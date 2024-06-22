Американский журналист: США и Россия вели секретные переговоры по Украине

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Американский журналист: США и Россия вели секретные переговоры по Украине

Американский журналист Сеймур Херш, известный своим расследованием относительно подрыва «Северных потоков» и причастности к этому США, опубликовал материал, в котором затронул тему Украины и президентских выборов в Штатах.

По словам журналиста, между Вашингтоном и Москвой имели место секретные переговоры относительно ситуации вокруг Украины. Стороны обсуждали возможные уступки, на которые они готовы пойти. При этом под сторонами Херш имеет в виду Россию и Запад, указывая таким образом на то, что Киев ничего не решает.



Очевидно, что строго засекреченные переговоры между Россией и Западом не привели к консенсусу, считает Херш. По его мнению, подтверждением этого стало жестокое заявление Путина, в котором он назвал условия завершения конфликта.

Кроме того, Херш привёл слова неназванного высокопоставленного чиновника США, заявившего, что, учитывая людские и материальные ресурсы России, не стоит ожидать существенного успеха Украины на поле боя. Несмотря на это, президент США продолжает твёрдо гнуть свою политику на Украине.

Внешняя политика Байдена — катастрофа, а он продолжает направлять Украине миллиарды долларов и хочет того же самого от союзников по НАТО

- написал Херш.

Журналист отметил, что ситуация на Украине и в целом внешняя политика администрации Байдена сильно повлияет и на предвыборную кампанию в США. Он считает, что демократы все же решат заменить кандидатуру Байдена на президентских выборах более молодым кандидатом.

О контактах по Украине ещё в 2013-2014 году рассказывал и президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, тогда Барак Обама просил Россию повлиять на Януковича с тем, чтобы тот не использовал на майдане войска. В обмен на это США обещали сдерживать оппозицию Украины от неправомерных действий. В итоге Янукович армию для разгона митингующих не задействовал, а оппозиция на деньги США совершила госпереворот. Западные гаранты умыли руки...
34 комментария
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +6
    Сегодня, 09:43
    . жестокое заявление Путина

    Жёсткое наверно. Почему бы через редактора статьи не прогонять. Такое ощущение, что сайт предоставлен сам себе. Поставили как маршрутку на маршрут и катайся как хошь. Смысл ведь иногда из-за одной буквы другим становится sad
    1. Олень Звание
      Олень
      +4
      Сегодня, 10:19
      С англосаксами договариваться ..? Историю почитайте Они грабители и живут за счет других народов !
      Россия сказала хватит !!!! И тут же война началась ..Падлы !!
      Такие дела в танковых дивизиях Урала и Сибири soldier
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        +4
        Сегодня, 11:10
        Механ живее всех живых!!! laughing
        Приветствую, hi
        Как там на границе с Казахстаном дела? Бдишь? wink
    2. Tusv Звание
      Tusv
      +2
      Сегодня, 10:50
      Цитата: igorbrsv
      Жёсткое наверно. Почему бы через редактора статьи не прогонять

      Это вам не лыком шиты и не юнайтет оф таки америка. Можно и по трындеть, соблюдая законы сайта
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 09:49
    Тоже мне секрет полишинеля... большие дяди регулярно о чем то спорят, договариваются и в публичное поле такие разговоры не афишируют.
    Уровень таких "разговоров" может быть разный, но суть одна... поделить по тихому, не влезая в прямой конфликт.
    На счёт результатов... да фиг её знает, чего там и как.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +2
      Сегодня, 10:24
      ...im Westen nichts Neues (на Западе без перемен)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 10:31
        Привет Евгения soldier
        Каких перемен можно/стоит ожидать на западе? Та своё болото, бурлят, газят потихоньку, в своём темпе.
        В других местах все происходит гораздо активнее, заметнее и более значимо, не только для нас!
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 10:34
          Доброе утро, Виктор.
          ...ну пока что "бурлит", если можно так сказать, только под Ч.Яром
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:48
            Под Час. Яром и много где ещё, делается НАША НОВАЯ ИСТОРИЯ!
            Мы возвращаем нашу землю, наших людей обратно! Исправляем ошибки, скорее последствия предательства казных кз з з лорогих, меченых, рыжих и прочих алкашей!
            Хотя, пока МЫ ВСЁ не осознает, не признаем, что это НАШИ ОБЩИЕ ОШИБКИ, будем топтатся по граблям, опять и снова!!!
    2. Олень Звание
      Олень
      0
      Сегодня, 10:27
      Цитата: rocket757
      Тоже мне секрет полишинеля... большие дяди регулярно о чем то спорят, договариваются и в публичное поле такие разговоры не афишируют.
      Уровень таких "разговоров" может быть разный, но суть одна... поделить по тихому, не влезая в прямой конфликт.

      Виктор ,суть всего этого англосаксы с евреями хотят остаться на мази ..Они ведь живут за счет других и стран мира РОСТОВЩИКИ ! Россия лакомый кусок (семибанкирщину раозогнали тварей ) Вот и началась санкции и война
      Вот уже Четвертый рейх Евпропы создали во главе с евреем Зе !!!
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +2
        Сегодня, 10:38
        ...извини, Олень, вмешалась...
        насчёт "четвёртого..." явный перебор, рейх-то гнилой.)
        1. Олень Звание
          Олень
          +1
          Сегодня, 10:48
          Цитата: Egeny
          ...извини, Олень, вмешалась...
          насчёт "четвёртого..." явный перебор, рейх-то гнилой.)

