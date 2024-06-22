ВСУ пытались атаковать военный объект в Смоленской области посредством двух БПЛА
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В ночь на 22 июня войска киевского режима осуществили очередную террористическую атаку на российские регионы посредством БПЛА.
Согласно сообщению от Минобороны РФ, российскими силами ПВО были уничтожены пять вражеских дронов. По два над Брянской и Смоленской областью, а также один над Азовским морем.
В свою очередь, о налете украинских беспилотников на регион у себя в ТГ-канале написал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Со слов чиновника, киевский режим пытался атаковать один из военных объектов двумя БПЛА, которые были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ. К счастью, обошлось без жертв.
Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и не фиксировать работу российской ПВО на камеру.
В то же время об атаке украинского дрона сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Чиновник написал у себя в ТГ-канале, что повторной атаке посредством БПЛА-камикадзе подверглось село Муром.
Со слов Гладкова, один мирный житель получил ранение груди и шеи. Повреждения получили частный дом и линия электропередач.
Стоит отметить, что в последнее время ВСУ практически каждую ночь осуществляют попытки ударов по гражданской инфраструктуре в разных регионах нашей страны посредством БПЛА. При этом практически все вражеские дроны успешно поражают силы ПВО ВС РФ.
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