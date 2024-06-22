Киевские власти используют боевиков-пособников ТЦК для мобилизации граждан

Как сообщается и в украинских, и в российских пабликах, на Украине все чаще начали привлекать для помощи территориальным центрам комплектования (ТЦК) так называемых «титушек» - наёмников, выдающих себя за представителей силовых структур.«Титушки» совершают при необходимости насильственные действия над теми людьми, которые не хотят по каким-либо причинам подчиняться и идти служить. Т.е. они делают то, что реальные сотрудники ТЦК делать не имеют права.По некоторым данным, за свою «службу» «титушки» получают неплохие дивиденды и между отдельными их бандами идёт настоящая война за финансовые потоки.При этом «титушки» часто оформляются в качестве добровольцев, помогающих ТЦК. Стоит добавить, что «Добровольные отряды содействия полиции» (ДОСП) уже созданы повсеместно на Украине. Подавляющее большинство таких «помощников» почему-то являются сотрудниками частных охранных фирм, или как их ещё называют ЧОПов.Официально «добровольцы» зарплату не получают, но имеют возможность подзаработать через серые схемы. Кроме того, немаловажным является и то, что «титушков» за их «службу» по умолчанию не мобилизуют.Напомним, что термин «титушки» появился в мае 2013 года на Украине. Тогда так стали называть молодых людей, которых местные власти использовали в качестве подстрекателей тех или иных действий.

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