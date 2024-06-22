. Генсек ООН: Народы мира не могут позволить, чтобы Ливан стал вторым сектором Газа

Ливанские военные

Хочу предупредить, что всего лишь одно необдуманное действие, один неверный шаг могут повлечь за собой катастрофу для всего региона и за его пределами.

Народы региона и люди всего мира не могут позволить, чтобы Ливан стал вторым сектором Газа.

Власти Кувейта призвали своих граждан, находящихся в Ливане, как можно быстрее покинуть эту страну ввиду того, что Израиль готовится начать боевые действия на ливанской территории. МИД Кувейта сообщает о том, что оставаться в Ливане небезопасно, причём не только на юге страны, но и на других её территориях.Напомним, что на неделе израильский премьер Нетаньяху выставил перед Ливаном ультиматум: либо «Хизбалла» уходит за реку Литани, либо ЦАХАЛ начинает вторжение. В Ливане ультимативные требования израильского премьера отвергли.Тем временем по поводу возможной очередной войны на Ближнем Востоке высказался генсек ООН Антониу Гуттериш:По словам Гуттериша, он «вынужден выразить глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на границе Израиля и Ливана. Генсек ООН заявил, что риск расширения войны на Ближнем Востоке реален и его нельзя ни в коем случае игнорировать.Гуттериш:Только при этом никаких мер, направленных на то, чтобы Израиль отказался от атаки на Ливан, генсек традиционно не принял. Пока одни лишь слова, на которые в Израиле попросту не обращают внимания.Тем временем в Ливане заявили о том, что готовящееся вторжение израильской армии фактически обеспечила американская военная помощь.