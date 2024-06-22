Армия России нанесла многочисленные удары по объектам противника в Винницкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях
В ночь на субботу российские войска осуществили серию воздушных атак на объекты противника в целом ряде регионов, контролируемых киевским режимом. Для нанесения поражения противнику использовалось различное вооружение, включая дроны-«камикадзе» и ракеты авиационного базирования.
Так, в результате ударов по объектам в городе Стрый (Львовская область) огневое поражение нанесено объекту энергетики противника. Сообщается о том, что также на территории Львовской области уничтожены пункты хранения военной техники, поставляемой западными странами.
Серия взрывов прогремела в Винницкой области – на объектах военной логистики.
Через ту же Винницкую область часть ракет «проследовала» в направлении Хмельницкой области. Там поражены объекты, связанные с эксплуатацией зенитных ракетных комплексов. По некоторым данным, речь идёт о поражении РЛС.
Несколько взрывов прогремело в течение ночи в Волынской области. Поражены складские помещения в районе Луцка. По всей вероятности, речь идёт о складах с оружием, которое киевский режим получает от стран НАТО.
Также громко от прилётов было на объектах противника в Ивано-Франковской области. И там поражены объекты ПВО и военной логистики.
Взрывы прогремели также в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Сообщается об использовании российской армией в том числе крылатых ракет «Калибр». Это может свидетельствовать о задействовании боевых кораблей для нанесения поражения объектам противника.
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