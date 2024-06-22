Киевские власти используют боевиков-пособников ТЦК для мобилизации граждан

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Киевские власти используют боевиков-пособников ТЦК для мобилизации граждан

Как сообщается и в украинских, и в российских пабликах, на Украине все чаще начали привлекать для помощи территориальным центрам комплектования (ТЦК) так называемых «титушек» - наёмников, выдающих себя за представителей силовых структур.

«Титушки» совершают при необходимости насильственные действия над теми людьми, которые не хотят по каким-либо причинам подчиняться и идти служить. Т.е. они делают то, что реальные сотрудники ТЦК делать не имеют права.



По некоторым данным, за свою «службу» «титушки» получают неплохие дивиденды и между отдельными их бандами идёт настоящая война за финансовые потоки.

При этом «титушки» часто оформляются в качестве добровольцев, помогающих ТЦК. Стоит добавить, что «Добровольные отряды содействия полиции» (ДОСП) уже созданы повсеместно на Украине. Подавляющее большинство таких «помощников» почему-то являются сотрудниками частных охранных фирм, или как их ещё называют ЧОПов.

Официально «добровольцы» зарплату не получают, но имеют возможность подзаработать через серые схемы. Кроме того, немаловажным является и то, что «титушков» за их «службу» по умолчанию не мобилизуют.

Напомним, что термин «титушки» появился в мае 2013 года на Украине. Тогда так стали называть молодых людей, которых местные власти использовали в качестве подстрекателей тех или иных действий.
18 комментариев
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  1. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 09:19
    Это те самые, что недавно в Киеве устроили гей-парад и гей-парад-2?
  2. ЛМН Звание
    ЛМН
    +5
    Сегодня, 09:28
    Типо "капо" в конц-лагерях?
    Сами прав не имеют,но за работу на хозяина, имеют преимущества определенные..
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 11:31
      Максим, приветствую!!! hi Рад видеть! Я тут решил вернуться, после почти двух лет отсутствия laughing
      Сравнение с капо, наверное больше всего подходит... Некоторые привилегии, а самое главное надежда остаться в живых.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 09:33
    Чувствую тот мужичек, что на фото справа вверху, уже на фронте. И, кстати, титушки слово древнее - это не термин придуманный за сво. Оно обозначает, что-то вроде двуличного человека, который предстаёт в обществе в одном обличии, а в другом - втихаря творит тёмные делишки. Примерно
    1. Наган Звание
      Наган
      +3
      Сегодня, 10:06
      Цитата: igorbrsv
      Чувствую тот мужичек, что на фото справа вверху, уже на фронте.
      Это врядли. Идет в открытую, не ныкается, значит у него железная крыша. Такая, что ТЦКшники сами первым грузовиком с песнями на фронт поедут, если к нему при...станут. А если спивать будут без достаточного энтузиазма в голосе, то определят их отнюдь не в заградотряд, а в штурмовики. И они это знают.
      Цитата: igorbrsv
      титушки слово древнее - это не термин придуманный за сво. Оно обозначает, что-то вроде двуличного человека
      "Термин «титушки» происходит от фамилии спортсмена из Белой Церкви Вадима Титу́шко (укр. Вадим Тітушко)[6][22][23], известного друзьям как Вадик Румын, который 18 мая 2013 года в Киеве участвовал в потасовках с оппозицией"
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Титушки
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 10:16
        Насчёт "новобранца" согласен, хороший анализ laughing
        А титушки - мы ещё в детстве друг друга обзывали. У меня одноклассников с Окраины много было. В 80-х. И это не термин - обычное слово характеризующее человека. Лучше подумайте откуда его фамилия произошла. Он титушкой был. Так ему фамилию и дали
    2. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 11:33
      Игорь, hi
      "Титушки", от фамилии Титушко.
      А, вам уже обьяснили... Не читал нижний комент. Сорри.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 11:58
        Не буду спорить. Оно того не стоит. Хочу лишь привести примеры давно забытых слов:
        Мол - от него слова молва, молвить, говорить;
        Хай - ругань, раздрай;
        Чай - так ведь.
        Иногда кажется, что придумано новое. На самом деле было в обиходе и давно не использовалось, но забыто. Спорить не буду. Как кому удобнее, пусть так и будет
        1. LiSiCyn Звание
          LiSiCyn
          +1
          Сегодня, 12:18
          Игорь, ну может так совпало просто, не знаю... request Но это реальный факт.
          Слышали наверное такое выражение, "мамбеты"? А ведь это просто имя Мамбет. Сейчас уже наверно и не встречается.
  4. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 09:40
    Наверное там система, похожая на наших рекламистов "привел друга, получи скидку". Только там скорее всего "привел чела, сам отмазался от ткц на день".
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:44
    И что, стоит ли это обсуждать?
    За что скакали, то и получают теперь...
  6. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 10:05
    Напомним, что термин «титушки» появился в мае 2013 года на Украине. Тогда так стали называть молодых людей, которых местные власти использовали в качестве подстрекателей тех или иных действий.

