявил о докладе главкома Сырского, согласно которому «ситуация в Харьковской области стабилизировалась»
    Все же Залужный в отличии от Сырского не боялся докладывать о том, что ситуация на том или ином направлении тяжелая. Правда на такие доклады Зеленский старался не обращать внимания и пел свою "победную" песню. Сырский стараясь удержаться на должности врет, как сивый мерин на фоне огромных потерь и хоть медленного, но оставления населенных пунктов.
    1. spectr Звание
      spectr
      0
      Сегодня, 07:23
      Судя по статье можно сказать, что не врёт. Пока что вышли к границам Харьковской области ещё в одном месте. А в самой области пока всё стабильно.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 08:18
      Все же Залужный в отличии от Сырского не боялся докладывать о том, что ситуация на том или ином направлении тяжелая.

      Не боялся и поплатился. У нас тоже не любят тех кто говорит правду вспомните Пригожин, генерал Попов стоило им открыть рот в сторону "му-му" так сразу поплатились.
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 07:15
    Напомним, что накануне Зеленский после заседания Ставки объявил о докладе главкома Сырского, согласно которому «ситуация в Харьковской области стабилизировалась».

    Живут с своём мире и уже не воспринимают реальности. У меня впечатление, что вся управляющая верхушка 404-й, поголовно, на дури сидит. С утра шмаль примут и погнали на работу моря копать
  6. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 08:54
    Ну молодец, видать на целых пару минут ситуация была стабильная.

    Потом ребята перезарядили, чайку попили и дальше пошли "стабилизатор" ломать.