Внешняя политика Байдена — катастрофа, а он продолжает направлять Украине миллиарды долларов и хочет того же самого от союзников по НАТО

Американский журналист Сеймур Херш, известный своим расследованием относительно подрыва «Северных потоков» и причастности к этому США, опубликовал материал, в котором затронул тему Украины и президентских выборов в Штатах.По словам журналиста, между Вашингтоном и Москвой имели место секретные переговоры относительно ситуации вокруг Украины. Стороны обсуждали возможные уступки, на которые они готовы пойти. При этом под сторонами Херш имеет в виду Россию и Запад, указывая таким образом на то, что Киев ничего не решает.Очевидно, что строго засекреченные переговоры между Россией и Западом не привели к консенсусу, считает Херш. По его мнению, подтверждением этого стало жестокое заявление Путина, в котором он назвал условия завершения конфликта.Кроме того, Херш привёл слова неназванного высокопоставленного чиновника США, заявившего, что, учитывая людские и материальные ресурсы России, не стоит ожидать существенного успеха Украины на поле боя. Несмотря на это, президент США продолжает твёрдо гнуть свою политику на Украине.- написал Херш.Журналист отметил, что ситуация на Украине и в целом внешняя политика администрации Байдена сильно повлияет и на предвыборную кампанию в США. Он считает, что демократы все же решат заменить кандидатуру Байдена на президентских выборах более молодым кандидатом.О контактах по Украине ещё в 2013-2014 году рассказывал и президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, тогда Барак Обама просил Россию повлиять на Януковича с тем, чтобы тот не использовал на майдане войска. В обмен на это США обещали сдерживать оппозицию Украины от неправомерных действий. В итоге Янукович армию для разгона митингующих не задействовал, а оппозиция на деньги США совершила госпереворот. Западные гаранты умыли руки...