    Авто скромно умолчал, что речь идет о власти Януковича.
    «Титу́шки» (укр. тітушки) — собирательный термин[2][3], возникший в мае 2013 года на Украине, первоначально для именования молодых людей, негласно используемых местными властями в качестве подстрекателей и наёмников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы[4][5][6][7][8][9][10]. Отличительная черта титушек — это их поддержка со стороны структур местных властей и, как следствие — гарантированная безнаказанность и покровительство со стороны правоохранительных органов[11][12].

    Название происходит от имени Вадима Титушко, спортсмена из Белой церкви, который участвовал в нападениях на оппозицию в 2013 году.
    Его дальнейшая жизнь показательна для понимания изменений настроений на Украине за последние 10 лет- сейчас Вадим Титушко с 2022 года воюет в составе 72 бригады.
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +1
      Сегодня, 11:03
      Цитата: solar
      Его дальнейшая жизнь показательна для понимания изменений настроений на Украине за последние 10 лет- сейчас Вадим Титушко с 2022 года воюет в составе 72 бригады.

      Не надо нам тут своё "понимание изменений настроений" транслировать.. Это не показатель от слова совсем, потому что эти "титушки" вполне себе могли отрабатывать проплаченный заказ от структур Януковича, а не по идейным причинам. И если уж на то пошло, то "изменение настроений " вполне себе работает и в другую сторону. Первые фамилии, которые приходят на ум -- Юра Подоляка и Илья Кива. Это если не считать тех "идейных" которые сбежали за кордон от мобилизации или из-за разногласий с нынешним режимом. Всякие там шарии, арестовичи, чаплыги и проч. персонажи.
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 11:08
        Вы правы, есть и такое, как Кива.
  7. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 10:16
    Когда рухнет бандеровский режим, благодарные родственники и друзья могилизованных развешают служащих ТЦК и их пособников по фонарным столбам. А особо заслуженных могут и по кольям рассадить.
    1. Master2030 Звание
      Master2030
      0
      Сегодня, 11:13
      А режим рухнет сам собой? Помочь не хотите?
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  8. Master2030 Звание
    Master2030
    -1
    Сегодня, 11:12
    Совершай акт мочеиспускания в глаза-Божья роса. Откуда новость? Ни подписи ни ссылки. Одна бабка сказала. И из каких таких закромов этим торпедам платят? Неужто ТЦКашники из своих зарплат?
    Пы Сы только не надо конспирологии про "тайные фонды" зели.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +1
      Сегодня, 11:49
      Новость была на многих ТГ каналах. Есть видео, где люди в гражданке оказывают активную помощь ТЦК и полиции в задержании. Так как, часто ведётся видео сьемка момента задержания, люди при погонах могут потом получить по "шапке" за не законные действия. А тут просто, неизвестные "неравнодушные граждане" помогли задержать ухилянта.