Вскоре после посещения президентом России КНДР в южнокорейский порт вошёл авианосец США

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Вскоре после посещения президентом России КНДР в южнокорейский порт вошёл авианосец США

Недавно российский лидер Владимир Путин побывал с официальным визитом в Северной Корее. Вскоре после посещения президентом России КНДР в южнокорейский порт Пусан вошел атомный авианосец США USS Theodore Roosevelt.

Об этом пишет в своей статье обозреватель газеты Yonhap Ли Минджи (Южная Корея).

Она отмечает, что прибытие американских военных кораблей на юг полуострова состоялось на фоне углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном во всех сферах, включая оборонную. Предыдущее посещение авианосца ВМС США Южной Кореи состоялось за семь месяцев до этого. В тот раз страну посетил USS Carl Vinson.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан в рамках демонстрации силы против растущих угроз, вызванных углублением военного сотрудничества Северной Кореи с Россией

- сказано в статье.

Здесь, в 320 километрах от столицы страны Сеула, расположена военно-морская база.

Американский военный корабль относится к 9-й авианосной ударной группе. Позже в этом месяце он примет участие в масштабных учениях Freedom Edge, в которых, кроме США, примут участие Япония и Южная Корея. Об их проведении три государства договорились на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», проходившей в начале июня. Наименование Freedom Edge стало комбинацией из названий двух других учений – американо-южнокорейских Freedom Shield и американо-японских Keen Edge.
18 комментариев
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  1. Бускан
    Бускан
    -2
    Сегодня, 09:35
    Меня больше интересует в каких количествах и в какой номенклатуре Южная Корея начнёт поставки оружия Украине. У них много чего есть, например САУ и РСЗО, ракеты для Петриотов.
    Вообще Южная Корея это великолепный пример как можно восстанавливать экономику, промышленность ( в том числе кораблестроение) после войны. Нашим "эффективным, не имеющим аналоговов" менеджерам у них многому можно было бы научиться.
    Впрочем об этом мечтать не стоит.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 09:51
      Вам не знакомы имена Пак Чон Хи ,Чон Ду Хвана вот истинные демократы были.И что такое Чеболь?
    2. Dimy4 Звание
      Dimy4
      0
      Сегодня, 09:54
      Нашим "эффективным, не имеющим аналоговов" менеджерам у них многому можно было бы научиться.

      Зачем им чему то учиться чего то строить если можно просто ээ... украсть.
      П.С. За другое слово, которое сюда более подходит накажут.
    3. Феликс Звание
      Феликс
      +1
      Сегодня, 10:05
      Цитата: Бускан
      Меня больше интересует в каких количествах и в какой номенклатуре Южная Корея начнёт поставки оружия Украине.

      А ни в какой. Или чисто в символических размерах, ибо потом им нечем будет отбиваться от Ына.
    4. General Failure Звание
      General Failure
      -1
      Сегодня, 10:20
      в какой номенклатуре Южная Корея начнёт поставки оружия Украине
      Фуууу, как густо цыпсятиной из шароваров шибануло. Вы гигиеной пользуйтесь хоть изредка.

      1. У ЮК есть закон не поставлять оружие в воюющие страны.
      2. Впрочем, ЮК давным-давно продает оружие в США, а те... угадайте с трех раз.
      3. У ЮК "злой и агрессивный" Ын под боком, которому Путин сильно-сильно ослабил поводок. Оружие им самим может скоро понадобиться.

      Резюме: все это похоже на стрижку свиньи. Крику в инетах много, а шерсти чуть.
    5. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:27
      Меня больше интересует в каких количествах и в какой номенклатуре Южная Корея начнёт поставки оружия Украине
      Я бы имея таких соседей, как Китай и Северная Корея, а ещё севернее и Россия, не стал бы вот так петушиться и занимать явно антироссийскую позицию
      1. Михаил Драбкин Звание
        Михаил Драбкин
        0
        Сегодня, 10:48
        Кто-то действительно думает и верит, что заход авианосца в порт Ю. Кореи это эдакий экспромт, кульбит «в ответ на ВВП….»?

        Это надо быть совершенно не в теме, чтобы верить что заход АГ, в количестве n>5 кораблей - спонтанное, не запланированное за месяцы, событие!
    6. Oleg Fedechkin Звание
      Oleg Fedechkin
      +1
      Сегодня, 11:50
      Там Ю Корее ничего не принадлежит!!! Там даже название этой страны принадлежит США!!! США за 15 миллиардов эту страну на корню скупило в 2000 году!!! wink wink
  2. RockerMan Звание
    RockerMan
    +3
    Сегодня, 09:36
    И что? Как вошёл, так и выйдет.
    Или северокорейцы увидев это корыто должны от страха обоссаться?
    Так они уже давали люлей янкам, они их не боятся.
  3. Buyan Звание
    Buyan
    +2
    Сегодня, 09:38
    7 футов ему над килем, пожелвем будь буль wassat
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 09:51
    Ничего нового. Миролюбивые американцы стратегические бомбардировщики с о.Гуам регулярно отправляют для отработки учебного бомбометания по территории Южной Кореи, многоцелевые АПЛ с ядерными крылатыми ракетами на борту. Обычно АПЛ заходят в Пусан или совместную ВМБ на о.Чеджу, но в 2013 после запуска спутника КНДР 12.12.12 МАПЛ типа "Лос Анджелес" с ядерными томагавками отправили в Желтое море в спорные воды и распространили в СМИ информацию, что она будет отрабатывать "точечные" ядерные удары по Пхеньяну. Т.к. за пару лет до этого затонул корвет "Чхонан" южно-корейцы отправили половину своего флота охранять американскую АПЛ. Не то, что бы они сильно переживали за американцев, просто боялись, что если подлодка утонет, то американцы спровоцируют войну. В общем, американцы все делают чтобы умиротворить агрессивных северо-корейцев.
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:51
    Может навозом с шаров этот авианосец опарафинить??? what
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +2
      Сегодня, 09:57
      Было бы эпично, Киму бы понравилось, впрочем половине мира тоже... fellow
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:29
      Может навозом с шаров этот авианосец опарафинить???
      Личными испражнениями Путина и тов.Кима! Это было бы просто замечательно!
  6. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 09:57
    Как то отвечать то надо на визит нашего главного, вот кораблик и подослали.
  7. фа2998 Звание
    фа2998
    0
    Сегодня, 10:01
    Цитата: RockerMan
    И что? Как вошёл, так и выйдет.

    Да, но и не нужно приписывать такому рядовому событию к великому визиту ВВП в КНДР. lol hi
  8. Бускан
    Бускан
    -1
    Сегодня, 10:01
    Цитата: tralflot1832
    Вам не знакомы имена Пак Чон Хи ,Чон Ду Хвана вот истинные демократы были.И что такое Чеболь?

    Что такое Чеболь знаю. Мне известна история Самсунга.
  9. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 10:02
    laughing Для поддержки...штанов южнокорейцев?