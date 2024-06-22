ВСУ пытались атаковать военный объект в Смоленской области посредством двух БПЛА

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ВСУ пытались атаковать военный объект в Смоленской области посредством двух БПЛА

В ночь на 22 июня войска киевского режима осуществили очередную террористическую атаку на российские регионы посредством БПЛА.

Согласно сообщению от Минобороны РФ, российскими силами ПВО были уничтожены пять вражеских дронов. По два над Брянской и Смоленской областью, а также один над Азовским морем.



В свою очередь, о налете украинских беспилотников на регион у себя в ТГ-канале написал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Со слов чиновника, киевский режим пытался атаковать один из военных объектов двумя БПЛА, которые были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ. К счастью, обошлось без жертв.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и не фиксировать работу российской ПВО на камеру.

В то же время об атаке украинского дрона сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Чиновник написал у себя в ТГ-канале, что повторной атаке посредством БПЛА-камикадзе подверглось село Муром.

Со слов Гладкова, один мирный житель получил ранение груди и шеи. Повреждения получили частный дом и линия электропередач.

Стоит отметить, что в последнее время ВСУ практически каждую ночь осуществляют попытки ударов по гражданской инфраструктуре в разных регионах нашей страны посредством БПЛА. При этом практически все вражеские дроны успешно поражают силы ПВО ВС РФ.
5 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 09:19
    Вот не понятно почему до наших это не доходит.
    "Вьетнамцы проводят модернизацию своего парка зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» советского производства. Устанавливают цифровую оптико-электронную систему управления огнем с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях.
    Выпускались эти самоходные зенитки с 1960 по 1980 гг. У нас на хранении их, наверное сотни единиц, если не тысячи.
    Можно провести аналогичную модернизацию и использовать «Шилки» для защиты объектов критической инфраструктуры от атак украинских дронов".
    Поставить их по периметру (2-4 шт) аэродромов и НПЗ, куда проще и надёжнее чем патрули из тех же солдат с помповыми ружьями.
    Пора прекращать голову прятать в песок, война однако, а не бои ММА.
    1. Олень Звание
      Олень
      -2
      Сегодня, 09:31
      Нормально ,Россия терпит пока ,но уже скроро.. Вы англосаксы ,пок не представляете ,что с вами будет negative Народы мира объеъединятся !!!
      1. Комментарий был удален.
      2. vik669 Звание
        vik669
        -3
        Сегодня, 10:13
        Цитата: Олень
        Нормально ,Россия терпит пока

        Да перестаньте вы переживать из-за сегодняшних неприятностей. Завтра будут новые!
    2. Комментарий был удален.
    3. vik669 Звание
      vik669
      0
      Сегодня, 10:12
      Цитата: Аркадий007
      Вот не понятно почему до наших это не доходит.

      Лучше разумно молчать, чем глупо говорить.
  2. solar Звание
    solar
    -2
    Сегодня, 09:33
    Что-то заголовок не очень сочетается