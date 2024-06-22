Вскоре после посещения президентом России КНДР в южнокорейский порт вошёл авианосец США

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) прибыл в субботу в военно-морской порт в юго-восточном городе Пусан в рамках демонстрации силы против растущих угроз, вызванных углублением военного сотрудничества Северной Кореи с Россией

Недавно российский лидер Владимир Путин побывал с официальным визитом в Северной Корее. Вскоре после посещения президентом России КНДР в южнокорейский порт Пусан вошел атомный авианосец США USS Theodore Roosevelt.Об этом пишет в своей статье обозреватель газеты Yonhap Ли Минджи (Южная Корея).Она отмечает, что прибытие американских военных кораблей на юг полуострова состоялось на фоне углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном во всех сферах, включая оборонную. Предыдущее посещение авианосца ВМС США Южной Кореи состоялось за семь месяцев до этого. В тот раз страну посетил USS Carl Vinson.- сказано в статье.Здесь, в 320 километрах от столицы страны Сеула, расположена военно-морская база.Американский военный корабль относится к 9-й авианосной ударной группе. Позже в этом месяце он примет участие в масштабных учениях Freedom Edge, в которых, кроме США, примут участие Япония и Южная Корея. Об их проведении три государства договорились на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», проходившей в начале июня. Наименование Freedom Edge стало комбинацией из названий двух других учений – американо-южнокорейских Freedom Shield и американо-японских Keen Edge.