Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью российской дальней авиации и ракетными ударами по объектам на Украине

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Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью российской дальней авиации и ракетными ударами по объектам на Украине

Сегодня ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по военным объектам противника в глубоком тылу. Ударам в большинстве своем подверглись цели в западных областях Украины - Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Волынской.

При этом, исходя из сообщения Оперативного командования ВС Польши, опубликованного в соцсети, в целом ряде регионов западной соседки Украины также было неспокойно.



В публикации говорится о том, что в юго-восточной части страны может быть «шумно». Это связано с тем, что ВС Польши и союзники подняли в небо боевые самолеты в связи с активностью российской дальней авиации.

Стоит напомнить, что ранее глава киевского режима Зеленский обращался к НАТО с просьбой применения авиации альянса для уничтожения российских ракет над территорией Украины. В Польше после этого заявили, что обсуждают подобную возможность, но окончательного решения пока не приняли.

Таким образом, не стоит исключать того, что вышеупомянутый маневр ВВС Польши и союзников был некой отработкой будущего решения по прикрытию неба над западными регионами Украины.

Стоит добавить, что ВВС Украины уже отрапортовали о поражении 12 из 16 российских ракет и всех дронов «Герань-2», которые в Киеве упорно продолжают называть «Шахедами».
4 комментария
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  1. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 09:13
    Польша - богатая страна, купит еще керосина, двигателей на самолеты, сами самолеты, если надо - летчиков.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 09:13
    Я думаю начни пшеки сбивать наши ракеты, то это будет акт агрессии. Это ведь одно и то же что сбивать наши самолёты, пусть и беспилотные. По-моему на этот счёт наши уже предупреждали "партнеров", что их самолёты могут попадать, став нашей законной целью. Пока они не приняли решение - надо бы официально через их посла об этом уведомить пшеков и румын
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 09:15
    Как подняли так и посадили, работа такая у них.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:26
    Ахтунг,ахтунг Всем взлёт,русские стратеги вышли в район пуска ракет.Ахтунг Всем покинуть аэродром,возможен удар по нашим аэродромам!!! bully