После доклада Сырского Зеленскому о «стабилизации ситуации в Харьковской области» ВС РФ вышли на границу Харьковщины ещё на одном участке
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Российская боевая авиация уничтожила ряд позиций противника на востоке Харьковской области и одновременно в западной части Луганской Народной Республики. В этой части ЛНР оккупирована войсками противника. Речь идёт о правобережье реки Жеребец к западу от населённых пунктов Кармазиновка и Нововодяное.
После уничтожения позиций ВСУ на этом участке местности, российская пехота продвинулась на глубину до 2 км и вышла к границе Харьковской области в районе так называемого Дружелюбовского треугольника (выступа). По некоторым данным, ряд штурмовых групп ВС РФ пересёл границу Харьковщины и продвинулся в направлении сёл Дружелюбовка и Чернещина. Эти сёла находятся к востоку от пгт Боровая.
При удачном продвижении в Дружелюбовском треугольнике российской армии противник может получить ситуацию, при которой наши войска окажутся в его тылу в районе луганской Макеевки.
Также российские войска могут полностью взять под контроль этот выступ территории Харьковской области и продвигаться в сторону Оскольского водохранилища.
Напомним, что накануне Зеленский после заседания Ставки объявил о докладе главкома Сырского, согласно которому «ситуация в Харьковской области стабилизировалась».
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