          Нормально Евгения hi рейх гнилой и трусливый ..Боятся падлы и деньги у них заканчиваются Грабить особо некого Все в БРИКС бегут bully
          1. Egeny Звание
            Egeny
            +1
            Сегодня, 10:49
            ..............почему "олень"
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:50
        Прорвёмся, не впервой!!!
        Всё коз з з лорогих рога посшибаем, а другим прочим, хвосты накрутим!
  3. Комментарий был удален.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:52
    Ну вели переговоры , а это не изменится...
  5. литий17 Звание
    литий17
    +2
    Сегодня, 09:58
    Вспоминаю жестокое зявления ВВП по азовцам... Ну и?
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 10:24
      Цитата: литий17
      Вспоминаю жестокое зявления ВВП по азовцам... Ну и?

      Все тогда смеялись над украинским экстракшен, как над выдуманной несусветной чушью! А потом этот самый экстракшен и произошел. И тогда уже хох.лы ухахатывались.
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 10:41
        ...а я ещё помню такое - "мочить в сортире"..)
        1. Олень Звание
          Олень
          0
          Сегодня, 10:52
          Цитата: Egeny
          ...а я ещё помню такое - "мочить в сортире"..)

          С этого и началось ,возрождение России и Русского мира . ЖУТЬ ЧТО ТОРИЛОСЬ
          Мочим пока молча и уши отрезаем (шутка)))))
          Государство должно быть жестким ,особенно как Россия !!!! soldier
  6. Комментарий был удален.
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 10:13
    По словам российского лидера, тогда Барак Обама просил Россию повлиять на Януковича с тем, чтобы тот не использовал на майдане войска. В обмен на это США обещали сдерживать оппозицию Украины от неправомерных действий. В итоге Янукович армию для разгона митингующих не задействовал, а оппозиция на деньги США совершила госпереворот. Западные гаранты умыли руки...
    Лишнее подтверждение тому, что матрасы априори недоговороспособны и, пусть это звучит банально, любые договора с США не стоят той бумаги, на которой они написаны.
  8. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 10:18
    .Барак Обама просил Россию повлиять на Януковича с тем, чтобы тот не использовал на майдане войска. В обмен на это США обещали сдерживать оппозицию

    Ну как можно быть таким доверчивым? Я такому простофиле и пять копеек не доверил бы. Не то что страной управлять.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -2
      Сегодня, 10:24
      Вот к матрасам вопрос. Как можно быть настолько подлым? Но как показывает практика - подлые рулят, а честных нагибают. Но наш президент не простофиля. Не думаю, что это не было просчитано. Даже когда мы боевые действия в 2022-м приостановили - скорее из-за нехватки силёнок
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 10:31
        Цитата: igorbrsv
        Но наш президент не простофиля

        Да как вы могли подумать такое про нашего президента! Это все Янукович виноват. А наш вообще не приделах! Он там традиционно мимо проходил. А потом поучительно произнес, что Януковичу оказалась тяжела шапка Мономаха.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        +2
        Сегодня, 10:42
        Игорь, янки не ответят на твой вопрос.)
  9. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 10:33
    Барак Обама просил Россию повлиять на Януковича с тем, чтобы тот не использовал на майдане войска

    Янукович неоднократно пытался использовать на майдане войска, в частности это 25-я воздушно-десантная бригада, 79-я аэромобильная бригада, подразделения морской пехоты, но в войсках его приказы саботировались и не выполнялись на уровне Генштаба и ниже. Армию тогда использовать на майдане было невозможно- там был такой же раскол, как и в обществе в целом.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 10:44
      Януковичу гарантии безопасности под это дело предоставили, на всякий случай. Случай и случился recourse
      То что не надо было вписываться за подлых америкашек - согласен. Благодаря Путину Янукович лишился трона, а страну охватила смута. Но примени Янукович армию - произошло бы тоже самое
      1. solar Звание
        solar
        +2
        Сегодня, 10:49
        Януковичу гарантии безопасности под это дело предоставили, на всякий случай.

        Так он и выжил. Только испугался сильно.
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 10:49
      Цитата: solar
      в войсках его приказы саботировались

      Вы считаете что Путин этого не знал, когда просил Януковича не применять войска? И так же об этом не знали американцы, которые ради этого даже связались с Путиным? А может было все ни так, как вы хотите нам представить?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +2
        Сегодня, 10:56
        По-моему теперь уже без разницы. Кто старое помянет - тому глаз долой laughing
        А власть надеюсь учла ошибки
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:34
    Спецслужбы всегда поддерживают между собою контакты даже во время боевых действий
  11. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 10:35
    По словам журналиста, между Вашингтоном и Москвой имели место секретные переговоры относительно ситуации вокруг Украины

    Ничего не понял
    Эти возможные переговоры - когда были?
    До майдана?
    Или после майдана, но до присоединения Крыма?
    Или после присоединения, но до СВО?
    Или после начала СВО?
  12. kulemin0025gmail.com Звание
    kulemin0025gmail.com
    0
    Сегодня, 10:46
    А замена Байдена на более молодого кандидата - это на кого? На Клинтон к примеру? ☺️
  13. У.Ченый Звание
    У.Ченый
    +1
    Сегодня, 11:11
    Так это стандартная тактика Штатов - сначала довести ситуацию до самого края, и тогда противник будет согласен на любой вариант, лишь бы этот край не перешагнуть.
  14. п-к Звание
    п-к
    0
    Сегодня, 11:11
    Секретные переговоры? Уступки? А дальше- нас опять обманули?