Саудовская Аравия отказалась: в офисе Зеленского пытаются определиться с местом проведения «второго саммита мира»

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Саудовская Аравия отказалась: в офисе Зеленского пытаются определиться с местом проведения «второго саммита мира»

Замглавы офиса Зеленского прокомментировал сроки проведения второго так называемого «саммита мира». При этом Игорь Жовква дал понять, что Саудовская Аравия, на которую в Киеве рассчитывали как на место проведения «саммита», таковым местом не станет из-за отказа самой Саудовской Аравии.

Жовква:



Мы рассчитываем на то, что второй саммит мира пройдёт до конца года. Процесс не должен затягиваться.

Ранее чиновники киевского режима заявили, что на втором «саммите» «могла бы присутствовать и делегация России». Напомним, что на первый «саммит» делегацию из РФ не пригласили, явно рассчитывая на то, что в швейцарском Бюргенштоке соберётся большинство мировых лидеров, что позволить подготовить декларацию в виде ультиматума в адрес Москвы. Но изначально Киеву пришлось убирать из подготавливаемой декларации большинство пунктов, включая пункт о многомиллионных репарациях со стороны РФ, и, кроме того, в Швейцарию отказались лететь десятки лидеров тех стран, которые туда Зеленским и Ко были приглашены.

Теперь в Киеве пытаются определиться с тем, где же им проводить «второй саммит мира». Среди предложений такие страны как Турция, ОАЭ, Катар. Правда, пока ни одна из этих стран не дала чёткого ответа на вопрос о том, готова ли она выступить в качестве принимающей. Ранее Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара выступают за любые мирные инициативы. При этом турецкие компании продолжают поставки оружия киевскому режиму.
20 комментариев
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  1. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 07:34
    Сейчас Эрдогану пообещают очередную "плюшку" и он начнёт готовить саммит на своей территории.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 07:44
      Цитата: spectr
      Сейчас Эрдогану пообещают очередную "плюшку" и он начнёт готовить саммит на своей территории.

      С этого "и нашим и вашим - за пятак спляшем" станется. Даже, что бы переговорить с прибывшими в интересах Турции, Эрдоган согласится на этот саммит.
    2. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +2
      Сегодня, 08:15
      Цитата: spectr
      он начнёт готовить саммит на своей территории.

      Зачем России нужен такой саммит? Нам не нужны ни посредники, ни "мнение цивилизованного мира". Можете представить, что в 1944 году Сталин стал вести переговоры с Гитлером при посредничестве Японии или Италии, или принял участие в "конференции мира", где будут Финляндия, Румыния и другие сателлиты Германии? fool
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 08:33
      Жванецкий,похоже,был и провидцем.Я по по поводу предыдущего саммита:
      "...Председательствующий (что то наливает из графина): Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.

      Начальник транспортного цеха: Ну и черт с ним!

      Председательствующий: Но выговор мы ему запишем.

      Начальник транспортного цеха: А как же!".
      (Собрание на ликеро-водочном заводе).
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 07:35
    . на втором «саммите» «могла бы присутствовать и делегация России»

    Не приведи господи
    1. sanja.grw Звание
      sanja.grw
      +2
      Сегодня, 07:55
      Цитата: igorbrsv
      . на втором «саммите» «могла бы присутствовать и делегация России»

      Не приведи господи

      Так там будет третье предложения мира, которое будет отличаться от второго как сказал Владимир Владимирович и скорее всего оно будет касаться уже и Харьковской ,Николаевской и Одесской областей.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 08:14
        Цитата: sanja.grw
        и скорее всего оно будет касаться уже и Харьковской ,Николаевской и Одесской областей.

        Их для начала освободить надо... Нет?
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 08:30
        Цитата: sanja.grw
        Так там будет третье предложения мира, которое будет отличаться от второго как сказал Владимир Владимирович и скорее всего оно будет касаться уже и Харьковской ,Николаевской и Одесской областей.
        Перефразируя А.Эйнштейна,
        Я не знаю, какое будет третье предложение мира от Путина, но четвёртое будет касаться только одного вопроса - чёрными или синими чернилами подписывать капитуляцию.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:43
    «Теперь в Киеве пытаются определиться с тем, где же им проводить "второй саммит мира"» —

    — Лучше Израиля кандидатуры не найти ...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:44
    Моё предложение в силе,единственное место - демакрационная линия по 37 параллели.Кто за формулу зеленского - на стороне ЮК.Кто за российскую формулу на стороне КНДР.Ни кто не потеряет лицо,может быть.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 08:19
      Цитата: tralflot1832
      Моё предложение в силе,единственное место - демакрационная линия по 37

      Южной или Северной? А кто там с кем граничит?
    2. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 08:52
      демакрационная линия

      Интересная опечатка. "Демакрационная" - это что-то типа "без Макрона"? laughing
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:46
    Мы рассчитываем на то, что второй саммит мира пройдёт до конца года. Процесс не должен затягиваться.
    . А что, какой то процесс идёт? Что там может затягивается?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 07:52
      Процесс только в их башке идёт, умственный штурм. Клиент дозревает. Подождать чуток - согласятся на предложенные Путиным условия с их территориальными уступками
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:43
        Если с кем то, о чем то договариватся, то только с полосатиками... надо разговаривать с главными решалами, а остальные примут то, что им скажут.
    2. Наган Звание
      Наган
      +3
      Сегодня, 07:53
      Цитата: rocket757
      Что там может затягивается?
      Не что, а кто. Зеленский. А уж чем он там затягивается, и че при этом видит, это один из главных государственных секретов.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:45
        Большой, большой секрет который известен всем... это на счёт того, что оно затягивается.
        А вот что ему видеться в процессе, это секрет, который никому не интересен...
  6. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 07:50
    второго так называемого «саммита мира».
    ...ну как я и ванговал...наркоту нагнули на расчленёнку
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:47
      За бугром уже поняли, что если зелебобика не нагнуть сейчас, потом расчленить будет нечего...
  7. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    0
    Сегодня, 08:40
    В Антарктиде. Пингвины не возражают