Противник подтверждает переход под контроль армии России села Шумы и северо-востока пгт Кирово (Пивничное) на Торецком направлении

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Противник подтверждает переход под контроль армии России села Шумы и северо-востока пгт Кирово (Пивничное) на Торецком направлении

Противник подтверждает взятие под контроль армией России населённого пункта Шумы на Торецком направлении. Одновременно с этим подтверждается и информация о том, что ВС РФ вошли с северо-востока в пгт Пивничное (переименованный киевским режимом посёлок городского типа Кирово). По своей площади пгт Кирово (Пивничное) сопоставимо с соседним Торецком и образует с ним единую агломерацию.

В течение нескольких суток российская армия взяла под контроль на этом направлении не менее 15 квадратных километров территории, прорвав линию обороны ВСУ, которую тем удавалось удерживать с начала СВО.





Важно то, что освобождение нашими войсками северо-востока пгт Кирово (Пивничное) позволило перерезать дорогу, которая идёт на Константиновку. Именно оттуда годами шло основное снабжение гарнизона противника в районе Торецка, и этот гарнизон постоянно терроризировал Горловку.

На фоне потери контроля над Шумами и северо-восточной частью Кирово в Киеве начинают искать виноватых. Как уже сообщало ВО, больше других в этом плане отличилась небезызвестная говорящая голова партии Зеленского нардеп Марьяна Безуглая. Она обвинила генералов, отвечавших за Торецкое направление, в ошибочных действиях, повлекших российский прорыв. Напомним, что на днях она же раскритиковала США за то, что те якобы затягивают обучение украинских лётчиков пилотированию F-16.
2 комментария
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 08:54
    Безуглой надо срочно выехать в Торецк и сфотографироваться там у стеллы. Зеленский так часто делает перед сдачей, надо брать с него пример. laughing
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 08:54
    Даёшь Марьянку на царство, станет Главкомом, вот уж покажет этим неучам, как надо воевать. Главное глобус неньки ей в кабинет поставить, а то эти генералы недоумки все по каким то картам елозят.))