Генсек ООН: Народы мира не могут позволить, чтобы Ливан стал вторым сектором Газа

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Генсек ООН: Народы мира не могут позволить, чтобы Ливан стал вторым сектором Газа

Ливанские военные


Власти Кувейта призвали своих граждан, находящихся в Ливане, как можно быстрее покинуть эту страну ввиду того, что Израиль готовится начать боевые действия на ливанской территории. МИД Кувейта сообщает о том, что оставаться в Ливане небезопасно, причём не только на юге страны, но и на других её территориях.



Напомним, что на неделе израильский премьер Нетаньяху выставил перед Ливаном ультиматум: либо «Хизбалла» уходит за реку Литани, либо ЦАХАЛ начинает вторжение. В Ливане ультимативные требования израильского премьера отвергли.

Тем временем по поводу возможной очередной войны на Ближнем Востоке высказался генсек ООН Антониу Гуттериш:

Хочу предупредить, что всего лишь одно необдуманное действие, один неверный шаг могут повлечь за собой катастрофу для всего региона и за его пределами.

По словам Гуттериша, он «вынужден выразить глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на границе Израиля и Ливана. Генсек ООН заявил, что риск расширения войны на Ближнем Востоке реален и его нельзя ни в коем случае игнорировать.

Гуттериш:

Народы региона и люди всего мира не могут позволить, чтобы Ливан стал вторым сектором Газа.

Только при этом никаких мер, направленных на то, чтобы Израиль отказался от атаки на Ливан, генсек традиционно не принял. Пока одни лишь слова, на которые в Израиле попросту не обращают внимания.

Тем временем в Ливане заявили о том, что готовящееся вторжение израильской армии фактически обеспечила американская военная помощь.
20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:59
    «Народы мира не могут позволить, чтобы Ливан стал вторым сектором Газа» —

    — А кто ж им позволит не позволить? ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 08:15
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Народы региона и люди всего мира не могут позволить, чтобы Ливан стал вторым сектором Газа.
      Пусть он тому объяснит, чего там не позволят народы мира, чьей марионеткой ООН стала. ООН и конкретно его никто и спрашивать не будет.

      А виновата, как обычно, будет Россия. Смешают, по обыкновению, кислое с зелёным, хорошенько взболтают до получения радикально вонючего вкуса и как-нибудь Россию пристегнут.
  2. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    +4
    Сегодня, 08:03
    Да, без помощи своих старших братьев-сионистов из штатов, эти иудофашисты даже не осмеливались войти в Газу. Пока не подошел АУГ к берегам, пока не прислали бомб и снарядов на миллиарды баксов, да и физически они там присутствуют. Без штатов, Хамас бы сам справился с этими Тик-ток войсками в памперсах.
    Спасибо лопоухому фюреру, каждый его шаг приближает конец существованию этого недоразумения на Ближнем Востоке. Раковая опухоль будет вырезана.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 08:09
    Когда начнётся вторжение Израиля в Ливан знать бы дату.
    Все страны вокруг Израиля должны объединиться против агрессии этого вассала США.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 08:11
    . Генсек ООН: Народы мира не могут позволить, чтобы Ливан стал вторым сектором Газа

    Слова вроде разумные, но абсолютно бесполезные, как и сама организация. Пустозвон. Оон давно превратился из организации в форум
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 08:13
    В Ливане репутация Израиля на нуле после неоднократных кидков союзников. Поэтому, далеко не пойдут, максимум - до этой реки Литани.
  6. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +1
    Сегодня, 08:14
    Карфаген должен быть разрушен... Перефразируя - Пока не уничтожен воинствующий сионизм, на Ближнем Востоке не будет мира. В свете действий евреев в последние десетилетия, становится понятным ненависть к ним по всей Европе последние пару тысяч лет. Это народ-паразит - оседая в любом месте, они захватывают власть, вводят местные народы в в финансовую зависимость, насаждают свой уклад. Могу даже предсказать, что если у них получится с Ливаном, следующей станет Сирия, потом Иордания. Давняя мечта сионистов - весь Синай без арабов и иных народов
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Ивар Рави
      Это народ-паразит

      Хороший народ. Мне евреи нравятся. Не бывает плохих народов. И еврейский уж точно не такой. Изрильитяне комментаторы на ВО (к сожалению куда-то потерялись) далеко не самые плохие были! Ведь правда же? Евреи отличные собеседники. Культурные. В склоках не участвующие. А уж еврейки, те вообще красавицы! На мой мужской взгляд.

