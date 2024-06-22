Армия России нанесла многочисленные удары по объектам противника в Винницкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях

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Армия России нанесла многочисленные удары по объектам противника в Винницкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях

В ночь на субботу российские войска осуществили серию воздушных атак на объекты противника в целом ряде регионов, контролируемых киевским режимом. Для нанесения поражения противнику использовалось различное вооружение, включая дроны-«камикадзе» и ракеты авиационного базирования.

Так, в результате ударов по объектам в городе Стрый (Львовская область) огневое поражение нанесено объекту энергетики противника. Сообщается о том, что также на территории Львовской области уничтожены пункты хранения военной техники, поставляемой западными странами.



Серия взрывов прогремела в Винницкой области – на объектах военной логистики.

Через ту же Винницкую область часть ракет «проследовала» в направлении Хмельницкой области. Там поражены объекты, связанные с эксплуатацией зенитных ракетных комплексов. По некоторым данным, речь идёт о поражении РЛС.

Несколько взрывов прогремело в течение ночи в Волынской области. Поражены складские помещения в районе Луцка. По всей вероятности, речь идёт о складах с оружием, которое киевский режим получает от стран НАТО.

Также громко от прилётов было на объектах противника в Ивано-Франковской области. И там поражены объекты ПВО и военной логистики.

Взрывы прогремели также в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Сообщается об использовании российской армией в том числе крылатых ракет «Калибр». Это может свидетельствовать о задействовании боевых кораблей для нанесения поражения объектам противника.
7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +6
      Сегодня, 07:10
      там поражены объекты ПВО и военной логистики.

      Ещё раз я с сожалением вспоминаю, что зря мы не стали бить по казармам с личным составом ВСУ в 2022 году. Сейчас тараканы забились в щели. А, поток западной техники практически не иссякает.
      1. антивирус Звание
        антивирус
        +1
        Сегодня, 07:23
        Не признает во философских отступлений, о смысле сво. Удалили.
        Про нелегитимного и тп. Только патроны и бпла можно обсуждать. По тексту статьи
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 07:07
    Хахло кричит що фсё що летело , сбито.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 08:01
      Цитата: Ирек
      Хахло кричит що фсё що летело , сбито.

      Это смотря чем сбито, если нефебазой или складом вооружения, то конечно все 100%.
      Впрочем, наши кричалки по результатам их атак - аналогичные.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +7
    Сегодня, 07:15
    удары по объектам противника в Винницкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях
    Западенцы должны понять, что для российских ракет и БПЛА нет критических расстояний. Каждый день должны ожидать удара и икать на нервной почве.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +7
      Сегодня, 07:20
      Цитата: rotmistr60
      Каждый день должны ожидать удара и икать на нервной почве.

      И не говорите! Всю ночь тревога за тревогой. И до сих пор отбоя нет. Так держать! Особенно на ЗУ.
  4. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +6
    Сегодня, 07:54
    Нужны медийные удары.. Например по Киевской плотине.. Пусть киев поплывет весь по Днепру