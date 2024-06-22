Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью российской дальней авиации и ракетными ударами по объектам на Украине
Сегодня ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по военным объектам противника в глубоком тылу. Ударам в большинстве своем подверглись цели в западных областях Украины - Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Волынской.
При этом, исходя из сообщения Оперативного командования ВС Польши, опубликованного в соцсети, в целом ряде регионов западной соседки Украины также было неспокойно.
В публикации говорится о том, что в юго-восточной части страны может быть «шумно». Это связано с тем, что ВС Польши и союзники подняли в небо боевые самолеты в связи с активностью российской дальней авиации.
Стоит напомнить, что ранее глава киевского режима Зеленский обращался к НАТО с просьбой применения авиации альянса для уничтожения российских ракет над территорией Украины. В Польше после этого заявили, что обсуждают подобную возможность, но окончательного решения пока не приняли.
Таким образом, не стоит исключать того, что вышеупомянутый маневр ВВС Польши и союзников был некой отработкой будущего решения по прикрытию неба над западными регионами Украины.
Стоит добавить, что ВВС Украины уже отрапортовали о поражении 12 из 16 российских ракет и всех дронов «Герань-2», которые в Киеве упорно продолжают называть «Шахедами».
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