      Уж лучше бы к нам (а не от нас!) евреи ехали, чем мигранты из южных бывших республик СССР, которые несут чуждую религию и средневековье! Не евреи нас жгут в Крокусе и не они травят нас испорченной фасолью.
  7. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 08:24
    Полностью поддерживаю действия Израиля в борьбе с исламистами.
    Когда в Ливане было христианское население Бейрут процветал, но стоило только запустить палестинцев, так страна скатилась в гражданскую войну и упадок.
    Исламизация стран - главная угроза ее процветанию. Это видно и по России, где ваххабиты чувствуют себя как дома.
    Поддерживая палестинцев - вы поддерживаете тюремные джамааты и ваххабизм в России. Уже сейчас идёт речь завезти 50к беженцев из сектора в Россию.
    В своей ненависти к евреям, комментаторы не видят кого они поддерживают.
    1. КЗаКВО32923 Звание
      КЗаКВО32923
      0
      Сегодня, 08:31
      Молодец! Хуцпе выучился на отлично! У вас там в Хасбаре как платят по количеству слов или абзацев? Как ты классно свернул внимание от геноцида, творимого в Газе к России. Здесь у людей ненависть не к евреям, а к сионистам, то бишь еврейским фашистам. Выгораживая своих собратьев-фашистов, ты показываешь свою сопричастность к геноциду. Жалко нет статьи за поддержку сионацистов. Надеюсь тебя достанет человеческая кара, нет не божья, не верю я в эти сказки. А физическая, типа как Троцкого.
      1. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        0
        Сегодня, 08:34
        Прежде чем кому то желать смерти, подумайте о своей семье. Ведь завтра какой нибудь узбек или таджик захочет выпустить пар. Или какой то пьяный водятел вывернет руль не туда.
        И тогда кара, которой вы желаете обрушится на вас.

        Вы поддерживаете любого, кто против США, хоть сатану. Я поддержу любого кто против исламистов.
        1. КЗаКВО32923 Звание
          КЗаКВО32923
          0
          Сегодня, 08:44
          Я не поддерживаю любого, кто против США. В штатах живут такие же нормальные люди. А вот рулят ими сионисты. Сатана- как раз это искусственное образование на Ближнем Востоке! И воюют с этими фашистами не только мусульмане, там много представителей разных религий! Послушайте Максима Шевченко.Я бы за разжигание религиозной ненависти подал на вас! Ну понятно, сионистам надо стравить между собой людей по нациям и религиям. Разделяй и властвуй! Как там в Хайфе, не бомбят еще? Ждем с нетерпением!
    2. КЗаКВО32923 Звание
      КЗаКВО32923
      0
      Сегодня, 08:37
      А как разрушения полуторатысячелетних христианских церквей и часовен, монастырей. Плевков в христиан? Убийства тех же христиан в Газе и на Западном берегу. Взять хотя бы журналистку Абу Бакли, она была христианкой между прочим! Может не в религии дело? Тем более сионисты были атеистами, это в последнее время появились религиозные сионисты. Любят сионисты ссылаться на религию, хотя сами не верят в бога. Так что тебя за разжигание межрелигиозной вражды бы упечь. Но ты же наверняка далеко от России.
      1. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        0
        Сегодня, 08:44
        Если вы поддерживаете ваххабитов, и исполнителей многочисленных терактов в России, то статья здесь уже по вам плачет.
        Я русский, латинского вероисповедания, и живу в России. И если вас устраивают стаи ваххабитов и радикальных исламистов на улицах - то меня нет.
        Вы же поддерживаете уничтожения и христианских и любых других сооружений исламистами, к примеру уничтожение статуй Будды. А сколько церквей в Косово разрушили те, кого вы так рьяно поддерживаете? Поэтому стоит обратить внимание вначале на себя. А уже потом тыкать в других.
        1. КЗаКВО32923 Звание
          КЗаКВО32923
          0
          Сегодня, 08:46
          Ты упорно отводишь стрелки от своей новообретенной родины, украденой у палестинцев! В данный момент твои собратья убивают десятки тысяч детей! А ты не стесняешься их защищать! Желаю твоим детям, того же, что вы сделали палестинцам!
    3. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 08:45
      Да бросьте вы борцами за светлое будущее человечества евреев выставлять! Очередная припевочка про избранный народ, которому остальные должны покориться и прислуживать.
      Идёт экспансия Израиля с поглощением соседних государств, спонсируемая мировым еврейством. Если выгорит - станет ваш Беня вторым Иудой Маккавеем. Не выгорит - США (страна под управлением международного еврейства) придут на помощь и замирят всех до следующего пришествия Иисуса Навина.
  8. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 08:25
    . Народы региона и люди всего мира не могут позволить

    А почему бы народам всего мира санкции не ввести? Или народы мира это делают только по указке США?
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:38
    Генсек ООН: Народы мира не могут позволить...
    . Он это серьёзно?
  10. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 08:43
    Israel is a proxy country of USA. It's a synthetic country carved out for elites around the world. It's the surveillance capital of this planet. It's a selfish and sadistic country. Israel already took around 37,000 civilian live's in Palestine. The public opinion against Israel around the planet is at an all time high. Today, Israel is the new Goliath. This is a golden opportunity for GCC and OIC to act against Israel.
  11. Genak Звание
    Genak
    0
    Сегодня, 08:49
    Зато какой? эфемерный народ может ради разнообразия инклюзивности и демократии позволить геноцид другого человека народа ради своей выгоды. Циничные .