Саудовская Аравия отказалась: в офисе Зеленского пытаются определиться с местом проведения «второго саммита мира»
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Замглавы офиса Зеленского прокомментировал сроки проведения второго так называемого «саммита мира». При этом Игорь Жовква дал понять, что Саудовская Аравия, на которую в Киеве рассчитывали как на место проведения «саммита», таковым местом не станет из-за отказа самой Саудовской Аравии.
Жовква:
Мы рассчитываем на то, что второй саммит мира пройдёт до конца года. Процесс не должен затягиваться.
Ранее чиновники киевского режима заявили, что на втором «саммите» «могла бы присутствовать и делегация России». Напомним, что на первый «саммит» делегацию из РФ не пригласили, явно рассчитывая на то, что в швейцарском Бюргенштоке соберётся большинство мировых лидеров, что позволить подготовить декларацию в виде ультиматума в адрес Москвы. Но изначально Киеву пришлось убирать из подготавливаемой декларации большинство пунктов, включая пункт о многомиллионных репарациях со стороны РФ, и, кроме того, в Швейцарию отказались лететь десятки лидеров тех стран, которые туда Зеленским и Ко были приглашены.
Теперь в Киеве пытаются определиться с тем, где же им проводить «второй саммит мира». Среди предложений такие страны как Турция, ОАЭ, Катар. Правда, пока ни одна из этих стран не дала чёткого ответа на вопрос о том, готова ли она выступить в качестве принимающей. Ранее Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара выступают за любые мирные инициативы. При этом турецкие компании продолжают поставки оружия киевскому режиму.
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